Elektrikler ne zaman gelecek? 8 Temmuz elektrik kesintisi programı
AYEDAŞ ve BEDAŞ, vatandaşları elektrik kesintisi programı konusunda uyardı. Planlı kesinti programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrik kesintileri hangi ilçelerde yaşanacak, hangi mahalleler kesintiden etkilenecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ, 8 Temmuz kesinti programı
İstanbul'da zaman zaman planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı kesinti listeleriyle vatandaşları saatler öncesinden bilgilendiriyor. Peki, bugün hangi ilçelerde, kaç saat elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 8 Temmuz elektrik kesintisi programı
BEDAŞ 08 Temmuz 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı
. Yarım altın bugün 808,34 TL'den alınırken 829,28 TL'den satılıyor.- YEDİKULE Mh., KALAYCI BEDRİ Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI HAMAMI Sk., TÜTÜNCÜ RASİM Sk., YEDİKULE İSTASYONU Cd., YEDİKULE İSTASYONU ÇIKMAZI Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., İMAM SEFA Sk., İMAM HÜSEYİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25210-2435 TM)
- KAZLIÇEŞME Mh., ABAY Cd., BEŞKARDEŞLER 1 Sk., BEŞKARDEŞLER 2 Sk., BEŞKARDEŞLER 3 Sk., BEŞKARDEŞLER Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25204-1141)
- YEDİKULE Mh., DİKİCİ Sk., ESKİ ÇUBUKÇU Sk., GENÇAĞA Sk., HIDIRELLEZ Sk., KUYULU BAKKAL Sk., TATLI KAYNAK Sk., YEDİKULE İSTASYONU Cd., YEDİKULE İSTASYONU ÇIKMAZI Sk., İMAM HÜSEYİN Sk., İMAM SEFA Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., İŞKEMBECİ FETTAH Sk., ŞİŞMANAĞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25211-2844 TM )
- KARTALTEPE Mh., AVNİYE Sk., BEHİRE Sk., BELEDİYE HEKİMİ Sk., FİLİZ Sk., GENÇLER Cd., GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI Cd., GÜLBEŞEKER Sk., KARTALTEPE Cd., MEKTUPCU Sk., PARK ÖNÜ Cd., RUŞENBEY Sk., SEFALI Sk., TERAKKİ Cd., CEVİZLİK Mh., HAMAM Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., YENİMAHALLE Mh., HAZIRLIK Sk., HUBAN Sk., MEKTEP ARKASI Sk., MEKTEP YOLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25203-1865)
- İHSANİYE Mh., İHSANİYE İSTANBUL Cd., GÖKKUŞAĞI Sk., IŞIKLAR Mh., IŞIKLAR İSTANBUL Cd., CENAP Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25218-9223-9965-9933-9704-9570)
- FERİKÖY Mh., BARUTHANE Cd., ÇOBANOĞLU Sk., GEDİZ Sk., KUYULUBAĞ Sk., HİLAL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25219-3529)
- YAYLA Mh., CİN DERESİ Sk., ÖZDEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25220-3735)
- FERİKÖY Mh., AÇIKYOL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25222-3180)
- GÜZELTEPE Mh., LATİFE Sk., METİN Sk., OLCAY Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25295-28827 tm)
- FERİKÖY Mh., ERMEYDANI Sk., KOCABAŞ Sk., KURTULUŞ Cd., YENİ ALEM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında HACIAHMET Mh., KIR KAHYASI Sk., SAFA MEYDANI Sk., ATEŞ BÖCEĞİ Sk., DEV SÜLEYMAN Sk., YENİŞEHİR Mh., ALÇAKDAM Sk., FERAH Sk., TIRMIK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25223-3212)
- ÇIRÇIR Mh., EĞİK Sk., TAŞKIN Sk., BİÇİMSİZ MERDİVEN Sk., 2.TÜRBE Sk., NAMIK KEMAL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25294-28035 TM)
- ÇAYIRBAŞI Mh., KEBAN ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25258-)
- GÜRPINAR Mh., YÜCEL Sk., İSTİKBAL Cd., SULTAN Sk., ULUSAL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25267-22132)
- EMNİYET EVLERİ Mh., AKARSU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25316-9322 T.M.)
