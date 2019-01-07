Elektrikler ne zaman gelecek? 8 Ocak BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı
Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı, İstanbul'un farklı semtlerinde oturan binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. 8 Ocak Salı günü İstanbul'un birçok semtinde elektrik kesintisi meydana gelecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 8 Ocak BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı
İstanbul'un farklı semtlerinde 8 Ocak Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak. Planları olan vatandaşlar, BEDAŞ tarafından yayınlanan 8 Ocak planlı elektrik kesintisi programını araştırıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 8 Ocak BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı
08 Ocak 2019 Salı günü planlı kesinti programı
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., AKLEYLEK Sk., ALBATROS Sk., ATMACA Sk., BÜLBÜL Cd., CENK KORAY Cd., TOPRAK ÇIKMAZI Sk., AKDENİZ Cd., KEMAL SUNAL Cd., MARMARA Cd., ARDIÇ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19787-11313,11314,11315,11316,11317,11318,11387,11319,11320)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., AKLEYLEK Sk., ALBATROS Sk., ATMACA Sk., BÜLBÜL Cd., CENK KORAY Cd., GÜVERCİN Sk., KEKLİK ÇIKMAZI Sk., NEHİR ÇIKMAZI Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19788-11313,11314,11315)
- AKAT Mh., ATA Sk., ZEYTİNOĞLU Cd., NECATİ CUMALI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19850-3793)
- AKAT Mh., EBULULA MARDİN Cd., ORKİDE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19847-3338)
- ÇİLİNGİR Mh., GÖRKEM Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19835-29388)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., PAŞA Sk., ÇAYIR 1 Sk., KÖYİÇİ Cd., ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19952-31821)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., ORKİDE 1 Sk., MEVSİM Sk., CİHAN 1 Sk., MALAZGİRT Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19956-31565)
- HÜRRİYET Mh., MAHMUTBEY Cd., MENEKŞE Sk., ŞENCAN Sk., ÇİÇEK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19958-31055)
- ESENTEPE Mh., 2393. Sk., 2392. Sk., 2391. Sk., 2390. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19925-29956 tm)
- MOLLA GÜRANİ Mh., ADNAN MENDERES VATAN Bul., GUREBA HASTANESİ Cd., KAPTAN SİNAN Sk., KARAKEÇİLİ Sk., LÜTUFPAŞA Sk., MÜRETTİP Sk., OĞUZHAN Cd., ZAVİYE Sk., İBRAHİM MÜTEFERRİKA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19934-2470 TM)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KIZILELMA Cd., KANDİLLİ 1 Sk., PINAR 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19953-31329)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., UZAY Sk., DENİZ 1 Sk., KIZILELMA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19954-31328)
- YAKUPLU Mh., 100. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19951-22213)
- ESENTEPE Mh., 2393. Sk., 2392. Sk., 2391. Sk., 2390. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19987-29956 tm)
- MEHMET AKİF ERSOY Mh., VEYSEL KARANİ Cd., YEDİ BAŞAK Sk., MALTEPE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19996-29456)
- NENEHATUN Mh., AĞADERE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20042-29092)
- AKŞEMSETTİN Mh., BEREKET Sk., CİHAD Sk., İHLAS Sk., ZAFER Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20058-28120 TM)
- AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20071-9082)
- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., TAİF Cd., MEKKE Cd., GÜRSEL Sk., SÜRMENE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19997-29587)
- TAŞOLUK Mh., İSTANBUL Cd., BURAK Sk., İNCİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19998-28637)
- BALTALİMANI Mh., BALTALİMANI HİSAR Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20004-4076)
- BALTALİMANI Mh., BALTALİMANI HİSAR Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20005-4076)
- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20009-29899 TM28584 TM 28462 TM 28429 TM 28228 TM 28554 TM 28555 TM 29723 TM 29889 TM 28488 TM 29096 TM)
- AKŞEMSETTİN Mh., CİHAN Sk., DERVİŞ Sk., FATİH SULTAN Sk., GÜRCAN Sk., KALKAN Sk., LEYLAK Sk., NECİP FAZIL Sk., SAMET Sk., SELİMPAŞA Sk., SERHAT Sk., ULUBATLI HASAN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20060-28121 TM)
- SANAYİ Mh., SANCAKLI Cd., ORPAK Sk., İMAR Sk., GÜLİSTAN Sk., ÖZBORAN Sk., OZAN Sk., BAŞAKLI Sk., ALBAY Sk., GÜVENÇ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20095-474)
- EVREN Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ULUBATLI Sk., 11/1. Sk., AKŞEMSETTİN Sk., HASAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20111-31833)
- GÜNEŞLİ Mh., SELVİ Sk., SERÇE Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20112-31807)
- KESTANELİK Mh., ÇANAKÇA Mh., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20106-23734 23123 23459)
- GÜNEŞLİ Mh., ANAFARTALAR Cd., ÇİÇEK Sk., KARANFİL Sk., FİLİZ Sk., KİRAZ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20113-31595)
- GÜNEŞLİ Mh., ÇAMLICA Sk., DEVEKALDIRIMI Cd., ÇAKIRLI Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20114-31518)
- GÜNEŞLİ Mh., 5/A Sk., BARIŞ Sk., EREN Sk., 5. Sk., 3. Sk., KULOĞLU Sk., VAKIFLAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20115-31401)
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