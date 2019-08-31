Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı

BEDAŞ ve AYEDAŞ, resmi sayfası üzerinden planlı ve anlık kesintilerini paylaşmaya devam ediyor. Her iki kurumunda 31 Ağustos 2019 tarihli planlı kesinti listesine göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, elektrik kesintilerinden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve elektrik kesintilerinin saat aralıkları...

BEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

HOBYAR Mh., ANKARA Cd., AŞİREFENDİ Cd., CEMAL NADİR Sk., HOCAPAŞA Mh., EBUSSUUD Cd., HÜDAVENDİGAR Cd., KARGILI ÇIKMAZI Sk., KARGILI Sk., MURADİYE Cd., ORHANİYE Cd., SERDAR Sk., İBN-İ KEMAL Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26412-2255 TM )

- NİŞANCA Mh., DALTABAN YOKUŞU Sk., HAVUZLU HAMAM Sk., HAVUZLU KÜLHAN Sk., HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI Sk., HAVUZLU MESCİT Sk., KATİP SİNAN MEKTEBİ Sk., KATİP Sk., ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ Sk., SARAÇ İSHAK Mh., ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ ÇIKMAZI Sk., ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ Sk., HAMAM ÇIKMAZI Sk., KUMKAPI HANI Sk., KATİP SİNAN MEKTEBİ Sk., KÖŞKLÜ HAMAM Sk., MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI Sk., MABEYİNCİ YOKUŞU Sk., MİTHATPAŞA Cd., SARAÇ İSHAK Sk., TİYATRO Cd., UYSAL Sk., İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI Sk., İBRAHİMPAŞA YOKUŞU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26411-2280 TM)

- ATAKENT Mh., 221. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26952-12692)

- BOLLUCA Mh., GÜLFİDAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:40-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26941-28802)

- MİMAROBA Mh., BİLLUR Cd., ŞÜKRAN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27113-24167)

- POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26962-4217)

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26963-4777)

- EVREN Mh., KOÇMAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27114-31866-31899)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ZİRVE Sk., DİDİM Sk., PEHLİVAN Sk., GEDİZ Sk., SAKARYA Cd., DALAMAN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., ALARA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27017-12267 12269 12135 12134 12133 12132)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., DİDİM Sk., ZİRVE Sk., PEHLİVAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27019-12267 12269)

- 50. YIL Mh., 2073. Sk., 2074. Sk., 2075. Sk., 2076. Sk., 2079. Sk., 2085. Sk., 2155. Sk., 2154. Sk., 2156. Sk., 2159. Sk., 2161. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., ORHAN GAZİ Cd., B Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26987-28532 tm)

- YUNUS EMRE Mh., 563/3. Sk., 563/4. Sk., 563. Sk., 565. Sk., 565/1. Sk., 565/2. Sk., 571. Sk., 571/2. Sk., 571/3. Sk., 571/4. Sk., 574. Sk., ADEM YAVUZ Cd., LÜTFİ AYKAÇ Bul., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26989-28622 tm)

- ÇINAR Mh., 9/13. Sk., 10/14. Sk., 10/13A Sk., 10. Sk., 10/13. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27002-18586 TM)

- GÜNEŞTEPE Mh., BAŞARAN Sk., KUZGUN Sk., KÜÇÜKTAŞ Sk., KÜLTÜR Sk., BAŞAK Sk., BAŞAR Sk., BİNGÖL Sk., KUYAÇ Sk., KUTLU Sk., KONAK Sk., KARTAL Sk., KAMER Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27044-509)

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 17:00-23:50 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27104-4059)

- AKÇABURGAZ Mh., 117. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27116-21546)

- AKÇABURGAZ Mh., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27117-22849)

- MALTEPE Mh., FATİH ŞEHİTLERİ Sk., AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27073-8873)

- CEBECİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., 50. YIL Mh., ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27091-28500 itm)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 6. Cd., HÜRRİYET Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27121-21001-21284)

- YENİDOĞAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27074-8401)

- MALTEPE Mh., HASTANE YOLU Sk., BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27076-8848)

- MALTEPE Mh., HASTANE YOLU Sk., BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27075-8848)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., TALİMHANE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27077-8413)

- EVREN Mh., ÇİMEN Sk., GÜLTEPE Sk., BAHAR Cd., GÜLBAHAR Cd., ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27088-31855-31062-31859)

- 75. YIL Mh., ESENTEPE Mh., GAZİ Mh., YUNUS EMRE Mh., ZÜBEYDE HANIM Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27092-28500 itm)

- MİMAR SİNAN Mh., KÖSTEMİR Cd., MİMAR SİNAN Cd., İDRİS Sk., ZAFER KIZILTAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27094-26539-25758)

- AKÇABURGAZ Mh., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27118-20313)

