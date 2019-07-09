Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı

BEDAŞ 09 Temmuz 2019 Salı günü planlı kesinti programı



- DERVİŞ ALİ Mh., ANANAS Sk., DRAMAN Cd., DRAMAN CAMİİ Sk., DRAMAN ÇEŞMESİ Sk., DRAMAN ÇUKURU Sk., DİLMAÇ Sk., FETHİYE 1. ÇIKMAZI Sk., FETHİYE 2. ÇIKMAZI Sk., FETHİYE Cd., TERCÜMAN YUNUS Sk., ZÜLÜFLÜ Sk., ZÜLÜFLÜ ÇIKMAZI Sk., YAHYAZADE Sk., BALAT Mh., FETHİYE Cd., SARAYAĞASI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25213-2192 TM)

- HOCAPAŞA Mh., KENNEDY Cd., HOCAPAŞA CAMİİ Sk., HOCAPAŞA HAMAMI Sk., HOCAPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25212-2823 TM)

- GÜLTEPE Mh., ARZU ÇIKMAZI Sk., ARZU Sk., HAVZA Sk., İŞÇİ Sk., AKÇİL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:30-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25237-9216)

- GÜLTEPE Mh., DERNEK Cd., ÇELİKTEPE Mh., İNCİ Sk., ALKILIÇ Sk., GÜZELDERE Cd., POLAT Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25238-9199)

- MECİDİYEKÖY Mh., GALATA DERESİ Cd., YAKUT Sk., VİŞNE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında GÜLTEPE Mh., YEŞİLÇAY Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25236-9566)

- AKPINAR Mh., IŞIKLAR Mh., İHSANİYE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25275-9284,9243,9261,9260,9730,9568,9273,9562,9255,9275,9627,9305,9641,9873,9257,9242,9282,9488,9864,9866,9241,9259,9529,9518,9301)

- KOCATAŞ Mh., BAĞLAR YOLU Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25259-)

- YUNUS EMRE Mh., 1624. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25296-28310 TM)

- AKÇABURGAZ Mh., 3026. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25306-21994)

- HACIAHMET Mh., HACI AHMET BOSTANI Sk., YENİ BOSTAN Sk., ATALAY Sk., PİR HÜSAMETTİN Sk., YENİYOL ZARİF Sk., ATEŞ BÖCEĞİ Sk., CİN DERESİ Sk., GEÇİCİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25323-3680)

- HACIAHMET Mh., YENİ ASIR Sk., YENİ ALEM Sk., SAHANCI Sk., FADİL ARİF Sk., HACI AHMET BOSTANI Sk., HACI AHMET KARAKOLU Sk., LOKUMCU Sk., OMUZDAŞ Sk., HACI ZEYNEL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25329-3190)

- HACIAHMET Mh., PİR HÜSAMETTİN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25335-3379)

- MAHMUTBEY Mh., TURGUT Cd., NARLI Sk., NERGİZ Sk., CAN Sk., AKDEMİR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25350-31663)

- FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., HASAN ÖNEL Cd., KARA ALİ Cd., KADİR ÖZDEMİR Cd., HARMAN Cd., MEZARLIK ÜSTÜ Cd., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25414-21461)

- ZİYA GÖKALP Mh., HÜRRİYET Bul., 2731. Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25443-12814)

- HACIAHMET Mh., YENİ NESİL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25322-3761)

- ÇAKIL Mh., ELBASAN Cd., ELBASAN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25366-23578 23388 23235 23253 23254 23092 23369 23166 23340 23200 23063 23325 23064)

- CUMHURİYET Mh., BAŞAK Cd., BEDİR Sk., BEREKET Sk., ERTUĞRULGAZİ Cd., HENDEK Sk., HÜRRİYET Sk., NECİP FAZIL Cd., UHUD Sk., ŞEHADET Sk., RAHMET Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25326-28123 TM)

- ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:20-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25394-4354 TM 4521 TM)

- FİRUZKÖY Mh., AZİZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25411-21663)

- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., CAMİ Sk., MİMARSİNAN Cd., KARADUT Sk., İSTİKLAL Cd., MEKTEP Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25413-21065)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25391-21100)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ALİ DURAN Sk., SEDİR Sk., KAVAK Sk., 29 EKİM Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25341-31870)

- ÖRNEK Mh., DOĞAN ARASLI Bul., FİKRİ SÖNMEZ Cd., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., ÇINAR Mh., SİVAS KONGRE Cd., AHMET ARİF Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-01:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25424-22566 20945 20932 20934 20935 20288 20936 20937 20938 20939 22287 20946 20944 20943 20942 20941 22288 20220 22954 22887)

- ŞİRİNEVLER Mh., AKGÜN Cd., GAMSIZ Sk., MURAT Sk., NURAY Sk., HASAN TAHSİN Sk., BEŞKARDEŞLER Sk., FIRAT Sk., YENİÇERİ Sk., YILMAZ 1 Sk., TUNCAY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25375-059)

- ŞİRİNEVLER Mh., KERİMÇAVUŞ Cd., FERHAT 1 Sk., BAHADIR 1 Sk., CAMİ 1 Sk., MAHMUTBEY 17. Sk., MAHMUTBEY 18. Sk., MAHMUTBEY 16. Sk., AKGÜN Cd., FIRAT Sk., NURAY Sk., AK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25378-210)

- ŞİRİNEVLER Mh., KERİMÇAVUŞ Cd., MAHMUTBEY 16. Sk., MAHMUTBEY 17. Sk., MAHMUTBEY 18. Sk., FERHAT 1 Sk., BAHADIR 1 Sk., AK Sk., AKGÜN Cd., FIRAT Sk., NURAY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25380-220)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25389-21090)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., AZİZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25396-21128)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25388-20086)

- USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25395-4427 TM)

