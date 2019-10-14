Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 14 Ekim elektrik kesintisi programı

14 Ekim 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı

- KAZIM KARABEKİR Mh., 1/13B Sk., 1/13A4. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28254-18543)

- ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28572-25535)

- TOZKOPARAN Mh., HAYAT Sk., GÖKSEL Sk., ATİFET Sk., SULHİ GARAN Cd., GÖRGÜLÜ Sk., GENERAL FEHMİ TUNCALI Cd., EŞİTLER Sk., BAHÇELİ Sk., LEYLAK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28696-490)

- TOZKOPARAN Mh., ATİFET Sk., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., SULHİ GARAN Cd., BAHÇELİ Sk., GENERAL FEHMİ TUNCALI Cd., HAYAT Sk., GÖKSEL Sk., KURUL Sk., TOPÇU Sk., GÖRGÜLÜ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28695-609)

- KURFALLI Mh., SANCAKTAR Cd.DESİ Sk., KALE Cd., CAMİ Cd., SAFRANBOLU Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28709-25012-25236-26579)

- ATİKALİ Mh., ALİPAŞA HAMAMI Sk., ESKİ ALTAY Sk., HASAN FEHMİPAŞA Cd., HATTAT RAKIM Sk., KARADUT Sk., KARAKOL Sk., KARAKUYU Sk., KİMYAGER Sk., MEYMENET Sk., MÜEZZİN BİLAL Sk., NİNNİ Sk., NİŞANCA ARALIĞI ÇIKMAZI Sk., NİŞANCA Cd., SARAYAĞASI Cd., YENİYOL ÇIKMAZI Sk., ÇERÇİ TEVFİK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28818-2116 TM)

- HAMİDİYE Mh., GÜL Sk., ANADOLU Cd., KAFKAS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28854-9171 T.M.)

- VİŞNEZADE Mh., KADIRGALAR Cd., BAYILDIM Cd., MAÇKA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28983-3487)

- HAMİDİYE Mh., ANADOLU Cd., KAFKAS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 11:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28841-9079 T.M.)

- ARDIÇLI Mh., ISPARTAKULE Cd., TEM OTOYOLU Bul., HACI BEKTAŞ VELİ (ATATÜRK) Cd., 786. Sk., 788. Sk., 787. Sk., 792. Sk., BEGONYA Sk., DOĞAN ARASLI Bul., GLAYOR ÇIKMAZI Sk., KARTOPU Sk., NARÇİÇEĞİ Sk., SALKIM Sk., SÜLEYMANİYE Mh., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., AZİZ NESİN Cd., 775. Sk., 776. Sk., 778. Sk., YENİKENT Mh., 665. Sk., 667. Sk., 668. Sk., AŞIK ŞENLİK Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., DOĞAN ARASLI Bul., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında YEŞİLKENT Mh., AMASYALILAR Cd., AHMET ARİF Cd., G-115 Sk., G-116 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28875-20242 20243 21799 20606 20906 20607 20244 20669 20393 27349 27350 27351 27352 20891 20148 21309 27557 21301 22263 20515 27007 27010 27008 21231 27345 20484 20534 27299 20790 27939 22845 20573 20572 )

- CUMHURİYET Mh., TACETTİN DEMİRDAĞ Cd., YUDUM Sk., DİDEM Sk., KIRSAY Sk., DİCLE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28926-25103)

- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., ERZURUM KONGRE Cd., UĞUR MUMCU Cd., DOĞAN ARASLI Bul., ÖRNEK Mh., DOĞAN ARASLI Bul., FİKRİ SÖNMEZ Cd., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., ÇINAR Mh., FİKRİ SÖNMEZ Cd., ERZURUM KONGRE Cd., SİVAS KONGRE Cd., AHMET ARİF Cd., YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., NAZIM HİKMET Bul., FATİH SULTAN MEHMET Cd., 1046. Sk., PINAR Mh., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., SİVAS KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28872-27409 22500 225001 20425 22712 27937 22277 20883 20054 20042 21421 20307 20025 27837 22286 20210 22148 22789 27440 21326 27374 22410 20892 20931 20940 21594 22605 21287 21234 27398 22237 22911 21083 27315 22499 22624)

