Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı...

İstanbu'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bugün elektrik kesintisi yaşanacak. 5 Kasım Salı günü planlı kesinti programına göre, bazı ilçelerde elektrik kesintisi 9 saati bulacak. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı...

BEDAŞ 05 Kasım 2019 Salı günü planlı kesinti programı



- BAHÇELİEVLER Mh., İBRAHİM ERK Sk., YILDIZLI Sk., SAKARYA 2 Sk., DR.SÜREYYA Sk., DİZER Sk., HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN Sk., MEHMETÇİK Sk., KÜLTÜR Sk., RESSAM HALİM Sk., HACER HANIM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 04:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29584-839)

- NİNE HATUN Mh., HORASAN Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29590-18008)

- FATİH Mh., 867. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29667-21625 DEPAR - 1)

- ÇAYIRDERE Mh., ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU Sk., CANDAN Sk., PEMBELİ Sk., SADABAT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29616-25021)

- KOCATEPE Mh., İNÖNÜ Cd., RÜZGAR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29706-8678)

- YENİDOĞAN Mh., ÇEVREYOLU Cd., MARMARA Sk., ÖZGÜR Sk., ULUBATLI Sk., BARBAROS Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29703-8725)

- YENİDOĞAN Mh., CİCOZYOLU Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29705-8639)

- SÜTLÜCE Mh., KARAAĞAÇ Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:10-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29714-9213 T.M. )

- MALTEPE Mh., D-100 BAĞLANTI YOLU Cd., TOPKAPI KAVŞAĞI Cd., D-100 KARAYOLU (E5) Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29704-8631)

- GÜLBAHAR Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29926-9534,9379 T.M.)

- TALATPAŞA Mh., AYDOĞAN Cd., ERBEYLİ Sk., NACİBEY ÇIKMAZI Sk., GÜLBULDU Sk., ANKA Sk., BAŞÇİÇEK Sk., ALAKOÇ Sk., BEYÖZÜ Sk., AKIŞLI Sk., TUNALI Sk., DEDELER Sk., BERHUDAR Sk., GÜNTEPE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29932-9456 T.M.)

- TALATPAŞA Mh., ASLANGAZİ Cd., SULTANŞAH Sk., BÜYÜKBEY Sk., ANKA Sk., İPEKKUŞAĞI Sk., EMİRGAZİ Cd., AKIŞLI Sk., BAŞÇİÇEK Sk., NURSİMA Sk., ULAŞ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29933-9346 T.M.)

- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29936-9456,9346,9372,9371 T.M.)

- 75. YIL Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29952-28354 tm)

- TALATPAŞA Mh., TERASEVLER Sk., TERASEVLER2 Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29934-9372 T.M.)

- AKSARAY Mh., ALBOYACILAR Sk., KARABOYACILAR Sk., KATİP ÇEŞMESİ Sk., KENNEDY Cd., MAHRAMACI Sk., YENİKAPI DEĞİRMENİ Sk., YENİKAPI KUMSALI Sk., ÇORBACIBAŞI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29964-2095 TM)

- MEVLANAKAPI Mh., BAŞBAKKAL Sk., BAŞBAKKAL MEYDANI Sk., HATİP Sk., HATİP 2. ÇIKMAZI Sk., HATİP 1. ÇIKMAZI Sk., KALBURCU MEHMET Sk., KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ Sk., KALBURCU MEHMET CAMİİ Sk., KALEDİBİ Sk., KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI Sk., KATİP MURAT CAMİİ Sk., KEMİKLİ BURUN Sk., MELEK HATUN CAMİİ Sk., MELEK ÇEŞMESİ Sk., MELEK HATUN Sk., SİMKEŞ MEVKİİ Sk., SİMKEŞ CAMİİ Sk., TOPKAPI KARAKOLU Sk., TOPKAPI KARAKOLU ARALIĞI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29965-2075 TM)

- NENEHATUN Mh., HASAN TAHSİN Cd., KALECİK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29984-28431-28309-28439)

