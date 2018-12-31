Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 31 Aralık kesinti programı
İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Özellikle yılbaşı hazırlıkları yarım kalan vatandaşlar, kesintilerin ne kadar süreceğine internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ 31 Aralık kesinti programı
BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden duyurdu. 31 Aralık tarihli kesinti programına göre, Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
- MOLLA GÜRANİ Mh., ADNAN MENDERES VATAN Bul., DEDEPAŞA Sk., HALICILAR KÖŞKÜ Sk., HİKAYECİ Sk., KAÇAMAK Sk., KİLİMCİ Sk., MOLLA GÜRANİ Cd., NAKİBU'L-EŞRAF Sk., RAHMET ÇIKMAZI Sk., SARI MUSA Sk., SOFTA SİNAN Sk., TOMRUKÇU Sk., SİMSAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19770-2852 TM)
- İMRAHOR Mh., BARBAROS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19806-29209)
- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 10. Cd., 8. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19820-21745)
- HASTANE Mh., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., NALLI Sk., ŞEHMUZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19822-22150-20454-22064-21095)
- İMRAHOR Mh., BABAOCAĞI Sk., İMRAHOR Cd., BESTEGÜL Sk., BEHİYE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19807-29210)
- HARAÇÇI Mh., HARİKA Sk., HAZİN Sk., ŞANLI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19808-28263)
- AKŞEMSETTİN Mh., ALPEREN Cd., ARI Sk., BURAK Sk., CENGİZ TOPEL Cd., YALI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19849-28113 TM)
- AKŞEMSETTİN Mh., ALPEREN Cd., ARI Sk., GÜNEŞ Sk., ZAFER Sk., HUZUR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19848-28112 TM)
- YEŞİLKENT Mh., UĞUR MUMCU Cd., G-174 Sk., G-173 Sk., G-172 Sk., G-171 Sk., G-531 Sk., G-530 Sk., G-529 Sk., G-183 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19818-20148)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle