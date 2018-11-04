Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti programı
İstanbul’dan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın 4 Kasım tarihli kesinti listesine göre, her iki yakada da (Anadolu ve Avrupa) planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler ne zaman gelecek?
AYEDAŞ ve BEDAŞ, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesini paylaştı.
BEBEK Mh., CEVDETPAŞA Cd., AYŞESULTAN Sk., ETİLER Mh., KÜÇÜKBEBEK Cd., KURUÇEŞME Mh., KURUÇEŞME ÇIKMAZI Sk., KOLEJ Sk., YEŞİLPINAR Sk., ADALI FETTAH Sk., ARNAVUTKÖY Mh., BEBEK ARNAVUTKÖY Cd., BEYAZGÜL Cd., KÖRKADI Sk., DULKADİROĞULLARI Sk., KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., ORTAKÖY Mh., MUALLİM NACİ Cd., PORTAKAL YOKUŞU Cd., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., DEREBOYU Cd., YILDIZ Mh., ÇIRAĞAN Cd., SİNANPAŞA Mh., BEŞİKTAŞ Cd., BARBAROS Bul., KÖYİÇİ Cd., MUMCUBAKKAL Sk., KAZAN Sk., KÖŞELİ Sk., HATTAT TAHSİN Sk., HACI MUSTAFA Sk., DERNE Sk., HASFIRIN Cd., ÇİĞDEM Sk., DİKİLİTAŞ Mh., AŞIK KEREM Sk., ZERDE Sk., MİNE Sk., EFTELYA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 08:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17683-3386-3206-3061-3579-3106-3675-3673-3043-5070-3788-3770-3604-3936-3722-3060-3670-3834-3925-3625-3057-3210-3255-3052-3244-3408-3219-3900-3264-3414-3200-3652-3838-3708-3537-3220-3429-3811-5005-3117-3413-3980)
- KOZA Mh., 1678. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17858-22752 20642 20367 21105 20636 20641 20218 21917 21522 )
- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ERCİYES Sk., İSMET İNÖNÜ Cd., BÜŞRA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(17981-28793-29254-29733-28660-29414-29525-28153-29257-28331-28624-29957-28455-29527)
- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MANOLYA Cd., MENEKŞE Cd., ORKİDE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18161-21764)
- KARABURUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18168-29323-28748-28844-28845-28783-28846-29289-28764-29111)
- HASTANE Mh., BERA Sk., ŞEHMUZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18200-21095-20907-)
- ORHAN GAZİ Mh., 1646. Sk., 1711. Sk., 1712. Sk., 1713. Sk., 1714. Sk., 1716. Sk., 1717. Sk., 1718. Sk., 1719. Sk., 1720. Sk., 1721. Sk., 1722. Sk., 1723. Sk., 1724. Sk., 1725. Sk., 1726. Sk., 1727. Sk., 1728. Sk., 1729. Sk., 1730. Sk., 1731. Sk., 1732. Sk., 1733. Sk., 1734. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18094-22820-22821-22822-22823-22824-22825-22826-22827-22828)
- HOBYAR Mh., ANKARA Cd., DERVİŞOĞLU Sk., HAMİDİYE Cd., PİRİ REİS Sk., MİMAR KEMALETTİN Cd., EMİRLER HANI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18103-2765 TM)
- YEDİKULE Mh., GÜNTEKİN Sk., MERMER KULE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18143-2353 TM)
- ÇİLİNGİR Mh., ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA Cd., MAVİSU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18134-28789)
- HARAÇÇI Mh., HARAÇÇI Cd., ALEV Sk., HARİKA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18170-28819)
- HİSARBEYLİ Mh., CELEPKÖY Mh., ÖRENCİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18127-23752 23099 23603 23655 23101 23102 23642 23562 23095 23408 23414 23286 23748 23651 23194)
- ATATÜRK Mh., ORHAN VELİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18193-21840)
- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18198-29798-28125-29418)
- TOPKAPI Mh., BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU Sk., EMECE Sk., EMİN MOLLA Sk., FATMA SULTAN CAMİİ Sk., KUYULU ÇIKMAZI Sk., URBAN Sk., UN DEĞİRMENİ Sk., ŞEYHÜLİSLAM Sk., KAHALBAŞI Sk., ÇAYIR MEYDANI Cd., ADNAN MENDERES VATAN Bul., KOLTUKÇU TAHİR Sk., MARİFETNAME Sk., SULUKULE Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18194-2208-2808-2802-2283 TM )
- AYAZAĞA Mh., AYAZAĞA CENDERE Cd., CENDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında HAMİDİYE Mh., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 00:10-07:10 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18199-9951)
- YEŞİLBAYIR Mh., ŞİMŞİR Sk., HADIMKÖY Mh., ÜRGÜPLÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18201-20809-20581-20429-22791-27892-20798)
AYEDAŞ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
SANCAKTEPE
09:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YEDİVEREN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖZERTEMBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GECEM Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HIZIR BEY Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÜSTÜN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YETKİN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KOZA Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RAVZA Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EBUBEKİR Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HALİFE Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SİNEM Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SIR Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: NANE Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: SIDDIK Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: MÜBACİR Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: BAHÇELİEVLER Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: BAYIR Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: ERCİYES Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: REGAİP Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: GAZİ Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: MİSVAK Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: HAYAL Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: HAZAN Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: HALİFE Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERVE - Sokak: KÜLTÜR
SULTANBEYLİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: FATİH
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