Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı
BEDAŞ ve AYEDAŞ, vatandaşları elektrik kesintisi konusunda bilgilendirdi. 9 Temmuz tarihli elektrik kesintisi programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok İstanbul ilçesine elektrik verilemeyecek. Kesintiler bazı ilçelerde erken saatlerden itibaren başladı, günlük işlerinde aksamalar olan vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı
BEDAŞ 09 Temmuz 2019 Salı günü planlı kesinti programı
- DERVİŞ ALİ Mh., ANANAS Sk., DRAMAN Cd., DRAMAN CAMİİ Sk., DRAMAN ÇEŞMESİ Sk., DRAMAN ÇUKURU Sk., DİLMAÇ Sk., FETHİYE 1. ÇIKMAZI Sk., FETHİYE 2. ÇIKMAZI Sk., FETHİYE Cd., TERCÜMAN YUNUS Sk., ZÜLÜFLÜ Sk., ZÜLÜFLÜ ÇIKMAZI Sk., YAHYAZADE Sk., BALAT Mh., FETHİYE Cd., SARAYAĞASI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25213-2192 TM)
- HOCAPAŞA Mh., KENNEDY Cd., HOCAPAŞA CAMİİ Sk., HOCAPAŞA HAMAMI Sk., HOCAPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25212-2823 TM)
- GÜLTEPE Mh., ARZU ÇIKMAZI Sk., ARZU Sk., HAVZA Sk., İŞÇİ Sk., AKÇİL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:30-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25237-9216)
- GÜLTEPE Mh., DERNEK Cd., ÇELİKTEPE Mh., İNCİ Sk., ALKILIÇ Sk., GÜZELDERE Cd., POLAT Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25238-9199)
- MECİDİYEKÖY Mh., GALATA DERESİ Cd., YAKUT Sk., VİŞNE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında GÜLTEPE Mh., YEŞİLÇAY Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25236-9566)
- AKPINAR Mh., IŞIKLAR Mh., İHSANİYE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25275-9284,9243,9261,9260,9730,9568,9273,9562,9255,9275,9627,9305,9641,9873,9257,9242,9282,9488,9864,9866,9241,9259,9529,9518,9301)
- KOCATAŞ Mh., BAĞLAR YOLU Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25259-)
- YUNUS EMRE Mh., 1624. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25296-28310 TM)
- AKÇABURGAZ Mh., 3026. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25306-21994)
- HACIAHMET Mh., HACI AHMET BOSTANI Sk., YENİ BOSTAN Sk., ATALAY Sk., PİR HÜSAMETTİN Sk., YENİYOL ZARİF Sk., ATEŞ BÖCEĞİ Sk., CİN DERESİ Sk., GEÇİCİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25323-3680)
- HACIAHMET Mh., YENİ ASIR Sk., YENİ ALEM Sk., SAHANCI Sk., FADİL ARİF Sk., HACI AHMET BOSTANI Sk., HACI AHMET KARAKOLU Sk., LOKUMCU Sk., OMUZDAŞ Sk., HACI ZEYNEL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25329-3190)
- HACIAHMET Mh., PİR HÜSAMETTİN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25335-3379)
- MAHMUTBEY Mh., TURGUT Cd., NARLI Sk., NERGİZ Sk., CAN Sk., AKDEMİR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25350-31663)
- FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., HASAN ÖNEL Cd., KARA ALİ Cd., KADİR ÖZDEMİR Cd., HARMAN Cd., MEZARLIK ÜSTÜ Cd., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25414-21461)
- ZİYA GÖKALP Mh., HÜRRİYET Bul., 2731. Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25443-12814)
- HACIAHMET Mh., YENİ NESİL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25322-3761)
- ÇAKIL Mh., ELBASAN Cd., ELBASAN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25366-23578 23388 23235 23253 23254 23092 23369 23166 23340 23200 23063 23325 23064)
- CUMHURİYET Mh., BAŞAK Cd., BEDİR Sk., BEREKET Sk., ERTUĞRULGAZİ Cd., HENDEK Sk., HÜRRİYET Sk., NECİP FAZIL Cd., UHUD Sk., ŞEHADET Sk., RAHMET Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25326-28123 TM)
- ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:20-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25394-4354 TM 4521 TM)
- FİRUZKÖY Mh., AZİZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25411-21663)
- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., CAMİ Sk., MİMARSİNAN Cd., KARADUT Sk., İSTİKLAL Cd., MEKTEP Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25413-21065)
- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25391-21100)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ALİ DURAN Sk., SEDİR Sk., KAVAK Sk., 29 EKİM Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25341-31870)
- ÖRNEK Mh., DOĞAN ARASLI Bul., FİKRİ SÖNMEZ Cd., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., ÇINAR Mh., SİVAS KONGRE Cd., AHMET ARİF Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-01:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25424-22566 20945 20932 20934 20935 20288 20936 20937 20938 20939 22287 20946 20944 20943 20942 20941 22288 20220 22954 22887)
- ŞİRİNEVLER Mh., AKGÜN Cd., GAMSIZ Sk., MURAT Sk., NURAY Sk., HASAN TAHSİN Sk., BEŞKARDEŞLER Sk., FIRAT Sk., YENİÇERİ Sk., YILMAZ 1 Sk., TUNCAY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25375-059)
- ŞİRİNEVLER Mh., KERİMÇAVUŞ Cd., FERHAT 1 Sk., BAHADIR 1 Sk., CAMİ 1 Sk., MAHMUTBEY 17. Sk., MAHMUTBEY 18. Sk., MAHMUTBEY 16. Sk., AKGÜN Cd., FIRAT Sk., NURAY Sk., AK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25378-210)
- ŞİRİNEVLER Mh., KERİMÇAVUŞ Cd., MAHMUTBEY 16. Sk., MAHMUTBEY 17. Sk., MAHMUTBEY 18. Sk., FERHAT 1 Sk., BAHADIR 1 Sk., AK Sk., AKGÜN Cd., FIRAT Sk., NURAY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25380-220)
- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25389-21090)
- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., AZİZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25396-21128)
- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25388-20086)
- USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25395-4427 TM)
- ÖMERLİ Mh., VİCDAN Sk., GÜNDOĞAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25401-20869-22558-20424)
- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25402-22748)
- HASTANE Mh., BALABAN Sk., GÜLFER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25408-21095)
- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., SIRAEVLER Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25409-21110)
- BAĞLARÇEŞME Mh., DOĞAN ARASLI Bul., AHMET ARİF Cd., 1131. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1148. Sk., 1149. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1152. Sk., 1190. Sk., 1191. Sk., 1192. Sk., 1188. Sk., 1204. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1140. Sk., 1141. Sk., 1142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25427-20588 27018 20286 20894 22231 20825 27231 20653)
- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ANADOLU Mh., ATATÜRK Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25442-29896-28328-30506-28038-29376-29098-28639-29676-29372-28782-28433-29373-29522-29024-29371-29864-28170-28793-28679-29519-29993-41615-29524-30504-29733-28331-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29414-2969529526-29525-29527-28153-)
- KAZIM KARABEKİR Mh., 2. Sk., 2/2. Sk., 2/5. Sk., 1/7. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25450-18538)
- KİRAZLI Mh., AKALIN Sk., AKGÜNAY Sk., ALPAY Sk., CENGİZ Sk., EVCİLER Sk., EVREN Sk., MEHMET AKİF Bul., MURAT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25462-31799)
- ZİYA GÖKALP Mh., SÜLEYMAN DEMİREL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25444-12443)
- KAZIM KARABEKİR Mh., 2. Sk., 1/9. Sk., 2/10. Sk., 2/11. Sk., 1/10B Sk., 1/8A Sk., 1/8C Sk., 1/8. Sk., 1/7. Sk., 2/7. Sk., 2/8. Sk., 2/9. Sk., 1/17. Sk., 2/4. Sk., 2/6. Sk., 1/10E Sk., 1/10A Sk., 1/11. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25452-18574)
- BARBAROS Mh., 6/1E Sk., 6/1. Sk., 6/1D Sk., 6. Sk., 6/1G Sk., PAZARYOLU 1. Sk., 3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25453-18573)
- ANADOLU Mh., BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ATATÜRK Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25454-29896-28328-30506-28038-29376-29098-28639-29676-29372-28782-28433-29373-29522-29024-29371-29864-28170-28793-28679-29519-29993-41615-29524-30504-29733-28331-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29414-2969529526-29525-29527-28153-)
- BARBAROS Mh., MAHMUTBEY Cd., 13. Sk., 12. Sk., 15. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25455-18619)
- SEMİZKUMLAR Mh., TERAKKİ Cd., SAKARYA Cd., NECATİ KALFA Cd., RÜZGARLI BAHÇE Sk., YÜCEDAĞ Sk., HAYRAT Sk., FERMAN Sk., TANZİM Sk., DENİZKENT Sk., SÜMEYYE Sk., TÜRKAN Sk., ÖZBEK Sk., MERİÇ Sk., SALİH GİDEMEZ Sk., HÜSEYİN AVNİ AKTARMA Cd., GÜRAY Sk., SARGÜN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25460-25090-25040-25038-25039-25091-25037-25036-25035-25167-25180-25216-25339-25294)
AYEDAŞ 09 Temmuz 2019 Salı günü planlı kesinti programı
ATAŞEHİR
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 14.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BALABANAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FATİN RÜŞTÜ ZORLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SAZANLAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BAŞKOMUTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: VECİBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: DOST
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÖDÜL
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİT İSMAİL ÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MALATYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İMRANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİNOP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: UMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİT CEM NURİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TUNCELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ARTVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KOLORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: FİRUZAĞA
ÇEKMEKÖY
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: GÜRGEN
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ALPEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇALTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDEMİR
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: MİMAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BİLGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BAĞCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞENLİK
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIVANÇ
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YAVUZ SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIVANÇ
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİLBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLABİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ORHANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OSMANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEBNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: METİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RAHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKARSU
KADIKÖY
|11:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NAKKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ANAYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NECİPBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEHİT EMİN ÇÖLEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SALAH BİRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UZUNÇAYIR
|09:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NAKKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEVKETPAŞA
MALTEPE
|11:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DAĞÇİÇEĞİ
