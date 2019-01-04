Elektrikler ne zaman gelecek? 5-6 Ocak BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

İstanbul'un birçok semtinde bu hafta sonu BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintisi yapılacak. İşte, BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintisinin yapılacağı o ilçeler.

05 Ocak 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., ŞELALE Cd., OKYANUS Cd., LİMAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19783-11328-11309-11308-11307-11306-11305)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., OKYANUS Cd., ŞELALE Cd., SEDEF Sk., YENGEÇ Sk., KIYI Sk., ÇAPA Sk., DENİZATI Sk., PARK YOLU Sk., TAYFUN Cd., LİMAN Cd., BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19784-11328-11309-11308)

- MASLAK Mh., DEREBOYU 2 Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19866-4067)

- ORTAMAHALLE Mh., MALTEPE Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19873-8327)

- MALTEPE Mh., KARACABEY Sk., DOKUMACILAR SİTESİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19874-8802)

- TERAZİDERE Mh., GÜNEŞ Cd., SİNAN Sk., MANASTIR Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19875-8677)

- ÇİLİNGİR Mh., DURUÇAY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19832-29388)

- FERHATPAŞA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19893-23290 23400 23230 23360 23040)

- ETİLER Mh., NİSBETİYE Cd., OVUN Sk., GÜLŞEN Sk., ÖZDEŞ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19841-3597)

- ETİLER Mh., EDİNCİK Sk., TAŞLIÇAY Sk., YANARSU Sk., TEPECİK YOLU Sk., DERİNCE Sk., İNCESU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19842-3829)

- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19905-28820)

- DEREAĞZI Mh., ÖMER SEYFETTİN Cd., HASAN TAHSİN Cd., RUMELİ Cd., GİRNE Cd., ZAMAN Sk., YARASA Sk., NEDİM Sk., ÇAMÖZÜ Sk., DEMETİM Sk., FİDAN Sk., LAMİA Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19898-22137)

- GÜRPINAR Mh., VATAN Cd., ÖMER SEYFETTİN Cd., TUTAM Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19900-22433)

- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19904-29334-28637-29292-28820-29655-28078-29104-29020-28480-28275-29405-29405-29540-29419-29587-28488-29539-28225-29910)

- ADNAN MENDERES Mh., GÜLBAĞLAR Cd., BAHA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19913-29211)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., EGEMEN Cd., ATATÜRK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19914-29621)

- ESENTEPE Mh., 2850. Sk., 2399. Sk., 2400. Sk., 2403/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19922-29956 tm)

- HOBYAR Mh., ANKARA Cd., AŞİREFENDİ Cd., BÜYÜK POSTANE Cd., HEKİM ÇIKMAZI Sk., MUHZIRBAŞI Sk., MİMAR VEDAT Sk., MİMAR KEMALETTİN Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19926-2105 TM)

- ZAFER Mh., BAHARİSTAN Sk., EMİR SULTAN Sk., BAĞLARBAŞI Sk., BALÇIK Sk., ERGUVAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19944-31039)

- ZAFER Mh., AYDINLIK Sk., AYŞEÇAVUŞ Sk., MARSAN Sk., AKARSU 1 Sk., AKARÇEŞME Sk., EMİR SULTAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19945-31023)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., PERVİN Sk., İSFAHAN Sk., TOPLU Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., KENANBEY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19935-31024)

- YEŞİLKENT Mh., UĞUR MUMCU Cd., G-531 Sk., G-529 Sk., G-171 Sk., G-530 Sk., G-172 Sk., G-183 Sk., G-173 Sk., G-174 Sk., G-520 Sk., G-170 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19942-20148)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., KÖKSAL Sk., FATİH Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19938-31020)

- KAVAKLI Mh., BATI TRAKYA Bul., AYAZMA Cd., MARMARA Cd., İSTANBUL Cd., TURGUT ÖZAL Cd., SAHİL Mh., MARMARA Cd., ANAFARTALAR Sk., DEREAĞZI Mh., ZİYA GÖKALP Cd., ULUBATLI HASAN Sk., KORUKENT Cd., HASAN TAHSİN Cd., ÖMER SEYFETTİN Cd., SERİNPINAR Cd., GÜRPINAR Mh., ERTUĞRUL Sk., HASAN TAHSİN Cd., PEKMEZ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19975-20329-27108-27035-22619-22612-22556-22435-22411-22324-22319-22317-22316-22315-22166-22137-22054-22048-22046-21887-21755-21510-21452-21416-21195)

- HÜRRİYET Mh., 261. Sk., 262. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 265. Sk., 266. Sk., 267. Sk., 280. Sk., 281. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 323. Sk., 324. Sk., PAŞAÇAYIRI Cd., KÖŞK Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., YENİ MAHALLE Mh., 504. Sk., 505. Sk., 512. Sk., MERDİVENLİ Cd., ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL Cd., ŞEHİT OKAN GÜNER Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19989-28418 tm)

