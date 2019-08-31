Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları gereğince elektrik kesintisi yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) veİstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) elektrik kesintisinden etkilenecek İstanbul ilçe ve mahalleleri duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ 31 Ağustos 2019 elektrik kesintisi programı
BEDAŞ ve AYEDAŞ, resmi sayfası üzerinden planlı ve anlık kesintilerini paylaşmaya devam ediyor. Her iki kurumunda 31 Ağustos 2019 tarihli planlı kesinti listesine göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, elektrik kesintilerinden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve elektrik kesintilerinin saat aralıkları...
BEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
HOBYAR Mh., ANKARA Cd., AŞİREFENDİ Cd., CEMAL NADİR Sk., HOCAPAŞA Mh., EBUSSUUD Cd., HÜDAVENDİGAR Cd., KARGILI ÇIKMAZI Sk., KARGILI Sk., MURADİYE Cd., ORHANİYE Cd., SERDAR Sk., İBN-İ KEMAL Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26412-2255 TM )
- NİŞANCA Mh., DALTABAN YOKUŞU Sk., HAVUZLU HAMAM Sk., HAVUZLU KÜLHAN Sk., HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI Sk., HAVUZLU MESCİT Sk., KATİP SİNAN MEKTEBİ Sk., KATİP Sk., ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ Sk., SARAÇ İSHAK Mh., ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ ÇIKMAZI Sk., ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ Sk., HAMAM ÇIKMAZI Sk., KUMKAPI HANI Sk., KATİP SİNAN MEKTEBİ Sk., KÖŞKLÜ HAMAM Sk., MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI Sk., MABEYİNCİ YOKUŞU Sk., MİTHATPAŞA Cd., SARAÇ İSHAK Sk., TİYATRO Cd., UYSAL Sk., İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI Sk., İBRAHİMPAŞA YOKUŞU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26411-2280 TM)
- ATAKENT Mh., 221. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26952-12692)
- BOLLUCA Mh., GÜLFİDAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:40-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26941-28802)
- MİMAROBA Mh., BİLLUR Cd., ŞÜKRAN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27113-24167)
- POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26962-4217)
- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26963-4777)
- EVREN Mh., KOÇMAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27114-31866-31899)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ZİRVE Sk., DİDİM Sk., PEHLİVAN Sk., GEDİZ Sk., SAKARYA Cd., DALAMAN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., ALARA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27017-12267 12269 12135 12134 12133 12132)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., DİDİM Sk., ZİRVE Sk., PEHLİVAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27019-12267 12269)
- 50. YIL Mh., 2073. Sk., 2074. Sk., 2075. Sk., 2076. Sk., 2079. Sk., 2085. Sk., 2155. Sk., 2154. Sk., 2156. Sk., 2159. Sk., 2161. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., ORHAN GAZİ Cd., B Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26987-28532 tm)
- YUNUS EMRE Mh., 563/3. Sk., 563/4. Sk., 563. Sk., 565. Sk., 565/1. Sk., 565/2. Sk., 571. Sk., 571/2. Sk., 571/3. Sk., 571/4. Sk., 574. Sk., ADEM YAVUZ Cd., LÜTFİ AYKAÇ Bul., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26989-28622 tm)
- ÇINAR Mh., 9/13. Sk., 10/14. Sk., 10/13A Sk., 10. Sk., 10/13. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27002-18586 TM)
- GÜNEŞTEPE Mh., BAŞARAN Sk., KUZGUN Sk., KÜÇÜKTAŞ Sk., KÜLTÜR Sk., BAŞAK Sk., BAŞAR Sk., BİNGÖL Sk., KUYAÇ Sk., KUTLU Sk., KONAK Sk., KARTAL Sk., KAMER Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27044-509)
- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 17:00-23:50 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27104-4059)
- AKÇABURGAZ Mh., 117. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27116-21546)
- AKÇABURGAZ Mh., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27117-22849)
- MALTEPE Mh., FATİH ŞEHİTLERİ Sk., AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27073-8873)
- CEBECİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., 50. YIL Mh., ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27091-28500 itm)
- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 6. Cd., HÜRRİYET Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27121-21001-21284)
- YENİDOĞAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27074-8401)
- MALTEPE Mh., HASTANE YOLU Sk., BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27076-8848)
- MALTEPE Mh., HASTANE YOLU Sk., BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27075-8848)
- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., TALİMHANE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27077-8413)
- EVREN Mh., ÇİMEN Sk., GÜLTEPE Sk., BAHAR Cd., GÜLBAHAR Cd., ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27088-31855-31062-31859)
- 75. YIL Mh., ESENTEPE Mh., GAZİ Mh., YUNUS EMRE Mh., ZÜBEYDE HANIM Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27092-28500 itm)
- MİMAR SİNAN Mh., KÖSTEMİR Cd., MİMAR SİNAN Cd., İDRİS Sk., ZAFER KIZILTAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27094-26539-25758)
- AKÇABURGAZ Mh., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27118-20313)
- AKÇABURGAZ Mh., 3090. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27119-27905)
- CİHANGİR Mh., GÜVERCİN Cd., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27120-21350-21563-21202-21348-21384A-21010-22553-27655)
- DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27122-23632 23602 23045 23218 23233 23731 23422 23451 23084 23749 23530 23614 23543 23521 23518 23519)
- MERKEZ Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ŞEMSİ PAŞA Sk., MERTER Sk., MUALLİM NACİ Sk., ALİ PAŞA Sk., ZİYA GÖKALP Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27124-198)
- YASSIÖREN Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27125-22866,99062,20724,20725,20726,20727,27660,20728,20729)
- HASTANE Mh., BALKANLAR Sk., BORAN Sk., AKDEMİR Sk., DOSTLAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27130-20702,20536)
- YAVUZ SELİM Mh., MEHMETÇİK Sk., MELTEM Sk., İSTANBUL Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27131-18029)
- YEŞİLBAYIR Mh., ŞİMŞİR Sk., YAPI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27126-20344-20663-20912-20384-22299)
- HADIMKÖY Mh., ÜRGÜPLÜ Cd., NURETTİN SÖZEN Cd., HASTANE Mh., ŞİMŞİR Sk., 29 MAYIS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27133-22258,20809,20581,20429,20419,22791,20798,22194,22154,22198,22156,22171,20639,27916,27317,27372,21381,206441)
AYEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEYKOZ
|13:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: KAYSERİ
ÇEKMEYKÖY
|10:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NEYZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇALTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ETİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜNDOĞDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAYA
|10:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SÖNMEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FİLİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ETİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAZENİN
|13:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: PİRİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERENLER
KARTAL
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: TURGUTPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MİNERAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: GÜLBEYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MİRAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İTİNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: HALK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ŞEHİT HASAN KABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ÇAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ÇATALAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: KAİNAT
|09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: ÜSKÜDAR
Maltepe
|9:30 - 11:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SELÇUKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: OĞUZHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: TOPLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ASLANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YILDIZCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÇATALLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: UĞURUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: UĞURLUM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: MAGOSA
