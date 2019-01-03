Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAÅž ve AYEDAÅž 3 Ocak kesinti programÄ±
Ä°stanbulâ€™un Avrupa ve Anadolu YakasÄ±â€™ndaki ilÃ§elerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BaÅŸakÅŸehir, GaziosmanpaÅŸa, EyÃ¼p, Ã‡ekmekÃ¶y ve KadÄ±kÃ¶y gibi pek Ã§ok ilÃ§eye bakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle elektrik verilemiyor. Peki, kesintiler ne kadar sÃ¼recek? Ä°stanbulâ€™da elektrikler ne zaman gelecek? Ä°ÅŸte BEDAÅž ve AYEDAÅž 3 Ocak kesinti programÄ±
BEDAÅž 03 Ocak 2019 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± kesinti programÄ±
- BAHÃ‡EÅžEHÄ°R 1. KISIM Mh., ABANT Ã‡IKMAZI Sk., DOÄžA PARKI Cd., ÅžAKAYIK Sk., SÃœZER Bul., AKDENÄ°Z Cd., Ä°SKETE Ã‡IKMAZI Sk., Ä°BÄ°BÄ°K Ã‡IKMAZI Sk., Ä°SPÄ°NOZ Ã‡IKMAZI Sk., SÃœLÃœN Sk., ANKAKUÅžU Sk., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 02:00-03:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19779-11322 11329 11323 11324 11325 11326 11327 11328 11309 11308)
- Ã‡Ä°LÄ°NGÄ°R Mh., GÃœRLÃœKDERE Cd., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19825-29264)
- MÄ°MAR KEMALETTÄ°N Mh., KOCA RAGIPPAÅžA Cd., KOSKA Cd., ORDU Cd., ÅžAÄ°R FÄ°TNAT Sk., ÅžAÄ°R HAÅžMET Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19775-2156 TM)
- BAHÃ‡EÅžEHÄ°R 1. KISIM Mh., ABANT Ã‡IKMAZI Sk., AKDENÄ°Z Cd., ANKAKUÅžU Sk., Ä°BÄ°BÄ°K Ã‡IKMAZI Sk., Ä°SKETE Ã‡IKMAZI Sk., Ä°SPÄ°NOZ Ã‡IKMAZI Sk., ÅžAKAYIK Sk., SÃœZER Bul., DOÄžA PARKI Cd., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19780-11322 11329 1324)
- CUMHURÄ°YET Mh., HACI OSMAN BAYIRI Cd., TARABYA BAYIRI Cd. Cd., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:30-16:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19863-4013)
- KAZIM KARABEKÄ°R Mh., 810. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 805/2. Sk., 805/1. Sk., 805/3. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 812. Sk., 813/1. Sk., 813. Sk., 813/2. Sk., 821. Sk., 841/1. Sk., 915. Sk., 928. Sk., ÅžEHÄ°T SEZER Ã–NDER Cd., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19855-29390 tm)
- KAZIM KARABEKÄ°R Mh., 813. Sk., 814. Sk., 815. Sk., 816. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 827. Cd., HEKÄ°MSUYU Cd., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 12:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19856-28295 tm)
- YENÄ°DOÄžAN Mh., ULUYOL Cd., (BAYRAMPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 00:10-03:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19867-8899)
- RAMÄ° YENÄ° Mh., RAMÄ° KIÅžLA Cd., (EYÃœP Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda YENÄ°DOÄžAN Mh., GENÃ‡ OSMAN Sk., (BAYRAMPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 03:40-07:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19868-8033)
- SANCAKTEPE Mh., MERKEZ Mh., YILDIZTEPE Mh., Ã‡INAR Mh., Ä°NÃ–NÃœ Mh., (BAÄžCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19826-18500 Ä°TM - 18571-18544-18576-18522-18537-18532-18542-18516-18565-18559-18510-18597-18517-18555-18541-18509-18587)
- ESENTEPE Mh., TEVFÄ°K ERDÃ–NMEZ PAÅžA Sk., Ä°RFAN BAÅžTUÄž PAÅžA Cd., MÃœÅžÄ°R Ä°SMAÄ°L HAKKI Sk., RIDVAN KORAL Sk., (ÅžÄ°ÅžLÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-14:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19838-3497)
