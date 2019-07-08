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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.07.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 8 Temmuz elektrik kesintisi programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 8 Temmuz elektrik kesintisi programı

AYEDAŞ ve BEDAŞ, vatandaşları elektrik kesintisi programı konusunda uyardı. Planlı kesinti programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrik kesintileri hangi ilçelerde yaşanacak, hangi mahalleler kesintiden etkilenecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ, 8 Temmuz kesinti programı

İstanbul'da zaman zaman planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı kesinti listeleriyle vatandaşları saatler öncesinden bilgilendiriyor. Peki, bugün hangi ilçelerde, kaç saat elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 8 Temmuz elektrik kesintisi programı

BEDAŞ 08 Temmuz 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı

. Yarım altın bugün 808,34 TL'den alınırken 829,28 TL'den satılıyor.- YEDİKULE Mh., KALAYCI BEDRİ Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI HAMAMI Sk., TÜTÜNCÜ RASİM Sk., YEDİKULE İSTASYONU Cd., YEDİKULE İSTASYONU ÇIKMAZI Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., İMAM SEFA Sk., İMAM HÜSEYİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25210-2435 TM)

- KAZLIÇEŞME Mh., ABAY Cd., BEŞKARDEŞLER 1 Sk., BEŞKARDEŞLER 2 Sk., BEŞKARDEŞLER 3 Sk., BEŞKARDEŞLER Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25204-1141)

- YEDİKULE Mh., DİKİCİ Sk., ESKİ ÇUBUKÇU Sk., GENÇAĞA Sk., HIDIRELLEZ Sk., KUYULU BAKKAL Sk., TATLI KAYNAK Sk., YEDİKULE İSTASYONU Cd., YEDİKULE İSTASYONU ÇIKMAZI Sk., İMAM HÜSEYİN Sk., İMAM SEFA Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., İŞKEMBECİ FETTAH Sk., ŞİŞMANAĞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25211-2844 TM )

- KARTALTEPE Mh., AVNİYE Sk., BEHİRE Sk., BELEDİYE HEKİMİ Sk., FİLİZ Sk., GENÇLER Cd., GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI Cd., GÜLBEŞEKER Sk., KARTALTEPE Cd., MEKTUPCU Sk., PARK ÖNÜ Cd., RUŞENBEY Sk., SEFALI Sk., TERAKKİ Cd., CEVİZLİK Mh., HAMAM Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., YENİMAHALLE Mh., HAZIRLIK Sk., HUBAN Sk., MEKTEP ARKASI Sk., MEKTEP YOLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25203-1865)

- İHSANİYE Mh., İHSANİYE İSTANBUL Cd., GÖKKUŞAĞI Sk., IŞIKLAR Mh., IŞIKLAR İSTANBUL Cd., CENAP Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25218-9223-9965-9933-9704-9570)

- FERİKÖY Mh., BARUTHANE Cd., ÇOBANOĞLU Sk., GEDİZ Sk., KUYULUBAĞ Sk., HİLAL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25219-3529)

- YAYLA Mh., CİN DERESİ Sk., ÖZDEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25220-3735)

- FERİKÖY Mh., AÇIKYOL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25222-3180)

- GÜZELTEPE Mh., LATİFE Sk., METİN Sk., OLCAY Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25295-28827 tm)

- FERİKÖY Mh., ERMEYDANI Sk., KOCABAŞ Sk., KURTULUŞ Cd., YENİ ALEM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında HACIAHMET Mh., KIR KAHYASI Sk., SAFA MEYDANI Sk., ATEŞ BÖCEĞİ Sk., DEV SÜLEYMAN Sk., YENİŞEHİR Mh., ALÇAKDAM Sk., FERAH Sk., TIRMIK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25223-3212)

- ÇIRÇIR Mh., EĞİK Sk., TAŞKIN Sk., BİÇİMSİZ MERDİVEN Sk., 2.TÜRBE Sk., NAMIK KEMAL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25294-28035 TM)

- ÇAYIRBAŞI Mh., KEBAN ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25258-)

- GÜRPINAR Mh., YÜCEL Sk., İSTİKBAL Cd., SULTAN Sk., ULUSAL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25267-22132)

- EMNİYET EVLERİ Mh., AKARSU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25316-9322 T.M.)

- IŞIKLAR Mh., ODAYERİ KÖYÜ YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25319-9905 T.M. )

- YAKUPLU Mh., HÜRRİYET Bul., 120. Sk., 122. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25313-22511)

- MEVLANA Mh., 881. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında AKŞEMSETTİN Mh., 1.ARI ÇIKMAZI Sk., CİHAD Sk., ZAFER Sk., İHLAS Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25324-28109 TM)

- CUMHURİYET Mh., ÖĞRENCİ Sk., KERVAN ÇIKMAZI Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25325-28050 TM)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KANDİL Sk., ŞAMDAN Sk., KUŞÇU Sk., MUMCU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25347-31853)

- YARIMBURGAZ Mh., 4.İNÖNÜ Cd., KURŞUN Sk., 2.BURCU Sk., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25354-11129)

- MURATBEY MERKEZ Mh., BEND Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25362-23742)

- CEBECİ Mh., 2557. Sk., 2558. Sk., 2559. Sk., 2560. Sk., 2561. Sk., 2562. Sk., 2563. Sk., 2564. Sk., 2567. Sk., 2586/1. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., P Cd., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25303-28281 TM)

