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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı

BEDAŞ ve AYEDAŞ, vatandaşları elektrik kesintisi konusunda bilgilendirdi. 9 Temmuz tarihli elektrik kesintisi programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok İstanbul ilçesine elektrik verilemeyecek. Kesintiler bazı ilçelerde erken saatlerden itibaren başladı, günlük işlerinde aksamalar olan vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı

BEDAŞ 09 Temmuz 2019 Salı günü planlı kesinti programı

- DERVİŞ ALİ Mh., ANANAS Sk., DRAMAN Cd., DRAMAN CAMİİ Sk., DRAMAN ÇEŞMESİ Sk., DRAMAN ÇUKURU Sk., DİLMAÇ Sk., FETHİYE 1. ÇIKMAZI Sk., FETHİYE 2. ÇIKMAZI Sk., FETHİYE Cd., TERCÜMAN YUNUS Sk., ZÜLÜFLÜ Sk., ZÜLÜFLÜ ÇIKMAZI Sk., YAHYAZADE Sk., BALAT Mh., FETHİYE Cd., SARAYAĞASI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25213-2192 TM)

- HOCAPAŞA Mh., KENNEDY Cd., HOCAPAŞA CAMİİ Sk., HOCAPAŞA HAMAMI Sk., HOCAPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25212-2823 TM)

- GÜLTEPE Mh., ARZU ÇIKMAZI Sk., ARZU Sk., HAVZA Sk., İŞÇİ Sk., AKÇİL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:30-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25237-9216)

- GÜLTEPE Mh., DERNEK Cd., ÇELİKTEPE Mh., İNCİ Sk., ALKILIÇ Sk., GÜZELDERE Cd., POLAT Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25238-9199)

- MECİDİYEKÖY Mh., GALATA DERESİ Cd., YAKUT Sk., VİŞNE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında GÜLTEPE Mh., YEŞİLÇAY Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25236-9566)

- AKPINAR Mh., IŞIKLAR Mh., İHSANİYE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25275-9284,9243,9261,9260,9730,9568,9273,9562,9255,9275,9627,9305,9641,9873,9257,9242,9282,9488,9864,9866,9241,9259,9529,9518,9301)

- KOCATAŞ Mh., BAĞLAR YOLU Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25259-)

- YUNUS EMRE Mh., 1624. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25296-28310 TM)

- AKÇABURGAZ Mh., 3026. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25306-21994)

- HACIAHMET Mh., HACI AHMET BOSTANI Sk., YENİ BOSTAN Sk., ATALAY Sk., PİR HÜSAMETTİN Sk., YENİYOL ZARİF Sk., ATEŞ BÖCEĞİ Sk., CİN DERESİ Sk., GEÇİCİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25323-3680)

- HACIAHMET Mh., YENİ ASIR Sk., YENİ ALEM Sk., SAHANCI Sk., FADİL ARİF Sk., HACI AHMET BOSTANI Sk., HACI AHMET KARAKOLU Sk., LOKUMCU Sk., OMUZDAŞ Sk., HACI ZEYNEL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25329-3190)

- HACIAHMET Mh., PİR HÜSAMETTİN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25335-3379)

- MAHMUTBEY Mh., TURGUT Cd., NARLI Sk., NERGİZ Sk., CAN Sk., AKDEMİR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25350-31663)

- FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., HASAN ÖNEL Cd., KARA ALİ Cd., KADİR ÖZDEMİR Cd., HARMAN Cd., MEZARLIK ÜSTÜ Cd., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25414-21461)

- ZİYA GÖKALP Mh., HÜRRİYET Bul., 2731. Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25443-12814)

- HACIAHMET Mh., YENİ NESİL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25322-3761)

- ÇAKIL Mh., ELBASAN Cd., ELBASAN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25366-23578 23388 23235 23253 23254 23092 23369 23166 23340 23200 23063 23325 23064)

- CUMHURİYET Mh., BAŞAK Cd., BEDİR Sk., BEREKET Sk., ERTUĞRULGAZİ Cd., HENDEK Sk., HÜRRİYET Sk., NECİP FAZIL Cd., UHUD Sk., ŞEHADET Sk., RAHMET Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25326-28123 TM)

- ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:20-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25394-4354 TM 4521 TM)

- FİRUZKÖY Mh., AZİZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25411-21663)

- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., CAMİ Sk., MİMARSİNAN Cd., KARADUT Sk., İSTİKLAL Cd., MEKTEP Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25413-21065)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25391-21100)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ALİ DURAN Sk., SEDİR Sk., KAVAK Sk., 29 EKİM Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25341-31870)

- ÖRNEK Mh., DOĞAN ARASLI Bul., FİKRİ SÖNMEZ Cd., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., ÇINAR Mh., SİVAS KONGRE Cd., AHMET ARİF Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-01:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25424-22566 20945 20932 20934 20935 20288 20936 20937 20938 20939 22287 20946 20944 20943 20942 20941 22288 20220 22954 22887)

- ŞİRİNEVLER Mh., AKGÜN Cd., GAMSIZ Sk., MURAT Sk., NURAY Sk., HASAN TAHSİN Sk., BEŞKARDEŞLER Sk., FIRAT Sk., YENİÇERİ Sk., YILMAZ 1 Sk., TUNCAY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25375-059)

- ŞİRİNEVLER Mh., KERİMÇAVUŞ Cd., FERHAT 1 Sk., BAHADIR 1 Sk., CAMİ 1 Sk., MAHMUTBEY 17. Sk., MAHMUTBEY 18. Sk., MAHMUTBEY 16. Sk., AKGÜN Cd., FIRAT Sk., NURAY Sk., AK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25378-210)

- ŞİRİNEVLER Mh., KERİMÇAVUŞ Cd., MAHMUTBEY 16. Sk., MAHMUTBEY 17. Sk., MAHMUTBEY 18. Sk., FERHAT 1 Sk., BAHADIR 1 Sk., AK Sk., AKGÜN Cd., FIRAT Sk., NURAY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25380-220)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25389-21090)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., AZİZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25396-21128)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25388-20086)

- USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25395-4427 TM)

- ÖMERLİ Mh., VİCDAN Sk., GÜNDOĞAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25401-20869-22558-20424)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25402-22748)

- HASTANE Mh., BALABAN Sk., GÜLFER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25408-21095)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., SIRAEVLER Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25409-21110)

- BAĞLARÇEŞME Mh., DOĞAN ARASLI Bul., AHMET ARİF Cd., 1131. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1148. Sk., 1149. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1152. Sk., 1190. Sk., 1191. Sk., 1192. Sk., 1188. Sk., 1204. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1140. Sk., 1141. Sk., 1142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25427-20588 27018 20286 20894 22231 20825 27231 20653)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ANADOLU Mh., ATATÜRK Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25442-29896-28328-30506-28038-29376-29098-28639-29676-29372-28782-28433-29373-29522-29024-29371-29864-28170-28793-28679-29519-29993-41615-29524-30504-29733-28331-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29414-2969529526-29525-29527-28153-)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 2. Sk., 2/2. Sk., 2/5. Sk., 1/7. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25450-18538)

- KİRAZLI Mh., AKALIN Sk., AKGÜNAY Sk., ALPAY Sk., CENGİZ Sk., EVCİLER Sk., EVREN Sk., MEHMET AKİF Bul., MURAT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25462-31799)

- ZİYA GÖKALP Mh., SÜLEYMAN DEMİREL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25444-12443)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 2. Sk., 1/9. Sk., 2/10. Sk., 2/11. Sk., 1/10B Sk., 1/8A Sk., 1/8C Sk., 1/8. Sk., 1/7. Sk., 2/7. Sk., 2/8. Sk., 2/9. Sk., 1/17. Sk., 2/4. Sk., 2/6. Sk., 1/10E Sk., 1/10A Sk., 1/11. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25452-18574)

- BARBAROS Mh., 6/1E Sk., 6/1. Sk., 6/1D Sk., 6. Sk., 6/1G Sk., PAZARYOLU 1. Sk., 3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25453-18573)

- ANADOLU Mh., BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ATATÜRK Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25454-29896-28328-30506-28038-29376-29098-28639-29676-29372-28782-28433-29373-29522-29024-29371-29864-28170-28793-28679-29519-29993-41615-29524-30504-29733-28331-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29414-2969529526-29525-29527-28153-)

- BARBAROS Mh., MAHMUTBEY Cd., 13. Sk., 12. Sk., 15. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25455-18619)

