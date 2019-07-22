Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 22 Temmuz planlı kesinti programı
İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan 'Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı' kapsamında enerji verilemiyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 22 Temmuz BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı...
İstanbul'un birçok semtinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ'ın resmi internet sitesinden yayınlanan duyuruyla birlikte, 22 Temmuz Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., ALP Sk., ÇAMLI Sk., KARADENİZ Cd., ORDU Cd., CAMLI Sk., MEŞE 1 Sk., ŞAHİNBEY Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25661-808)
- KEMALPAŞA Mh., 20/14. Sk., 20/17. Sk., 20/16. Sk., 13. Sk., GENÇ OSMAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25706-31846)
- FATİH Mh., ÇAVUŞ Sk., ÇEŞME Sk., MEHMET AKİF Bul., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25703-31849)
- ALİPAŞA Mh., SADİ Sk., İBRİŞİM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25750-26283)
- ALİBEY Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ALİBEY ÇEŞME Cd., KOYUNCU Sk., VURAL MEMİŞ Sk., ŞAHİN DİRİK Sk., AZİZ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25748-25272)
- ALİPAŞA Mh., MİHİR Sk., AÇAR Sk., NECATİ KARTAL Sk., ITRİ Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25749-26254)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 10. YIL Cd., 50. YIL Cd., ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25856-22341 22342 22340 22344 22345 22346 22347 22343)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 10. YIL Cd., ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK Bul., MERCEDES Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25857-22341 22342 )
- YASSIÖREN Mh., BAYINDIR Cd.DESİ Sk., BELDE Sk., FIRAT Sk., AĞAÇKAKAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25863-22872,27137,22871,22863)
- HABİBLER Mh., 2701. Sk., 2705. Sk., 2706. Sk., 2707. Sk., 2707/1. Sk., 2708. Sk., 2709. Sk., 2710. Sk., 2717. Sk., 2719. Sk., 2721. Sk., 2721/1. Sk., 2721/2. Sk., 2721/3. Sk., 2722. Sk., 2722/1. Sk., 2723. Sk., A-1 Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25868-28968 tm)
- YENİ MAHALLE Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25869-28353 TM)
- ORTAKÖY Mh., MANDIRA Sk., URGANCI Sk., YENİKALDIRIM Sk., İNCİ Sk., MARMARA SİTESİ YOLU Sk., SARMACI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25879-3785)
- ORTAKÖY Mh., LEYLEKYUVASI Sk., MARMARA SİTESİ YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25880-3968)
- ORTAKÖY Mh., LEYLEKYUVASI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25881-3339)
- DENİZKÖŞKLER Mh., DR SADIK AHMET Cd., TEL Sk., RÜZGARLI Sk., ORHAN VELİ Sk., SEÇKİN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25910-21320)
- İNÖNÜ Mh., 368. Sk., 372. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25920-20291 DEPAR - 1)
- BAŞAKŞEHİR Mh., SABAHATTİN ZAİM Cd., HÜRRİYET Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25921-12586)
- BAŞAKŞEHİR Mh., SANCAK Sk., HÜRRİYET Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25922-11581)
- ATATÜRK Mh., ORKİDE Sk., SEDEF Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25924-22033 DP:3)
- ESKİ HABİPLER Mh., ÇELİK Sk., ÇİM Sk., TAŞ Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25888-28246 TM)
- ŞEHREMİNİ Mh., AHMET VEFİKPAŞA Cd., BAŞVEKİL Cd., GÜNAYDIN Sk., HACI ZİHNİ EFENDİ Sk., KAYGULU BABA Sk., KELAMİ TEKKESİ Sk., KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA Sk., KÖPRÜLÜZADE Sk., MEVLANAKAPI 1. ÇIKMAZI Sk., MEVLANAKAPI 2. ÇIKMAZI Sk., MEVLANAKAPI Cd., SAÇAKLI TÜRBE Sk., SEYYİD ÖMER Mh., KEŞKEKÇİ Sk., VEZİR Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25901-2725 TM)
- DENİZKÖŞKLER Mh., ERSOY Sk., SEÇKİN Sk., ORHAN VELİ Sk., KESKİN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25911-21149)
- MERKEZ Mh., BURNAZ Cd., ANADOL Sk., AYDINLIK Sk., AFACAN Sk., CENGİZ Sk., ENGİN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25912-21929)
- İHSANİYE Mh., GÜMÜŞPINAR Mh., YAYLACIK Mh., AYDINLAR Mh., FATİH Mh., ATATÜRK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25944-23690 23702 23619 23079 23714 23255 23762 23417 23768 23523 23573 23472 23082 23083 23736 23618 23637 23224 23743 23314 23601 23737 23553 23031 23580 23133 23632 23602 23045 23218 23233 23731 23422 23451 23084 23749 23530 23614 23543 23521 23518 23519 23085 23086 23353 23452 23245 23288 23738 23448 23088 23087 23467 23658 23741 23701 23246 23555 23554 23220 23668)
- HAMİDİYE Mh., HASDAL Cd., GÜNAL Sk., ŞEHİT DURSUN BAKAN Sk., KAYMAK Sk., FERMAN Cd., GÜLEN Sk., MERKEZ Mh., DESTAN Sk., KUMRAL Sk., SERPİL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 11:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25963-9634 T.M.)
- HASTANE Mh., CONK BAYIRI Sk., İLKBAHAR Sk., NALLI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25950-20403)
- ŞENLİKKÖY Mh., KIRSERDAR Sk., YEŞİLKÖY HALKALI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25973-1723)
- SELİMPAŞA Mh., 200. Cd., 201. Cd., 202. Cd., 204. Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., HALASKARGAZİ Cd., 1010. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25974-24500 24485 24122 24387)
- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., HANIMELİ ÇİÇEĞİ Sk., MANOLYA Sk., UĞUR MUMCU Bul., YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25976-1321)
- ZEKERİYAKÖY Mh., MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25984-4370-4262)
- KUMKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25985-4602)
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