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: MALAZGİRT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ADAKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESENLİKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: EMNİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÜSTÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: MEŞALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: TAHSİN PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖMER BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEMEL TEPESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NADİRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: EGE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NAİL BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÇINARALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YEŞİL PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BÜLBÜLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: FATİHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BİNNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GEDİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HİSARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: LEYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZENCEFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: PTT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YONCALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜLLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: PENGUEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKİF BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NERGİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESERCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ATLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜLNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: EĞİTİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: MORSÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESENGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BURAK
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: İNCİRLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BİLGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CENGİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: OLAY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DURU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KISMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZCAN
PENDİK
|10:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: SU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: FIRINCI
|14:20 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MERT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: RABITA
|09:45 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MUVAFFAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ANA
|13:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKKAYA
|09:20 - 11:45 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: DERVİŞZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ATATÜRK
|09:00 - 11:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MÜMESSİL
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HIZMALI
SULTANBEYLİ
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KANGAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BELDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MUHLİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BELDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KAMACI
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ORHAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞEHİT BİROL ÇOBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KANAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÜNYÜZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İLKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ASHAP ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ALPARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ORHAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÖKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLLÜCE
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YAZGÜNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YAĞIZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞULE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAKKALOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GALİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: IŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIZILSERÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: LİMON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MISIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FEDAKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: LİMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SEVDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TAHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YAPRAK
ÜMRANİYE
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KERMES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KIBRIS
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYDEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: BOL AHENK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: DİLBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: DÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ERGENEKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: SERÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: YAMAN CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
|09:00 - 09:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ALİ MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: HANZADE
ÜSKÜDAR
|11:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NAKKAŞ
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: MUSTAFA KEMALPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: FEYİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: ILGIN
|09:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÜNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İLKBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SONBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NAKKAŞ
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