- ALİ KUŞÇU Mh., FEVZİPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29960-2108 TM)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., ATİK HAMAMI Sk., FERİDUN KILIÇ Sk., KİLİSE ALTI Sk., KİLİSE Sk., ŞEHİT SELAMİ ÖZBEN Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., İMAM AŞİR Sk., YEDİKULE Mh., ALİ EFENDİ Sk., ESKİ ÇUBUKÇU Sk., GENÇAĞA Sk., HACI MANAV Sk., HACI MANAV ÇIKMAZI Sk., HALİTEFENDİ Sk., KÜHEYLAN Sk., MAHZEN Sk., MÜHENDİS ALİ Sk., NARLIKAPI ÇEŞMESİ Sk., TAYYARECİ RIDVAN Sk., YEDİKULE İSTASYONU Cd., YEDİKULE İSTASYONU ÇIKMAZI Sk., ŞİŞMANAĞA Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., İMAM AŞİR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29963-2140 TM)

- TALATPAŞA Mh., ASLIHAN Sk., TERASEVLER2 Sk., TERASEVLER Sk., ALEYNA Sk., YOLÜSTÜ Sk., ZİYARET Sk., ABANT Sk., SAZAK Sk., FİLİKA Sk., SAKIZAĞACI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29935-9371 T.M.)

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1168. Sk., 1169. Sk., 1173. Sk., 1174. Sk., 1171. Sk., DOĞAN ARASLI Bul., ONDOKUZ MAYIS Bul., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., URFALILAR Cd., PAZARYOLU Cd., 877. Sk., 878. Sk., 879. Sk., 880. Sk., PINAR Mh., 1277. Sk., 1278. Sk., 1279. Sk., 1281. Sk., 1282. Sk., YENİKENT Mh., 667. Sk., 669. Sk., 670. Sk., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., DOĞAN ARASLI Bul., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., AŞIK ŞENLİK Cd., 604. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 681. Sk., 682. Sk., 683. Sk., 710. Sk., SULTANİYE Mh., 659. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 616. Sk., 618. Sk., 623. Sk., 624. Sk., SIDIKA CEBECİOĞLU Sk., 350. Sk., 349. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30001-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789 20394 21628 27498 22913 22984 20890 20187 22228 21825 22267 22713 20930 21758 27232 21397 21584 21376 22356 22907)

- HİCRET Mh., ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:50-04:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30262-28749-29664-29377-28802)

- MERKEZEFENDİ Mh., G/44 Sk., G/45 Sk., G/48 Sk., G/57 Sk., G/58 Sk., G/59 Sk., G/60 Sk., G/61 Sk., G/64 Sk., G/65 Sk., G/65/1 Sk., G/66 Sk., G/67/1 Sk., G/67 Sk., G/67/2 Sk., MERKEZEFENDİ Cd., SABRİ OBENİK Sk., SABRİ ÜLKER Sk., YENİ ÇİFTLİK YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30267-1088)

- YEŞİLKÖY Mh., BILDIRCIN Sk., ÇEKMECE Cd., DEMİRYOLU Cd., GÜVERCİN Sk., HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER Sk., HİLMİ NAİLİ Sk., KALE Sk., KÖSE RAİF PAŞA Sk., ORHAN GAZİ Sk., SÜBYAN MEKTEBİ Sk., UÇAN Sk., ÜMRAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30268-1266)

- UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30038-28510 tm)

- BAĞLARBAŞI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30036-29578 tm)

- GAZİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30037-28473 tm)

- SANAYİ Mh., ÇİNÇİNDERE Cd., SANCAKLI Cd., ÖZNUR Sk., GÜRBÜZ Sk., GÜVENÇ Sk., KAYALAR Sk., ÇARŞI Sk., OZAN Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., KAYIN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30065-835-1-2)

- TEVFİKBEY Mh., 20 TEMMUZ Cd., PAZAR YOLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30080-11967)

- HÜRRİYET Mh., ŞENCAN Sk., MAHMUTBEY Cd., MALAZGİRT Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30055-31055)

- YUNUS EMRE Mh., GAZİ CEBECİ Cd., 75. YIL Mh., 1258/3. Sk., 1270. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30040-28085 tm)

- KAYABAŞI Mh., BOTANİK Sk., RIFAT ILGAZ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30092-12637)

- 19 MAYIS Mh., DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30093-3227)

- 19 MAYIS Mh., DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30094-3184)

- 19 MAYIS Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30095-3259)

- 19 MAYIS Mh., DR. ŞEVKETBEY Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30098-3581)