- RUMELÄ° HÄ°SARI Mh., BADEM Sk., CAMÄ°Ä° Sk., OKUL ALTI Sk., SELVÄ° Sk., SEVGÄ° Sk., TÃœRKAN ÅžORAY Sk., KARANFÄ°L Sk., ASLI Ã‡IKMAZI Sk., 6. Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-14:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19862-4228)
- DEREAÄžZI Mh., YUNUS EMRE Cd., KUMRU Sk., TOROS Sk., BAHÃ‡E Sk., YAKUP Sk., Ã–ZGE Sk., GÃœLDENÄ°Z Sk., (BEYLÄ°KDÃœZÃœ Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19883-22316)
- AHMEDÄ°YE Mh., (BÃœYÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19891-23745 23196 23717 23707 23048)
- DÄ°KÄ°LÄ°TAÅž Mh., EREN Sk., BARBAROS Bul., YENÄ°DOÄžAN Sk., (BEÅžÄ°KTAÅž Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19837-3822)
- TURGUT Ã–ZAL Mh., 64. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19886-21894 - 21697)
- ARNAVUTKÃ–Y MERKEZ Mh., 23 NÄ°SAN Cd., KUÅžDÄ°LÄ° Sk., AFÄ°FE Sk., ERSOY Sk., Ä°KÄ°ZLER Sk., Ã–YKÃœM Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19921-28805-28849)
- TOPÃ‡ULAR Mh., TÄ°KVEÅžLÄ° Sk., 1.TÄ°KVEÅžLÄ° Ã‡IKMAZI Sk., (EYÃœP Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 03:40-07:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19869-8070)
- YEÅžÄ°LKENT Mh., ATATÃœRK Cd., G-539 Sk., G-643 Sk., G-644 Sk., G-645 Sk., G-646 Sk., G-647 Sk., G-649 Sk., G-569 Sk., G-568 Sk., G-213 Sk., (AVCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19888-21352-20613)
- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., KAVAK Sk., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-13:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19901-31734)
- HARAÃ‡Ã‡I Mh., VARDAR Sk., TEFSÄ°R Sk., HARAÃ‡Ã‡I Cd., ADÄ°L Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-13:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19910-28818)
- DURSUNKÃ–Y Mh., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19912-28790)
- Ä°MRAHOR Mh., Ã–ÄžRETMEN RAÄ°F Ã–ZMEN Cd., ZELÄ°HA Sk., YENÄ°Ã‡ARÅžI Sk., PAYÄ°DAR Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-17:30 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19916-28446)
- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., KAVAK Sk., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-13:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19902-31740)
- YENÄ°BOSNA MERKEZ Mh., ALÄ° DURAN Sk., MANOLYA 1 Sk., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19903-31586)
- MAVÄ°GÃ–L Mh., ERTUÄžRULGAZÄ° Cd., HÃœKÃœMDAR Sk., KAÅžGARLI MAHMUT Cd., FERAH Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-10:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19909-29021)
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- YAVUZ SELÄ°M Mh., HOÅžSEDA Sk., Ã–ZBAY Sk., NAÄ°M Sk., MEMDUH Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19917-29431)
- Ä°SLAMBEY Mh., KALYON Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19918-28763)
- Ä°SLAMBEY Mh., MARAL Sk., SERA Sk., FETÄ°H Sk., ULUBATLI HASAN Cd., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19919-29399)
- TERKOS Mh., BAKLALI Mh., BALABAN Mh., BOYALIK Mh., KARABURUN Mh., TAYAKADIN Mh., YASSIÃ–REN Mh., YENÄ°KÃ–Y Mh., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-17:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.
