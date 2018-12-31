Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 31 Aralık kesinti programı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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31.12.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 31 Aralık kesinti programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 31 Aralık kesinti programı

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Özellikle yılbaşı hazırlıkları yarım kalan vatandaşlar, kesintilerin ne kadar süreceğine internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ 31 Aralık kesinti programı

BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden duyurdu. 31 Aralık tarihli kesinti programına göre, Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek

- MOLLA GÜRANİ Mh., ADNAN MENDERES VATAN Bul., DEDEPAŞA Sk., HALICILAR KÖŞKÜ Sk., HİKAYECİ Sk., KAÇAMAK Sk., KİLİMCİ Sk., MOLLA GÜRANİ Cd., NAKİBU'L-EŞRAF Sk., RAHMET ÇIKMAZI Sk., SARI MUSA Sk., SOFTA SİNAN Sk., TOMRUKÇU Sk., SİMSAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19770-2852 TM)

- İMRAHOR Mh., BARBAROS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19806-29209)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 10. Cd., 8. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19820-21745)

- HASTANE Mh., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., NALLI Sk., ŞEHMUZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19822-22150-20454-22064-21095)

- İMRAHOR Mh., BABAOCAĞI Sk., İMRAHOR Cd., BESTEGÜL Sk., BEHİYE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19807-29210)

- HARAÇÇI Mh., HARİKA Sk., HAZİN Sk., ŞANLI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19808-28263)

- AKŞEMSETTİN Mh., ALPEREN Cd., ARI Sk., BURAK Sk., CENGİZ TOPEL Cd., YALI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19849-28113 TM)

- AKŞEMSETTİN Mh., ALPEREN Cd., ARI Sk., GÜNEŞ Sk., ZAFER Sk., HUZUR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19848-28112 TM)

- YEŞİLKENT Mh., UĞUR MUMCU Cd., G-174 Sk., G-173 Sk., G-172 Sk., G-171 Sk., G-531 Sk., G-530 Sk., G-529 Sk., G-183 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19818-20148)

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