Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6-7 Aralık BEDAŞ planlı kesinti programı

- SİNANPAŞA Mh., ALTINTAŞ Sk., ŞEHİT DURSUN BAKAN Sk., AŞIK GARİP Sk., HATTAT TAHSİN Sk., TÜRKALİ Mh., MECİT ALİ Sk., ŞEHİT ASIM Cd., MISIRLIBAHÇE Sk., IHLAMURDERE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19061-3924)

- TUNA Mh., 678. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19001-18262-18270-18297)

- TARABYA Mh., GÜLVEREN Sk., HAYAT ÇEŞMESİ Sk., TARAVET Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19088-4224)

- HOCA GIYASETTİN Mh., KATİP ŞEMSETTİN Sk., TAVANLI ÇEŞME Sk., TAVANLI MASLAK Sk., VEFA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19039-2296 TM)

- CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., KAZANCI YOKUŞU Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., BİLLURCU Sk., İSTİKLAL Cd., GÜMÜŞSUYU Mh., OSMANLI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19063-3159)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19096-8641)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19097-8850)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., 1.KÖMÜRCÜ YOLU Cd., 1.KAYALI Sk., 1.BÜLENT Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19125-11533)

- CİHANNÜMA Mh., BARBAROS Bul., BOSTANCI VELİ Sk., RESSAM HAMDİ BEY Sk., AKDOĞAN Sk., İSMAİLİYE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19062-3622)

- PTT EVLERİ Mh., HACIOSMAN BAYIRI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19087-4642)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., 2.BARBAROS Sk., 1.FATİH Sk., ŞEHİT ERDİNÇ DURAN Cd., 1.OĞUZHAN Sk., 2.SÜMBÜL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19123-11812)

- ADNAN MENDERES Mh., FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19200-28817-29430-29431-29211-28786-28585-28578-29286-29595-29945-29212-28785-29333-29897-29105-29106-28796-28795-28446-29517-29083-29210-29515-29426-29541-29542-29596-29086-29629-29892-29209-29536-29021-29646-29645-29537-28556-29539-29336-29787-29538-29535-29404-28802-29338-29102-28794-29958-29528-29457-29849-29353-29643-24484-29446-29796-29379-28431-29097-28439-28251-28309-28681-)

- KUŞTEPE Mh., TOMURCUK Sk., DR. SUPHİ EZGÜ Sk., MESUT CEMİL Sk., İZZET PAŞA Mh., AYAZMA YOLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19211-9639)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19098-8033)

- YEŞİLKENT Mh., G-552 Sk., G-554 Sk., G-555 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19178-20147 DP:2)

- HADIMKÖY Mh., HASTANE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19202-20401-20402-20957-27530-20536-20702-20403-22172-20713-20461-27322-27321-20158-27862-20599-22611-22890-22891-22238-22239-22895-27331-20980-20981-20982-22894-22893-22892-22840-27248-20712)

- KUŞTEPE Mh., LEYLAK 1 Sk., DR. SUPHİ EZGÜ Sk., MESUT CEMİL Sk., GÜMÜŞHANE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19212-9659)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., 1.FEVZİ ÇAKMAK Cd., 6.GÜL Sk., COŞKUNER Sk., 2.FİDAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19122-11274)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., TURAN SEÇKİN Sk., 4.KARTAL Sk., 1.MENDERES Sk., ŞEHİT ERDİNÇ DURAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19124-12376)

- KARADENİZ Mh., 1160/1. Sk., 1160. Sk., 1161. Sk., 1162. Sk., 1163. Sk., 1164. Sk., 1165. Sk., 1166. Sk., 1103/3. Sk., 1103/4. Sk., 1103/6. Sk., 1104. Sk., 1104/1. Sk., 1105. Sk., 1110. Sk., 1113. Sk., 1113/1. Sk., 1113/2. Sk., 1114. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19172-29074 tm)

