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HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
03.01.2019 - 09:24, Son GÃ¼ncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAÅž ve AYEDAÅž 3 Ocak kesinti programÄ±

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Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAÅž ve AYEDAÅž 3 Ocak kesinti programÄ±

Ä°stanbulâ€™un Avrupa ve Anadolu YakasÄ±â€™ndaki ilÃ§elerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BaÅŸakÅŸehir, GaziosmanpaÅŸa, EyÃ¼p, Ã‡ekmekÃ¶y ve KadÄ±kÃ¶y gibi pek Ã§ok ilÃ§eye bakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle elektrik verilemiyor. Peki, kesintiler ne kadar sÃ¼recek? Ä°stanbulâ€™da elektrikler ne zaman gelecek? Ä°ÅŸte BEDAÅž ve AYEDAÅž 3 Ocak kesinti programÄ±

BEDAÅž 03 Ocak 2019 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± kesinti programÄ±

- BAHÃ‡EÅžEHÄ°R 1. KISIM Mh., ABANT Ã‡IKMAZI Sk., DOÄžA PARKI Cd., ÅžAKAYIK Sk., SÃœZER Bul., AKDENÄ°Z Cd., Ä°SKETE Ã‡IKMAZI Sk., Ä°BÄ°BÄ°K Ã‡IKMAZI Sk., Ä°SPÄ°NOZ Ã‡IKMAZI Sk., SÃœLÃœN Sk., ANKAKUÅžU Sk., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 02:00-03:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19779-11322 11329 11323 11324 11325 11326 11327 11328 11309 11308)

- Ã‡Ä°LÄ°NGÄ°R Mh., GÃœRLÃœKDERE Cd., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19825-29264)

- MÄ°MAR KEMALETTÄ°N Mh., KOCA RAGIPPAÅžA Cd., KOSKA Cd., ORDU Cd., ÅžAÄ°R FÄ°TNAT Sk., ÅžAÄ°R HAÅžMET Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19775-2156 TM)

- BAHÃ‡EÅžEHÄ°R 1. KISIM Mh., ABANT Ã‡IKMAZI Sk., AKDENÄ°Z Cd., ANKAKUÅžU Sk., Ä°BÄ°BÄ°K Ã‡IKMAZI Sk., Ä°SKETE Ã‡IKMAZI Sk., Ä°SPÄ°NOZ Ã‡IKMAZI Sk., ÅžAKAYIK Sk., SÃœZER Bul., DOÄžA PARKI Cd., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19780-11322 11329 1324)

- CUMHURÄ°YET Mh., HACI OSMAN BAYIRI Cd., TARABYA BAYIRI Cd. Cd., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:30-16:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19863-4013)

- KAZIM KARABEKÄ°R Mh., 810. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 805/2. Sk., 805/1. Sk., 805/3. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 812. Sk., 813/1. Sk., 813. Sk., 813/2. Sk., 821. Sk., 841/1. Sk., 915. Sk., 928. Sk., ÅžEHÄ°T SEZER Ã–NDER Cd., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19855-29390 tm)

- KAZIM KARABEKÄ°R Mh., 813. Sk., 814. Sk., 815. Sk., 816. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 827. Cd., HEKÄ°MSUYU Cd., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 12:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19856-28295 tm)

- YENÄ°DOÄžAN Mh., ULUYOL Cd., (BAYRAMPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 00:10-03:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19867-8899)

- RAMÄ° YENÄ° Mh., RAMÄ° KIÅžLA Cd., (EYÃœP Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda YENÄ°DOÄžAN Mh., GENÃ‡ OSMAN Sk., (BAYRAMPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 03:40-07:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19868-8033)

- SANCAKTEPE Mh., MERKEZ Mh., YILDIZTEPE Mh., Ã‡INAR Mh., Ä°NÃ–NÃœ Mh., (BAÄžCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19826-18500 Ä°TM - 18571-18544-18576-18522-18537-18532-18542-18516-18565-18559-18510-18597-18517-18555-18541-18509-18587)

- ESENTEPE Mh., TEVFÄ°K ERDÃ–NMEZ PAÅžA Sk., Ä°RFAN BAÅžTUÄž PAÅžA Cd., MÃœÅžÄ°R Ä°SMAÄ°L HAKKI Sk., RIDVAN KORAL Sk., (ÅžÄ°ÅžLÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-14:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19838-3497)

