Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ 10 Mayıs planlı kesinti programı
BEDAŞ ve AYEDAŞ, 10 Mayıs 2019 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri, resmi internet sitesinden açıkladı. Buna göre, Bağcılar, Esenyurt, Eyüp, Esenler, Sarıyer, Arnavutköy ve Çatalca gibi pek çok ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, eektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ 10 Mayıs planlı kesinti programı
BEDAŞ 10 Mayıs 2019 Cuma günü planlı kesinti programı
- HÜRRİYET Mh., ATATÜRK Cd., MALAZGİRT Cd., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23382-31615)- HÜRRİYET Mh., MEVLANA Sk., KIRCAALİ Sk., MURAT Sk., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23381-31525)
- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., KARANFİL Cd., AÇELYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23402-21486-21487)
- AŞIK VEYSEL Mh., HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., 1680. Sk., TALATPAŞA Cd., FIRAT Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23505-22211 20022)
- PINAR Mh., 1282. Sk., 1267. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23494-21789)
- AŞIK VEYSEL Mh., 1680. Sk., ARAS Sk., ATATÜRK Bul., FIRAT Sk., ÇORUH Sk., HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., RESNELİ NİYAZİ Sk., TALATPAŞA Cd., VEDAT ALTUN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., PINAR Sk., PAZARTÜRK Cd., SEDA Sk., ŞİRİNEVLER Sk., YEŞİLTEPE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23504-20017 20018 20019 20020 20021 20589 22211 20022 22212 20023 20024)
- BAHÇELİEVLER Mh., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., MEHMET AKİF Cd., ŞEHİT İBRAHİM KOPARIR Cd., İPEK Sk., BARBAROS HAYRETTİN Sk., BARIŞ 1 Sk., AYDINERLER Cd., BOZKIR Sk., ÇAYIR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23531-095)
- YENİMAHALLE Mh., 10 TEMMUZ Cd., GENERAL KANİ ELİTEZ Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., İSTANBUL Cd., KARAKOL Sk., PAZAR Sk., TEYYARECİ FETHİ Sk., TEYYARECİ SADIK Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23565-)
- HAMİDİYE Mh., FERMAN Cd., MERKEZ Mh., KAAN Sk., DUMLUPINAR Cd., KAYAPINAR Sk., SERPİL Sk., ŞAFAK Sk., GÖNÜL Sk., KAYALAR Sk., AKPINAR Sk., EREN Sk., GÜLDESTE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23594-9013 T.M.)
- MOLLA FENARİ Mh., CELAL FERDİ GÖKÇAY Sk., SELVİLİ MESCİT Sk., TASVİR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23600-2274 TM)
- MERKEZ Mh., EREN Sk., SEVAL Sk., ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR Sk., KAYAPINAR Sk., GÖNÜL Sk., SEVİL Sk., GÜLDESTE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23593-9309 T.M.)
- PİRİNÇÇİ Mh., AKINCI Sk., ÇAMPINAR Sk., MUTLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23603-28045 TM)
- KEMER Mh., KEMER Cd., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23625-18299)
- KUŞTEPE Mh., GÜMÜŞHANE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23598-9659 T.M. DP:4)
- PİRİNÇÇİ Mh., MUTLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23607-28045 TM)
- HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., BÜYÜK POSTANE Cd., HAMİDİYE Cd., HAMİDİYE TÜRBESİ Sk., MİMAR KEMALETTİN Cd., MİMAR VEDAT Sk., POSTANEYANI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23612-2335 TM)
- HAVAALANI Mh., GÖNLÜM Sk., GÖNLÜBOL Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23623-18207)
- KEMER Mh., MEHMET AKİF İNAN Cd., HAVAALANI Mh., FOSFOR Sk., FUAR Sk., FUNDA Sk., FUZULİ Sk., FÜZE Sk., GALATA Sk., GANİMET Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23624-18295)
- HALLAÇLI Mh., İSMET İNÖNÜ Cd.DESİ Sk., KARA TREN Cd.DE Sk., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında ÇAYIRDERE Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23619-25033-25022-26051-25999 )
- AKPINAR Mh., IŞIKLAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23637-KKC IŞIKLAR, KKC IŞIKLAR, 9243,9260,9568,9255,9275,9627,9989,9282,9488,9764,9866,9608,9259,9529,9284,9261,9730,9273,9562,9857,9641,9873,9257,9242,9864,9725,9241,9518,9301,9973 T.M. İGA ELEKTRİK)
- KARADOLAP Mh., 1.BARIŞ Sk., GÜLÜM Sk., 1.KARDELEN Sk., KALENDER Sk., NEŞELİ Sk., SILA Sk., ÇEMEN Sk., ÖMER SEYFETTİN Sk., 1.ÖZTÜRK Sk., ŞENGÜZEL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23639-28306 tm)
- TOZKOPARAN Mh., ALBAY SEDAT ÖCALAN Cd., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., EZHER Sk., GÜNEŞLİ Sk., MERCAN Sk., GÜLVEREN Sk., HAMİYETLİ Sk., LEYLAK Sk., KURUL Sk., BAHÇELİ Sk., GENERAL FEHMİ TUNCALI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23641-231)
- TURGUT REİS Mh., 468. Sk., 478. Sk., 479. Sk., 480. ÇIKMAZ Sk., 485. Sk., 472. Sk., 470/1. Sk., 477. Sk., 471. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23627-18273)
- İSMETPAŞA Mh., 100. Sk., 101. Sk., 104. Sk., 88. Sk., 91. Sk., 95. Sk., 95/1. Sk., 97. Sk., 98. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23643-28317 tm)
- KÜLTÜR Mh., İETT BLOKLARI YOLU Sk., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., SAMYELİ Sk., ONARAN Sk., SUNA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23646-3404)
- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23654-4293)
- HÜRRİYET Mh., HEKİMOĞLU Cd., RIHTIM Sk., HAVAN 1 Sk., MURATTEPE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23657-24394 24117 24353 24245 24207 24760 24348 24334 24358 )
- ADNAN MENDERES Mh., MEŞE TARLA Cd., NÜKHET Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23658-28578)
- BAHÇELİEVLER Mh., AMİRAL NECDET URAN Sk., OKUL 1 Sk., BAHAR 1 Sk., GÜLTER HANIM Sk., RADYUM Sk., YONCA 3 Sk., TALATPAŞA Cd., ÇÖRE OTU Sk., DEMET Sk., RÖNTGEN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23640-276)
- KÜLTÜR Mh., SUNA Sk., SAMYELİ Sk., İETT BLOKLARI YOLU Sk., ONARAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23648-3513)
- AĞAÇLI Mh., ODAYERİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23638-9286,9863,9710,9794,9795,9796,9247,9288,9264,9269,9235,9860,9430,9520,9943,9942,9905,9843,9789,9265,9263 T.M.)
- UĞUR MUMCU Mh., 2263. Sk., 2273. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23642-28316 tm)
- KÜLTÜR Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., NİSBETİYE Mh., AYDIN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23645-3830)
- KALEİÇİ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Cd., İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23660-23038 23395 23579 23013 23037 230179 23024 23068 23275 23028 23444 23356 23615 23346 23347 23348 )
AYEDAŞ 10 Mayıs 2019 Cuma günü planlı kesinti programı
Ataşehir
|13:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞEHİT ŞERİFE BACI
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HERCAİ MENEKŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AKDENİZ
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU
|09:20 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: DR. FAZIL KÜÇÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SORGUN
|09:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AYAZ
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 54.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 99.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 50.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 101.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 52.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 132.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 135.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SAMANDIRA
Çekmeköy
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 240.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 237.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 238.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 233.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 239.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 242.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 243.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 245.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 241.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 244.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 9.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HATMİ
Kadıköy
