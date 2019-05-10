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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ 10 Mayıs planlı kesinti programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ 10 Mayıs planlı kesinti programı

BEDAŞ ve AYEDAŞ, 10 Mayıs 2019 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri, resmi internet sitesinden açıkladı. Buna göre, Bağcılar, Esenyurt, Eyüp, Esenler, Sarıyer, Arnavutköy ve Çatalca gibi pek çok ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, eektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ 10 Mayıs planlı kesinti programı

BEDAŞ 10 Mayıs 2019 Cuma günü planlı kesinti programı


- HÜRRİYET Mh., ATATÜRK Cd., MALAZGİRT Cd., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23382-31615)- HÜRRİYET Mh., MEVLANA Sk., KIRCAALİ Sk., MURAT Sk., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23381-31525)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., KARANFİL Cd., AÇELYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23402-21486-21487)

- AŞIK VEYSEL Mh., HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., 1680. Sk., TALATPAŞA Cd., FIRAT Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23505-22211 20022)

- PINAR Mh., 1282. Sk., 1267. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23494-21789)

- AŞIK VEYSEL Mh., 1680. Sk., ARAS Sk., ATATÜRK Bul., FIRAT Sk., ÇORUH Sk., HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., RESNELİ NİYAZİ Sk., TALATPAŞA Cd., VEDAT ALTUN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., PINAR Sk., PAZARTÜRK Cd., SEDA Sk., ŞİRİNEVLER Sk., YEŞİLTEPE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23504-20017 20018 20019 20020 20021 20589 22211 20022 22212 20023 20024)

- BAHÇELİEVLER Mh., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., MEHMET AKİF Cd., ŞEHİT İBRAHİM KOPARIR Cd., İPEK Sk., BARBAROS HAYRETTİN Sk., BARIŞ 1 Sk., AYDINERLER Cd., BOZKIR Sk., ÇAYIR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23531-095)

- YENİMAHALLE Mh., 10 TEMMUZ Cd., GENERAL KANİ ELİTEZ Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., İSTANBUL Cd., KARAKOL Sk., PAZAR Sk., TEYYARECİ FETHİ Sk., TEYYARECİ SADIK Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23565-)

- HAMİDİYE Mh., FERMAN Cd., MERKEZ Mh., KAAN Sk., DUMLUPINAR Cd., KAYAPINAR Sk., SERPİL Sk., ŞAFAK Sk., GÖNÜL Sk., KAYALAR Sk., AKPINAR Sk., EREN Sk., GÜLDESTE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23594-9013 T.M.)

- MOLLA FENARİ Mh., CELAL FERDİ GÖKÇAY Sk., SELVİLİ MESCİT Sk., TASVİR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23600-2274 TM)

- MERKEZ Mh., EREN Sk., SEVAL Sk., ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR Sk., KAYAPINAR Sk., GÖNÜL Sk., SEVİL Sk., GÜLDESTE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23593-9309 T.M.)

- PİRİNÇÇİ Mh., AKINCI Sk., ÇAMPINAR Sk., MUTLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23603-28045 TM)

- KEMER Mh., KEMER Cd., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23625-18299)

- KUŞTEPE Mh., GÜMÜŞHANE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23598-9659 T.M. DP:4)

- PİRİNÇÇİ Mh., MUTLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23607-28045 TM)

- HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., BÜYÜK POSTANE Cd., HAMİDİYE Cd., HAMİDİYE TÜRBESİ Sk., MİMAR KEMALETTİN Cd., MİMAR VEDAT Sk., POSTANEYANI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23612-2335 TM)

- HAVAALANI Mh., GÖNLÜM Sk., GÖNLÜBOL Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23623-18207)

- KEMER Mh., MEHMET AKİF İNAN Cd., HAVAALANI Mh., FOSFOR Sk., FUAR Sk., FUNDA Sk., FUZULİ Sk., FÜZE Sk., GALATA Sk., GANİMET Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23624-18295)

- HALLAÇLI Mh., İSMET İNÖNÜ Cd.DESİ Sk., KARA TREN Cd.DE Sk., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında ÇAYIRDERE Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23619-25033-25022-26051-25999 )

- AKPINAR Mh., IŞIKLAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23637-KKC IŞIKLAR, KKC IŞIKLAR, 9243,9260,9568,9255,9275,9627,9989,9282,9488,9764,9866,9608,9259,9529,9284,9261,9730,9273,9562,9857,9641,9873,9257,9242,9864,9725,9241,9518,9301,9973 T.M. İGA ELEKTRİK)

- KARADOLAP Mh., 1.BARIŞ Sk., GÜLÜM Sk., 1.KARDELEN Sk., KALENDER Sk., NEŞELİ Sk., SILA Sk., ÇEMEN Sk., ÖMER SEYFETTİN Sk., 1.ÖZTÜRK Sk., ŞENGÜZEL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23639-28306 tm)

- TOZKOPARAN Mh., ALBAY SEDAT ÖCALAN Cd., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., EZHER Sk., GÜNEŞLİ Sk., MERCAN Sk., GÜLVEREN Sk., HAMİYETLİ Sk., LEYLAK Sk., KURUL Sk., BAHÇELİ Sk., GENERAL FEHMİ TUNCALI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23641-231)

- TURGUT REİS Mh., 468. Sk., 478. Sk., 479. Sk., 480. ÇIKMAZ Sk., 485. Sk., 472. Sk., 470/1. Sk., 477. Sk., 471. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23627-18273)

- İSMETPAŞA Mh., 100. Sk., 101. Sk., 104. Sk., 88. Sk., 91. Sk., 95. Sk., 95/1. Sk., 97. Sk., 98. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23643-28317 tm)