- 75. YIL Mh., 1302. Sk., 1304. Sk., 1305. Sk., 1306. Sk., 1306/1. Sk., 1307. Sk., 1308. Sk., 1309. Sk., 1310. Sk., 1323. Sk., 1322. Sk., 1321. Sk., 1320. Sk., 1324. Sk., 1324/1. Sk., 1324/2. Sk., 1325. Sk., 1325/1. Sk., 1326. Sk., 1326/1. Sk., 1326/2. Sk., CUMHURİYET Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19175-29219 tm)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 1. Cd., 2. Cd., KAMELYA Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19199-20864)

- SOĞANLI Mh., NEVRUZ Sk., SERBAŞ Sk., KAAN Sk., BİLGE Sk., DEDEKORKUT Sk., SOKULLU Sk., SERAY Sk., HIZIR Sk., ÇAVUŞPAŞA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19188-741)

- HASTANE Mh., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19205-20581)

- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19206-28787-29403-28792-29468-29456-29081-28078-29667-28818-29388-29501-29502-29500-28789-28586-29264-28384-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884-29319-29556-28044-29174-28273-29411-28461-28692-29744-29701--29712-28475-28477-29546-29785-28568-29544-29545-28165-29087-29548-29549-29786-)

- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19207-29334-28637-29292-28820-29655-28078-29104-29020-28480-28275-29405-29405-29540-29419-29587-28488-29539-28225-29910)

- KUMBURGAZ Mh., İSTANBUL Cd., BELEDİYE Cd., ÇEŞME Cd., KANAL Sk., PTT 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19220-24040 24041 24042)

- BALIKYOLU Mh., 473. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19173-20509 DP:5)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19195-1726)

- HABİBLER Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19194-28234 TM 28588 TM 29451 TM 29454 TM 28091 TM 28092 TM 28561 TM 28562 TM 28685 TM 29469 TM 29045 TM 28926 TM 28250 TM 28947 TM 28045 TM 29449 TM )

- BOYALIK Mh., ÇINARDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19210-29845-28230-28543)

- FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., HASAN ÖNEL Cd., KARA ALİ Cd., BAĞLARİÇİ Cd., MEZARLIK ÜSTÜ Cd., MEZARLIK ALTI Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19218-21461)

- SEYRANTEPE Mh., İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU Cd., CESUR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:00-18:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19213-9651)

- İHSANİYE Mh., PINARCA Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19221-23072-23079-23619)

- ALİBEYKÖY Mh., ATATÜRK Cd., 1.ARALIK Sk., MERT Sk., KIVRILAN Sk., CAMİİ ARKASI Sk., 2.CAMİİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9733-28741 tm)

- ORUÇREİS Mh., 616. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18534-18273)

- ORUÇREİS Mh., 617. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18535-18273)

07 ARALIK 2018 CUMA GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

- HACIMİMİ Mh., MÜEYYETZADE Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19064-3095)

- HACIMİMİ Mh., KEMERALTI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19065-3664)

- TOMTOM Mh., İSTİKLAL Cd., KAYMAKAM REŞAT BEY Sk., TOSBAĞA Sk., ASMALI MESCİT Mh., TÜTÜNCÜ ÇIKMAZI Sk., OLİVYA GEÇİDİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19066-3382)

- SÜLEYMANİYE Mh., AYŞEKADIN HAMAMI Sk., BESİM ÖMERPAŞA Cd., ELMARUF Sk., KANUNİ MEDRESESİ Sk., KİRAZLI MESCİT Sk., PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR Cd., PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY Sk., SÜLEYMANİYE Cd., MOLLA HÜSREV Mh., KALENDER MEKTEBİ Sk., KİRAZLI MESCİT Sk., TAŞTEKNELER Sk., CEMAL YENER TOSYALI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19040-2194 TM)

- POLİGON Mh., SARIYER Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19089-4550)

- İSTASYON Mh., ÖĞRETMEN Sk., ÇAYIRDÜZÜ Sk., 1.YUNUS EMRE Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19127-11659)

- MASLAK Mh., AOS 6. Sk., AOS 7. Sk., AOS 8. Sk., AOS 9. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19090-4066)

- İSTASYON Mh., YENİ CAMİ Sk., 1.NAMIK KEMAL Cd., ŞEHİT ERDİNÇ DURAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19126-11144)