- AKÇABURGAZ Mh., 3090. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27119-27905)

- CİHANGİR Mh., GÜVERCİN Cd., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27120-21350-21563-21202-21348-21384A-21010-22553-27655)

- DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27122-23632 23602 23045 23218 23233 23731 23422 23451 23084 23749 23530 23614 23543 23521 23518 23519)

- MERKEZ Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ŞEMSİ PAŞA Sk., MERTER Sk., MUALLİM NACİ Sk., ALİ PAŞA Sk., ZİYA GÖKALP Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27124-198)

- YASSIÖREN Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27125-22866,99062,20724,20725,20726,20727,27660,20728,20729)

- HASTANE Mh., BALKANLAR Sk., BORAN Sk., AKDEMİR Sk., DOSTLAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27130-20702,20536)

- YAVUZ SELİM Mh., MEHMETÇİK Sk., MELTEM Sk., İSTANBUL Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27131-18029)

- YEŞİLBAYIR Mh., ŞİMŞİR Sk., YAPI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27126-20344-20663-20912-20384-22299)

- HADIMKÖY Mh., ÜRGÜPLÜ Cd., NURETTİN SÖZEN Cd., HASTANE Mh., ŞİMŞİR Sk., 29 MAYIS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27133-22258,20809,20581,20429,20419,22791,20798,22194,22154,22198,22156,22171,20639,27916,27317,27372,21381,206441)

AYEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

BEYKOZ

13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: KAYSERİ

ÇEKMEYKÖY

10:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATMACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NEYZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇALTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ETİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAYA 10:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SÖNMEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FİLİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ETİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAZENİN 13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: PİRİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERENLER

KARTAL

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: TURGUTPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MİNERAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: GÜLBEYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MİRAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İTİNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: HALK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ŞEHİT HASAN KABAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ÇAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ÇATALAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: KAİNAT 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÜSKÜDAR

Maltepe

9:30 - 11:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SELÇUKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: OĞUZHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: TOPLUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ASLANBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: AHMET YESEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YILDIZCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÇATALLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: UĞURUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: UĞURLUM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: MAGOSA 09:30 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GAYRETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YİĞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: TOPLUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BIÇKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: AHMET YESEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GİRNELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ONUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KIRÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: RÜSTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GÜL PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YAZGI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KADERİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KÜKÜRT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: OĞUZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ARIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SERÇELİ 14:00 - 16:20 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BURAK REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: AMİRAL ORBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: POYRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: DURAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ORUÇ REİS 15:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: UYANIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SELÇUKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: PREVEZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ORUÇ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÇIPA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: İDEALTEPE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SAKİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KERVANSARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YEŞİLAY 14:30 - 16:40 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ERZİNCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: PREVEZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: MENDİREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BURAK REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ORUÇ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KARADENİZ 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: NURAY 10:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SELÇUKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SOYDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GÜNAYDIN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: TOLGAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YAMAÇ

PENDİK

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: TURGUTPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: D 100

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: FERİ 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: KAPTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: DUMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: MECMUA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: ARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: BİTİRİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: TUNALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: AZİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SELVİLİ 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: D 100

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FİLİNTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MERİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KAŞMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: YERYÜZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: ALTIN YAYLA 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: KAPTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: TAKVİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: DUMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: BERCESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SİTE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: ALACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: TAYFUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: ALTINTAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: BAŞKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: EHLİBEYT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: CEVHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: EĞİTİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SELVİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: GİRAY 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: BAŞKENT 13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KANLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YENİGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ILICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARATAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ANIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜLHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜZİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞENKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TÜRK

SANCAKTEPE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: HAKİKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ASKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ULUBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YENİDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: PEMBEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: EĞİTİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SARIÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TERAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MART

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GÜMÜŞANEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: DESTEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: DİLBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KAPTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İSKENDERPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: ALEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: GÖÇMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: EFE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: GÜLDESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: SEFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: GELİŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: EDİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: EĞİTİM

ŞİLE





13:15 - 15:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: TARIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: İPEKYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: İZCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: TARİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU 11:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARABEYLİ - Sokak: KARABEYLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARABEYLİ - Sokak: TARLABAŞI 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: ALAÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BAFRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: YENİKÖY 15:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU (ŞEYHLER)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: AKTİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU 17:30 - 19:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DEKOR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ÇABUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DENİZKIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: YOSUN 09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: YAYLALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: SEZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: ARAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: SUNAYLI 08:00 - 10:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: ALAÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BOZDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: REFAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: DİYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: İLKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: MERA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: OLGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: YENİKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NEFER 14:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DEKOR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ÇABUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DENİZKIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: YOSUN 16:15 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DENİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU (UBEYLİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU

ÜSKÜDAR



