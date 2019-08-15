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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi programı

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere elektrik verilemiyor. Fatih, Kağıthane, Silivri, Arnavutköy ve Şişli'nin bazı mahallelerinde 15 Ağustos'da elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi programı

- MEVLANAKAPI Mh., ARMA Sk., SELAMAĞASI Sk., TOPKAPI KARAKOLU ARALIĞI Sk., TOPKAPI KARAKOLU Sk., İSKENDERAĞA CAMİİ Sk., ŞEHREMİNİ Mh., ARMA Sk., BÜYÜK SARAY MEYDANI Cd., EREĞLİ CAMİİ Sk., GÜNAYDIN Sk., KARANFİLLİ ÇAVUŞ Sk., KÜÇÜK SARAY MEYDANI Cd., YUNUS EMRE Sk., İSKENDER BOSTANI Sk., İSKENDERAĞA CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26265-2266 TM )

- RÜSTEMPAŞA Mh., RAGIP GÜMÜŞPALA Cd., DEMİRTAŞ Mh., KEPENEKÇİ MEDRESESİ Sk., KEPENEKÇİ SABUNHANESİ Sk., KEPENEKÇİ Sk., KEPENEKÇİ YOKUŞU Sk., ODUN KAPISI YOKUŞU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26264-2254 TM)

- YEŞİLCE Mh., AYDINLAR Sk., DEFİNE Sk., BASRİ Sk., DUYGU Sk., ATATÜRK Cd., DAMAR Sk., ALINTERİ Sk., DADAŞ Sk., DİZGİ Sk., KAĞITHANE BARBAROS Cd., SONBAHAR Sk., DEKAN Sk., ÖMÜR Sk., DESTEK Sk., YASİN Sk., DAYANIKLI Sk., BEYZADE Sk., TAŞÇI Cd., DAL Sk., RAMİ ÇIKMAZI Sk., DİLBER Sk., SULTAN SELİM Mh., AYDINLAR Sk., TAŞÇI Cd., BEYZADE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26542-9004 T.M.)

- YEŞİLCE Mh., ATATÜRK Cd., BARBAROS Cd., DUYGU Sk., KEMALİYE Sk., HÜLYA Sk., DESTEK Sk., SAKARYA Sk., HALİL RAHMAN Cd., SEÇİLMİŞ Sk., RÜYA Sk., DEĞİRMEN Sk., FİZAN Sk., BAĞDAŞ Sk., DOĞUŞ Sk., DİLBER Sk., DONATIM Sk., BASRİ Sk., YUNUS EMRE Cd., ÇELEBİHAN Sk., İNCEYOL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26541-9017 T.M.)

- CUMHURİYET Mh., DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU Cd., SEYMEN Mh., MONDROS Cd., NAİM Sk., YALGIN Sk., TOPRAKLI Sk., SANDIK ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26583-25155-25125 )

- YEŞİLCE Mh., BEYZADE Sk., DALGIN Sk., DALGIN ÇIKMAZI Sk., DAL Sk., DENK Sk., ÖMÜR Sk., AYDINLAR Sk., DEFİLE Sk., İRADE ÇIKMAZI Sk., BARBAROS Cd., ATANUR Sk., SULTAN SELİM Mh., BİLGE Sk., BUZBAĞ Sk., BÜLENT Sk., TAŞÇI Cd., BADEM Sk., BADE Sk., BARIŞÇI Sk., KAĞITHANE BARBAROS Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26543-9458 T.M.)

- İSLAMBEY Mh., ÇOBAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26584-28763)

- FERİKÖY Mh., PINAR Sk., HİLAL Sk., PAŞA Mh., BATI Cd., YAY MEYDANI Cd., KAHRAMANBEY Sk., CİVELEK Sk., YAYLA Mh., DOLUNAY Sk., SEBAHATTİN DELİCE Sk., HİLAL Sk., SEVGİ Sk., BAKIR Sk., İKİNCİ YOL Sk., SELVİ Sk., ERDEM Sk., ECZACI Sk., TALİMHANE Sk., ÜNAL Sk., KORANTİ Sk., BADEM Sk., GÖKÇE Sk., ILGAZ Sk., BEGONYA Sk., KONACIK Sk., CİN DERESİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26586-3717)

- HARBİYE Mh., TEŞVİKİYE Cd., HÜSREV GEREDE Cd., MAÇKA Cd., ABDİ İPEKÇİ Cd., ATİYE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26585-3405)

 

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