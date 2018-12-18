Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı
GeriGündem Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
18.12.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçede bugün planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesinti yaşanacak ilçeler ve elektrik kesintisi sürelerinin resmi sayfası üzerinden duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 18 Aralık tarihli kesinti programı

 

BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

- ATİKALİ Mh., ALİPAŞA HAMAMI Sk., HASAN FEHMİPAŞA Cd., HATTAT RAKIM Sk., KARADUT Sk., KARAKOL Sk., KARAKUYU Sk., KİMYAGER Sk., MEYMENET Sk., MÜEZZİN BİLAL Sk., NİNNİ Sk., NİŞANCA ARALIĞI ÇIKMAZI Sk., NİŞANCA Cd., SARAYAĞASI Cd., YENİYOL ÇIKMAZI Sk., ÇERÇİ TEVFİK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19369-2116 TM)

- FİRUZKÖY Mh., KOCADERE Sk., ÖZTAN Cd., KAROL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19272-20189)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19305-8183)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19500-1817)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 03:30-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19316-8775)

- HALKALI MERKEZ Mh., 1211. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19399-12500)

- HALKALI MERKEZ Mh., 1.POSTA Sk., HALKALI İSTASYON Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19402-12506)

- İSTASYON Mh., ÖĞRETMEN Sk., SÖĞÜTLÜ Sk., 2.SAKARYA Sk., ÇAYIRDÜZÜ Sk., 1.YUNUS EMRE Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19403-12396)

- İNÖNÜ Mh., 1.GÖKÇE Sk., MERİÇ Sk., HALKALI MERKEZ Mh., DEMİRKAPI Cd., FERYAT Sk., 2.MERİÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19392-11733)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., HALKALI Cd., CELİLDAĞ Cd., TELLİ KAVAK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19396-12734)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 776. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19439-28041 tm)

- CEVATPAŞA Mh., TEVFİK FİKRET Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19455-8209-8207)

- 75. YIL Mh., 1261. Sk., 1262. Sk., 1262/1. Sk., 1263. Sk., 1263/1. Sk., 1263/2. Sk., 1264/1. Sk., ZÜBEYDE HANIM Mh., 1264. Sk., 1461/1. Sk., 1264/1. Sk., 1265. Sk., 1266. Sk., 1266/1. Sk., 1267. Sk., 1268. Sk., 1269. Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19459-28380 TM)

- YEŞİLKENT Mh., AMASYALILAR Cd., G-158 Sk., G-159 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19473-20539 dp:1)

- EMİRGAN Mh., SAKIP SABANCI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19490-4009)

- GÜNEŞLİ Mh., 5. Sk., 5/A Sk., BARIŞ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19445-31401)

- TAHTAKALE Mh., HALK Cd., ONUR Sk., ÖZGÜRLÜK Sk., HAYAT Sk., ATA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19478-12540)

- BEYCİLER Mh., KURFALLI Mh., ÇELTİK Mh., KÜÇÜKÇELTİK Sk., SEMİZKUMLAR Mh., BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19431-25012-25023-25150-26275-25236-25458-25692-25724)

- CİHANNÜMA Mh., SARAY Cd., ABBASAĞA Sk., BARBAROS Bul., MAZHARPAŞA Sk., SERENCEBEY YOKUŞU Sk., AKDOĞAN Sk., ABBASAĞA Mh., YILDIZ Cd., IHLAMUR YILDIZ Cd., MAŞUKLAR YOKUŞU Sk., BALMUMCU Mh., MORBASAN Sk., DİKİLİTAŞ Mh., ZERDE Sk., BESTE Sk., MİNE Sk., ZAMBAK Sk., EMİRHAN Cd., YILDIZ Mh., ÇIRAĞAN Cd., ASARİYE Cd., ORTAKÖY Mh., MUALLİM NACİ Cd., DEREBOYU Cd., PORTAKAL YOKUŞU Cd., NAİLESULTAN SİTESİ YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 00:10-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19488-3537 FİDERİ-3408 FİDERİ-3366-3093-3331-3051)

- MASLAK Mh., BÜYÜKDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19489-4366)

- ALTINŞEHİR Mh., İNTEPE Sk., İSTİKLAL Cd., BARBAROS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19483-12540)

- İSTASYON Mh., ÖĞRETMEN Sk., SÖĞÜTLÜ Sk., 2.SAKARYA Sk., ALBAYRAK Sk., KURUBAYIR Sk., ÇINARLI Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19484-12396)

- KAZLIÇEŞME Mh., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19501-1066)

- GÜZELTEPE Mh., DAR Sk., YENİ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19513-28330 TM)

- MİMAR SİNAN Mh., HÜSNÜ ÇAĞLAR Sk., HAYRETTİN MUCUK Sk., FAHRETTİN BERKTAŞ Sk., MUHARREM MUNDUZ Sk., RAGIP SEVİMLİ Sk., HASAN DÜZAĞAÇ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19519-25896)

- ORUÇREİS Mh., ŞEHİT CEVDET Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18573-18212-18232)

AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

09:00 - 17:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: MENEKŞECİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MENEKŞELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KURTOĞLUBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: DÜZENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÜZÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÇAMOLUK

BEYKOZ

09:00 - 17:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: SADRİ ALIŞIK

ÇEKMEKÖY

12:00 - 16:30 saat aralığında     Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KÜRKÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ULUBATLI HASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KIYMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜRBÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AYNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PARILTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ASMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BORAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUBİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TOMURCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ULUBATLI HASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TÜTENGİL

09:30 - 12:00 saat aralığında     Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ULUBATLI HASAN

12:00 - 16:30 saat aralığında     Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FISTIKAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BARIŞ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: HAMİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KÜRKÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜRBÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRHAN

ÇEKMEKÖY

12:00 - 16:30 saat aralığında     Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KÜRKÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ULUBATLI HASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KIYMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜRBÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AYNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PARILTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ASMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BORAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUBİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TOMURCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ULUBATLI HASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TÜTENGİL

09:30 - 12:00 saat aralığında     Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ULUBATLI HASAN

12:00 - 16:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FISTIKAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BARIŞ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: HAMİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KÜRKÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GÜRBÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRHAN

KADIKÖY

13:00 - 14:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AVŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BALÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYA SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AYÇİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: CAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GÖRGÜN

KARTAL

09:00 - 12:00 saat aralığında     Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BERRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLDESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OLİMPİYAT

09:30 - 15:30 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EKMEKÇİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MİLANGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASLANDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BURÇAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 23 EVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HASANDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLDEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞENPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: 6 EVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT EMRAH KAYADELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FAHRİ KORUTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİLANGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: CANSEL

TUZLA

09:00 - 17:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: KILIÇ ALİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI

ÜMRANİYE

10:00 - 15:00 saat aralığında     Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: BARAJYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KÜRKÇÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ELZEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: EMİRGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: BARAJYOLU

10:00 - 18:00 saat aralığında     Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: REŞİTPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BARIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ERBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BURÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: HARİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BELLİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: NAZENDE

10:00 - 13:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ATMACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BRONZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DEVRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KOCATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEVİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEHERYELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: ÖZGÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KEBAN

ÜSKÜDAR

10:00 - 14:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: MİNARE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: TURİSTİK ÇAMLICA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Murat Özdemir gözaltına alındı

21 yıllık yalanı anlattı: Çocuklarım başkasından, tüm hayatım bir yalanmış!

TBMM'de tansiyon yükseldi! Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...

6 yıl sonra aklandı! O yine asker...