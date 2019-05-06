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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemiyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

 BEDAŞ 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı

- NAMIK KEMAL Mh., 27. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23374-18062)

- HÜRRİYET Mh., ÇİĞDEM Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23375-31014)

- AKÇABURGAZ Mh., SÜLEYMAN ŞAH Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23392-21197)

- HÜRRİYET Mh., HÜRRİYET Cd., GÜLNİHAL Sk., NERGİZ Sk., KADIOĞLU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23378-31005)

- MOLLA FENARİ Mh., BAB-I ALİ Cd., DİVANYOLU Cd., GAZİ SİNANPAŞA Sk., NUR-U OSMANİYE Cd., TÜRBEDAR Sk., YENİÇERİLER Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23428-2717 TM)

- KURUÇEŞME Mh., KURUÇEŞME ÇIKMAZI Sk., ÇINARLIÇEŞME Sk., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., YOL Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23435-3925)

- KURUÇEŞME Mh., YOL Sk., VİŞNEZADE Mh., KİREÇHANE ARALIĞI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23436-3834)

- KURUÇEŞME Mh., İMAR SİTESİ YOLU Sk., YEŞİLPINAR Sk., KOLEJ YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23437-3670)

- FERHATPAŞA Mh., ÇATALCA YOLU Cd., KARACAKÖY MERKEZ Mh., PİRİ REİS Cd., YAREN Cd., YADİGAR Sk., ÇAĞLAR Sk., ASIR Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23467-23191 23160)

- GÜVEN Mh., MARMARA Cd., TAĞMAÇ Sk., İNÖNÜ Cd., BELDE Sk., ERGUVAN Sk., PARLAR Sk., HANZER Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., CAMİ ÇIKMAZI Sk., CAMİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23482-052)

- MERCAN Mh., FİNCANCILAR ÇIKMAZI Sk., FİNCANCILAR Cd., HAVANCI Sk., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Sk., PAŞA CAMİİ Sk., UZUNÇARŞI Cd., VASIF ÇINAR Cd., SURURİ Mh., TAHTAKALE Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23429-2071 TM)

- ÇIRÇIR Mh., AYLİN Sk., DORUK Sk., GÜNGÖREN Cd., ULUDAĞ Cd., ALİBEYKÖY Mh., DAR YOKUŞU Sk., GÜZELCE Cd., KEKİK Sk., SEYHAN Sk., TARKAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23485-28143 tm)

- 50. YIL Mh., 2099. Sk., 2100. Sk., 2101. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2104. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2111. Sk., 2147. Sk., MUHSİN YAZICIOĞLU Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23486-29227 tm)

- SÜLEYMANİYE Mh., 716. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23490-22263)

- YENİ MAHALLE Mh., CEBECİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23509-28182 tm)

- UĞUR MUMCU Mh., 2129. Sk., 2130. Sk., 2131. Sk., 2132. Sk., 2134. Sk., 2133. Sk., I Cd., N Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23510-28198 TM)

- BAHÇELİEVLER Mh., ARZU Sk., BOZKIR Sk., ERDE Sk., ÇALDIRAN Sk., IHLAMUR 1 Sk., TURGUT REİS Sk., SARMAŞIK 2 Sk., PINARLI Sk., PREVEZE Sk., NAZLI HANIM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23523-602)

- 100. YIL Mh., KIŞLA Cd., 50. Sk., 58. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23535-18246)

- CEVİZLİK Mh., ALLALE Sk., BEYAZ GÜVERCİN Sk., BEYAZ ZAMBAK Sk., İMREN Sk., İSTANBUL Cd., İZZET MOLLA Sk., KARTOPU Sk., KIRMIZI ŞEBBOY Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MUHASEBECİ Sk., NİYAZİ BEY Sk., SAKIZLI BOSTAN Sk., YENİMAHALLE Mh., MEKTEP ARKASI Sk., MEKTEP YOLU Sk., REYHAN Sk., SAKIZAĞACI Mh., BERRİN ÇİNİ Sk., İSKELE Cd., KÜÇÜK YALI Sk., MUHARRİR AHMET RASİM Sk., RÜYA Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23552-1638 TM TR- 1 BAKIM VE TEMİZLİK)

- MERKEZ Mh., SİLAHTARAĞA Cd., BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ Sk., BASMACI ABDİ EFENDİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23566-8905)

- MERKEZ Mh., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23572-9444 T.M.)