- ORHAN GAZİ Mh., ATATÜRK Bul., SANAYİ Cd., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., KOZA Mh., 1677. Sk., 1678. Sk., 1679. Sk., 1674. Sk., 1675. Sk., 1673. Sk., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., UĞUR MUMCU Cd., TEM OTOYOLU Bul., 1623. Sk., 1624. Sk., 1625. Sk., 1596. Sk., 1611. Sk., 1614. Sk., 1615. Sk., 1617. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28874-20755 22243 21554 22934 21553 21552 21551 21875 27307 21319 27826 20353 22961 27120 27427 21523 20218 21524 21525 21187 20531 21526 27389 21995 22376 21860 22751 20886 27303 21818 27259 27142 21892 27752 20642 21105 20636 21603 21917 22807 20996 22649 20677 21836 20092 21786 )

- YEŞİLBAYIR Mh., 29 EKİM Cd., ŞİMŞİR Sk., YAPI Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28846-20129)

- FATİH Mh., ŞABAN DEMİRAY Cd., EŞREF ÇAVUŞ Sk., RAMAZAN SEZGİNER Sk., MISRA Sk., YOĞURTÇU Sk., BAHARİYE Sk., AY Sk., İCLALİYE Sk., KIRKALE KAPISI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28891-25118)

- CUMHURİYET Mh., DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU Cd., GÜNDOĞDU Sk., MUSTAFA KIZILTAN Sk., EKİN Sk., YAĞMUR ÇIKMAZI Sk., ENVER ARSLAN Sk., IŞIL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28892-25119)

- FATİH Mh., HALİM ULUŞAHİN Cd., OK Sk., ESENTEPE Sk., KEKLİK Sk., LEYLEK Sk., ÜVEYİK Sk., BILDIRCIN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28893-25420)

- DEMİRKAPI Mh., AKŞEMSETTİN Sk., OSMANOĞLU Cd., SARMAŞIK Sk., HİLAL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28958-31812)

- DEMİRKAPI Mh., GELİNCİK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28959-31812)

- BALABAN Mh., İSMET İNÖNÜ Cd., İZZETTİN Sk., SOĞANLI Sk., KASIMPATI Sk., YETENEKLİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28920-25451)

- YEŞİLBAYIR Mh., YEŞİLBAYIR Cd., CAMİ Cd., İSLAMBOL Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28935-20802- 20088-20448-20449-27185-27755-27782-22607-20447-22145-27940-27666-22260-20704-22803-20749-20748-22692)

- CUMHURİYET Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28962-28151 tm)

- KAYABAŞI Mh., RIFAT ILGAZ Cd., BOTANİK Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28987-12571)

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28943-4663)

- İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28957-28446-29517-29083-29210-29515-29535-29209-29021-29645-29646-29537-28556-29338-29529-29787-29538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29379-41378-29528-29457-29849-29353-29643-29541-29542-29596-29629-40735-29892-41990)

- İSMETPAŞA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28963-28167 TM)

- UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28964-28288 tm)

- HARBİYE Mh., ASKER OCAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28971-3146)

- HARBİYE Mh., MAÇKA Cd., KADIRGALAR Cd., DEMOKRASİ PARKI Sk., TAŞKIŞLA Cd., ABDİ İPEKÇİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28976-3779)

- ZAFER Mh., 185. Sk., ADİLE NAŞİT Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28977-22235 DEPAR 1)

- KAYABAŞI Mh., BOTANİK Sk., GURBET Sk., RIFAT ILGAZ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28988-12629)

- HARBİYE Mh., KADIRGALAR Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28978-3335)

- KAYABAŞI Mh., BOTANİK Sk., RIFAT ILGAZ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28989-12630)

