Elektrikler ne zaman gelecek? 9 Mayıs BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı

9 Mayıs Perşembe günü, İstanbul'un çeşitli semtlerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Bu semtlerde ikamet eden vatandaşlar ise, kesintilerin son bulacağı saate yönelik internette araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

- MİMAR HAYRETTİN Mh., BALİPAŞA YOKUŞU Sk., BOSTAN Sk., EMİN SİNAN HAMAMI ÇIKMAZI Sk., EMİN SİNAN HAMAMI Sk., GEDİKPAŞA Cd., GEDİKPAŞA CAMİİ Sk., GEDİKPAŞA ÇIKMAZI Sk., GEDİKPAŞA FIRINI Sk., HATTAT Sk., MUTRİP Sk., NEVİYE Sk., SANDALCI İHSAN Sk., TATLIKUYU Sk., TİYATRO Cd., YAHYAPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23599-2190 TM)

- HARAÇÇI Mh., BAKLALI-HACIMAŞLI Cd., HACIMAŞLI-HARAÇÇI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23629-28263)

- HARAÇÇI Mh., GÖÇMENKENT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23630-29252)

- YAKUPLU Mh., HARAMİDERE Cd., YAKUPLU Cd., SANCAKTAR Cd., GAZİEMİR Cd., HÜRRİYET Bul., KANUNİ Cd., KUBİLAY Cd., 59. Sk., 57. Sk., 55. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 67. Sk., 186. Sk., 182. Sk., 188. Sk., 192. Sk., 194. Sk., 204. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 02:00-02:45 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23259-20045-27169-22362-21944-20540-21947-21946-21945)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MANOLYA Cd., MUSTAFA KURTOĞLU Cd., HÜRRİYET Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23400-21501-21072)

- MOLLA FENARİ Mh., ARİFPAŞA Sk., CELAL FERDİ GÖKÇAY Sk., SELVİLİ MESCİT Sk., TASVİR Sk., ŞEREFEFENDİ Sk., TAYA HATUN Mh., MAHMUTPAŞA HAMAMI Sk., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23433-2035 TM)

- NAMIK KEMAL Mh., 38. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23448-18062)

- KÜLTÜR Mh., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23444-3939)

- KÜLTÜR Mh., KÖRKADI Sk., SEKBANLAR Cd., SUNA Sk., FENER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23445-3357)

- AKAT Mh., SELÇUKLAR Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23446-3421)

- AŞIK VEYSEL Mh., 1680. Sk., ARAS Sk., ATATÜRK Bul., ÇORUH Sk., FIRAT Sk., HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., RESNELİ NİYAZİ Sk., TALATPAŞA Cd., VEDAT ALTUN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23502-20017 20018 20019 20020 20021 20589 22211 20022 22212 20023 20024)

- AŞIK VEYSEL Mh., VEDAT ALTUN Sk., TALATPAŞA Cd., RESNELİ NİYAZİ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., SEDA Sk., YEŞİLTEPE Sk., PINAR Sk., PAZARTÜRK Cd., ŞİRİNEVLER Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23503-20021 20589)

- PINAR Mh., 1282. Sk., 1279. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23493-21789)

- BAĞLARBAŞI Mh., AYDIN Sk., AYDINLAR Sk., BAĞLARBAŞI Cd., GÜNDÜZ Sk., GÜLİZAR KALFA Sk., KURTOĞLU Sk., KÜÇÜKKÖY Cd., SİPAHİLER Cd., YEŞİL Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23522-28307 tm)

- ALİBEYKÖY Mh., ATATÜRK Cd., BAYRAK Sk., BESTE Sk., CAMİİ ARKASI Sk., 3.DERE Sk., 2.IŞIL Sk., KIVRILAN Sk., NAMIK KEMAL Cd., PARALEL Sk., VARDAR Bul., YÖRÜK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23520-28300 tm)

- BAHÇELİEVLER Mh., MEHMET AKİF Cd., ŞEHİT İBRAHİM KOPARIR Cd., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., BARBAROS HAYRETTİN Sk., AYDINERLER Cd., BARIŞ 1 Sk., İPEK Sk., ÇAYIR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23528-390)

- YAVUZ SELİM Mh., 8/1B Sk., 8/1. Sk., 26/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23558-18547)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 1/13D Sk., 1/13. Sk., 1/13E Sk., 1/13C1. Sk., 1/10B Sk., 1/13C Sk., 1/13B Sk., 1/13A Sk., 2. Sk., 2/11. Sk., 2/12. Sk., 2/15. Sk., 4. Sk., 2/17. Sk., 2/18. Sk., 2/18A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23561-18539)