- RUMELÄ° HÄ°SARI Mh., BADEM Sk., CAMÄ°Ä° Sk., OKUL ALTI Sk., SELVÄ° Sk., SEVGÄ° Sk., TÃœRKAN ÅžORAY Sk., KARANFÄ°L Sk., ASLI Ã‡IKMAZI Sk., 6. Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-14:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19862-4228)

- DEREAÄžZI Mh., YUNUS EMRE Cd., KUMRU Sk., TOROS Sk., BAHÃ‡E Sk., YAKUP Sk., Ã–ZGE Sk., GÃœLDENÄ°Z Sk., (BEYLÄ°KDÃœZÃœ Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19883-22316)

- AHMEDÄ°YE Mh., (BÃœYÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19891-23745 23196 23717 23707 23048)

- DÄ°KÄ°LÄ°TAÅž Mh., EREN Sk., BARBAROS Bul., YENÄ°DOÄžAN Sk., (BEÅžÄ°KTAÅž Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19837-3822)

- TURGUT Ã–ZAL Mh., 64. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19886-21894 - 21697)

- ARNAVUTKÃ–Y MERKEZ Mh., 23 NÄ°SAN Cd., KUÅžDÄ°LÄ° Sk., AFÄ°FE Sk., ERSOY Sk., Ä°KÄ°ZLER Sk., Ã–YKÃœM Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19921-28805-28849)

- TOPÃ‡ULAR Mh., TÄ°KVEÅžLÄ° Sk., 1.TÄ°KVEÅžLÄ° Ã‡IKMAZI Sk., (EYÃœP Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 03:40-07:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19869-8070)

- YEÅžÄ°LKENT Mh., ATATÃœRK Cd., G-539 Sk., G-643 Sk., G-644 Sk., G-645 Sk., G-646 Sk., G-647 Sk., G-649 Sk., G-569 Sk., G-568 Sk., G-213 Sk., (AVCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19888-21352-20613)

- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., KAVAK Sk., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-13:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19901-31734)

- HARAÃ‡Ã‡I Mh., VARDAR Sk., TEFSÄ°R Sk., HARAÃ‡Ã‡I Cd., ADÄ°L Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-13:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19910-28818)

- DURSUNKÃ–Y Mh., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19912-28790)

- Ä°MRAHOR Mh., Ã–ÄžRETMEN RAÄ°F Ã–ZMEN Cd., ZELÄ°HA Sk., YENÄ°Ã‡ARÅžI Sk., PAYÄ°DAR Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-17:30 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19916-28446)

- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., KAVAK Sk., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-13:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19902-31740)

- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., ALÄ° DURAN Sk., MANOLYA 1 Sk., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19903-31586)

- MAVÄ°GÃ–L Mh., ERTUÄžRULGAZÄ° Cd., HÃœKÃœMDAR Sk., KAÅžGARLI MAHMUT Cd., FERAH Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-10:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19909-29021)

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- YAVUZ SELÄ°M Mh., HOÅžSEDA Sk., Ã–ZBAY Sk., NAÄ°M Sk., MEMDUH Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19917-29431)

- Ä°SLAMBEY Mh., KALYON Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19918-28763)

- Ä°SLAMBEY Mh., MARAL Sk., SERA Sk., FETÄ°H Sk., ULUBATLI HASAN Cd., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19919-29399)

- TERKOS Mh., BAKLALI Mh., BALABAN Mh., BOYALIK Mh., KARABURUN Mh., TAYAKADIN Mh., YASSIÃ–REN Mh., YENÄ°KÃ–Y Mh., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-17:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.

AYEDAÅž 03 Ocak 2019 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± kesinti programÄ±

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡UBUKLU - Sokak: KÄ°REMÄ°TDERE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T MURAT GÃœVEN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T SUBUTAY ALTAY

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: KÄ°REMÄ°TDERE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: Ã‡Ä°Ã‡EK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: KARTBAK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: YEDÄ°GÃœN Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T ALAATTÄ°N BULUÃ‡

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T AZÄ°Z Ã‡ELÄ°K

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: MÄ°LAT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: DURMUÅž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°SHAKLI - Sokak: RÃœZGARLIBAHÃ‡E

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T Ã–ZCAN CANÄ°K

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T SUBUTAY ALTAY

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: YÃœKSEK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: KÄ°REMÄ°TDERE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: Ã‡Ä°Ã‡EK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: AÄžLAYAN GELÄ°N

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: KARTBAK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: DÄ°RLÄ°K

