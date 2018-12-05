Elektrikler ne zaman gelecek? 5-6 Aralık planlı kesinti programı

İstanbul'un birçok semtinde yaşanan elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar internet üzerinden 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı araştırmaya başladı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 5-6 Aralık planlı kesinti programı.

5 Aralık 2018 Çarşamba günü planlı kesinti programı

- DEMİRTAŞ Mh., KALEM Sk., KEPENEKÇİ MEDRESESİ Sk., KEPENEKÇİ SABUNHANESİ Sk., KEPENEKÇİ Sk., KEPENEKÇİ YOKUŞU Sk., ODUN KAPISI YOKUŞU Sk., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., DERVİŞ ALİ Mh., HOCA ÇAKIR 1. ÇIKMAZI Sk., HOCA ÇAKIR Cd., SÜLEYMANİYE Mh., AĞIZLIKÇI Sk., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., SİYAVUŞPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19037-2424 TM)

- KAPTANPAŞA Mh., DARÜLACEZE Cd., İDİL Sk., İETT BLOKLARI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19059-3459)

- DEMİRTAŞ Mh., AYRANCI Sk., FETVA YOKUŞU Sk., NAMAHREM Sk., HOCA GIYASETTİN Mh., HOCA GIYASETTİN Sk., KASNAKÇILAR Sk., KÜÇÜKPAZAR Cd., KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ Sk., MEHMETPAŞA CAMİİ Sk., MEHMETPAŞA ÇIKMAZI Sk., MEHMETPAŞA YOKUŞU Sk., TAVANLI ÇEŞME Sk., TAVANLI MASLAK Sk., VEFA Cd., SÜLEYMANİYE Mh., DÖKMECİLER HAMAMI Sk., DÖKMECİLER Sk., MİMAR SİNAN Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19038-2123 TM)

- KAPTANPAŞA Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19058-3419)

- TOMTOM Mh., NURİ ZİYA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19060-3790)

- KANARYA Mh., 1505. Sk., BÜLBÜL Sk., KAŞIKÇIN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19118-11604)

- TUNA Mh., 678. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19000-18262-18270-18297)

- MASLAK Mh., AKASYA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19085-4545)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19101-1817)

- MERKEZEFENDİ Mh., G/42 Sk., G/44 Sk., G/49 Sk., G/51 Sk., G/52 Sk., G/53 Sk., G/54 Sk., G/55 Sk., G/56 Sk., LONDRA ASFALTI Cd., İETT SİTE YOLU Sk., MERKEZEFENDİ Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19102-1173)

- KANARYA Mh., TAVUS KUŞU Cd., DİVRİĞİ KUŞU Sk., 1.FEVZİ ÇAKMAK Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19120-11602)

- KANARYA Mh., ŞAHİN Cd., YENİ BÜLBÜL Sk., BÜLBÜL Sk., KIZ KUŞU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19121-11608)

- KANARYA Mh., ŞAHİN Cd., TOY Sk., DR. SADIK AHMET Cd., GECEKUŞU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19119-11815)

- HAMİDİYE Mh., HASDAL Cd., SELÇUKLU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19189-9618 HASDAL ASKERİYE TRAFO BAKIM)

- GÜZELTEPE Mh., KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19190-9561 TM HASDAL ASKERİYE TRAFO BAKIM)

- HABİBLER Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19193-28234 TM 28588 TM 29451 TM 29454 TM 28091 TM 28092 TM 28561 TM 28562 TM 28685 TM 29469 TM 29045 TM 28926 TM 28250 TM 28947 TM 28045 TM 29449 TM )

- MASLAK Mh., BİLİM Sk., ZÜMRÜT Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19083-4422)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., ZEYTİNDALI Sk., ERDAL Sk., ŞEHADET Sk., DEVRAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19176-29333)

- YENİMAHALLE Mh., AYDINLAR Cd., İSTANBUL Cd., KUMBURGAZ Mh., İSTANBUL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19184-24096 24495 24371)

- KARAYOLLARI Mh., 568. Sk., 568/1. Sk., 568/2. Sk., 568/3. Sk., 568/4. Sk., 648/1. Sk., 648. Sk., 647/1. Sk., 647. Sk., 645. Sk., CEBECİ Cd., 650. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19170-29042 tm)