- ÖMERLİ Mh., VİCDAN Sk., GÜNDOĞAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25401-20869-22558-20424)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25402-22748)

- HASTANE Mh., BALABAN Sk., GÜLFER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25408-21095)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., SIRAEVLER Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25409-21110)

- BAĞLARÇEŞME Mh., DOĞAN ARASLI Bul., AHMET ARİF Cd., 1131. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1148. Sk., 1149. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1152. Sk., 1190. Sk., 1191. Sk., 1192. Sk., 1188. Sk., 1204. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1140. Sk., 1141. Sk., 1142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25427-20588 27018 20286 20894 22231 20825 27231 20653)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ANADOLU Mh., ATATÜRK Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25442-29896-28328-30506-28038-29376-29098-28639-29676-29372-28782-28433-29373-29522-29024-29371-29864-28170-28793-28679-29519-29993-41615-29524-30504-29733-28331-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29414-2969529526-29525-29527-28153-)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 2. Sk., 2/2. Sk., 2/5. Sk., 1/7. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25450-18538)

- KİRAZLI Mh., AKALIN Sk., AKGÜNAY Sk., ALPAY Sk., CENGİZ Sk., EVCİLER Sk., EVREN Sk., MEHMET AKİF Bul., MURAT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25462-31799)

- ZİYA GÖKALP Mh., SÜLEYMAN DEMİREL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25444-12443)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 2. Sk., 1/9. Sk., 2/10. Sk., 2/11. Sk., 1/10B Sk., 1/8A Sk., 1/8C Sk., 1/8. Sk., 1/7. Sk., 2/7. Sk., 2/8. Sk., 2/9. Sk., 1/17. Sk., 2/4. Sk., 2/6. Sk., 1/10E Sk., 1/10A Sk., 1/11. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25452-18574)

- BARBAROS Mh., 6/1E Sk., 6/1. Sk., 6/1D Sk., 6. Sk., 6/1G Sk., PAZARYOLU 1. Sk., 3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25453-18573)

- ANADOLU Mh., BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ATATÜRK Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25454-29896-28328-30506-28038-29376-29098-28639-29676-29372-28782-28433-29373-29522-29024-29371-29864-28170-28793-28679-29519-29993-41615-29524-30504-29733-28331-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29414-2969529526-29525-29527-28153-)

- BARBAROS Mh., MAHMUTBEY Cd., 13. Sk., 12. Sk., 15. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25455-18619)

- SEMİZKUMLAR Mh., TERAKKİ Cd., SAKARYA Cd., NECATİ KALFA Cd., RÜZGARLI BAHÇE Sk., YÜCEDAĞ Sk., HAYRAT Sk., FERMAN Sk., TANZİM Sk., DENİZKENT Sk., SÜMEYYE Sk., TÜRKAN Sk., ÖZBEK Sk., MERİÇ Sk., SALİH GİDEMEZ Sk., HÜSEYİN AVNİ AKTARMA Cd., GÜRAY Sk., SARGÜN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25460-25090-25040-25038-25039-25091-25037-25036-25035-25167-25180-25216-25339-25294)

AYEDAŞ 09 Temmuz 2019 Salı günü planlı kesinti programı

ATAŞEHİR

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 14.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BALABANAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FATİN RÜŞTÜ ZORLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SAZANLAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BAŞKOMUTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: VECİBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: DOST

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÖDÜL 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİT İSMAİL ÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MALATYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İMRANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİNOP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: UMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİT CEM NURİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TUNCELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ARTVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KOLORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: FİRUZAĞA

ÇEKMEKÖY

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: GÜRGEN 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ALPEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇALTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDEMİR 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: MİMAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BİLGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BAĞCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞENLİK 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIVANÇ 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YAVUZ SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIVANÇ 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİLBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLABİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ORHANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEBNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: METİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RAHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKARSU

KADIKÖY

11:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NAKKAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ANAYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NECİPBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEHİT EMİN ÇÖLEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SALAH BİRSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UZUNÇAYIR 09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NAKKAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEVKETPAŞA

MALTEPE

11:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DAĞÇİÇEĞİ 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: MALAZGİRT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ADAKALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESENLİKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: EMNİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÜSTÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: MEŞALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: TAHSİN PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖMER BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEMEL TEPESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NADİRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: EGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NAİL BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÇINARALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YEŞİL PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BÜLBÜLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: FATİHLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BİNNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GEDİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HİSARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: LEYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZENCEFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: PTT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YONCALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜLLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: PENGUEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKİF BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NERGİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESERCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ATLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜLNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: EĞİTİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: MORSÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESENGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BURAK 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: İNCİRLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BİLGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CENGİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: OLAY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DURU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KISMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZCAN

PENDİK

10:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: SU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: FIRINCI 14:20 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MERT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: RABITA 09:45 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MUVAFFAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ANA 13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKKAYA 09:20 - 11:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: DERVİŞZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ATATÜRK 09:00 - 11:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MÜMESSİL 14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HIZMALI

SULTANBEYLİ

09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KANGAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BELDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MUHLİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BELDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KAMACI 09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ORHAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞEHİT BİROL ÇOBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KANAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÜNYÜZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İLKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ASHAP ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ALPARSLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ORHAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÖKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLLÜCE 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YAZGÜNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YAĞIZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İLHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞULE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAKKALOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GALİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: IŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIZILSERÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: LİMON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MISIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ONUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FEDAKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: LİMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SEVDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TAHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜREL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YAPRAK

ÜMRANİYE

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KERMES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KIBRIS 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYDEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: BOL AHENK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: DİLBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: DÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ERGENEKON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: SERÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: YAMAN CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET 09:00 - 09:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ALİ MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: HANZADE

ÜSKÜDAR