AYEDAÅž 03 Ocak 2019 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± kesinti programÄ±
09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡UBUKLU - Sokak: KÄ°REMÄ°TDERE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T MURAT GÃœVEN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T SUBUTAY ALTAY
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: KÄ°REMÄ°TDERE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: Ã‡Ä°Ã‡EK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: KARTBAK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: YEDÄ°GÃœN Ã‡IKMAZI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T ALAATTÄ°N BULUÃ‡
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T AZÄ°Z Ã‡ELÄ°K
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: MÄ°LAT
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: DURMUÅž
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°SHAKLI - Sokak: RÃœZGARLIBAHÃ‡E
09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T Ã–ZCAN CANÄ°K
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T SUBUTAY ALTAY
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: YÃœKSEK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: KÄ°REMÄ°TDERE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: Ã‡Ä°Ã‡EK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: AÄžLAYAN GELÄ°N
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: KARTBAK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: DÄ°RLÄ°K
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: FERÄ°T Ä°NAL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: MELTEM
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ÅžEHÄ°T ALAATTÄ°N BULUÃ‡
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: MÄ°LAT
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: ALTUN Ã‡IKMAZI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: RÃœZGARLIBAHÃ‡E - Sokak: DURMUÅž
Ã‡EKMEKÃ–Y
â€‹ 09:30 - 17:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: NÄ°LÃœFER
KADIKÃ–Y
09:30 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SUADÄ°YE - Sokak: SUADÄ°YE CAMÄ°Ä°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SUADÄ°YE - Sokak: AKKURT
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SUADÄ°YE - Sokak: EMÄ°N ALÄ°PAÅžA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SUADÄ°YE - Sokak: KAPTAN ARÄ°F
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SUADÄ°YE - Sokak: ASUMAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SUADÄ°YE - Sokak: TÃœCCAR KATÄ°BÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDÄ°T - Sokak: CAMÄ°
10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: MUKBÄ°L
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: KANDEMÄ°R
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: ULUSULUK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: SARAYARDI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: KURBAÄžALIDERE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: ALÄ°BEY
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: TUR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: MUKBÄ°L
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: NAHÄ°T
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: MORALI Ä°BRAHÄ°MPAÅžA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: HAMÄ°YET
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: HASANPAÅžA MEKTEBÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: SÄ°NA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: ARZU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: ÅžARKILI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: KANDEMÄ°R
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: BERCESTE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HASANPAÅžA - Sokak: NÄ°LÃœFER
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: GÃ–ZTEPE - Sokak: NADÄ°RAÄžA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ESÄ°N
MALTEPE
09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: BAÄžDAT
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: Ã–Z FIRAT
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: ORKÄ°DE Ã‡IKMAZI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: YENÄ° Ã‡IKMAZI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: ESENYURT
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: ESENYURDUM Ã‡IKMAZI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: ESENLÄ° Ã‡IKMAZI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: ATEÅž Ã‡IKMAZI
10:00 - 16:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: FATÄ°H
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: Ä°NCÄ°RLÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: BÄ°LGÄ°N
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: CENGÄ°Z
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: DURU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: DENÄ°Z
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: KISMET
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: Ã–ZCAN
10:00 - 16:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: FATÄ°H
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: MELEK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: YAVUZ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: METE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: ADNAN BEY
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: ATÄ°LLA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: DÄ°DEM
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: Ã‡EVÄ°K
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: ÅžEKER Ã‡IKMAZI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: CENGÄ°Z
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: ZAFERLÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: NUR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: OLAY Ã‡IKMAZI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: DENÄ°Z
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: GÃœZÄ°DE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: YAREN
PENDÄ°K
09:30 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: ORTANCA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: Ä°LHAMÄ° SOYSAL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: LOKMAN HEKÄ°M
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: PAPATYA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: Ã–ZDEN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: 23 NÄ°SAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: EROL KAYA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: ECE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: RÃœMEYSA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: FLURYA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: GÃ–LDE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: DOÄžU - Sokak: GÃœLDESTE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: Ä°SMETPAÅžA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ANKARA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YEÅžÄ°LBAÄžLAR - Sokak: Ã‡INAR
10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: GÃ–KNELÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: HAZAR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: YESEVÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: MERYEM
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: Ã‡OBAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: DÃœZGÃœN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: Ã‡ARDAK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: ADIM
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: Ã‡ALIÅž
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: Ã–ÄžÃœN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: SUYAKAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: TAPTUK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: SEVÄ°N
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVÄ° - Sokak: HAL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BALLICA - Sokak: BAÅžAK
TUZLA
09:30 - 13:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PÄ°RAMÄ°T
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAÅžKOMUTAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SEVGÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAZLI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÃœLEN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SÄ°M
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAZÄ°K
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: CEVVAL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERVANE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKBUÄžDAY
14:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FÄ°RDEVS
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÃ‡ELER
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EFRUZ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SENA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÃœZ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKÄ°K
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SALÄ°H
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARDEÅžLER
10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: MANASTIR YOLU
KARTAL
10:00 - 16:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: FATÄ°H
10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: UYSAL
ÃœMRANÄ°YE
09:30 - 16:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: KIBLE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: KULE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: HÃœSREV
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: TURCAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: BAYRAKTAR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: KIZKALESÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: HENDEM
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: YÃœKSELÄ°Åž
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: TANTAVÄ° - Sokak: AKIN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: NURETTÄ°N DURMAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: PAKDÄ°L
09:30 - 17:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SAVAÅž
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KORU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: KURU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: Ã–ZCANLI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: KÃ–MÃœR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: HASEKÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: GÃœNEYLÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: NECÄ°P FAZIL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: GÃœNDEÅž
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENÅžEHÄ°R - Sokak: BAÅžARI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: GÃœNEY
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžERÄ°FALÄ° - Sokak: EMÄ°N
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: TANTAVÄ° - Sokak: YOL
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