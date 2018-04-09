Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi, 09-10 Nisan tarihlerinde meydana gelen ve gelecek olan elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, İstanbul Güngören, Güneşli ve diğer semtlerdeki elektrik kesintisi hakkında detaylı bilgiler

9 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

- ŞEHREMİNİ Mh., BÖREKÇİ VELİ Sk., BÜYÜK SARAY MEYDANI Cd., DENİZ ABDAL CAMİİ Sk., KERPİÇHANE Sk., KOYUNCU Sk., KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA Sk., MASURA Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., AHMET VEFİKPAŞA Cd., BAŞVEKİL Cd., ESKİ VEZİR Sk., GÜNAYDIN Sk., HACI ZİHNİ EFENDİ Sk., KAYGULU BABA Sk., KELAMİ TEKKESİ Sk., MEVLANAKAPI Cd., SAÇAKLI TÜRBE Sk., VEZİR Cd., ZİYA GÖKALP Sk., İBRAHİM ÇAVUŞ Sk., YUSUFÇUK Sk., GASPIRALI Sk., HADİ HÜN Sk., KAŞGARLI MAHMUT Sk., KÖPRÜLÜZADE Sk., NECİP ASIM Sk., BESTEKAR RAHMİBEY Sk., DERVİŞPAŞA Sk., VELET ÇELEBİ Sk., ŞAİR MEHMET EMİN Sk., AYIK FIRIN Sk., CAMİ Sk., DENİZ ABDAL ÇEŞMESİ Sk., HACI CAFER Sk., İMAM FERDİ Sk., SECCADECİ ÇIKMAZI Sk., SECCADECİ Sk., SEYYİD ÖMER Mh., KEŞKEKÇİ Sk., VEZİR Cd., ALAY MÜFTÜSÜ Sk., KÖPRÜLÜZADE Sk., ONDALIKÇI Sk., PİLAVCI Sk., SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI Sk., SEYYİD ÖMER CAMİİ Sk., İLYASZADE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14156-2028 2725 2229 2382 2258 2403)



- TOPKAPI Mh., AYDIN Sk., HALLAÇ HASAN Sk., HOŞGÖRÜ Sk., KALAYCI ALİ Sk., KARATAY Sk., KUYULU ÇIKMAZI Sk., MUHALLEBİCİ HASAN Sk., RÜZGAR Sk., TOPKAPI BOSTANI Sk., TOPKAPI Cd., İZMİRLİ NİYAZİ Sk., MEVLANAKAPI Mh., ARMA Sk., SELAMAĞASI Sk., TOPKAPI KARAKOLU ARALIĞI Sk., TOPKAPI KARAKOLU Sk., BAŞBAKKAL Sk., HATİP 1. ÇIKMAZI Sk., HATİP 2. ÇIKMAZI Sk., HATİP Sk., KALBURCU MEHMET CAMİİ Sk., KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ Sk., KALEDİBİ Sk., KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI Sk., KATİP MURAT CAMİİ Sk., MELEK HATUN Sk., MELEK ÇEŞMESİ Sk., SİMKEŞ CAMİİ Sk., KALBURCU MEHMET Sk., KEMİKLİ BURUN Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., DUTLU BAKKAL Sk., BIÇKI Sk., DİNGİL Sk., GÜMÜŞ ÇAYIRI Sk., LALEZADE Sk., SEZAİ HASAN Sk., ONBAŞI Sk., VAK'A-NÜVİS Sk., MİMAR ACEM CAMİİ Sk., ŞEHREMİNİ Mh., BÜYÜK SARAY MEYDANI Cd., EREĞLİ CAMİİ Sk., YUNUS EMRE Sk., GÜNAYDIN Sk., KÜÇÜK SARAY MEYDANI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14157-2210 2266 2075 2344 2267 2268 )



- MALTEPE Mh., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14164-8773-8532)



- SİYAVUŞPAŞA Mh., MANOLYA Sk., SİYAVUŞPAŞA Cd., MİNE Sk., LEYLAK Sk., OKUL 3 Sk., MÜGE Sk., NİLÜFER 1 Sk., VOLKAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14193-426)



- BAŞAKŞEHİR Mh., ABDİ İBRAHİM Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14230-12149)



- MALTEPE Mh., TAYYARECİ SAMİ Sk., MEVLEVIHANE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14163-8765-8880)



- SİYAVUŞPAŞA Mh., NERGİS 1 Sk., MENEKŞE Sk., AKASYA Sk., SÜMBÜL 1 Sk., LEYLAK Sk., MANOLYA Sk., SİYAVUŞPAŞA Cd., ORKİDE 2 Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14192-122)



- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., DİDİM Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14200-12267 TM)



- HADIMKÖY Mh., MEVLANA Cd., HADIMKÖY Cd., CAHİT SITKI TARANCI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14202-22891 22238 22239 22895 27331 22894 22893 22892 22240 20982 20981 20980 27248 20712)



- SEYRANTEPE Mh., ASAF Cd., BİNNUR ÇIKMAZI Sk., BİNNUR Sk., CAN Sk., CİHAD Sk., ÇALIŞKAN Sk., ÇAVDAR Sk., ÇELİKAY Cd., ÇINARLI Sk., DİLEK Sk., İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU Cd., NATO Cd., OĞUZELİ Sk., SİTE Sk., YILDIZ Sk., YAYINCILAR Sk., ZÜHRE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında KUŞTEPE Mh., KUMRU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14211-9376)



- YENİDOĞAN Mh., NUMUNEBAĞI Cd., ABDİ İPEKÇİ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14177-8754)



- SEYRANTEPE Mh., BUĞDAY Sk., CİHAD Sk., ÇAVDAR Sk., ÇINARLI Sk., HÜDA Sk., İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU Cd., KAĞITHANE BARBAROS Cd., NUSRET Sk., YILDIZ Sk., YILMAZ Sk., ZÜHRE Sk., YAHYA KEMAL Mh., TALATPAŞA Cd., YEŞİLCE Mh., BARBAROS Cd., DEVİR Sk., AYTEKİN Sk., DEĞİRMEN Sk., DOLUNAY Sk., DONANMA Sk., DÜZENLİ Sk., KAĞITHANE BARBAROS Cd., ŞEBNEM Sk., ULUBAŞ Cd., YILDIRIM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14213-9153)



- KUŞTEPE Mh., MESUT CEMİL Sk., YONCALI Sk., TOMURCUK Sk., LEYLAK 1 Sk., İNÖNÜ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14215-9638)



- YENİDOĞAN Mh., NUMUNEBAĞI Cd., ÖZGÜR Sk., SÖNMEZ Sk., AKASYA Sk., DOĞU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14178-8424)



- FEVZİPAŞA Mh., DERMAN Sk., ZÜBEYDE HANIM Sk., FLORYA Cd., NAMIK KEMAL Cd., İSMETPAŞA Mh., HAZAN Sk., GÜLNAZ Sk., HALİÇ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14232-25200-25532-25196-26107-26241-25400)



- SEYRANTEPE Mh., ÇAVDAR Sk., NATO Cd., OĞUZELİ Sk., YILDIZ Sk., YILMAZ Sk., YEŞİLCE Mh., AYTEKİN Sk., ÇELİK Cd., DAHİ Sk., İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU Cd., YILDIZ Sk., YILMAZ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14214-9633)



- ALTINTEPSİ Mh., ÖZKAN Cd., YAHYA KEMAL Cd., SİNOP Sk., YENİ Sk., AKPINAR Cd., TURAN Sk., AR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14237-8223)



- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., ADNAN KAHVECİ Bul., RAUF ORBAY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14216-1261)



- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., ADNAN KAHVECİ Bul., RAUF ORBAY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14217-1260)



- DEMİRKAPI Mh., DENİZ Sk., NİHAN Sk., VELİOĞLU Cd., TAMER Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14228-31443)



- PINAR Mh., AKARÇEŞME Sk., BALABANDERE Cd., BATI Sk., BOSTAN GÜL Sk., DIŞ BUDAK Sk., DOST Sk., ELMA Sk., EREN Sk., GÜL PINAR Sk., GÜRSU ÇIKMAZI Sk., HALK Sk., HİLAL Cd., HÜRMET Sk., ILGAZ Sk., İLGİLİ Sk., KADER Sk., KESKİN ÇIKMAZI Sk., MAZI Sk., NAR Sk., PARILTI ÇIKMAZI Sk., SANDAL ÇIKMAZI Sk., SINIR ÇIKMAZI Sk., YOSUN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14242-4485)



- YEŞİLKENT Mh., G-849 Sk., G-839 Sk., G-735 Sk., G-723 Sk., G-722 Sk., G-720 Sk., G-721 Sk., G-698 Sk., G-696 Sk., G-664 Sk., G-11 Sk., G-678 Sk., G-725 Sk., G-688 Sk., BALCIBÜK Cd., FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14249-20649 -20515-21461-27266-22794)



