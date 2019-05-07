Elektrikler ne zaman gelecek? 7 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki ilçelerinde planlı elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ 7 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da yapılacak planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri olduğu görülüyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 7 Mayıs tarihindeki elektrik kesintisi bilgileri...
7 MAYIS BEDAŞ KESİNTİLERİ
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ÇAKAR Sk., AVCI Sk., KONUŞUK Sk., MİTHATPAŞA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23379-31452)
- PINAR Mh., 1278. Sk., 1277. Sk., 1276. Sk., 1269. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23491-21789)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., 29 EKİM Cd., KAVAK Sk., SEDİR Sk., IHLAMUR 3 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23380-31889)
- AKÇABURGAZ Mh., SÜLEYMAN ŞAH Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23393-20231)
- BİNBİRDİREK Mh., BOYACI AHMET Sk., DİVANYOLU Cd., GEDİKPAŞA CAMİİ Sk., PEYKHANE Sk., PİYER LOTİ Cd., TAŞDİREK ÇEŞMESİ Sk., EMİN SİNAN Mh., EVKAF Sk., GEDİKPAŞA AKARCASI Sk., KARA BABA TÜRBESİ Sk., PERTEVPAŞA Sk., TAŞDİREK ÇEŞMESİ Sk., YENİÇERİLER Cd., MİMAR HAYRETTİN Mh., DOĞRAMACI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23430-2046 TM)
- MOLLA FENARİ Mh., ADEM YAVUZ Sk., BEZCİLER Sk., CELAL FERDİ GÖKÇAY Sk., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Sk., MAHMUTPAŞA MAHKEME Sk., SELVİLİ MESCİT Sk., TASVİR Sk., TEZKERECİ Sk., ŞEREFEFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23431-2378 TM)
- KÜLTÜR Mh., KÖRKADI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23440-3958)
- KUMBURGAZ Mh., İSTANBUL Cd., SİMGE Sk., BESTE Sk., KUM Sk., ORKİDE 1 Sk., KANAL Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23468-24041)
- ORTAKÖY Mh., AYDINLIK Sk., KÜLTÜR Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23439-3669)
- KÜLTÜR Mh., KÖRKADI Sk., BUDAK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23438-3586)
- TELSİZ Mh., 80 Sk., 81 Sk., 82/1 Sk., 84/1 Sk., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., ZAKİRBAŞI Sk., KAZLIÇEŞME Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23474-1157 TM )
- AŞIK VEYSEL Mh., RESNELİ NİYAZİ Sk., 1680. Sk., ARAS Sk., ATATÜRK Bul., ÇORUH Sk., FIRAT Sk., HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., KIZILIRMAK Sk., TALATPAŞA Cd., VEDAT ALTUN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23498-20017 20018 20019 20020 20021 20589 22211 20022 22212 20023 20024)
- AŞIK VEYSEL Mh., RESNELİ NİYAZİ Sk., ÇORUH Sk., VEDAT ALTUN Sk., ARAS Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23499-20017 20018 )
- ESENTEPE Mh., 2394. Sk., 2851. Sk., 2853. Sk., 2856. Sk., 2857. Sk., 2858. Sk., 2859. Sk., 2867. Sk., 2868. Sk., 2870. Sk., 2870/2. Sk., 2872. Sk., 2871. Sk., 2873. Sk., 2874. Sk., 2875. Sk., YUNUS EMRE Bul., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23513-28218 TM)
- HÜRRİYET Mh., 261. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 265. Sk., 266. Sk., 267. Sk., 268. Sk., 279. Sk., 500 EVLER Cd., PAŞAÇAYIRI Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23514-28244 tm)
- HÜRRİYET Mh., 273. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 277. Sk., 286. Sk., 287. Sk., 288. Sk., 289. Sk., 290. Sk., 291. Sk., 500 EVLER Cd., PAŞAÇAYIRI Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23512-28215 TM)
- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23529-40640-29815-29969-29552-29553-29914-29550-28616-29551-40641-29568-40642-28334-28634-29554-29553-28386-28762-28819-28240-29606)
- MERKEZ Mh., ESENLER Cd., 1/2. Sk., 2/6. Sk., 5. Sk., 1/4. Sk., 2/5. Sk., 2/4. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23549-18508)
- ESENTEPE Mh., 2364/1. Sk., 2364/3. Sk., 2382. Sk., 2392. Sk., 2393. Sk., 2394. Sk., 2422. Sk., 2423. Sk., 2424. Sk., 2425/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23511-28211 TM)
- YEŞİLKÖY Mh., ALİŞAN YEDİBAŞLAR Sk., BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN Sk., BOSTAN Sk., ENDAZE Sk., GAZİ EVRENOS Cd., İĞDE Sk., İSTASYON Cd., SAİT KESLER Sk., SERBESTİ Cd., SEYİT ALİ Sk., YEŞİL YALI Sk., YEŞİL ZEYTİN Sk., YEŞİLKÖY İSTANBUL Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23557-1166 TM BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI)
- YENİGÜN Mh., 13/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23568-18609)
- 100. YIL Mh., 8. Sk., 11. Sk., 11/1. Sk., 6/1. Sk., 2/1. Sk., 6/2. Sk., 6/3. Sk., 6. Sk., 4. Sk., 2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23547-18320)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ÇINARLI Cd., ÇAMLIK Cd., G-3006 Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23571-27396 27900 27118)
- TÜRKOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23579-24284 24010 24282 24157 24173 24054 24326 24383 24126 24269 24327 24340 24359 24516)
- AKALAN Mh., KALFA Mh., BAŞAK Mh., ÇİFTLİKKÖY Mh., BELGRAT Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23583-23090 23093 23182 23664 23249 23094 23681 23098 23657 23026 23648 23664 23590 23097 23105 23687 23433 23094 23096 23449 23215 23513 23227 23182 23249 23244 23713 23247 23696 23416)
- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23584-29398-28021-29253-28901-28809-28733-29738-29757-29078)
- ÇAĞLAYAN Mh., BİROL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23588-9661 T.M.)
- SOĞANLI Mh., REVANİ Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., AYDOĞDU Sk., HÜDAVERDİ Sk., SIRAEVLER Sk., MİSKET Sk., REYHAN Sk., SOKULLU Sk., ZÜMRÜT 1 Sk., GÜNAYDIN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23524-123)
- BARBAROS Mh., 7. Sk., 7/1. Sk., 6. Sk., 7/2. Sk., 10. Sk., 11. Sk., 8/5D Sk., 8/5. Sk., 9/1. Sk., 9/2. Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23548-18523)
- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., BATIKENT Sk., NESİM Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23538-28680)
- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., ATATÜRK Cd., MALAZGİRT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23539-28267)
- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 1139. Sk., 1134. Sk., BATTALGAZİ Cd., 1137. Sk., 1136. Sk., 1138. Sk., 1140. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23545-18014)
- KARTALTEPE Mh., AKSU Cd., KOŞUYOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23559-1736 TM BAKIM VE TEMİZLİK )
- FATİH SULTAN MEHMET Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23543-4430)
- MERKEZ Mh., UĞUR Sk., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23587-9089 T.M.)
- KUŞTEPE Mh., IŞIL Sk., MÜJDE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23595-9075 T.M. DP:10)
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