|09:30 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GAYRETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YİĞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: TOPLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BIÇKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GİRNELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KIRÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: RÜSTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GÜL PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YAZGI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KADERİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KÜKÜRT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: OĞUZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ARIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SERÇELİ
|14:00 - 16:20 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BURAK REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: AMİRAL ORBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: POYRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: DURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ORUÇ REİS
|15:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: UYANIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SELÇUKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: PREVEZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ORUÇ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÇIPA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: İDEALTEPE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SAKİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KERVANSARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YEŞİLAY
|14:30 - 16:40 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ERZİNCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: PREVEZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: MENDİREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BURAK REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ORUÇ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KARADENİZ
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: NURAY
|10:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SELÇUKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SOYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GÜNAYDIN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: TOLGAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YAMAÇ
PENDİK
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: TURGUTPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: D 100
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: FERİ
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: KAPTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: DUMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: MECMUA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: ARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: BİTİRİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: TUNALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: AZİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SELVİLİ
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: D 100
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FİLİNTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MERİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KAŞMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: YERYÜZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: ALTIN YAYLA
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: KAPTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: TAKVİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: DUMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: BERCESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SİTE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: ALACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: TAYFUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: ALTINTAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: BAŞKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: EHLİBEYT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: CEVHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: EĞİTİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SELVİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: GİRAY
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: BAŞKENT
|13:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KANLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YENİGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARATAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ANIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜLHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜZİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞENKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TÜRK
SANCAKTEPE
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: HAKİKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ASKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ULUBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YENİDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: PEMBEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: EĞİTİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SARIÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TERAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MART
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GÜMÜŞANEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: DESTEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: DİLBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KAPTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İSKENDERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: ALEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: GÖÇMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: EFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: GÜLDESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: SEFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: GELİŞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: EDİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: EĞİTİM
ŞİLE
|13:15 - 15:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: TARIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: İPEKYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: İZCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: TARİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU
|11:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARABEYLİ - Sokak: KARABEYLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARABEYLİ - Sokak: TARLABAŞI
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: ALAÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BAFRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: YENİKÖY
|15:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU (ŞEYHLER)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: AKTİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU
|17:30 - 19:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DEKOR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ÇABUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DENİZKIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: YOSUN
|09:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: YAYLALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: SEZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: ARAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLALI - Sokak: SUNAYLI
|08:00 - 10:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: ALAÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: BOZDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: REFAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: DİYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: İLKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: MERA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: OLGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: YENİKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: NEFER
|14:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DEKOR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ÇABUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DENİZKIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: YOSUN
|16:15 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DENİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU (UBEYLİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU
ÜSKÜDAR
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: İNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: DUHANCI MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİLEHANE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: AHU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KAYMAKAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: MELEK SİMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: OYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ZENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: BULGURLU
|13:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜMÜŞYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: RASİMAĞA
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