- USKUMRUKÖY Mh., VADİ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14250-4701)



- CEBECİ Mh., 2606. Sk., 2607. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., 2812. Sk., 2810. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14226-28252 TM)



- BAŞAK Mh., YUNUS EMRE Cd., MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ Cd., ALİ SOYLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14229-12218)



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1507. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-18:20 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14240-28031)



- GÜZELTEPE Mh., GÜZELTEPE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14241-28827)



- FATİH Mh., PAZAR Cd., DERYA Sk., EMEK Sk., ERİK Sk., EDA Sk., FIRAT Sk., EYLÜL Sk., ELMALI Sk., EMRE Sk., İMREN Sk., ÇAYIR Sk., FERAH Sk., FINDIK Sk., ELVAN Sk., İNCİ Sk., İPEK Sk., İKİZLER Sk., FİDAN Sk., FUNDA Sk., ÇAVUŞ Sk., HÜNKAR Sk., DAĞLAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14258-31827)



- HALİDE EDİP ADIVAR Mh., BALCI Sk., ÇİFTE CEVİZLER Cd., AKAR Cd., KUTLUBEY Sk., MERKEZ Mh., AHENK Sk., AKAR Cd., ÇİFTE CEVİZLER Cd., DUÇİ Sk., HUZUR Sk., LAVANTA Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14268-3107)



- DUATEPE Mh., KURTULUŞ Cd., ERGENEKON Cd., CUMHURİYET Mh., ERGENEKON Cd., BOZKURT Mh., BAYSUNGUR Sk., BİLEZİKÇİ Sk., ERGENEKON Cd., KURTULUŞ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14267-3780)



- MERKEZ Mh., BİRAHANE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14265-3794)

10 NİSAN KESİNTİ LİSTESİ

- TOPKAPI Mh., AYDIN Sk., HALLAÇ HASAN Sk., HOŞGÖRÜ Sk., KALAYCI ALİ Sk., KARATAY Sk., KUYULU ÇIKMAZI Sk., MUHALLEBİCİ HASAN Sk., RÜZGAR Sk., TOPKAPI BOSTANI Sk., TOPKAPI Cd., İZMİRLİ NİYAZİ Sk., MEVLANAKAPI Mh., ARMA Sk., SELAMAĞASI Sk., TOPKAPI KARAKOLU ARALIĞI Sk., TOPKAPI KARAKOLU Sk., BAŞBAKKAL Sk., HATİP 1. ÇIKMAZI Sk., HATİP 2. ÇIKMAZI Sk., HATİP Sk., KALBURCU MEHMET CAMİİ Sk., KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ Sk., KALEDİBİ Sk., KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI Sk., KATİP MURAT CAMİİ Sk., MELEK HATUN Sk., MELEK ÇEŞMESİ Sk., SİMKEŞ CAMİİ Sk., KALBURCU MEHMET Sk., KEMİKLİ BURUN Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., DUTLU BAKKAL Sk., BIÇKI Sk., DİNGİL Sk., GÜMÜŞ ÇAYIRI Sk., LALEZADE Sk., SEZAİ HASAN Sk., ONBAŞI Sk., VAK'A-NÜVİS Sk., MİMAR ACEM CAMİİ Sk., ŞEHREMİNİ Mh., BÜYÜK SARAY MEYDANI Cd., EREĞLİ CAMİİ Sk., YUNUS EMRE Sk., GÜNAYDIN Sk., KÜÇÜK SARAY MEYDANI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14157-2210 2266 2075 2344 2267 2268 )



- MALTEPE Mh., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14164-8773-8532)



- MALTEPE Mh., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., SERÇE KALE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14165-8146-8345)



- TOPKAPI Mh., ADIVAR Sk., ALİ BABA Sk., BİROL Sk., DR. NASIRBEY Sk., EMEK Sk., GÜLEÇ Sk., KÜRKÇÜ BOSTANI Sk., MOROVA Sk., TATLIPINAR Cd., ADNAN MENDERES VATAN Bul., GUREBA HASTANESİ Cd., BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU Sk., EMECE Sk., EMİN MOLLA Sk., FATMA SULTAN CAMİİ Sk., KUYULU ÇIKMAZI Sk., MARİFETNAME Sk., URBAN Sk., UN DEĞİRMENİ Sk., ŞEYHÜLİSLAM Sk., MOLLA GÜRANİ Mh., DEDEPAŞA Sk., HALICILAR KÖŞKÜ Sk., MOLLA GÜRANİ Cd., NAKİBU'L-EŞRAF Sk., SARAY HAMAMI Sk., SİGORTACI Sk., TOMRUKÇU Sk., UYGAR Sk., ADNAN MENDERES VATAN Bul., HİKAYECİ Sk., KAÇAMAK Sk., KİLİMCİ Sk., RAHMET ÇIKMAZI Sk., SARI MUSA Sk., SOFTA SİNAN Sk., SİMSAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14159-2138 2805 2007 2850 2852 2208 )