- 19 MAYIS Mh., DERE Sk., DR. ŞEVKETBEY Sk., ETFAL HASTANESİ Sk., GAZİ BERKAY Sk., HALASKARGAZİ Cd., KÜÇÜK BAHÇE Sk., OPERATÖR RAİFBEY Sk., SAMANYOLU Sk., TAYYARECİ CEMAL Sk., MEŞRUTİYET Mh., DERE Sk., HALASKARGAZİ Cd., KÜÇÜK BAHÇE Sk., SAMANYOLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30104-3234)

- 19 MAYIS Mh., DERE Sk., DR. ŞEVKETBEY Sk., ETFAL HASTANESİ Sk., GAZİ BERKAY Sk., HALASKARGAZİ Cd., KÜÇÜK BAHÇE Sk., OPERATÖR RAİFBEY Sk., SAMANYOLU Sk., TAYYARECİ CEMAL Sk., MEŞRUTİYET Mh., DERE Sk., HALASKARGAZİ Cd., KÜÇÜK BAHÇE Sk., SAMANYOLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30105-3234)

- BALIKYOLU Mh., 466. Sk., 467. Sk., 463. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30120-20509 DEPAR 1)

- HÜRRİYET Mh., MENDERES Cd., ATATÜRK Cd., EMRE Sk., EBRU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30057-31525)

- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., AL KARANFİL Sk., CELAL ATİK Sk., DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK Sk., HAMİT KAPLAN Sk., MUMCU Sk., NUR Sk., PİRİNÇ Sk., SAADET HANIM Sk., SİMGE Sk., ŞEKER Sk., ŞÜKRÜ GÜLESİN Sk., YAŞAR DOĞU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30091-3384)

- HÜRRİYET Mh., MALAZGİRT Cd., ATATÜRK Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30058-31615)

- TEVFİKBEY Mh., DÜNDARLAR Sk., YELDEĞİRMENİ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30078-11222)

- TEVFİKBEY Mh., HAYIRLI Cd., 3.DİLEK Sk., AĞRI Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30079-11266)

- 19 MAYIS Mh., KÜÇÜK BAHÇE Sk., MİRALAY RAFET Sk., MEŞRUTİYET Mh., ALBAY SADİ ALANTAR Sk., EBE KIZI ÇIKMAZI Sk., EBE KIZI Sk., ELHAN Sk., İNAN KIRAÇ Sk., KEVSER Sk., KÜÇÜK BAHÇE Sk., MELEK Sk., SUNA KIRAÇ Sk., YENİ İLHAN Sk., YOLGEÇEN ARALIĞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30107-3696)

- BÜYÜK KILIÇLI Mh., AKİF ÇEŞME Sk., LAİKLİK Cd., TİRYOL Sk., OKUTMAN Sk., TAŞLIK Sk., ÇİFTLİK Sk., VATANPERVER Sk., MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., KARAÇAM Sk., PAMUKLAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30127-25457-25016-26206-26147-26267-26090)

- SANCAKTEPE Mh., ABDULLAH AKBULUT Cd., MEVLANA CELALEDDİN RUMİ Cd., HÜSEYİN GÜVENİR Sk., DERGAH Sk., KIBRIS Sk., HÜSNÜ ALBAYRAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30141-25083)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ORUÇ REİS Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30167-31546)

- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., AŞÇILAR Sk., AYHAN IŞIK Sk., CELAL ATİK Sk., DİK BAYIR Sk., GÜL 1 Sk., MEHMETLER Sk., MERSİNLİ AHMET Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30096-3996)

- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., ASLANYURT Sk., BESTE Sk., BİNBAŞI REFİK Sk., CELAL ATİK Sk., ÇORUH Sk., DR. ŞEVKETBEY Sk., HAMİT KAPLAN Sk., HAVVA HANIM Sk., HİLAL 1 Sk., KARACAOĞLAN Sk., KÜÇÜK Sk., MERDİVENLİ Sk., MERSİNLİ AHMET Sk., MİRALAY RAFET Sk., ŞERİFE BACI Sk., UĞUR BÖCEĞİ Sk., YAŞAR DOĞU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30097-3590)

- 19 MAYIS Mh., OPERATÖR RAİFBEY Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30101-3241)

- 19 MAYIS Mh., BESTE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30100-3862)

- MEŞRUTİYET Mh., TUĞRUL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30106-3963)

- DİZDARİYE Mh., KUMSALLAR Sk., D-100 KARAYOLU Cd., SEÇKİN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30173-22021)