- KÜLTÜR Mh., İETT BLOKLARI YOLU Sk., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., SAMYELİ Sk., ONARAN Sk., SUNA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23646-3404)

- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23654-4293)

- HÜRRİYET Mh., HEKİMOĞLU Cd., RIHTIM Sk., HAVAN 1 Sk., MURATTEPE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23657-24394 24117 24353 24245 24207 24760 24348 24334 24358 )

- ADNAN MENDERES Mh., MEŞE TARLA Cd., NÜKHET Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23658-28578)

- BAHÇELİEVLER Mh., AMİRAL NECDET URAN Sk., OKUL 1 Sk., BAHAR 1 Sk., GÜLTER HANIM Sk., RADYUM Sk., YONCA 3 Sk., TALATPAŞA Cd., ÇÖRE OTU Sk., DEMET Sk., RÖNTGEN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23640-276)

- KÜLTÜR Mh., SUNA Sk., SAMYELİ Sk., İETT BLOKLARI YOLU Sk., ONARAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23648-3513)

- AĞAÇLI Mh., ODAYERİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23638-9286,9863,9710,9794,9795,9796,9247,9288,9264,9269,9235,9860,9430,9520,9943,9942,9905,9843,9789,9265,9263 T.M.)

- UĞUR MUMCU Mh., 2263. Sk., 2273. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23642-28316 tm)

- KÜLTÜR Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., NİSBETİYE Mh., AYDIN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23645-3830)

- KALEİÇİ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Cd., İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23660-23038 23395 23579 23013 23037 230179 23024 23068 23275 23028 23444 23356 23615 23346 23347 23348 )

AYEDAŞ 10 Mayıs 2019 Cuma günü planlı kesinti programı

Ataşehir

13:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞEHİT ŞERİFE BACI 
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: OKUL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HERCAİ MENEKŞE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AKDENİZ 
10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARAMAN ÇİFTLİK YOLU 
09:20 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: DR. FAZIL KÜÇÜK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SORGUN 
09:00 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AYAZ 
10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 54. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 99. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 50. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 101. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 52. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 132. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 135. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SAMANDIRA 

Çekmeköy

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 240. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 237. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 238. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 233. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 239. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 242. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 243. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 245. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 241. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 244. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 9. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 1. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ATATÜRK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HATMİ 

Kadıköy

11:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ZİNCİRLİ KÖŞK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: YENER 
09:30 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: VOLKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: MANDIRA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MANDIRA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ADAGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ZAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ŞAHİKA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MEKTEP 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MEHMETÇİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: VOLKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YAZICILAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: DR. ERKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ZAMAN 

Kartal

11:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞAHİKA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KOCATEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜZİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: OLTU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YEDİTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MAHUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: FUNDALIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: MUTLU 

Maltepe

11:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL 

Şİle

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: GÜÇLÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ERDOĞAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ESRA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: KANUNİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: LEVENT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ÇABA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: BUSE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: GÜLİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: DİDEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: ERGUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: KARAKİRAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: MİZAH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ALPARSLAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: KURNA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ÇELİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: TÜRKSOY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: SERİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: SADABAD 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: BABACAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: CENGİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: GÖKNUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ULUÇ ALİ REİS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAMANE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKPINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TULUMBA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HUZURLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CANTÜRK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MANYAS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIGÖL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GELİŞİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ULUPINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BADE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALBUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLİZAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UZMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: FİRDEVS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜRSU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÜZENLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKHİSAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLSUYU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAHİSAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜNBATIMI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UĞURBÖCEĞİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇUKURTARLA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÖRKEMLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HARMANDALI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇAKMAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KAYIKÇI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUMSAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CAMGÖZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÖKTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAKUL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HANCI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: EBRULİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KİLİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TAŞOLUK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARABULUT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DİKYOKUŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MİRAS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLÜMSE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İMKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HEDEF 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KIRMIZIGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASIM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DAHİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HAŞMETLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YENİLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÖRTYOL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: IŞILAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MENEKŞE BAHÇESİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ERGUVAN BAHÇESİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARATAŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUZGUNCUK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLKURUSU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇİÇEKTARLASI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: RÜZGARGÜLÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SOĞUKPINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KANAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SUDAMLASI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADİFE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AÇELYA BAHÇESİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADIRGA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKASYA DAĞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASLIHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇAĞRIŞIM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YONCALI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAKKUMLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AŞİYAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KABAYEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALECİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GONCABAYIRI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HİCAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BAHARGÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: NEVBAHAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KOZALI 

Sultanbeyli

10:35 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEDE EFENDİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜNDÜZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜNGÖREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SIĞIRCIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SOLMAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAVUSKUŞU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEBRİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VALİDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZLEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DOST 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEMİRCİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKŞEMSETTİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: CAFERİ SADIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GAZİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEKKE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VAHİD 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DENİZ FENERİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KURUÇAY ÇIKMAZI 

Ümraniye

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIBLE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KULE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: HENDEM 
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KIBLE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: NUTUK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KALE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BAYRAKTAR 

 Üsküdar

10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEMSİPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAREM SAHİL YOLU 
09:00 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE HAMAMI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: ŞERİF KUYUSU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: KAVAK İSKELE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: PARKALTI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE KIŞLA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: AGAHPAŞA ÇIKMAZI 
10:20 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜNAYDIN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜNAYDIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HUZUREVLER 
09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ACAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BULUT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ADATEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: METE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DEREBOYU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI 
10:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: KISIKLI 
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