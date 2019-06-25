BEDAŞ 25 Haziran tarihli elektrik kesintisi programını internet üzerinden paylaştı. Programa göre, 25 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 25 Haziran programı



- HALKALI MERKEZ Mh., DEREBOYU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24881-31691,31592,31692,31168,12082,31886,31554

- BALAT Mh., AKGÜL Sk., ALAY Sk., ATGEÇMEZ Sk., CERRAH KERİM Sk., DUHANCI Sk., DİNDAŞ Sk., FENER KÜLHANI Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU Sk., KAZANCI SELİM Sk., KİREMİT Cd., KÖROĞLU Sk., RIFAT EFENDİ Sk., SÜTLAÇ Sk., TEVKİİ CAFER MEKTEBİ ÇIKMAZI Sk., TEVKİİ CAFER MEKTEBİ Sk., USTURUMCA Sk., ÇIRAK Sk., ÇORBACI ÇEŞMESİ Sk., ÇİMEN Sk., ÇİÇEKLİ BOSTAN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24883-2408)

- GÜVEN Mh., ERGUVAN Sk., HANZER Sk., İNÖNÜ Cd., GELİNCİK Sk., KAHRAMAN Sk., ÇALIŞLAR Sk., CAMİ Sk., OKUL Sk., SARMAŞIK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24666-497)

- SÜMBÜL EFENDİ Mh., ALİ FAKİH Cd., HACI KADIN Cd., HAMDULLAH Sk., MERDİVENLİ ÇEŞME Sk., TEĞMEN MECİT ŞENGÜN Sk., ÇIRAKÇI BOSTANI Sk., YEDİKULE Mh., HACI KADIN Cd., YEDİKULE İSTASYONU Cd., TÜTÜNCÜ RASİM Sk., KUYULU BAKKAL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24884-2055)

- ESKİ HABİPLER Mh., ALAADDİN TOPUZ Cd., ÇINARLI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24765-28246 TM - 29898 TM 29214 TM)

- CEBECİ Mh., 2528. Sk., 2535. Sk., 2536. Sk., 2537. Sk., 2538. Sk., 2560. Sk., 2562. Sk., 2564. Sk., 2565. Sk., 2566. Sk., 2571. Sk., 2572. Sk., 2573. Sk., 2574. Sk., 2575. Sk., 2576. Sk., 2577. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24834-28397 TM)

- İSMETPAŞA Mh., 71. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 76. Sk., 77. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., ORDU Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24774-28395 TM)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., FATİH Cd., ÜZEYİR Sk., CAHİT Sk., NENEHATUN Mh., HALASKAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24786-28309)

- İSMETPAŞA Mh., 134. Sk., 78. Sk., 79. Sk., 80. Sk., 81. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 92. Sk., 94. Sk., 95. Sk., ORDU Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24775-29347 TM)

- KEÇECİ PİRİ Mh., FATİH SULTAN MİNBERİ Cd., GÜR Sk., BÜYÜKTAŞ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24787-3478)

- KEÇECİ PİRİ Mh., YAĞMUR Sk., UZUN Sk., ŞİRİN Sk., ŞAHİN Sk., KULAKSIZ Mh., DOYMAZ DERE Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24788-3657)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., TELEKOM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24800-9159 T.M.)

- MEVLANA Mh., 833. Sk., 837. Sk., 838/1. Sk., 909. Sk., 911. Sk., KAZIM KARABEKİR Mh., 861. Sk., 864. Sk., 865. Sk., 952. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında YEŞİLPINAR Mh., DÜLGER Sk., GÖKHAN Sk., GÜNEŞLİ Sk., PAMUK Sk., ÖZDEN Sk., İPEK Sk., ÇİLİNGİR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24777-28449 tm)

- OKLALI Mh., YOL ALTI Sk., KAŞİF Sk., SEVAL Sk., KATİP Sk., KAYYUM Sk., KATMER ÇIKMAZI Sk., KATRE ÇIKMAZI Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24825-23682 23183 23650 23147 23671 23505 23363 23362)

- AKALAN Mh., KALFA Mh., BAŞAK Mh., ÇİFTLİKKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24823-23093 23182 23256 23664 23249 23094 23681 23096 23097 23098 23244 23303 23449 23026 23687)