- CEBECİ Mh., 2528. Sk., 2536. Sk., 2535. Sk., 2558. Sk., 2560. Sk., 2561. Sk., 2562. Sk., 2564. Sk., 2565. Sk., 2563. Sk., 2566. Sk., 2571. Sk., 2572. Sk., 2573. Sk., 2574. Sk., 2575. Sk., 2576. Sk., 2577. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25304-28397 TM)

- ULUS Mh., KADIRGA LİMAN Cd., ÇATALCA YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında SELİMPAŞA Mh., 2144. Sk., 2156. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25364-24462 24058)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., TAVUKÇU Sk., ORDU Cd., KONAK Sk., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., OTLAY Sk., MİSKANBER Sk., KEMAL SUNAL Cd., TURGUTREİS 2 Sk., KARADENİZ Cd., ÇİĞDEM 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25369-760)

- ZAFER Mh., AHMET YESEVİ Cd., BAHARİYE Sk., GÖRGÜLÜ 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25340-31022)

- YARIMBURGAZ Mh., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., 2.ŞAFAK Sk., 1.BİRGÜL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25353-11145)

- MAHMUTBEY Mh., DESTAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25356-31837)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., ORDU Cd., TURGUTREİS 2 Sk., YALAZ 1 Sk., KEMAL SUNAL Cd., OTLAY Sk., MİSKANBER Sk., KONAK Sk., KARADENİZ Cd., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., HARE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25372-060)

- ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25393-4518 TM)

- KESTANELİK Mh., KESTANELİK Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25365-23474)

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25376-21111)

- KİRAZLI Mh., NALAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25357-31825)

- KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25363-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25381-20066)

- ÇELTİK Mh., ÇERKEZKÖY Cd.DESİ Sk., KÜÇÜKÇELTİK Sk., AKSARAY ÇIKMAZI Sk., NURSEL Sk., SANCAKTEPE Mh., SANCAKTEPE ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25410-25376-25692-26394-25972)

- FİRUZKÖY Mh., SIRAEVLER Sk., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25370-21897 )

- FİRUZKÖY Mh., LATİFE HANIM Sk., ALİ GÜLMEZ Cd., ŞAFAK Sk., YALDIZ Sk., AYKUTLU Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25374-21843)

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., ALİ GÜLMEZ Cd., AKVERDİ Sk., KABATAŞ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25379-21159)

- USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:20-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25392-4370 TM 4352 TM)

- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25390-28262)

- HASTANE Mh., KAÇKAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25404-21095)

- ZİYA GÖKALP Mh., AYAZMA Cd., HÜRRİYET Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25440-12460)

- ZİYA GÖKALP Mh., HÜRRİYET Bul., AYAZMA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25441-11501)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., KARLIBAYIR Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., NENEHATUN Mh., TAŞOLUK Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25451-28820-28078-29655-41533-29539-28488-29910-29405-28275-29540-29419-29104-29020-29480-28225-29538-41534-29440-29439-28563-29657-29586-28728-29585-28058-28140-28260-28174-28149-30503-28805-28327-29349-29999-29350-28629-29092)

AYEDAŞ 08 Temmuz 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı

ATAŞEHİR

10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 18. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 29. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 27. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 25. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 23. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 22. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 20. 
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: IHLAMUR AĞACI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU İBRAHİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAYIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLIK 
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: POSTANE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: PİRAYE ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: UYGAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: KÜÇÜK PAPATYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: MUSTAFAPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: TOMURCUK ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HASAN POLATKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: AHMET EREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HALICILAR CAMİ

BEYKOZ

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR 

ÇEKMEKÖY

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DELİCEPINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MEŞELİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MÜRSEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YURTSEVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞENAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLPINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİLBAHÇE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ULUBATLI HASAN 
13:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANDAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZAFER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MAARİF 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATLAS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DURMUŞOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEVVAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ 

KADIKÖY

12:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY 

KARTAL

13:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLDEMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MANSUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLER 
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RAHMANLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: SELVİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RASAT 
14:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA 
14:30 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DİNAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HEYBELİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KÜME 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MAKBER ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: VARDAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İLKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SİMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SEVDA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SERÜVEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: BEGONYA 

 MALTEPE

09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRNE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HASAN TAHSİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞENNUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: METİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNEŞLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKSU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: NEHİRLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÖKSUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERVİŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: DEVRAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERYALI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMAN ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HASANPAŞA ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNEYLİLER ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜRLEYEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: KAHRAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEMEL ÇIKMAZI 
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: İSMET İNÖNÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KIŞLA YOLU 
09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YAKACIK YOLU 
10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: CANDOSTUM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ALTINTABAK 
10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CUMHUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANSEV 
10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAN 

 PENDİK

09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CAM 
09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: DEMİRBAĞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: 450 KONUTLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAR 
13:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ACAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAZMA 
14:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ŞEHİT AYHAN ASLAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: YENİHAYAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: TUĞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ 
13:00 - 18:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKKAYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SARAY 
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FİŞEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNDOĞAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖLÇÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABADAĞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜNZEVİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAVAK 

 SULTANBEYLİ

10:15 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ORHAN GAZİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERCAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERTER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞEHİT BİROL ÇOBAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KANAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÜNYÜZÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İLKER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ASHAP ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ALPARSLAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BENLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ORHAN GAZİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TERCAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÖKTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLLÜCE 
10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KANGAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BELDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MUHLİS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ÖZGÜR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AYAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BELDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KAMACI 

ÜMRANİYE

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FİDAN 
13:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: KESİKKAYA 

ÜSKÜDAR

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MOR SALKIM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: VEZİR TOPÇU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ ÇIKMAZI 
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