Elektrikler ne zaman gelecek? 8 Temmuz elektrik kesintisi programı

İstanbul'da zaman zaman planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı kesinti listeleriyle vatandaşları saatler öncesinden bilgilendiriyor. Peki, bugün hangi ilçelerde, kaç saat elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 8 Temmuz elektrik kesintisi programı

BEDAŞ 08 Temmuz 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı

. Yarım altın bugün 808,34 TL'den alınırken 829,28 TL'den satılıyor.- YEDİKULE Mh., KALAYCI BEDRİ Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI HAMAMI Sk., TÜTÜNCÜ RASİM Sk., YEDİKULE İSTASYONU Cd., YEDİKULE İSTASYONU ÇIKMAZI Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., İMAM SEFA Sk., İMAM HÜSEYİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25210-2435 TM)

- KAZLIÇEŞME Mh., ABAY Cd., BEŞKARDEŞLER 1 Sk., BEŞKARDEŞLER 2 Sk., BEŞKARDEŞLER 3 Sk., BEŞKARDEŞLER Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25204-1141)

- YEDİKULE Mh., DİKİCİ Sk., ESKİ ÇUBUKÇU Sk., GENÇAĞA Sk., HIDIRELLEZ Sk., KUYULU BAKKAL Sk., TATLI KAYNAK Sk., YEDİKULE İSTASYONU Cd., YEDİKULE İSTASYONU ÇIKMAZI Sk., İMAM HÜSEYİN Sk., İMAM SEFA Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., İŞKEMBECİ FETTAH Sk., ŞİŞMANAĞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25211-2844 TM )

- KARTALTEPE Mh., AVNİYE Sk., BEHİRE Sk., BELEDİYE HEKİMİ Sk., FİLİZ Sk., GENÇLER Cd., GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI Cd., GÜLBEŞEKER Sk., KARTALTEPE Cd., MEKTUPCU Sk., PARK ÖNÜ Cd., RUŞENBEY Sk., SEFALI Sk., TERAKKİ Cd., CEVİZLİK Mh., HAMAM Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., YENİMAHALLE Mh., HAZIRLIK Sk., HUBAN Sk., MEKTEP ARKASI Sk., MEKTEP YOLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25203-1865)

- İHSANİYE Mh., İHSANİYE İSTANBUL Cd., GÖKKUŞAĞI Sk., IŞIKLAR Mh., IŞIKLAR İSTANBUL Cd., CENAP Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25218-9223-9965-9933-9704-9570)

- FERİKÖY Mh., BARUTHANE Cd., ÇOBANOĞLU Sk., GEDİZ Sk., KUYULUBAĞ Sk., HİLAL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25219-3529)

- YAYLA Mh., CİN DERESİ Sk., ÖZDEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25220-3735)

- FERİKÖY Mh., AÇIKYOL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25222-3180)

- GÜZELTEPE Mh., LATİFE Sk., METİN Sk., OLCAY Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25295-28827 tm)

- FERİKÖY Mh., ERMEYDANI Sk., KOCABAŞ Sk., KURTULUŞ Cd., YENİ ALEM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında HACIAHMET Mh., KIR KAHYASI Sk., SAFA MEYDANI Sk., ATEŞ BÖCEĞİ Sk., DEV SÜLEYMAN Sk., YENİŞEHİR Mh., ALÇAKDAM Sk., FERAH Sk., TIRMIK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25223-3212)

- ÇIRÇIR Mh., EĞİK Sk., TAŞKIN Sk., BİÇİMSİZ MERDİVEN Sk., 2.TÜRBE Sk., NAMIK KEMAL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25294-28035 TM)

- ÇAYIRBAŞI Mh., KEBAN ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25258-)

- GÜRPINAR Mh., YÜCEL Sk., İSTİKBAL Cd., SULTAN Sk., ULUSAL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25267-22132)

- EMNİYET EVLERİ Mh., AKARSU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25316-9322 T.M.)

- IŞIKLAR Mh., ODAYERİ KÖYÜ YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25319-9905 T.M. )

- YAKUPLU Mh., HÜRRİYET Bul., 120. Sk., 122. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25313-22511)

- MEVLANA Mh., 881. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında AKŞEMSETTİN Mh., 1.ARI ÇIKMAZI Sk., CİHAD Sk., ZAFER Sk., İHLAS Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25324-28109 TM)

- CUMHURİYET Mh., ÖĞRENCİ Sk., KERVAN ÇIKMAZI Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25325-28050 TM)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KANDİL Sk., ŞAMDAN Sk., KUŞÇU Sk., MUMCU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25347-31853)

- YARIMBURGAZ Mh., 4.İNÖNÜ Cd., KURŞUN Sk., 2.BURCU Sk., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25354-11129)

- MURATBEY MERKEZ Mh., BEND Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25362-23742)

- CEBECİ Mh., 2557. Sk., 2558. Sk., 2559. Sk., 2560. Sk., 2561. Sk., 2562. Sk., 2563. Sk., 2564. Sk., 2567. Sk., 2586/1. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., P Cd., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25303-28281 TM)