- AKŞEMSEDDİN Mh., 222. Sk., 229. Sk., NAMIK KEMAL Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., 8. Sk., 9. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28990-21597)

- SÜTLÜCE Mh., TALİP PAŞA CAMİ Sk., TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI Sk., TALİP PAŞA Sk., FUADİYE Sk., KISA BAYIR Sk., ŞEKER KUYUSU Sk., SANDALCI KERİM Sk., SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI Sk., TAVCI Sk., HALICIOĞLU OKMEYDANI Cd., LEYLEK Sk., İMRAHOR Cd., UZUN BAYIR Sk., ZOR BAYIR Sk., YENİ BAYIR Sk., BEKÇİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29008-9369 T.M.)

- KARTALTEPE Mh., AKIN YOLU Sk., AKSOY Sk., DOST Sk., KOŞUYOLU Cd., TALAT ARTEMEL Sk., TEZ Sk., ÜÇTEPE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:20-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29005-1704)

- HACIAHMET Mh., KURTULUŞ DERESİ Cd., OYA Sk., IRMAK Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29009-5051,3528,5024,3697,3135)

- İSLAMBEY Mh., ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29011-28261-28430)

- ADNAN MENDERES Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29051-29382)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29052-29336-29277)

- ZAFER Mh., BAHARGÜLLÜ Sk., ÇINAR 1 Sk., AHMET YESEVİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29053-31464)

- ORMANLI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29057-23103 23389 23248 23405)

- OSMANİYE Mh., FABRİKALAR Sk., SEYFİ BEY Sk., SUGÖZÜ Sk., TEZ Sk., ÜMRANİYE Sk., ÜMRANİYE ÇIKMAZI Sk., KARTALTEPE Mh., AKIN YOLU Sk., KENDİRLİ Sk., K. BAĞLAR MEVKİİ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29004-1018)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., PINAR 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29019-31328)

- ATATÜRK Mh., ERTAŞ Sk., REFİKA Sk., ŞÖHRET Sk., TÜRKSOY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29048-29024-29664-28749)

- HUZUR Mh., CESUR Sk., UFUK Sk., KANARYA 1 Sk., LALE 2 Sk., HANIMELİ Sk., MERİÇ 1 Sk., YASEMİN Sk., SAKARYA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28998-9086)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., 29 EKİM Cd., ARİF AĞA Sk., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29054-31806)

- ALİPAŞA Mh., ULUĞBEY Cd., KÖSTEMİR Cd., İBRİŞİM Sk., İMALAT Sk., SADİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29012-26283-26207-26249)

- OSMANGAZİ Mh., 2653. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29067-21904)

- OSMANGAZİ Mh., 2653. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29068-21033)

- FERAHEVLER Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29071-4206-4207)

- OSMANGAZİ Mh., 2653. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29073-22743-Merkas)

- OSMANGAZİ Mh., 2653. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29074-27822)

- OSMANGAZİ Mh., 2653. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29076-20875)

- BAKLALI Mh., ÇINARDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29080-29849-29353-29643)

- KUMBURGAZ Mh., 2. OTOBAN Cd., E6 BAĞLANTI Cd., NİLAY 1 Sk., SÜTUN Sk., BAĞDERESİ Cd., GÜRGEN 3 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29134-24268)

- KAMİLOBA Mh., SAMYELİ Cd., BAHÇELİEVLER Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29136-24324)

- KAMİLOBA Mh., TRAKYA 1 Cd., POLİGON Cd., ORHAN GAZİ 2 Cd., BAĞDATLI Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29138-24044)

- YENİMAHALLE Mh., YALI Cd., RECEP YAZICIOĞLU Cd., E5 KUZEY YANYOL Cd., KUMBURGAZ Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29142-24339 24323 24038 24039 24198)

- KAMİLOBA Mh., D-100 KARAYOLU Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Cd., CELALİYE KAMİLOBA Cd., ÖZMARMARA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29141-24050)