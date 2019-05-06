Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı
İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemiyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı
BEDAŞ 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı
- NAMIK KEMAL Mh., 27. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23374-18062)
- HÜRRİYET Mh., ÇİĞDEM Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23375-31014)
- AKÇABURGAZ Mh., SÜLEYMAN ŞAH Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23392-21197)
- HÜRRİYET Mh., HÜRRİYET Cd., GÜLNİHAL Sk., NERGİZ Sk., KADIOĞLU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23378-31005)
- MOLLA FENARİ Mh., BAB-I ALİ Cd., DİVANYOLU Cd., GAZİ SİNANPAŞA Sk., NUR-U OSMANİYE Cd., TÜRBEDAR Sk., YENİÇERİLER Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23428-2717 TM)
- KURUÇEŞME Mh., KURUÇEŞME ÇIKMAZI Sk., ÇINARLIÇEŞME Sk., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., YOL Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23435-3925)
- KURUÇEŞME Mh., YOL Sk., VİŞNEZADE Mh., KİREÇHANE ARALIĞI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23436-3834)
- KURUÇEŞME Mh., İMAR SİTESİ YOLU Sk., YEŞİLPINAR Sk., KOLEJ YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23437-3670)
- FERHATPAŞA Mh., ÇATALCA YOLU Cd., KARACAKÖY MERKEZ Mh., PİRİ REİS Cd., YAREN Cd., YADİGAR Sk., ÇAĞLAR Sk., ASIR Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23467-23191 23160)
- GÜVEN Mh., MARMARA Cd., TAĞMAÇ Sk., İNÖNÜ Cd., BELDE Sk., ERGUVAN Sk., PARLAR Sk., HANZER Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., CAMİ ÇIKMAZI Sk., CAMİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23482-052)
- MERCAN Mh., FİNCANCILAR ÇIKMAZI Sk., FİNCANCILAR Cd., HAVANCI Sk., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Sk., PAŞA CAMİİ Sk., UZUNÇARŞI Cd., VASIF ÇINAR Cd., SURURİ Mh., TAHTAKALE Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23429-2071 TM)
- ÇIRÇIR Mh., AYLİN Sk., DORUK Sk., GÜNGÖREN Cd., ULUDAĞ Cd., ALİBEYKÖY Mh., DAR YOKUŞU Sk., GÜZELCE Cd., KEKİK Sk., SEYHAN Sk., TARKAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23485-28143 tm)
- 50. YIL Mh., 2099. Sk., 2100. Sk., 2101. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2104. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2111. Sk., 2147. Sk., MUHSİN YAZICIOĞLU Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23486-29227 tm)
- SÜLEYMANİYE Mh., 716. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23490-22263)
- YENİ MAHALLE Mh., CEBECİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23509-28182 tm)
- UĞUR MUMCU Mh., 2129. Sk., 2130. Sk., 2131. Sk., 2132. Sk., 2134. Sk., 2133. Sk., I Cd., N Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23510-28198 TM)
- BAHÇELİEVLER Mh., ARZU Sk., BOZKIR Sk., ERDE Sk., ÇALDIRAN Sk., IHLAMUR 1 Sk., TURGUT REİS Sk., SARMAŞIK 2 Sk., PINARLI Sk., PREVEZE Sk., NAZLI HANIM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23523-602)
- 100. YIL Mh., KIŞLA Cd., 50. Sk., 58. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23535-18246)
- CEVİZLİK Mh., ALLALE Sk., BEYAZ GÜVERCİN Sk., BEYAZ ZAMBAK Sk., İMREN Sk., İSTANBUL Cd., İZZET MOLLA Sk., KARTOPU Sk., KIRMIZI ŞEBBOY Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MUHASEBECİ Sk., NİYAZİ BEY Sk., SAKIZLI BOSTAN Sk., YENİMAHALLE Mh., MEKTEP ARKASI Sk., MEKTEP YOLU Sk., REYHAN Sk., SAKIZAĞACI Mh., BERRİN ÇİNİ Sk., İSKELE Cd., KÜÇÜK YALI Sk., MUHARRİR AHMET RASİM Sk., RÜYA Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23552-1638 TM TR- 1 BAKIM VE TEMİZLİK)
- MERKEZ Mh., SİLAHTARAĞA Cd., BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ Sk., BASMACI ABDİ EFENDİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23566-8905)
- MERKEZ Mh., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23572-9444 T.M.)