- ŞENLİKKÖY Mh., MEKTEP Sk., KIRSERDAR Sk., HARMAN Sk., BASINKÖY Mh., FLORYA Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23567-1218)

- ŞENLİKKÖY Mh., YEŞİLKÖY Cd., KIRSERDAR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23569-1311)

- ŞENLİKKÖY Mh., YEŞİLKÖY Cd., KIRSERDAR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23570-1311)

- ÇIRÇIR Mh., AHMET AYIK Sk., AYLİN Sk., DORUK Sk., FEVZİ ŞEKER Sk., GÜNGÖREN Cd., KESTANE Sk., ULUDAĞ Cd., ÇİTLEMBİK Sk., ALİBEYKÖY Mh., NİHAN Sk., ULUDAĞ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23519-28289 tm)

- GÜZELTEPE Mh., BAKİ Sk., DİKMEN Cd., YAVUZ SELİM Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23521-28303 tm)

- 100. YIL Mh., FETİH Cd., 42. Sk., 52. Sk., 56. Sk., 54. Sk., 50. Sk., 48. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23560-18284)

- GÜRSEL Mh., YANKI Sk., BULUT Sk., BİLGEHAN Sk., YAĞIZ Sk., KIRIM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23591-9366 T.M.)

- HAMİDİYE Mh., BİLGİ Sk., SELAMET Sk., ŞEHİT BARBAROS YALÇIN Sk., SEVGİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23592-9209 T.M.)

- 100. YIL Mh., 60. Sk., 6. Sk., 64. Sk., 56. Sk., 66. Sk., 58. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23555-18268)

- PİRİNÇÇİ Mh., AKINCI Sk., ÇAMPINAR Sk., MUTLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23602-28045 TM)

- ORTAKÖY Mh., İLTER Bul., SABRİ TUNALI Cd., TİFTİK Sk., ATALAY Sk., MALİKLER Sk., KÖSEM SULTAN Cd., YELDEĞİRMENİ Cd., HARPUT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23616-26395-26523-26314-26449-26199-26301-26076-26332-26166-26468-26002)

- TAYAKADIN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23621-40345-41095-29213-29989-40002-29219-28948-29703-29605-28877-40003)

- HARAÇÇI Mh., GÖÇMENKENT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23628-28818)

- KUŞTEPE Mh., KÖZ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23597-9075 T.M. DP:5)

- PİRİNÇÇİ Mh., AKINCI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23606-28045 TM)

- KURFALLI Mh., SANCAKTAR Cd.DESİ Sk., BEKİRLİ Mh., FENER Mh., GÖKUN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23618-25571-25012-25236-26579-25013-26075)

- PINAR Mh., 1240. Sk., 1241. Sk., 1243. Sk., 1242. Sk., 1227. Sk., 1228. Sk., 1233. Sk., 1239. Sk., 1245. Sk., 1290. Sk., AHMET ARİF Cd., YEŞİLKENT Mh., 1292. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1295. Sk., 1298. Sk., 1300. Sk., 1301. Sk., 1909. Sk., 1911. Sk., 1912. Sk., 1916. Sk., 1915. Sk., NAZIM HİKMET Bul., 1902. Sk., 1903. Sk., 1904. Sk., 1905. Sk., 1908. Sk., 2011. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23622-21287 21234 22237 22911 21083 27315 22499 22624 )

- İNCEĞİZ Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23626-23089 23397 23355 23399 23297 23331 23067 23323 23377 23785 23382 23783)

- OSMANGAZİ Mh., AHMET HAŞİM Cd., MORMENEKŞE Sk., YİĞİT Sk., EGE Sk., ÇAĞRI Sk., YAY Sk., SILA Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23633-27020)

- MERKEZ Mh., MERMERCİLER Cd., TERZİ ÇIKMAZI Sk., BAHÇE Sk., SADABAD Cd., KEMERBURGAZ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23634-9337 T.M.)

- OSMANGAZİ Mh., ASLANAĞZI Sk., 2607. Sk., BÜYÜK AYAZMA Cd., PAPATYA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23635-21580)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., ÇAMLIK Cd., 1.GÖKSU Sk., 3.MANOLYA Sk., 1.MİMOZA Sk., MENBA Sk., HARMANLAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23631-9511 T.M.)

- ADNAN KAHVECİ Mh., KURTULUŞ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23632-22467)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23636-9237 T.M.)

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