- GÖKÇEALİ Mh., BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23575-23661 23726 23507)

- HÜRRİYET Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23576-24394 24009 24379 24144)

- PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ Mh., SUSAM Sk., GÜNEŞLİ Sk., LENGER Sk., EMANETÇİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23533-3015)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., GÜÇ Sk., GÜZEL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23537-28260)

- FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23526-28786-28585)

- MECİDİYEKÖY Mh., KERVAN GEÇMEZ Sk., ARDIÇ Sk., MUSA DAYI Sk., MECİDİYE Cd., MECİDİYE ARALIĞI Sk., ŞAİR SABRİ Sk., NACİ KASIM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23564-9222 T.M.)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23580-28680-28790-40784)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23581-28790-40784)

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23542-4059)

- CEVİZLİK Mh., ALLALE Sk., BEYAZ GÜVERCİN Sk., İMREN Sk., İSTANBUL Cd., İZZET MOLLA Sk., KARTOPU Sk., KIRMIZI ŞEBBOY Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MUHASEBECİ Sk., NİYAZİ BEY Sk., YENİMAHALLE Mh., MEKTEP ARKASI Sk., MEKTEP YOLU Sk., SAKIZAĞACI Mh., MUHARRİR AHMET RASİM Sk., İSKELE Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:20-13:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23556-1638 TM TR- 2 BAKIM VE TEMİZLİK)

AYEDAŞ 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı

ATAŞEHİR

10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 34. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 81. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 32. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 30. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 77. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 75. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: AKDAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 28. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SERPİL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: TÜRKER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 79. 
10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ANADOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SEYİTNİZAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 57. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 59. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 61. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 26. 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU İBRAHİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI 
11:01 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ÜSKÜDAR 
10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ANADOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 34. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 75. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 73. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 71. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SEYİTNİZAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 69. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 38. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 53. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 42. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SELÇUKLULAR

ÇEKMEKÖY

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz.

Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceğini belirtmek isteriz.

06.05.2019 - 08.05.2019 tarihleri arasındaki kesintiler gözükmektedir.



17:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: BALÖZÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: FENER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: ZAKKUM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: FIRAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: DUT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: KARAYEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: KÜME EVLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: İRFAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: 29 EKİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇİĞDEM 
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: KAZIM KARABEKİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: ŞİLE YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: KIŞLA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: HAVUZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: ÖNCÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: DORUK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: ÇİMENZAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: SANCAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: SARNIÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: GEYİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: AÇANGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: KAZIM KARABEKİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: KAPLAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: UÇAK 
13:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 218. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 220. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 222. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: SULTAN SUYU 

KADIKÖY

09:00 - 11:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KOŞUYOLU 
09:30 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: KÖRDERE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: REŞİTPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ÇAMLIBEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: RECEP PEKER 
09:30 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: DERE GAZİNOSU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİSK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KUŞDİLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: PAZAR YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ŞEFİKBEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: BAHÇEM 

KARTAL

09:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ANKARA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: HÜRRİYET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: HAMAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ÖZÇİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: GENÇLERBİRLİĞİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: 23 NİSAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: DERYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: RIHTIM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TURGUT ÖZAL 

PENDİK

10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: AHMET YESEVİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: HAYRAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: MERAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: KİLİT 
09:30 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: FETİH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ŞAİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ATIF EFENDİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: ABACI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: ATIF EFENDİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: BÜŞRA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: KANAAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: FETİH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: GÖKTÜRK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: NAZIM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SUBAŞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SIRATAŞLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: YUNUS EMRE 

ÜMRANİYE

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: DERGAH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ALPTEKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYİT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SERDİVAN 
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: DERGAH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ALPTEKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BARBAROS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SERDİVAN 
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BARBAROS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYİT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN 

ÜSKÜDAR

09:00 - 11:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: TOPHANELİOĞLU 
09:30 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ACAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BULUT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ADATEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: METE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEREBOYU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI 
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