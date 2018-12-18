Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçede bugün planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesinti yaşanacak ilçeler ve elektrik kesintisi sürelerinin resmi sayfası üzerinden duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 18 Aralık tarihli kesinti programı
BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI
- ATİKALİ Mh., ALİPAŞA HAMAMI Sk., HASAN FEHMİPAŞA Cd., HATTAT RAKIM Sk., KARADUT Sk., KARAKOL Sk., KARAKUYU Sk., KİMYAGER Sk., MEYMENET Sk., MÜEZZİN BİLAL Sk., NİNNİ Sk., NİŞANCA ARALIĞI ÇIKMAZI Sk., NİŞANCA Cd., SARAYAĞASI Cd., YENİYOL ÇIKMAZI Sk., ÇERÇİ TEVFİK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19369-2116 TM)
- FİRUZKÖY Mh., KOCADERE Sk., ÖZTAN Cd., KAROL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19272-20189)
- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19305-8183)
- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19500-1817)
- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 03:30-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19316-8775)
- HALKALI MERKEZ Mh., 1211. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19399-12500)
- HALKALI MERKEZ Mh., 1.POSTA Sk., HALKALI İSTASYON Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19402-12506)
- İSTASYON Mh., ÖĞRETMEN Sk., SÖĞÜTLÜ Sk., 2.SAKARYA Sk., ÇAYIRDÜZÜ Sk., 1.YUNUS EMRE Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19403-12396)
- İNÖNÜ Mh., 1.GÖKÇE Sk., MERİÇ Sk., HALKALI MERKEZ Mh., DEMİRKAPI Cd., FERYAT Sk., 2.MERİÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19392-11733)
- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., HALKALI Cd., CELİLDAĞ Cd., TELLİ KAVAK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19396-12734)
- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 776. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19439-28041 tm)
- CEVATPAŞA Mh., TEVFİK FİKRET Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19455-8209-8207)
- 75. YIL Mh., 1261. Sk., 1262. Sk., 1262/1. Sk., 1263. Sk., 1263/1. Sk., 1263/2. Sk., 1264/1. Sk., ZÜBEYDE HANIM Mh., 1264. Sk., 1461/1. Sk., 1264/1. Sk., 1265. Sk., 1266. Sk., 1266/1. Sk., 1267. Sk., 1268. Sk., 1269. Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19459-28380 TM)
- YEŞİLKENT Mh., AMASYALILAR Cd., G-158 Sk., G-159 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19473-20539 dp:1)
- EMİRGAN Mh., SAKIP SABANCI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19490-4009)
- GÜNEŞLİ Mh., 5. Sk., 5/A Sk., BARIŞ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19445-31401)
- TAHTAKALE Mh., HALK Cd., ONUR Sk., ÖZGÜRLÜK Sk., HAYAT Sk., ATA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19478-12540)
- BEYCİLER Mh., KURFALLI Mh., ÇELTİK Mh., KÜÇÜKÇELTİK Sk., SEMİZKUMLAR Mh., BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19431-25012-25023-25150-26275-25236-25458-25692-25724)
- CİHANNÜMA Mh., SARAY Cd., ABBASAĞA Sk., BARBAROS Bul., MAZHARPAŞA Sk., SERENCEBEY YOKUŞU Sk., AKDOĞAN Sk., ABBASAĞA Mh., YILDIZ Cd., IHLAMUR YILDIZ Cd., MAŞUKLAR YOKUŞU Sk., BALMUMCU Mh., MORBASAN Sk., DİKİLİTAŞ Mh., ZERDE Sk., BESTE Sk., MİNE Sk., ZAMBAK Sk., EMİRHAN Cd., YILDIZ Mh., ÇIRAĞAN Cd., ASARİYE Cd., ORTAKÖY Mh., MUALLİM NACİ Cd., DEREBOYU Cd., PORTAKAL YOKUŞU Cd., NAİLESULTAN SİTESİ YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 00:10-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19488-3537 FİDERİ-3408 FİDERİ-3366-3093-3331-3051)
- MASLAK Mh., BÜYÜKDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19489-4366)
- ALTINŞEHİR Mh., İNTEPE Sk., İSTİKLAL Cd., BARBAROS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19483-12540)
- İSTASYON Mh., ÖĞRETMEN Sk., SÖĞÜTLÜ Sk., 2.SAKARYA Sk., ALBAYRAK Sk., KURUBAYIR Sk., ÇINARLI Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19484-12396)
- KAZLIÇEŞME Mh., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19501-1066)
- GÜZELTEPE Mh., DAR Sk., YENİ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19513-28330 TM)
- MİMAR SİNAN Mh., HÜSNÜ ÇAĞLAR Sk., HAYRETTİN MUCUK Sk., FAHRETTİN BERKTAŞ Sk., MUHARREM MUNDUZ Sk., RAGIP SEVİMLİ Sk., HASAN DÜZAĞAÇ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19519-25896)
- ORUÇREİS Mh., ŞEHİT CEVDET Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18573-18212-18232)
AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI
ATAŞEHİR
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: MENEKŞECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MENEKŞELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KURTOĞLUBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: DÜZENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÜZÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÇAMOLUK
BEYKOZ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: SADRİ ALIŞIK
ÇEKMEKÖY
12:00 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KÜRKÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ULUBATLI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KIYMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜRBÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AYNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PARILTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ASMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BORAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUBİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TOMURCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ULUBATLI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TÜTENGİL
09:30 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ULUBATLI HASAN
12:00 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FISTIKAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BARIŞ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: HAMİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KÜRKÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜRBÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRHAN
ÇEKMEKÖY
12:00 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KÜRKÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ULUBATLI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KIYMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜRBÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AYNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PARILTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ASMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BORAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUBİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TOMURCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ULUBATLI HASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TÜTENGİL
09:30 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ULUBATLI HASAN
12:00 - 16:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FISTIKAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BARIŞ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: HAMİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KÜRKÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜRBÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞAHİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRHAN
KADIKÖY
13:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AVŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BALÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYA SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AYÇİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: CAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GÖRGÜN
KARTAL
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BERRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLDESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OLİMPİYAT
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EKMEKÇİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MİLANGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASLANDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BURÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 23 EVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HASANDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLDEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞENPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 6 EVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT EMRAH KAYADELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FAHRİ KORUTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİLANGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: CANSEL
TUZLA
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: KILIÇ ALİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI
ÜMRANİYE
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: BARAJYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KÜRKÇÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ELZEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: EMİRGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BARAJYOLU
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: REŞİTPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BARIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ERBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BURÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: HARİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BELLİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: NAZENDE
10:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BRONZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DEVRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KOCATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEVİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEHERYELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ÖZGÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KEBAN
ÜSKÜDAR
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: MİNARE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: TURİSTİK ÇAMLICA
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