- ŞİRİNEVLER Mh., SARAY Cd., ULU Sk., BARBAROS Cd., DUMLU 1 Sk., ERGENEKON 1 Sk., KASIRALTI Sk., AKALIN Sk., BENTLER Sk., ÇAYIROVA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14194-428)



- ORTAMAHALLE Mh., DUMLUPINAR Cd., NUMUNEBAĞI Cd., EMİN EFENDİ Cd., TUNÇ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14180-8895)



- MURATPAŞA Mh., FABRİKALAR Cd., DÖKÜMCÜLER Cd., MERAM Sk., SOKULLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14179-8818)



- DELİKLİKAYA Mh., HEYBETLİ Sk., MEHTER Sk., İHLAS Sk., İRFAN Sk., İFTİHAR Sk., EBEDİ Sk., HİSAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14203-27058 27059 27060 27057 27253 27251 27252 22983 22986 )



- OSMANİYE Mh., ÇAĞLAR Sk., FABRİKALAR Sk., İNCİRLİ ÇIKMAZI Sk., İNCİRLİ YOLU Sk., İSMAİL EREZ Bul., MİNE Sk., MESCİT Sk., SUGÖZÜ Sk., ŞENGÜL Sk., ŞİRİN Sk., YEŞİLSU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14219-1873)



- OSMANİYE Mh., BİLDİK Sk., CEMİYET Sk., FABRİKALAR GEÇİDİ Sk., FABRİKALAR ÇIKMAZI Sk., FABRİKALAR Sk., İNCİRLİ YOLU Sk., İNCİRLİ ÇIKMAZI Sk., KİREÇ OCAĞI Sk., ÜMRANİYE ÇIKMAZI Sk., YEŞİLSU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14221-1569)



- ŞİRİNEVLER Mh., KASIRALTI Sk., ULU Sk., ZEKİ MÜREN Sk., ERGENEKON 1 Sk., HİLAL 1 Sk., ŞEHİT YARBAY CESUR Cd., ÇAYIRBAŞI Sk., MURAT Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14195-549)



- PINAR Mh., BALABANDERE Cd., ÇAMLIBEL Cd., DIŞ BUDAK Sk., DUT Sk., FİKRİ Sk., HİLAL Cd., İĞDE Sk., KARAGÜL Sk., KARTOPU ÇIKMAZI Sk., KERVAN Sk., KISMET AĞACI Sk., NEHİR Sk., OKUL Sk., SAHİL ÇAMI Sk., SAMYELİ Sk., SEDİR Sk., SIRMA ÇIKMAZI Sk., SUSAM Sk., YOSUN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14243-4090)



- OVAYENİCE Mh., SEMAZEN Cd., ÇATALCA Cd., BAKİ Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14246-26027-25543-25990-25005-26021-26295-25815)



- YEŞİLKENT Mh., G-849 Sk., G-838 Sk., G-735 Sk., G-723 Sk., G-722 Sk., G-721 Sk., G-720 Sk., G-698 Sk., G-696 Sk., G-658 Sk., G-664 Sk., G-678 Sk., G-687 Sk., G-725 Sk., G-688 Sk., BALCIBÜK Cd., FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14251-20649 -20515-21461-27266-22794)



- ZEKERİYAKÖY Mh., PELİKAN PARK EVLERİ KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14252-4432)



- GAZİ Mh., 1375. Sk., 1376. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14278-28520 tm)



- BAĞLAR Mh., YALÇIN KOREŞ Cd., OSMAN PAŞA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14259-31575)



- KAZIM KARABEKİR Mh., 860. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14272-288602)



- GÜZELTEPE Mh., 1.GÜLERYÜZ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14273-28827)



- OVAYENİCE Mh., BAKİ Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında KADIKÖY Mh., KADIKÖY Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14257-25884-25628-25873-26125-26040-25986)



- SANCAKTEPE Mh., ŞEHİT AHMET KAMIŞOĞLU Cd., ALTINÇEŞME Cd., CEBİR Sk., KIYMET Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14270-26189-26190-26191-26192-25998 )