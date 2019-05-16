Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 16 Mayıs elektrik kesintisi programı

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 1. Cd., 2. Cd., 3. Cd., 4. Cd., AYÇİÇEĞİ Sk., ANADOLU Cd., BOĞAZKÖY Cd., KAMELYA Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23695-20856 20864 20852 20853 20851 20849 20850 )

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 3. Cd., 4. Cd., ANADOLU Cd., AYÇİÇEĞİ Sk., KAMELYA Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23696-20851 20849 20850)

- KÜÇÜK KILIÇLI Mh., KEŞAN Cd., FENER Mh., HARMAN PINAR Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23704-25015-25584-25837-25857)

- TURGUT REİS Mh., 416. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23723-18287)

- FATİH Mh., AKSARAY Cd., 234. Sk., 233. Sk., 225. Sk., 213. Sk., 212. Sk., 223. Sk., 224. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23724-18059)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 1017. Sk., 1016. Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., 1028. Sk., 1001. Sk., 1021. Sk., 1014. Sk., 1009. Sk., 1020. Sk., 1025. Sk., 1006. Sk., 1013. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23726-18063)

- FATİH Mh., HAMİDİYE Cd., 243. Sk., 245. Sk., 258. Sk., 257. Sk., 257/1. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 230. Sk., GELİBOLU Cd., 242. Sk., 232. Sk., 259. Sk., 251. Sk., 250. Sk., 256. Sk., 246. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23727-18060)

- GÖZTEPE Mh., MASLAK Cd., LEYLAK Sk., KELEBEK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23740-31451)

- MAHMUTBEY Mh., YELKEN Sk., TANYELİ Sk., TANSU Sk., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23742-31949)

- YENİGÜN Mh., 19/A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23743-18532)

- HALKALI MERKEZ Mh., TIĞILAY Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23763-11887)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., EFELER 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23779-18534)

- PİRİNÇÇİ Mh., AĞAÇKAKAN Sk., SEYMEN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23767-29045 TM DEPAR 3)

- NECİP FAZIL KISAKÜREK Mh., GAZİ Cd., YAŞAM Sk., PELİN Sk., ARMAĞAN Sk., ALİ RIZA BEY Cd., ÖMÜR Sk., YILDIZ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23794-20605-22999-27337)

- İSTİKLAL Mh., ATLAS Sk., ZEYTİN Sk., MEŞRUTİYET Cd., GAZİ Cd., SANAT Sk., ATA Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23796-20159)

- KADIKÖY Mh., KADIKÖY BAĞLARI Cd., KADIKÖY Cd., GEMİCİ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında OVAYENİCE Mh., BAKİ Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23788-25912-25913- 25884-25628-25873-26125-26040-25986)

- AĞAÇLI Mh., MEŞE Sk., AĞAÇLI KÖY YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23820-9263 T.M.)

- ODAYERİ Mh., SELÇUK BEY Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23829-9843 T.M.)

- KARTALTEPE Mh., ALPULLU Sk., AVNİYE Sk., BEHİRE Sk., BİTİŞİK BAĞLAR Sk., BUHAR Sk., GÜLBEŞEKER Sk., KORMAÇ Sk., MİLAS Sk., ÖMÜR Sk., PANCARLI Sk., PİYALEPAŞA Sk., SEFALI Sk., SERİ EVLER Sk., ŞANLI ASKER Sk., ŞEKER Sk., TERAKKİ Cd., TERAKKİ ÇIKMAZI Sk., YENİ Cd.DE Cd., YEŞİL ADALI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23857-1728)

- ESENTEPE Mh., 2394. Sk., 2851. Sk., 2853. Sk., 2856. Sk., 2857. Sk., 2858. Sk., 2859. Sk., 2867. Sk., 2868. Sk., 2870. Sk., 2870/2. Sk., 2871. Sk., 2872. Sk., 2873. Sk., 2874. Sk., 2875. Sk., YUNUS EMRE Bul., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23858-28218 TM)

- BAHÇELİEVLER Mh., İSMAİLPAŞA Sk., TALATPAŞA Cd., ZİYAPAŞA Sk., ŞEVKET DAĞ Sk., ELMALI 2 Sk., FUATPAŞA Sk., HURMALI Sk., DELİ HÜSEYİNPAŞA Cd., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., BAĞCILAR Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23821-877)

- BAĞLAR Mh., ATATÜRK Cd., SEVEN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23907-31773)

- AĞAÇLI Mh., SARIÇAM Sk., SEDİR Sk., 5.DEFNE Sk., KOCAYEMİŞ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23822-9265 T.M.)

- AĞAÇLI Mh., ODAYERİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23861-9286,9863,9710,9794,9795,9796,9247,9288,9264,9269,9235,9860,9430,9520,9943,9942,9905,9843,9789,9265,9263 T.M.)

