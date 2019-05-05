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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 5 Mayıs 2019 Pazar günü planlı kesinti programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 5 Mayıs 2019 Pazar günü planlı kesinti programı

İstanbul’dan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelere elektrik verilmeyeceğini duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? 5 Mayıs 2019 Pazar günü planlı kesinti programı

BEDAŞ ve AYEDAŞ, Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesinde gün, il ve ilçe bilgilerini paylaşıyor. 

BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

- MURATBEY MERKEZ Mh., ÇAYIRYOLU Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23255-23541 )

- KAZLIÇEŞME Mh., ABAY Cd., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23478-1068)

- BALABAN Mh., ATAMAN Cd., FESTİVAL Sk., SANCAKTEPE Mh., MİLLET Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23341-26454-25211)

- KUŞTEPE Mh., ALEV Sk., IŞIL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23413-9350 T.M. DP:9)

- YOLÇATI Mh., ÖZDERE Sk., GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ Sk., ÇELTİK Mh., KÜÇÜKÇELTİK Sk., DOKUZLUK Sk., ASMALI ÇIKMAZI Sk., ÇERKEZKÖY Cd.DESİ Sk., NURSEL Sk., SANCAKTEPE ÇIKMAZI Sk., BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., SUNGUR ALP Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23415-25260-25378-25692-26394-25972-25840)

- MERKEZ Mh., ESENLER Cd., 5. Sk., 7/1. Sk., 7. Sk., 7/2. Sk., 7/3. Sk., 5/6A Sk., 5/5. Sk., 5/6. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23416-18506)

- HAVAALANI Mh., FİRUZAN Sk., GAZİ Cd., ULUDAĞ Cd., FÜZE Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23419-18227)

- ORUÇREİS Mh., TİCARET Cd., İPEKYOLU Cd., GİYİMKENT Cd., İDRİS NEBİ Cd., GİYİMKENT 19. Sk., GİYİMKENT 20. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23420-18325)

- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1346. Sk., 1538. Sk., 1344. Sk., 1340. Sk., 1342. Sk., UĞUR MUMCU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23422-20025 27837 22286 20210 22148 22789 27440)

- MİMAR HAYRETTİN Mh., BALİPAŞA YOKUŞU Sk., BOSTAN Sk., EMİN SİNAN HAMAMI ÇIKMAZI Sk., EMİN SİNAN HAMAMI Sk., GEDİKPAŞA Cd., GEDİKPAŞA CAMİİ Sk., GEDİKPAŞA ÇIKMAZI Sk., GEDİKPAŞA FIRINI Sk., HATTAT Sk., MUTRİP Sk., NEVİYE Sk., SANDALCI İHSAN Sk., TATLIKUYU Sk., TİYATRO Cd., YAHYAPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23427-2190 TM)

- TÜRKALİ Mh., MISIRLIBAHÇE Sk., BEHÇET NECATİGİL Sk., DİZİ Sk., MEDDAH İSMET Sk., HAREMAĞASI Sk., IHLAMURDERE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23483-3307)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., SAVAŞ Cd., SAVUR Sk., PELİT Sk., KARADAL Sk., KAVAKLI Sk., EMEK Sk., AKÇAAĞAÇ Sk., BARIŞ Sk., ZEKİ Sk., FATİH Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23481-650)

- TURGUT REİS Mh., 459. Sk., 458. Sk., 456. Sk., 455. Sk., 457. Sk., 449. Sk., 450. Sk., 452. Sk., 486. Sk., 485. Sk., 484. Sk., 483. Sk., 489. Sk., 460. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23417-18210)

- AKÇABURGAZ Mh., 3118. Sk., 3081. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23472-20207)

- CİHANNÜMA Mh., BARBAROS Bul., İSMAİLİYE Sk., AKDOĞAN Sk., RESSAM HAMDİ BEY Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23479-3622)

- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23480-40640-29815-29969-29552-29553-29914-29550-28616-29551-40641-29568-40642-28334-28634-29554-29553-28386-28762-28819-28240-29606)

- TAŞOLUK Mh., NENEHATUN Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., İSLAMBEY Mh., HARAÇÇI Mh., HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., ANADOLU Mh., KARLIBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-05:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23487-29336-18680-29277-41998-28267-29621-29257-28669-29987-28146-29497-29334-28627-29292-28820-29839-29104-29020-29480-28225-29655-29587-29405-29540-28275-29419-40784-29790-29538-41534-41533-29539-28488-29910-29440-29439-28563-29657-29586-29585-28058-28140-28805-28327-29349-29999-29350-30503-28149-28174-28260-29896-28328-30506-29798-28125-41617-29418-28262-28751-29024-29216-28261-28430-29597-28750-29101-29399-28443-28801-28763-40970-28982-29090-29841-29348-29354-28743-28749-29207-29664-29377-28802-28787-29403-28792-29468-29456-29081-28078-29667-28818-28576-29388-29501-29502-29500-28789-28586-29264-29884-29816-29073-29584-29583-29252-28162-28384-29319-29556-29174-28273-29411-28461-28692-29744-29701-29712-28475-28477-29546-29785-28568-29786-29549-29548-29087-28165-29545-40628-29544-)

- KARAAĞAÇ Mh., DOSTLUK Cd., SEZGİN Cd., KAHRAMAN Cd., YİĞİTTÜRK Cd., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23488-22711,20998,20705,22773,22506,21381,20822,27671,,27471,)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., CANSEVER Sk., HIDIR Sk., SİMA Sk., DEVELİ Sk., AYDOĞAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23489-28805)

AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

Çekmeköy

09:00 - 12:00 saat aralığında        Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 172.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: SULTAN SUYU

09:00 - 18:00 saat aralığında        Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 199.

11:02 - 18:04 saat aralığında        Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 121.

Maltepe

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: AYERDEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: SEVİNÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: ÇETİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: GÜLCİHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ESENLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZÇETİN 

Pendik

09:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEMİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZGÜN 

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: CİVANMERT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: CEYLAN 

 

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