- IŞIKLAR Mh., ODAYERİ KÖYÜ YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25319-9905 T.M. )
- YAKUPLU Mh., HÜRRİYET Bul., 120. Sk., 122. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25313-22511)
- MEVLANA Mh., 881. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında AKŞEMSETTİN Mh., 1.ARI ÇIKMAZI Sk., CİHAD Sk., ZAFER Sk., İHLAS Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25324-28109 TM)
- CUMHURİYET Mh., ÖĞRENCİ Sk., KERVAN ÇIKMAZI Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25325-28050 TM)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KANDİL Sk., ŞAMDAN Sk., KUŞÇU Sk., MUMCU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25347-31853)
- YARIMBURGAZ Mh., 4.İNÖNÜ Cd., KURŞUN Sk., 2.BURCU Sk., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25354-11129)
- MURATBEY MERKEZ Mh., BEND Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25362-23742)
- CEBECİ Mh., 2557. Sk., 2558. Sk., 2559. Sk., 2560. Sk., 2561. Sk., 2562. Sk., 2563. Sk., 2564. Sk., 2567. Sk., 2586/1. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., P Cd., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25303-28281 TM)
- CEBECİ Mh., 2528. Sk., 2536. Sk., 2535. Sk., 2558. Sk., 2560. Sk., 2561. Sk., 2562. Sk., 2564. Sk., 2565. Sk., 2563. Sk., 2566. Sk., 2571. Sk., 2572. Sk., 2573. Sk., 2574. Sk., 2575. Sk., 2576. Sk., 2577. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25304-28397 TM)
- ULUS Mh., KADIRGA LİMAN Cd., ÇATALCA YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında SELİMPAŞA Mh., 2144. Sk., 2156. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25364-24462 24058)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., TAVUKÇU Sk., ORDU Cd., KONAK Sk., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., OTLAY Sk., MİSKANBER Sk., KEMAL SUNAL Cd., TURGUTREİS 2 Sk., KARADENİZ Cd., ÇİĞDEM 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25369-760)
- ZAFER Mh., AHMET YESEVİ Cd., BAHARİYE Sk., GÖRGÜLÜ 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25340-31022)
- YARIMBURGAZ Mh., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., 2.ŞAFAK Sk., 1.BİRGÜL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25353-11145)
- MAHMUTBEY Mh., DESTAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25356-31837)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., ORDU Cd., TURGUTREİS 2 Sk., YALAZ 1 Sk., KEMAL SUNAL Cd., OTLAY Sk., MİSKANBER Sk., KONAK Sk., KARADENİZ Cd., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., HARE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25372-060)
- ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25393-4518 TM)
- KESTANELİK Mh., KESTANELİK Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25365-23474)
- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25376-21111)
- KİRAZLI Mh., NALAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25357-31825)
- KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25363-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)
- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25381-20066)
- ÇELTİK Mh., ÇERKEZKÖY Cd.DESİ Sk., KÜÇÜKÇELTİK Sk., AKSARAY ÇIKMAZI Sk., NURSEL Sk., SANCAKTEPE Mh., SANCAKTEPE ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25410-25376-25692-26394-25972)
- FİRUZKÖY Mh., SIRAEVLER Sk., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25370-21897 )
- FİRUZKÖY Mh., LATİFE HANIM Sk., ALİ GÜLMEZ Cd., ŞAFAK Sk., YALDIZ Sk., AYKUTLU Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25374-21843)
- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., ALİ GÜLMEZ Cd., AKVERDİ Sk., KABATAŞ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25379-21159)
- USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:20-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25392-4370 TM 4352 TM)
- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25390-28262)
- HASTANE Mh., KAÇKAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25404-21095)
- ZİYA GÖKALP Mh., AYAZMA Cd., HÜRRİYET Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25440-12460)
- ZİYA GÖKALP Mh., HÜRRİYET Bul., AYAZMA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25441-11501)
- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., KARLIBAYIR Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., NENEHATUN Mh., TAŞOLUK Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25451-28820-28078-29655-41533-29539-28488-29910-29405-28275-29540-29419-29104-29020-29480-28225-29538-41534-29440-29439-28563-29657-29586-28728-29585-28058-28140-28260-28174-28149-30503-28805-28327-29349-29999-29350-28629-29092)
AYEDAŞ 08 Temmuz 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı
ATAŞEHİR
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 18.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 29.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 27.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 25.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 23.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 22.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 20.
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: IHLAMUR AĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU İBRAHİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLIK
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: POSTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: PİRAYE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: UYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: KÜÇÜK PAPATYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: MUSTAFAPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: TOMURCUK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HASAN POLATKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: AHMET EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HALICILAR CAMİ
BEYKOZ
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR
ÇEKMEKÖY
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DELİCEPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MEŞELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MÜRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YURTSEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞENAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİLBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ULUBATLI HASAN
|13:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MAARİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DURMUŞOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEVVAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ
KADIKÖY
|12:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
KARTAL
|13:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLDEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MANSUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLER
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RAHMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RASAT
|14:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA
|14:30 - 16:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DİNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HEYBELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MAKBER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: VARDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İLKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SİMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SEVDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SERÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: BEGONYA
MALTEPE
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HASAN TAHSİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞENNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: METİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNEŞLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NEHİRLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÖKSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERVİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: DEVRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HASANPAŞA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNEYLİLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜRLEYEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEMEL ÇIKMAZI
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: İSMET İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KIŞLA YOLU
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YAKACIK YOLU
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: CANDOSTUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ALTINTABAK
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CUMHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANSEV
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAN
PENDİK
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CAM
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: DEMİRBAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: 450 KONUTLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAR
|13:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ACAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAZMA
|14:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ŞEHİT AYHAN ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: YENİHAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: TUĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ
|13:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SARAY
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FİŞEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖLÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜNZEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAVAK
SULTANBEYLİ
|10:15 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ORHAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞEHİT BİROL ÇOBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KANAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÜNYÜZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İLKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ASHAP ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ALPARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ORHAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÖKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLLÜCE
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KANGAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BELDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MUHLİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BELDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KAMACI
ÜMRANİYE
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FİDAN
|13:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: KESİKKAYA
ÜSKÜDAR
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MOR SALKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: VEZİR TOPÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ ÇIKMAZI
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