- BAŞAK Mh., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19183-23647)

- KUŞTEPE Mh., MECİDİYEKÖY Mh., İZZET PAŞA Mh., GÜLBAHAR Mh., ESENTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19156-ÇAĞLAYAN GİS TRB)

- İMRAHOR Mh., LAYİHA Cd., FERHATPAŞA Sk., ÇAMLIYAYLA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19164-29210-29517-29083-29210-29515-29426-29541-29542-29596-29086-29629-29892)

- MİTHATPAŞA Mh., ESKİ KEMERBURGAZ YOLU Cd., MİMAR SİNAN Mh., ESKİ KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında AYAZAĞA Mh., CENDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 16:20-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19191-9499)

- CUMHURİYET Mh., 2375. Sk., LÜTFİ AYKAÇ Bul., YUNUS EMRE Bul., CEBECİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19166-28716 tm)

- BALIKYOLU Mh., 476. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19171-20509 dp:6)

- ADNAN MENDERES Mh., GÜLBAĞLAR Cd., BAHA Sk., GÖKSU Sk., SULTAN ÇELEBİ MEHMET Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19174-29211-29430-29431-28817)

- YEŞİLKENT Mh., G-523 Sk., G-524 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19177-21326 DP:1)

- BAHÇELİEVLER Mh., KÜLTÜR Sk., RESSAM HALİM Sk., SAKARYA 2 Sk., MEHMETÇİK Sk., DİZER Sk., HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., KOMİK HASANEFENDİ Sk., DR.SÜREYYA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19187-762)

- ORUÇREİS Mh., 611. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18532-18213)

- ORUÇREİS Mh., 615. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18533-18239-18273)

6 Aralık 2018 Perşembe günü planlı kesinti programı

- SİNANPAŞA Mh., ALTINTAŞ Sk., ŞEHİT DURSUN BAKAN Sk., AŞIK GARİP Sk., HATTAT TAHSİN Sk., TÜRKALİ Mh., MECİT ALİ Sk., ŞEHİT ASIM Cd., MISIRLIBAHÇE Sk., IHLAMURDERE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19061-3924)

- TUNA Mh., 678. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19001-18262-18270-18297)

- TARABYA Mh., GÜLVEREN Sk., HAYAT ÇEŞMESİ Sk., TARAVET Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19088-4224)

- HOCA GIYASETTİN Mh., KATİP ŞEMSETTİN Sk., TAVANLI ÇEŞME Sk., TAVANLI MASLAK Sk., VEFA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19039-2296 TM)

- CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., KAZANCI YOKUŞU Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., BİLLURCU Sk., İSTİKLAL Cd., GÜMÜŞSUYU Mh., OSMANLI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19063-3159)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19096-8641)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19097-8850)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., 1.KÖMÜRCÜ YOLU Cd., 1.KAYALI Sk., 1.BÜLENT Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19125-11533)

- CİHANNÜMA Mh., BARBAROS Bul., BOSTANCI VELİ Sk., RESSAM HAMDİ BEY Sk., AKDOĞAN Sk., İSMAİLİYE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19062-3622)

- PTT EVLERİ Mh., HACIOSMAN BAYIRI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19087-4642)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., 2.BARBAROS Sk., 1.FATİH Sk., ŞEHİT ERDİNÇ DURAN Cd., 1.OĞUZHAN Sk., 2.SÜMBÜL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19123-11812)

- ADNAN MENDERES Mh., FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19200-28817-29430-29431-29211-28786-28585-28578-29286-29595-29945-29212-28785-29333-29897-29105-29106-28796-28795-28446-29517-29083-29210-29515-29426-29541-29542-29596-29086-29629-29892-29209-29536-29021-29646-29645-29537-28556-29539-29336-29787-29538-29535-29404-28802-29338-29102-28794-29958-29528-29457-29849-29353-29643-24484-29446-29796-29379-28431-29097-28439-28251-28309-28681-)

- KUŞTEPE Mh., TOMURCUK Sk., DR. SUPHİ EZGÜ Sk., MESUT CEMİL Sk., İZZET PAŞA Mh., AYAZMA YOLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19211-9639)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19098-8033)

