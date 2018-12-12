Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ - AYEDAŞ kesinti programı
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki ilçelerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, 12 Aralık Çarşamba günü uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ 12 ARALIK KESİNTİ PROGRAMI
- HALKALI MERKEZ Mh., 1206 Sk., ATAMAN Sk., EGEMEN Sk., 1.AKSU Sk., 2.KARANFİL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19149-12189)
- HALKALI MERKEZ Mh., EGEMEN Sk., SÖNMEZ Sk., SARMAŞIK Sk., ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19146-11178)
- HARAÇÇI Mh., HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU Cd., BAHÇE YOLU Sk., ALİHAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19252-29263)
- HARAÇÇI Mh., SANEM Sk., SENİYE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19259-28819)
- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında SAADETDERE Mh., 107. Sk., 1. Sk., 2. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19265-21159)
- MEHMET AKİF ERSOY Mh., KARLIBAYIR Mh., TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19247-28790,-28680-29336-29277-28267-29437-28146-29987-28669-29621-29257-28637-29292-)
- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MUSTAFA KURTOĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19250-21488)
- BALAT Mh., ABDİ SUBAŞI MEKTEBİ Sk., ABDİ SUBAŞI Sk., CAFER SUBAŞI CAMİİ Sk., CAMCI ÇEŞMESİ ÇIKMAZI Sk., CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU Sk., KARADAVUT Sk., MERCİMEK Sk., MİSMARCI Sk., MİSMARCI YOKUŞU Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., SOĞUK TULUMBA Sk., İNCEBEL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19287-2459 TM)
- BALAT Mh., ABDİ SUBAŞI Sk., ABDİ SUBAŞI MEKTEBİ Sk., BAKİ DEDE Sk., AKÇİN Sk., CAFER SUBAŞI CAMİİ Sk., FENER KİREÇHANE Sk., RENDECİ Sk., SANCAKTAR YOKUŞU Sk., TOPÇUBAŞI Sk., VODİNA Cd., YALDIZCI Sk., YASEMİN Sk., YILDIRIM Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., DR. SADIK AHMET Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19288-2119 TM)
- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 789. Sk., 788. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19332-28555 TM)
- KAZLIÇEŞME Mh., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19328-1066)
- GAZİ Mh., 1347. Sk., 1345. Sk., 1347/1. Sk., 1348. Sk., 1349. Sk., 1349/1. Sk., 1350. Sk., 1351. Sk., 1351/1. Sk., 1352. Sk., 1366/1. Sk., 1353. Sk., 1366. Sk., 1365. Sk., 1367. Sk., 1368. Sk., 1368/1. Sk., 1368/2. Sk., 1369. Sk., 1369/1. Sk., 1372. Sk., 1374. Sk., 1374/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19357-28474 TM)
- KAZLIÇEŞME Mh., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19325-1234)
- MASLAK Mh., AOS 53. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19341-4119)
- MASLAK Mh., AOS 39. Sk., AOS 40. Sk., AOS 41. Sk., AOS 42. Sk., AOS 43. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19342-4044)
- GAZİ Mh., 1411. Sk., 1411/1. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1414. Sk., 1414/1. Sk., 1415. Sk., 1416. Sk., 1416/1. Sk., 1417. Sk., 1417/1. Sk., 1418. Sk., 1418/1. Sk., 1419. Sk., 1420. Sk., 1421. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19356-28473 tm)
- YEŞİLKENT Mh., G-169 Sk., G-170 Sk., G-520 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19354-20148 DP:3 /20532 DP:1)
- ORUÇREİS Mh., AYDIN Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18551-18292-18237-18213-18629)
AYEDAŞ 12 ARALIK KESİNTİ PROGRAMI
ÇEKMEKÖY
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: EGEMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: TAŞDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: IŞIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: GÜLŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: İŞMER
KADIKÖY
09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: YEŞİLBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ORAMİRAL KEMAL KAYACAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TEPEGÖZ
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: EMİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MEHMET AKFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ÖZDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: GÖMEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EMİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BAKKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: IRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İKLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FAİK ALİ
KARTAL
09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SAMANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: NURÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: HUZUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEYH ŞAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÇALIGÜLÜ
MALTEPE
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: MEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: BİRSENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: NEŞECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞAİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: BARBAROS HAYRETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: HANIMELLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: AHMET KUTSİ TECER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: OYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: AZİZ BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: MİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MEKTEPLİ
PENDİK
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: LONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MAHŞER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: DİCLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜLLAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KALKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YILDIRIM
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: ŞÜHEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SAADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: EHİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: METRO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: UYSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: GÖREME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: İZZET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: KOSOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: KAYNARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: TRANSTEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU
ŞİLE
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: LONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MAHŞER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: DİCLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜLLAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KALKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YILDIRIM
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: ŞÜHEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SAADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: EHİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: METRO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: UYSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: GÖREME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: İZZET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: KOSOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: KAYNARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: TRANSTEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU
ÜSKÜDAR
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SONBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: HATMİYAN
Yorumları Göster
Yorumları Gizle