- MEHTERÇEŞME Mh., 1919. Sk., 1931. Sk., 1930. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30178-22733)

- BOLLUCA Mh., MAVİGÖL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30252-29466-29796-29379-41378)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., 1941. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30179-20160)

- GÜZELYURT Mh., 2120. Sk., 2118. Sk., 2116. Sk., FATİH Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30180-21627)

- YEŞİLKENT Mh., 1953. Sk., 2068. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30175-22281)

- YEŞİLKENT Mh., 1953. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30176-22282)

- MEHTERÇEŞME Mh., UFUK Cd., 1952. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30177-22908)

- GÖKÇEALİ Mh., SUBAŞI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30181-23156 23016 23391 23684 23691 23336 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23599 23262 23390 23445 23029 23661 23726 23507 23134 23697 23023 23457 23424 23392 23685 23536 23756 23497 23132 23128)

- İSTİNYE Mh., PINAR Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30184-4284-4159)

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30185-4095)

- FATİH Mh., KORDONBOYU Cd., MEHTAP Cd., RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30170-22018)

- FATİH Mh., KOMANDO Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30171-22019)

- ÜÇEVLER Mh., 910. Sk., 905. Sk., 904. Sk., 906. Sk., 907. Sk., 908. Sk., 909. Sk., 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 918. Sk., 889. Sk., 887. Sk., 891. Sk., 890. Sk., 892. Sk., 893. Sk., 894. Sk., 945. Sk., 897. Sk., 896. Sk., 895. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30241-20254)

- ADNAN MENDERES Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30247-28787)

- GÜRPINAR Mh., ERTUĞRUL Sk., ÖMER SEYFETTİN Cd., DALYAN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30245-22319)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30255-28159)

- YEŞİLKENT Mh., 1860. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30242-27030TM 3-4.DP)

- YEŞİLKENT Mh., 1805. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 14:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30244-27029TM 5.DP )

- SELİMPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30246-24473 24135 24453 24452 24451)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., KARLIBAYIR Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:50-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30266-29439-28563-29657-229586-28728-29585-28058-28140)

AYEDAŞ 05 Kasım 2019 Salı günü planlı kesinti programı

KADIKÖY

09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: GÜLBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: YESARİ ASIM ARSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ALİ ARSLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ERENKÖY İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: TELLİKAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÇOBAN YILDIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: BENGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: TÜCCARBAŞI 13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: MEHMET ERTEM ALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ZİHNİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HAYRİ EĞMEZOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: TELLİKAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: BENGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: GÜLÇİN

KARTAL

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ŞAHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ESKİBOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: SERA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: DİKİLİTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: EFENDİ

PENDİK

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BARIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: NEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: HARMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SİNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ADEMOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FİGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: LİSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ELİBOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MİNNET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YAZGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM 10:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: MEVLANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GÖNÜLÇELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: İLKBAHAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MAREŞAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: VEZİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MERKÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: TALİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: OYLUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: SERÇE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÇAYIRKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ŞENPAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: SİMGE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ALPEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: TURUNCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BANUÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: AHBAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ŞENPAZAR

ŞİLE

10:40 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KUZGUNDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SARAÇLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURULAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: PEHLİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KUŞATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SALİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KESE MEVKİ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ

SULTANBEYLİ

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: CİNNAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SARPKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: AKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ASALET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BAĞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: DEMİRSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: DOĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: HUZUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: YEŞİLKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: YENİYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÖZDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ARMAĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: CEBESOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: CİNNAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MAHMUT PAŞA 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SERDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAHÇELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAĞRIYANIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜSTAKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜMÜŞDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: NİZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: PLATİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: RESUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SELÇUKHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: METİN YÜKSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUDURNU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUKADDES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MİSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AKINCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BÜNYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: TÜRBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YEMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇAĞIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ŞENYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ERDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇALDIRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇİLEKEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: İHTİMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GÜRSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: HAMARAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MİRSAD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ORTANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SARIVADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BİLEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: DEMİRBAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KONAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSTANBÜKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÇAĞRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÇINAR

TUZLA

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HÜDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ERALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: KOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURSEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: YEDİGÖL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HASAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: EFSANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: AYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: TOROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ZİYANSIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ARIKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON

ÜMRANİYE