- GÖKÇEALİ Mh., BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23575-23661 23726 23507)
- HÜRRİYET Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23576-24394 24009 24379 24144)
- PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ Mh., SUSAM Sk., GÜNEŞLİ Sk., LENGER Sk., EMANETÇİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23533-3015)
- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., GÜÇ Sk., GÜZEL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23537-28260)
- FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23526-28786-28585)
- MECİDİYEKÖY Mh., KERVAN GEÇMEZ Sk., ARDIÇ Sk., MUSA DAYI Sk., MECİDİYE Cd., MECİDİYE ARALIĞI Sk., ŞAİR SABRİ Sk., NACİ KASIM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23564-9222 T.M.)
- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23580-28680-28790-40784)
- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23581-28790-40784)
- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23542-4059)
- CEVİZLİK Mh., ALLALE Sk., BEYAZ GÜVERCİN Sk., İMREN Sk., İSTANBUL Cd., İZZET MOLLA Sk., KARTOPU Sk., KIRMIZI ŞEBBOY Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MUHASEBECİ Sk., NİYAZİ BEY Sk., YENİMAHALLE Mh., MEKTEP ARKASI Sk., MEKTEP YOLU Sk., SAKIZAĞACI Mh., MUHARRİR AHMET RASİM Sk., İSKELE Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:20-13:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23556-1638 TM TR- 2 BAKIM VE TEMİZLİK)
AYEDAŞ 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı
ATAŞEHİR
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 34.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 81.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 32.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 30.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 77.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 75.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: AKDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 28.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SERPİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: TÜRKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 79.
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SEYİTNİZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 57.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 59.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 61.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 26.
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU İBRAHİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
|11:01 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ÜSKÜDAR
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 34.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 75.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 73.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 71.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SEYİTNİZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 69.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 38.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 53.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 42.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SELÇUKLULAR
ÇEKMEKÖY
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz.
Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceğini belirtmek isteriz.
06.05.2019 - 08.05.2019 tarihleri arasındaki kesintiler gözükmektedir.
|17:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: BALÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: ZAKKUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: DUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: KARAYEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: KÜME EVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: İRFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: 29 EKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇİĞDEM
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNGÖREN - Sokak: ŞİLE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: KIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: HAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: ÖNCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: DORUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: ÇİMENZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: SANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: SARNIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: GEYİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: AÇANGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: KAPLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: UÇAK
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 218.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 220.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 222.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: SULTAN SUYU
KADIKÖY
|09:00 - 11:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KOŞUYOLU
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: KÖRDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: REŞİTPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ÇAMLIBEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: RECEP PEKER
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: DERE GAZİNOSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİSK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KUŞDİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: PAZAR YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ŞEFİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: BAHÇEM
KARTAL
|09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ANKARA
PENDİK
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: HAYRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: MERAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: YAVUZ SULTAN SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: KİLİT
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: FETİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ŞAİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ATIF EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: ABACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: ATIF EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: BÜŞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: KANAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: FETİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: GÖKTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: NAZIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: SIRATAŞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: YUNUS EMRE
ÜMRANİYE
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: DERGAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ALPTEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SERDİVAN
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: DERGAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ALPTEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SERDİVAN
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN
ÜSKÜDAR
|09:00 - 11:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: TOPHANELİOĞLU
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ACAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ADATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: METE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEREBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI
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