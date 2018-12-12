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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.12.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ - AYEDAŞ kesinti programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ - AYEDAŞ kesinti programı

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki ilçelerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, 12 Aralık Çarşamba günü uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ 12 ARALIK KESİNTİ PROGRAMI

- HALKALI MERKEZ Mh., 1206 Sk., ATAMAN Sk., EGEMEN Sk., 1.AKSU Sk., 2.KARANFİL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19149-12189)

- HALKALI MERKEZ Mh., EGEMEN Sk., SÖNMEZ Sk., SARMAŞIK Sk., ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19146-11178)

- HARAÇÇI Mh., HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU Cd., BAHÇE YOLU Sk., ALİHAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19252-29263)

- HARAÇÇI Mh., SANEM Sk., SENİYE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19259-28819)

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında SAADETDERE Mh., 107. Sk., 1. Sk., 2. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19265-21159)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., KARLIBAYIR Mh., TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19247-28790,-28680-29336-29277-28267-29437-28146-29987-28669-29621-29257-28637-29292-)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MUSTAFA KURTOĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19250-21488)

- BALAT Mh., ABDİ SUBAŞI MEKTEBİ Sk., ABDİ SUBAŞI Sk., CAFER SUBAŞI CAMİİ Sk., CAMCI ÇEŞMESİ ÇIKMAZI Sk., CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU Sk., KARADAVUT Sk., MERCİMEK Sk., MİSMARCI Sk., MİSMARCI YOKUŞU Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., SOĞUK TULUMBA Sk., İNCEBEL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19287-2459 TM)

- BALAT Mh., ABDİ SUBAŞI Sk., ABDİ SUBAŞI MEKTEBİ Sk., BAKİ DEDE Sk., AKÇİN Sk., CAFER SUBAŞI CAMİİ Sk., FENER KİREÇHANE Sk., RENDECİ Sk., SANCAKTAR YOKUŞU Sk., TOPÇUBAŞI Sk., VODİNA Cd., YALDIZCI Sk., YASEMİN Sk., YILDIRIM Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., DR. SADIK AHMET Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19288-2119 TM)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 789. Sk., 788. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19332-28555 TM)

- KAZLIÇEŞME Mh., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19328-1066)

- GAZİ Mh., 1347. Sk., 1345. Sk., 1347/1. Sk., 1348. Sk., 1349. Sk., 1349/1. Sk., 1350. Sk., 1351. Sk., 1351/1. Sk., 1352. Sk., 1366/1. Sk., 1353. Sk., 1366. Sk., 1365. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1368/1. Sk., 1368/2. Sk., 1369. Sk., 1369/1. Sk., 1372. Sk., 1374. Sk., 1374/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19357-28474 TM)

- KAZLIÇEŞME Mh., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19325-1234)

- MASLAK Mh., AOS 53. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19341-4119)

- MASLAK Mh., AOS 39. Sk., AOS 40. Sk., AOS 41. Sk., AOS 42. Sk., AOS 43. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19342-4044)

- GAZİ Mh., 1411. Sk., 1411/1. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1414. Sk., 1414/1. Sk., 1415. Sk., 1416. Sk., 1416/1. Sk., 1417. Sk., 1417/1. Sk., 1418. Sk., 1418/1. Sk., 1419. Sk., 1420. Sk., 1421. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19356-28473 tm)

- YEŞİLKENT Mh., G-169 Sk., G-170 Sk., G-520 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19354-20148 DP:3 /20532 DP:1)

- ORUÇREİS Mh., AYDIN Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18551-18292-18237-18213-18629)

AYEDAŞ 12 ARALIK KESİNTİ PROGRAMI

ÇEKMEKÖY

09:00 - 15:00 saat aralığında      Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: EGEMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: TAŞDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: IŞIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: GÜLŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: İŞMER

KADIKÖY

09:30 - 18:00 saat aralığında      Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: YEŞİLBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ORAMİRAL KEMAL KAYACAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TEPEGÖZ

10:00 - 18:00 saat aralığında      Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: EMİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MEHMET AKFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ÖZDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: GÖMEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EMİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BAKKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: IRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İKLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FAİK ALİ

KARTAL

09:00 - 14:00 saat aralığında      Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SAMANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: NURÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: HUZUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÇALIGÜLÜ

MALTEPE

09:00 - 18:00 saat aralığında      Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: MEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: BİRSENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: NEŞECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞAİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: BARBAROS HAYRETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: HANIMELLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: AHMET KUTSİ TECER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: OYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: AZİZ BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: MİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MEKTEPLİ

PENDİK

09:00 - 18:00 saat aralığında      Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: LONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MAHŞER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: DİCLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜLLAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YILDIRIM

10:00 - 18:00 saat aralığında      Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: ŞÜHEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SAADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: EHİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: METRO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: UYSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: GÖREME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: İZZET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: KOSOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: KAYNARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: TRANSTEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

ŞİLE

09:00 - 18:00 saat aralığında      Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: LONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MAHŞER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: DİCLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜLLAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YILDIRIM

10:00 - 18:00 saat aralığında      Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: ŞÜHEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SAADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: EHİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: METRO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: UYSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: GÖREME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: İZZET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: KOSOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: KAYNARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: TRANSTEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

ÜSKÜDAR

10:00 - 18:00 saat aralığında      Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SONBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: HATMİYAN

 

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