- TARABYA Mh., ACAR KUBİLAY Sk., ARABAYOLU Cd., NEŞE.. Sk., TAFLAN Sk., YAYLA Sk., KİREÇBURNU Mh., LALE.. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19984-4272)

- 75. YIL Mh., 1306. Sk., 1306/1. Sk., 1307. Sk., 1308. Sk., 1309. Sk., 1310. Sk., 1305. Sk., 1304. Sk., 1312. Sk., 1303. Sk., 1303/1. Sk., 1314. Sk., 1315. Sk., 1316. Sk., 1317. Sk., 1319. Sk., 1320. Sk., 1322. Sk., 1321. Sk., CUMHURİYET Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19988-29219 tm)

06 Ocak 2019 Pazar günü planlı kesinti programı

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., SÜZER Bul., TAYFUN Cd., YELKEN Sk., LİMAN Cd., YENGEÇ Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19785-11307-11306-11305)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., TAYFUN Cd., SÜZER Bul., YENGEÇ Sk., SEDEF Sk., PARK YOLU Sk., YELKEN Sk., YOSUN Sk., MERCAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19786-11307-11306-11305)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., SERÇE KALE Sk., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19876-8014)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19877-8701)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19878-8811)

- ÇİLİNGİR Mh., YENİÇAĞ Sk., DEĞER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19830-29388)

- İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19908-29105-29106)

- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19911-29334-28637-29292-28820-29655-28078-29104-29020-28480-28275-29405-29405-29540-29419-29587-28488-29539-28225-29910)

- İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19906-29105-29106-28796-28795-28446-29536-29209-29517-29083-29210-29515-29426-29541-29542-29596-29086-29629-29692-29021-29646-296456-29597-28556-28529-29338-29787-28538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29379-29528-29457-29849-29353-29643-29535-29404-28802)

- NENEHATUN Mh., AĞADERE Sk., FERİT Sk., ASLANTAŞ Sk., TEŞVİKİYE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19915-28629)

- NİŞANCA Mh., DERİNKUYU Sk., HAVUZLU HAMAM Sk., HAVUZLU KÜLHAN Sk., HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI Sk., HAVUZLU MESCİT Sk., LATİF Sk., NİŞANCA BOSTANI Sk., TUĞRAKEŞ Sk., TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI Sk., TÜRKELİ Cd., TÜRKELİ 2. ÇIKMAZI Sk., MİMAR KEMALETTİN Mh., ŞEHNAMECİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19927-2379 TM)

- ESENTEPE Mh., 2398. Sk., 2392. Sk., 2391. Sk., 2390. Sk., 2403/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19923-29956 tm)

- BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19939-28802)

- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., DENİZ AKTAŞ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19955-22330-22426-22401-21916)

- BOLLUCA Mh., BAKİ Sk., ABDULLAH GÜL Cd., BATTALGAZİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19937-29404)

- MURATPAŞA Mh., CUMHURİYET Cd., CEMİYET Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19982-8096)

- AKSARAY Mh., ALEMDAR Mh., BALABANAĞA Mh., BEYAZIT Mh., BİNBİRDİREK Mh., CANKURTARAN Mh., CERRAHPAŞA Mh., HASEKİ SULTAN Mh., HOCAPAŞA Mh., İSKENDERPAŞA Mh., KALENDERHANE Mh., KATİP KASIM Mh., KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., KÜÇÜK AYASOFYA Mh., MESİHPAŞA Mh., MİMAR KEMALETTİN Mh., MİMAR HAYRETTİN Mh., MOLLA FENARİ Mh., MOLLA GÜRANİ Mh., MUHSİNE HATUN Mh., SULTAN AHMET Mh., SİLİVRİKAPI Mh., SÜLEYMANİYE Mh., SÜMBÜL EFENDİ Mh., ŞEHSUVAR BEY Mh., YEDİKULE Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19983-2100 İTM , 2101 İTM , 2250 İTM)

- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., DEREBOYU Cd., HARMAN 1 Sk., TALAT PAŞA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında ORTABAYIR Mh., ATALAR Cd., ATALAR ÇIKMAZI Sk., BACADİBİ Sk., DEREBOYU Cd., HARMAN Sk., KAVAKLI Sk., MAHYA Sk., MEKİK Sk., TALATPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19986-9531)

- FİRUZKÖY Mh., MEZARLIK ÜSTÜ Cd., BAĞLARİÇİ Cd., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20072-20420-21155-27402-21949-200375166-27573)

- İSLAMBEY Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20043-28763)