- HACIAHMET Mh., YAHYA KÖPRÜSÜ Sk., OYA Sk., KOCATEPE Mh., BÜYÜK ŞİŞHANE Sk., TAVŞAN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19150-5051, 3528, 5024, 3697, 3135)

- TOZKOPARAN Mh., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., ÇIRPICI ÇIKMAZI Sk., SÜVARİ Sk., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., TOPÇU Sk., CEVAT AÇIKALIN Cd., MEHTER Sk., METRO Sk., TANKÇI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19203-792)

- MERKEZ Mh., SALİHPAŞA Cd., TUNA Sk., KEHRİBARCI Sk., ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN Sk., YÜKSEK Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19105-8418)

- SÜTLÜCE Mh., TALİP PAŞA CAMİ Sk., TALİP PAŞA ARKASI Sk., TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI Sk., TALİP PAŞA Sk., FUADİYE Sk., KISA BAYIR Sk., ZOR BAYIR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19214-9639)

- DEFTERDAR Mh., HACI BİLGİN Sk., RIZA UZUN Sk., ÇAYCILAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19141-8429)

- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19209-29334-28637-29292-28820-29655-28078-29104-29020-28480-28275-29405-29405-29540-29419-29587-28488-29539-28225-29910)

- GAZİ Mh., 1415. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19217-28507 tm)

- FİRUZKÖY Mh., HASAN ÖNEL Cd., OKUL Cd., BAĞLARİÇİ Cd., KARA ALİ Cd., MEZARLIK ALTI Cd., MEZARLIK ÜSTÜ Cd., KADİR ÖZDEMİR Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19219-21461)

- ATATÜRK Mh., ÇAĞDAŞ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 00:01-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19228-20888)

- YEŞİLKENT Mh., G-176 Sk., G-934 Sk., G-190 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19179-20147 DP:1)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19196-1729)

- HABİBLER Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19230-28234 TM 28588 TM 29451 TM 29454 TM 28091 TM 28092 TM 28561 TM 28562 TM 28685 TM 29469 TM 29045 TM 28926 TM 28250 TM 28947 TM 28045 TM 29449 TM )

- TAYAKADIN Mh., PEKGÖZ Sk., TAYAKADIN-TERKOS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19234-28807)

- SAADETDERE Mh., 6. Sk., 7. Sk., MARMARA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19253-20693)

- KAMİLOBA Mh., İSTANBUL Cd., MURAT 2 Sk., MOTEL Sk., ŞAYANLAR Sk., ACAR 1 Sk., YENİKENT Sk., SUZAN AVCI Sk., DİLEK 2 Sk., DOSTLAR Sk., SEVİNDİK Sk., LALE 4 Sk., IŞILKENT Sk., DERYA SİTELERİ Sk., KANSICAK 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19243-24103 24047 24102 24049)

- HARAÇÇI Mh., ERKILIÇ Sk., HARİKA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19254-29091)

- YAKUPLU Mh., 58. Sk., 56. Sk., 60. Sk., 62. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19244-21936)

- PINAR Mh., ADİL Sk., DUT Sk., İNCİR Sk., ILGIN Sk., KILIÇ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 04:00-07:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19274-4265)

- MASLAK Mh., AKASYA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 02:00-05:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19275-4652)

- TALATPAŞA Mh., TERASEVLER Sk., TERASEVLER2 Sk., ÇELEBİ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19215-9161)

- TALATPAŞA Mh., EMİRGAZİ Cd., ŞİRİNCE Sk., GÜNYOLU Sk., SARITAŞ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:40-18:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19216-9207)

- HALKALI MERKEZ Mh., BASIN EKSPRES Cd., DEREBOYU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19227-31592-31691-31692-31168-31886-31554-12082)

- YALIKÖY Mh., BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., 29 EKİM Cd.DESİ Sk., ÇİLİNGOZ Cd.DESİ Sk., DSİ Cd.DESİ Sk., FATİH Cd.DESİ Sk., ÇANKAYA Cd.DESİ Sk., YALIKÖY Cd.DESİ Sk., ASALET Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19278-23280 23300 23111 23171 23205 23257 23461 23326)

- ORUÇREİS Mh., 626. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18539-18273)

- ORUÇREİS Mh., 624. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18537-18273)