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: FERÄ°T Ä°NAL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: MELTEM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T ALAATTÄ°N BULUÃ‡

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: MÄ°LAT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ALTUN Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: DURMUÅž

Ã‡EKMEKÃ–Y

â€‹ 09:30 - 17:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: NÄ°LÃœFER

KADIKÃ–Y

09:30 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SUADÄ°YE - Sokak: SUADÄ°YE CAMÄ°Ä°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SUADÄ°YE - Sokak: AKKURT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SUADÄ°YE - Sokak: EMÄ°N ALÄ°PAÅžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SUADÄ°YE - Sokak: KAPTAN ARÄ°F

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SUADÄ°YE - Sokak: ASUMAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SUADÄ°YE - Sokak: TÃœCCAR KATÄ°BÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDÄ°T - Sokak: CAMÄ°

10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: MUKBÄ°L

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: KANDEMÄ°R

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: ULUSULUK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: SARAYARDI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: KURBAÄžALIDERE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: ALÄ°BEY

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: TUR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: MUKBÄ°L

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: NAHÄ°T

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: MORALI Ä°BRAHÄ°MPAÅžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: HAMÄ°YET

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: HASANPAÅžA MEKTEBÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: SÄ°NA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: ARZU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: ÅžARKILI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: KANDEMÄ°R

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: BERCESTE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: NÄ°LÃœFER

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: GÃ–ZTEPE - Sokak: NADÄ°RAÄžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ESÄ°N

MALTEPE

09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: BAÄžDAT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: Ã–Z FIRAT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: ORKÄ°DE Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: YENÄ° Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: ESENYURT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: ESENYURDUM Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: ESENLÄ° Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: ATEÅž Ã‡IKMAZI

10:00 - 16:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: FATÄ°H

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: Ä°NCÄ°RLÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: BÄ°LGÄ°N

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: CENGÄ°Z

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: DURU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: DENÄ°Z

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: KISMET

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: Ã–ZCAN

10:00 - 16:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: FATÄ°H

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: MELEK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: YAVUZ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: METE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: ADNAN BEY

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: ATÄ°LLA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: DÄ°DEM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: Ã‡EVÄ°K

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: ÅžEKER Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: CENGÄ°Z

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: ZAFERLÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: NUR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: OLAY Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: DENÄ°Z

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: GÃœZÄ°DE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: YAREN

PENDÄ°K

09:30 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: ORTANCA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: Ä°LHAMÄ° SOYSAL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: LOKMAN HEKÄ°M

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: PAPATYA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: Ã–ZDEN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: 23 NÄ°SAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: EROL KAYA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: ECE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: RÃœMEYSA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: FLURYA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: GÃ–LDE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: GÃœLDESTE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: Ä°SMETPAÅžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ANKARA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YEÅžÄ°LBAÄžLAR - Sokak: Ã‡INAR

10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: GÃ–KNELÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: HAZAR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: YESEVÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: MERYEM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: Ã‡OBAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: DÃœZGÃœN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: Ã‡ARDAK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: ADIM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: Ã‡ALIÅž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: Ã–ÄžÃœN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: SUYAKAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: TAPTUK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: SEVÄ°N

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: HAL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: BAÅžAK

TUZLA

09:30 - 13:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PÄ°RAMÄ°T

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAÅžKOMUTAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SEVGÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAZLI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÃœLEN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SÄ°M

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAZÄ°K

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: CEVVAL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERVANE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKBUÄžDAY

14:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FÄ°RDEVS

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÃ‡ELER

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EFRUZ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SENA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÃœZ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKÄ°K

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SALÄ°H

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARDEÅžLER

10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: MANASTIR YOLU

KARTAL

10:00 - 16:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: FATÄ°H

10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: UYSAL

ÃœMRANÄ°YE

09:30 - 16:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: KIBLE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: KULE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: HÃœSREV

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: TURCAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: BAYRAKTAR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: KIZKALESÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: HENDEM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: YÃœKSELÄ°Åž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: TANTAVÄ° - Sokak: AKIN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: NURETTÄ°N DURMAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: PAKDÄ°L

09:30 - 17:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SAVAÅž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KORU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: KURU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: Ã–ZCANLI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: KÃ–MÃœR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: HASEKÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: GÃœNEYLÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: NECÄ°P FAZIL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: GÃœNDEÅž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: BAÅžARI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: GÃœNEY

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: EMÄ°N

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: TANTAVÄ° - Sokak: YOL

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