- YEŞİLKENT Mh., G-552 Sk., G-554 Sk., G-555 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19178-20147 DP:2)

- HADIMKÖY Mh., HASTANE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19202-20401-20402-20957-27530-20536-20702-20403-22172-20713-20461-27322-27321-20158-27862-20599-22611-22890-22891-22238-22239-22895-27331-20980-20981-20982-22894-22893-22892-22840-27248-20712)

- KUŞTEPE Mh., LEYLAK 1 Sk., DR. SUPHİ EZGÜ Sk., MESUT CEMİL Sk., GÜMÜŞHANE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19212-9659)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., 1.FEVZİ ÇAKMAK Cd., 6.GÜL Sk., COŞKUNER Sk., 2.FİDAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19122-11274)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., TURAN SEÇKİN Sk., 4.KARTAL Sk., 1.MENDERES Sk., ŞEHİT ERDİNÇ DURAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19124-12376)

- KARADENİZ Mh., 1160/1. Sk., 1160. Sk., 1161. Sk., 1162. Sk., 1163. Sk., 1164. Sk., 1165. Sk., 1166. Sk., 1103/3. Sk., 1103/4. Sk., 1103/6. Sk., 1104. Sk., 1104/1. Sk., 1105. Sk., 1110. Sk., 1113. Sk., 1113/1. Sk., 1113/2. Sk., 1114. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19172-29074 tm)

- 75. YIL Mh., 1302. Sk., 1304. Sk., 1305. Sk., 1306. Sk., 1306/1. Sk., 1307. Sk., 1308. Sk., 1309. Sk., 1310. Sk., 1323. Sk., 1322. Sk., 1321. Sk., 1320. Sk., 1324. Sk., 1324/1. Sk., 1324/2. Sk., 1325. Sk., 1325/1. Sk., 1326. Sk., 1326/1. Sk., 1326/2. Sk., CUMHURİYET Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19175-29219 tm)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 1. Cd., 2. Cd., KAMELYA Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19199-20864)

- SOĞANLI Mh., NEVRUZ Sk., SERBAŞ Sk., KAAN Sk., BİLGE Sk., DEDEKORKUT Sk., SOKULLU Sk., SERAY Sk., HIZIR Sk., ÇAVUŞPAŞA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19188-741)

- HASTANE Mh., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19205-20581)

- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19206-28787-29403-28792-29468-29456-29081-28078-29667-28818-29388-29501-29502-29500-28789-28586-29264-28384-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884-29319-29556-28044-29174-28273-29411-28461-28692-29744-29701--29712-28475-28477-29546-29785-28568-29544-29545-28165-29087-29548-29549-29786-)

- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19207-29334-28637-29292-28820-29655-28078-29104-29020-28480-28275-29405-29405-29540-29419-29587-28488-29539-28225-29910)

- KUMBURGAZ Mh., İSTANBUL Cd., BELEDİYE Cd., ÇEŞME Cd., KANAL Sk., PTT 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19220-24040 24041 24042)

- BALIKYOLU Mh., 473. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19173-20509 DP:5)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19195-1726)

- HABİBLER Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19194-28234 TM 28588 TM 29451 TM 29454 TM 28091 TM 28092 TM 28561 TM 28562 TM 28685 TM 29469 TM 29045 TM 28926 TM 28250 TM 28947 TM 28045 TM 29449 TM )

- BOYALIK Mh., ÇINARDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19210-29845-28230-28543)

- FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., HASAN ÖNEL Cd., KARA ALİ Cd., BAĞLARİÇİ Cd., MEZARLIK ÜSTÜ Cd., MEZARLIK ALTI Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19218-21461)

- SEYRANTEPE Mh., İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU Cd., CESUR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:00-18:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19213-9651)

- İHSANİYE Mh., PINARCA Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19221-23072-23079-23619)

- ALİBEYKÖY Mh., ATATÜRK Cd., 1.ARALIK Sk., MERT Sk., KIVRILAN Sk., CAMİİ ARKASI Sk., 2.CAMİİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9733-28741 tm)

- ORUÇREİS Mh., 616. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18534-18273)

- ORUÇREİS Mh., 617. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18535-18273)