- MİMAR SİNAN Mh., PROFESÖR MUAMMER AKSOY Cd., SAĞANAK Sk., TÜTEN Sk., YEŞİLYURT Sk., NOYAN Sk., ÜNVER Sk., YASİN Sk., SİNEM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23869-25743)

- MİMAR SİNAN Mh., UĞUR DÜNDAR Cd., NURETTİN ÇAMLIDAĞ Cd., KIRÇEŞME Sk., ÇAYIRDERE Sk., UYGUÇ Sk., MAHMUT İKİNCİ Sk., MEDENİ Sk., İNÖNÜ Cd., İLKNUR Sk., SAĞCAN Sk., DEVRİM Sk., ZENGİN Sk., BASIN Sk., HABER ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23870-25130-25131)

- CERRAHPAŞA Mh., ÇINAR Sk., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., KURU SEBİL Sk., KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., BERBER ŞEFİK Sk., CAMBAZİYE MEKTEBİ Sk., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., MARMARA Cd., PAMUKÇU Sk., SİLİVRİKAPI Mh., DAĞISTANLI ÇIKMAZI Sk., KUVA-Yİ MİLLİYE Cd., ŞEHİT TURAN TOPAL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23882-2305 TM)

- BAHÇELİEVLER Mh., DELİ HÜSEYİNPAŞA Cd., HURMALI Sk., LALE 1 Sk., ÖDÜL Sk., BAĞCILAR Cd., TALATPAŞA Cd., İSMAİLPAŞA Sk., FUATPAŞA Sk., YİĞİT 3 Sk., SAKARYA 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23823-160)

- HÜRRİYET Mh., 261. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 265. Sk., 266. Sk., 267. Sk., 268. Sk., 279. Sk., 500 EVLER Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., PAŞAÇAYIRI Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23856-28244 tm)

- NİSBETİYE Mh., MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY Sk., HAKKI ŞEHİT HAN Sk., PIRLANTA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23897-3284)

- KARADENİZ Mh., HAMİDİYE Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23849-29837 TM)

- ODAYERİ Mh., ODAYERİ KÖYÜ YOLU Sk., IŞIKLAR Mh., ODAYERİ KÖYÜ YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23851-9863 T.M.)

- İSMETPAŞA Mh., 89. Sk., 88. Sk., 87. Sk., 111. Sk., 116. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 130/1. Sk., 134. Sk., 141. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23853-29859 TM)

- KARTALTEPE Mh., AHMET YOLAÇ Sk., ÇAĞLAYAN Sk., İNCİRLİ Cd., KORMAÇ Sk., MURADIM Sk., ÖMÜR Sk., SERİ EVLER Sk., UMUT Sk., ÜLKÜ Sk., YENİ YOL Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23854-1272)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., 1833. Sk., 1853. Sk., 1854. Sk., 1856. Sk., 1851. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23884-21172 TM DP:12/20498 TM DP:13)

- BAĞLAR Mh., ATATÜRK Cd., SEVİM Sk., ÜNVERDİ Sk., NUR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23906-31524)

- ETİLER Mh., ERGİN Sk., TOPRAKKALE Sk., ÖZDEŞ Sk., CENGİZ TOPEL Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23911-3775)

- ETİLER Mh., ALTINEKİN Sk., ÖZDEŞ Sk., ERGİN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23912-3857)

- DURSUNKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23918-28790-28075-41625-41626-28945-41627)

- TAYAKADIN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23925-28877)

- BAKLALI Mh., BALABAN Mh., BOYALIK Mh., TAYAKADIN Mh., YASSIÖREN Mh., DURUSU Mh., DURSUNKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-02:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23926-29346-40345-41095-29213-29989-40002-29219-28948-29703-29605-28877-40003-28878-29112-30514-28064-29299-28674-29031-29557-30508-28821-30505-28880-28722-29665-41635-41644-29571-29144-30516-29066-28560-28885-28855-28871-28870-28861-28872-28869-28867-28866-28868-28865-28856-28019-29971-28883-29790-29576-29975-29259-30513-29483-28385)

- FULYA Mh., AYŞECİK Sk., ŞEHİT NİYAZİ Sk., AYTEKİN KOTİL Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23896-3872)

- KARAAĞAÇ Mh., YİĞİTTÜRK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23909-20096)

- ETİLER Mh., TOPRAKKALE Sk., YANARSU Sk., CEVHER Sk., TEPECİK YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23913-3178)

- ULUS Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23914-3643)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., ADNAN MENDERES Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23915-28948-29384)

- KALEİÇİ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., GÖKÇEALİ Cd., ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., GÖKÇEALİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23927-23510 23211 23139 23788 23783 23323 23377 23785 23382 23067 23089 23331 23297 23397 23226 23355 23399 23615 23569 23444 23028 23275 23068 23024 23179 23037 23038 23013 23579 23395 23019 23391 23684 23336 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23005 23599 23262 23390)

- KAVAKLI Mh., GAFFAR OKKAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23935-21887)

- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23943-4496 TM)

- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23944-4513 TM 4195 TM)

- DURSUNKÖY Mh., DURSUNKÖY-BOYALIK Cd., DURSUNKÖY-YASSIÖREN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23948-28790-28964)

17 Mayıs 2019 Cuma günü planlı kesinti