- CEBECİ Mh., 2528. Sk., 2536. Sk., 2535. Sk., 2558. Sk., 2560. Sk., 2561. Sk., 2562. Sk., 2564. Sk., 2565. Sk., 2563. Sk., 2566. Sk., 2571. Sk., 2572. Sk., 2573. Sk., 2574. Sk., 2575. Sk., 2576. Sk., 2577. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25304-28397 TM)

- ULUS Mh., KADIRGA LİMAN Cd., ÇATALCA YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında SELİMPAŞA Mh., 2144. Sk., 2156. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25364-24462 24058)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., TAVUKÇU Sk., ORDU Cd., KONAK Sk., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., OTLAY Sk., MİSKANBER Sk., KEMAL SUNAL Cd., TURGUTREİS 2 Sk., KARADENİZ Cd., ÇİĞDEM 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25369-760)

- ZAFER Mh., AHMET YESEVİ Cd., BAHARİYE Sk., GÖRGÜLÜ 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25340-31022)

- YARIMBURGAZ Mh., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., 2.ŞAFAK Sk., 1.BİRGÜL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25353-11145)

- MAHMUTBEY Mh., DESTAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25356-31837)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., ORDU Cd., TURGUTREİS 2 Sk., YALAZ 1 Sk., KEMAL SUNAL Cd., OTLAY Sk., MİSKANBER Sk., KONAK Sk., KARADENİZ Cd., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., HARE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25372-060)

- ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25393-4518 TM)

- KESTANELİK Mh., KESTANELİK Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25365-23474)

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25376-21111)

- KİRAZLI Mh., NALAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25357-31825)

- KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25363-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25381-20066)

- ÇELTİK Mh., ÇERKEZKÖY Cd.DESİ Sk., KÜÇÜKÇELTİK Sk., AKSARAY ÇIKMAZI Sk., NURSEL Sk., SANCAKTEPE Mh., SANCAKTEPE ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25410-25376-25692-26394-25972)

- FİRUZKÖY Mh., SIRAEVLER Sk., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25370-21897 )

- FİRUZKÖY Mh., LATİFE HANIM Sk., ALİ GÜLMEZ Cd., ŞAFAK Sk., YALDIZ Sk., AYKUTLU Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25374-21843)

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., ALİ GÜLMEZ Cd., AKVERDİ Sk., KABATAŞ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25379-21159)

- USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:20-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25392-4370 TM 4352 TM)

- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25390-28262)

- HASTANE Mh., KAÇKAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25404-21095)

- ZİYA GÖKALP Mh., AYAZMA Cd., HÜRRİYET Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25440-12460)

- ZİYA GÖKALP Mh., HÜRRİYET Bul., AYAZMA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25441-11501)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., KARLIBAYIR Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., NENEHATUN Mh., TAŞOLUK Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25451-28820-28078-29655-41533-29539-28488-29910-29405-28275-29540-29419-29104-29020-29480-28225-29538-41534-29440-29439-28563-29657-29586-28728-29585-28058-28140-28260-28174-28149-30503-28805-28327-29349-29999-29350-28629-29092)

AYEDAŞ 08 Temmuz 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı

ATAŞEHİR

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 18.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 29.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 27.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 25.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 23.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 22.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 20. 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: IHLAMUR AĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU İBRAHİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLIK 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: POSTANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: PİRAYE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: UYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: KÜÇÜK PAPATYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: MUSTAFAPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: TOMURCUK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HASAN POLATKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: AHMET EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HALICILAR CAMİ

BEYKOZ

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR

ÇEKMEKÖY

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DELİCEPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MEŞELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MÜRSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YURTSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞENAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİLBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ULUBATLI HASAN 13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MAARİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DURMUŞOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEVVAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

KADIKÖY

12:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY

KARTAL

13:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLDEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MANSUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLER 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RAHMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RASAT 14:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA 14:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DİNAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HEYBELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MAKBER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: VARDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İLKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SİMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SEVDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SERÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: BEGONYA

MALTEPE

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HASAN TAHSİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞENNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: METİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNEŞLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NEHİRLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÖKSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERVİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: DEVRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HASANPAŞA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNEYLİLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜRLEYEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEMEL ÇIKMAZI 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: İSMET İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KIŞLA YOLU 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YAKACIK YOLU 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: CANDOSTUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ALTINTABAK 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CUMHUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANSEV 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAN

PENDİK

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CAM 09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: DEMİRBAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: 450 KONUTLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAR 13:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAZMA 14:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ŞEHİT AYHAN ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: YENİHAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: TUĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ 13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SARAY 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FİŞEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖLÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABADAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜNZEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAVAK

SULTANBEYLİ

10:15 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ORHAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞEHİT BİROL ÇOBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KANAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÜNYÜZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İLKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ASHAP ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ALPARSLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ORHAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÖKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLLÜCE 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KANGAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BELDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MUHLİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BELDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KAMACI

ÜMRANİYE

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FİDAN 13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: KESİKKAYA

ÜSKÜDAR