- SEMİZKUMLAR Mh., TERAKKİ Cd., SAKARYA Cd., NECATİ KALFA Cd., RÜZGARLI BAHÇE Sk., YÜCEDAĞ Sk., HAYRAT Sk., FERMAN Sk., TANZİM Sk., DENİZKENT Sk., SÜMEYYE Sk., TÜRKAN Sk., ÖZBEK Sk., MERİÇ Sk., SALİH GİDEMEZ Sk., HÜSEYİN AVNİ AKTARMA Cd., GÜRAY Sk., SARGÜN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25460-25090-25040-25038-25039-25091-25037-25036-25035-25167-25180-25216-25339-25294)

AYEDAŞ 09 Temmuz 2019 Salı günü planlı kesinti programı

ATAŞEHİR

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 14. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BALABANAĞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FATİN RÜŞTÜ ZORLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SAZANLAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BAŞKOMUTAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: VECİBE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: DOST 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÖDÜL 
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİT İSMAİL ÖZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MALATYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇANKIRI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İMRANLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİNOP 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: UMUT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEHİT CEM NURİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TUNCELİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ARTVİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KOLORDU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERKUT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: FİRUZAĞA 

ÇEKMEKÖY

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: GÜRGEN 
09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ALPEREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DEMİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇALTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDEMİR 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: MİMAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BİLGİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BAĞCAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞENLİK 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIVANÇ 
09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BOSNA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YAVUZ SELİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIVANÇ 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİLBER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLABİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÖŞK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ORHANGAZİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OSMANGAZİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEBNEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: METİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RAHMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKARSU 

KADIKÖY

11:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NAKKAŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ANAYOL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NECİPBEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEHİT EMİN ÇÖLEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SALAH BİRSEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: UZUNÇAYIR 
09:00 - 11:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NAKKAŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEVKETPAŞA 

 MALTEPE

11:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DAĞÇİÇEĞİ 
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: MALAZGİRT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ADAKALE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESENLİKLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: EMNİYET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÜSTÜN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: MEŞALE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: TAHSİN PAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖMER BEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEMEL TEPESİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NADİRE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNNUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: EGE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NAİL BEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÇINARALTI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YEŞİL PINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BÜLBÜLLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: FATİHLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BİNNUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANARYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GEDİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HİSARLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKSU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: LEYLA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZENCEFİL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: PTT ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: YONCALIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜLLER ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: PENGUEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKİF BEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NERGİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESERCİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ATLAS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜLNUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: EĞİTİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: MORSÜMBÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ESENGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BURAK 
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: İNCİRLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BİLGİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CENGİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: OLAY ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DURU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KISMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZCAN 

 PENDİK

10:00 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: SU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: FIRINCI 
14:20 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MERT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: RABITA 
09:45 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MUVAFFAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ANA 
13:00 - 18:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKKAYA 
09:20 - 11:45 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: DERVİŞZADE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ATATÜRK 
09:00 - 11:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MÜMESSİL 
14:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HIZMALI 

 SULTANBEYLİ

09:30 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KANGAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BELDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MUHLİS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ÖZGÜR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AYAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BELDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KAMACI 
09:30 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ORHAN GAZİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERCAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERTER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞEHİT BİROL ÇOBAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KANAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÜNYÜZÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İLKER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ASHAP ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ALPARSLAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BENLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ORHAN GAZİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TERCAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÖKTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLLÜCE 
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YAZGÜNÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YAĞIZLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İLHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞULE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAKKALOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GALİP 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: IŞIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIZILSERÇE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: LİMON 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MISIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ONUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FEDAKAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: LİMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SEVDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TAHA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜREL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YAPRAK 

 ÜMRANİYE

09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KERMES 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK 
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK 
09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KIBRIS 
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNKILAP - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: AYDEDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: BOL AHENK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: DİLBER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: DÜZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: ERGENEKON 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: SERÇE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: YAMAN CAMİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET 
09:00 - 09:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ALİ MURAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: HANZADE 

 ÜSKÜDAR

11:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NAKKAŞ 
09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: MUSTAFA KEMALPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: PAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: FEYİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: ILGIN 
09:00 - 11:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÜNAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İLKBAHAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SONBAHAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: NAKKAŞ

 

 

 

 

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