|11:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ZİNCİRLİ KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: YENER
|09:30 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ADAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ZAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ŞAHİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MEHMETÇİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YAZICILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: DR. ERKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ZAMAN
Kartal
|11:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞAHİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KOCATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜZİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: OLTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YEDİTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: FUNDALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MUTLU
Maltepe
|11:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL
Şİle
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: GÜÇLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ERDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ESRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: KANUNİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: LEVENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ÇABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: BUSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: GÜLİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: DİDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ERGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: KARAKİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: MİZAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ALPARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: KURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ÇELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: TÜRKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: SERİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: SADABAD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: BABACAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: CENGİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: GÖKNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ULUÇ ALİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAMANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TULUMBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HUZURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CANTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MANYAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIGÖL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GELİŞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ULUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALBUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLİZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UZMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: FİRDEVS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜRSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÜZENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜNBATIMI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UĞURBÖCEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇUKURTARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÖRKEMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HARMANDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KAYIKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUMSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CAMGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÖKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: EBRULİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KİLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TAŞOLUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARABULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DİKYOKUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MİRAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLÜMSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İMKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HEDEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KIRMIZIGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DAHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HAŞMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YENİLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÖRTYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: IŞILAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MENEKŞE BAHÇESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ERGUVAN BAHÇESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARATAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUZGUNCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLKURUSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇİÇEKTARLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: RÜZGARGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SOĞUKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KANAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SUDAMLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AÇELYA BAHÇESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADIRGA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKASYA DAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇAĞRIŞIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YONCALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAKKUMLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AŞİYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KABAYEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GONCABAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HİCAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BAHARGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: NEVBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KOZALI
Sultanbeyli
|10:35 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEDE EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜNDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜNGÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SIĞIRCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SOLMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAVUSKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEBRİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VALİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DOST
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEMİRCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKŞEMSETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: CAFERİ SADIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VAHİD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DENİZ FENERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KURUÇAY ÇIKMAZI
Ümraniye
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIBLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: HENDEM
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIBLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: NUTUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BAYRAKTAR
Üsküdar
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEMSİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAREM SAHİL YOLU
|09:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE HAMAMI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: ŞERİF KUYUSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: KAVAK İSKELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: PARKALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE KIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: AGAHPAŞA ÇIKMAZI
|10:20 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜNAYDIN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜNAYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HUZUREVLER
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ACAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ADATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: METE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEREBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI
|10:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: KISIKLI
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