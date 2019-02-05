Elektrikler ne zaman gelecek? 5 Şubat elektrik kesintisi programı
İstanbul’un birçok ilçesinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ’ın 5 Şubat tarihli Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları programına göre, Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
- BALIKYOLU Mh., AMASYALILAR Cd., 500. Sk., 502. Sk., 503. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 517. Sk., 513. Sk., 519. Sk., 518. Sk., 512. Sk., 533. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20660-21301)
- BALIKYOLU Mh., AMASYALILAR Cd., 501. Sk., 504. Sk., 506. Sk., 513. Sk., SULTANİYE Mh., AŞIK ŞENLİK Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., SÜLEYMANİYE Mh., AZİZ NESİN Cd., ISPARTAKULE Cd., ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM Sk., 776. Sk., 777. Sk., 778. Sk., 779. Sk., 826. Sk., 827. Sk., 828. Sk., 829. Sk., 833. Sk., 835. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20662-20649 20294 22613 27007 20515 21301 22263 27008 27010)
- ZAFER Mh., ADİLE NAŞİT Bul., HARAMİDERE YOLU Cd., 185. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20679-27452-27453)
- İSKENDERPAŞA Mh., HORHOR Cd., KAVALALI Sk., KIRMA TULUMBA Sk., MEÇHUL ASKER Sk., MOLLA HÜSREV Sk., NALINCI FEVZİ Sk., ORUÇGAZİ Sk., OYUNBOZAN Sk., RAGIPBEY Sk., RAĞBET Sk., TAYYARECİ ORHAN Sk., UZUN YUSUF Sk., YENİ ORTA Sk., YEŞİL TEKKE 1. ARALIĞI Sk., YEŞİL TEKKE 1. ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TEKKE 2. ARALIĞI Sk., YEŞİL TEKKE 2. ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TEKKE KUYULU Sk., YEŞİL TEKKE Sk., ÇELEBİ HAMAMI Sk., ÇINGIRAKLI BOSTAN Sk., ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20668-2307 TM)
- PİRİPAŞA Mh., TAHİR ZÜMRE Sk., TAŞKESEN Sk., KALAYCI BAHÇE Sk., ECDAT Sk., KAMİL BEY Sk., HACI ŞABAN CAMİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20729-3884)
- PİRİPAŞA Mh., GÖKTUĞ Sk., İÇ BOSTAN Sk., AHBAP Sk., ŞABAN DERESİ Sk., ERGANUH Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20731-3580)
- PİRİPAŞA Mh., DEREİÇİ Sk., TAHİR ZÜMRE Sk., FETİHTEPE Mh., ÇETİN Sk., ZÜMRÜT Sk., TAHİR AĞA ARALIĞI Sk., KESKİN Sk., KESKİN ARALIĞI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20733-3919)
- ŞENLİKKÖY Mh., AKASYA Sk., BUKET Sk., CEVİZLİ Sk., ÇEVRE Sk., EKŞİ NAR Sk., FLORYA Cd., HÜRRİYET Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20718-1721)
- MERKEZ Mh., AYAZMA Cd., ÇAĞLAYAN Mh., AGAH Sk., MERAM Sk., ASLANBEY Sk., FİKRİ Sk., SİNEM Sk., KARTOPU Sk., FERDAĞ Sk., ENİS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20750-9437)
- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., CELİL Sk., ARAF Sk., ÇERİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20742-29092)
- PINAR Mh., 1484. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20765-20940)
- ZİYA GÖKALP Mh., OLİMPİYAT STADI YOLU Cd., 2746. Sk., İSKİ ARITMA TESİSLERİ YOLU Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20738-11076-99384)
- İNÖNÜ Mh., HALKALI Cd., İSTİKLAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20792-11794)
- ÇIRÇIR Mh., IRMAK Sk., ULUDAĞ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20787-28029 TM)
- CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., 50. YIL Mh., UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20791-28500 . 28297 TM 28426 TM 28288 TM 28311 TM 28424 TM 28316 TM 28211 TM 28076 TM 28025 TM 28360 TM )
- YARIMBURGAZ Mh., 5.KARTAL Sk., 1.KARACA Sk., 1.ÖZAY Sk., 1.ŞAHİN Sk., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20793-11971)
- İSMETPAŞA Mh., 69. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 76. Sk., 77. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., ORDU Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20804-28395 TM)
- TARABYA Mh., MURADİ HAMİS Sk., POSTACI HALİL Sk., SAADET TELHAN ÇIKMAZI Sk., SAMİ DİNO Sk., YENİKOY TARABYA Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20810-4281)
- ZİYA GÖKALP Mh., İSKİ ARITMA TESİSLERİ YOLU Sk., OLİMPİYAT STADI YOLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20739-11239)
- TÜRKOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20849-24401 24402 24403 24404 24405 24406 24407 24408 24409 24410 24411 24412 24413 24414 24415 24416 24417 24418 24419 24420 24421 24422 24423 24424 24425 24426 24427 24428 24502)
- ESKİ HABİPLER Mh., ALAADDİN TOPUZ Cd., CANAN Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., MİNE Sk., SAKIZ Sk., VEFA POYRAZ Cd., YILDIZLAR Cd., YONCA Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20758-29214 TM)
- ESKİ HABİPLER Mh., CAN Sk., CEVİZ Sk., FESLEĞENLER Sk., FULYA Sk., GALİP ESMER Cd., LALEZAR Sk., MENEKŞELER Sk., ORKİDELER Cd., SÜMBÜLLER Sk., YASEMİNLER Sk., ÇINARLI Cd., ÇİĞDEMLİ Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20759-29328 TM)
- KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20846-23391-23336-23533-23684-23342-23279-23025-23021-23239-23261-23599-23262)
- PİRİNÇÇİ Mh., BİBERİYE Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., ARMUTLU Sk., KAMERİYE Sk., KARAÇALI Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., TOPRAKÇI Sk., ZİYADE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20784-29045 TM)
- GÜNEŞTEPE Mh., SOĞANLI Cd., SOĞANAĞA Sk., ALPASLAN Sk., İNCİ Sk., ZÜMRÜT Sk., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., ARALIK Sk., MEHMET AKİF Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20817-872)
- ATAKENT Mh., 216. ÇIKMAZ Sk., 218. Sk., 2.HÜRRİYET Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20821-11990)
- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20828-29676)
- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20829-29372)
- DURSUNKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20839-29600-41625-28790-28075-41626-28945-41627-29717)
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