- SUBAŞI Mh., KAPLAN GİRAY Cd.DESİ Sk., SELİM GİRAY Sk., FATMA SULTAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24826-23128)

- CAMİİKEBİR Mh., BÜLENT DEMİR Cd., BAHRİYE Cd., DÖRTKUYU Cd., GAZİ HASAN PAŞA MESCİDİ Sk., PAŞA DERESİ Sk., SIRABERBERLER Sk., TABAKHANE YOKUŞU Sk., BAŞHANE Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24837-3041)

- CEBECİ Mh., 2557. Sk., 2558. Sk., 2559. Sk., 2560. Sk., 2561. Sk., 2562. Sk., 2564. Sk., 2563. Sk., 2568. Sk., P Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24831-28281 TM)

- BEBEK Mh., ARİFİPAŞA Sk., AYŞESULTAN Sk., CEVDETPAŞA Cd., TANBERK ÇIKMAZI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24832-3062)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., 23 NİSAN Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 16:00-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24838-28800)

- FATİH Mh., BAĞLAR Sk., PAZAR Cd., DEMİRKAPI Mh., GURURLU Sk., YAKUT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24839-31443)

- MİMAROBA Mh., ERTÜRK Cd., ŞEHİT YZB. TEYYARECİ AHMET CEMAL Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24824-24233)

- BAKLALI Mh., ÇINARDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24828-28230-29845-28543-28400)

- GÜRPINAR Mh., GALİP ESMER Cd., GÜNDÜZ Sk., ÖMÜR Sk., SAKİN Sk., KALENDER Sk., SERAY Sk., IŞIK Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24862-22125-22121-22122)

- AKŞEMSEDDİN Mh., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF Cd., SEZAİ KARAKOÇ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24863-20183)

- FİRUZKÖY Mh., HASAN ÖNEL Cd., ÇAVUŞ Cd., POYRAZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24866-20538)

- MERKEZ Mh., ÇUKURÇEŞME Cd., FERAH Sk., HACI HASAN Sk., HASTANE Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24778-28287 tm)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24879-28260)

- KAPTANPAŞA Mh., YAY Sk., KALAFATÇI YUSUF Sk., CEYLAN Sk., BÜYÜK ALTAYBAŞI Sk., MEZARLIK ARKASI Sk., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24790-3965)

- KEÇECİ PİRİ Mh., KİRACI ODALARI Sk., OKMEYDANI Cd., MEMURLAR Sk., KİRAZ Sk., KARDEŞLER Sk., GÜLER Sk., STADYUM Sk., NAMAZGAH Cd., MÜVERRİH ALİ Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24791-3399)

- HUZUR Mh., AHMET BAYMAN Cd., ÇAMLIK Cd., MENDERES Cd., ÖZBAY Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24801-9630 T.M.)

- MERKEZ Mh., BAHÇE Sk., BAĞLAR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24802-9357 T.M.)

- SÜLEYMANİYE Mh., 717. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24841-22263)

- PINARTEPE Mh., ANA AYŞE Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24876-22307)

- SÜTLÜCE Mh., KARAAĞAÇ Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24851-9213)

- BAHÇELİEVLER Mh., YENİMAHALLE Mh., KUMBURGAZ Mh., KAMİLOBA Mh., CELALİYE Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24852-24430 24431 24432 24433 24434 24435 24475 24100 24129 24322 24333 24156 24268 24127 24373 24176 24199 24226 24381 24232 24045 24312 24146 24032 24339 24323 24038 24039 24041 24040 24371 24495 24096 24370 24385 24029 24042 24103 24102 24047 24049 24048 24468 24274 24296 24307 24369 24044 24324 24399 24447 24108 24290 24200 24318 24187 24175 24469 24276 24125 24271 24050 24345 24363 24053 24101 24336 24277 24275 24121 24206 24550 24299 24190 24364 24472 24377 24180 24343 24007 24030 24470 24442 24118 24119 24489 24061 24308 24116 24437 24547 24184 24531 24022)

- NAMIK KEMAL Mh., DENİZ GEZMİŞ Cd., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24864-20829)

- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KARADUT Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., İSTİKLAL Cd., CAMİ Sk., MEKTEP Sk., KÖROĞLU Sk., ÜMİT Sk., LALE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24865-21698)