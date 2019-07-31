Elektrikler ne zaman gelecek? 31 Temmuz İstanbul planlı elektrik kesintileri
AYEDAŞ ve BEDAŞ, vatandaşları elektrik kesintisi programı konusunda uyardı. Planlı kesinti programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrik kesintileri hangi ilçelerde yaşanacak, hangi mahalleler kesintiden etkilenecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ, 31 Temmuz kesinti programı...
İstanbul'da zaman zaman planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı kesinti listeleriyle vatandaşları saatler öncesinden bilgilendiriyor. Peki, bugün hangi ilçelerde, kaç saat elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 31 Temmuz elektrik kesintisi programı...
- MERKEZ Mh., SELAMET Sk., CEYHUN Sk., ZİNNUR Sk., BAĞLAR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26086-9107 T.M.)
- MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., ÇARŞI Sk., HASAT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26125-3358)
- 19 MAYIS Mh., BÜYÜKDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26126-3681)
- ESKİ HABİPLER Mh., SAKIZ Sk., SELVİLER Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26135-28898)
- SÜMBÜL EFENDİ Mh., HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI Sk., HACI HAMZA MEKTEBİ Sk., KADIN NİNE Sk., KOÇDİBEK ÇIKMAZI Sk., KOÇDİBEK Sk., SİLİVRİKAPI Mh., ALAY İMAMI Sk., BEYÇAYIRI Sk., HANCI KARAGÖZ Sk., YEDİ ŞEHİTLER Sk., ÖNAL Sk., İBRAHİMPAŞA TÜRBESİ Sk., İMAM MEHMET Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26099-2790 TM )
- MERKEZ Mh., NADİDE Sk., BAŞAK 1 Sk., DARÜLACEZE Cd., KAPTANPAŞA Mh., BAHÇECİK Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Mh., BORU ÇİÇEĞİ Sk., IŞIKLI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26127-3661)
- BAŞAK Mh., YEŞİL VADİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26157-12451)
- SAZLIBOSNA Mh., HARAÇÇI Mh., HACIMAŞLI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26165-28277-28608-28370-28471-28270-29263-29090-41631-28818-28576-29667-29895-29254-29910-28488-29539-41533-28570-28592-28788-29341-29342-28678-41632-41633-40640-29815-29552-29969-28553-29914-29550-29795-28334-28616-29551-40641-28240-29606-29568-40642-29553-29554-28634-28819-28762-28386)
- ŞİRİNEVLER Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5. Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK FIRAT Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., DUMLUPINAR Cd., YILDIRIM 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26149-485)
- BAŞAK Mh., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., YEŞİL VADİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26155-12298)
- YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26172-28309)
- NENEHATUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26180-29251)
- YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26182-28439)
- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26190-4139)
- ATATÜRK Mh., GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26191-21021)
- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26192-4593)
- OSMANGAZİ Mh., 2685. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26193-21588)
- ATATÜRK Mh., GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26195-20227)
- ATATÜRK Mh., KURUÇEŞME Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26199-20361)
- OSMANGAZİ Mh., 2661. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26200-22843)
- ATATÜRK Mh., REYHAN Sk., 2226. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26201-27183)
- ADNAN MENDERES Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26213-28817-29430-29431-29211)
- HASTANE Mh., AYASOFYA Cd., CONK BAYIRI Sk., KÜÇÜK ÇİFTLİK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26216-20403-21095)
- YENİMAHALLE Mh., BALABAN Sk., REFAH Sk., MESUT Sk., HAYIRLI Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26218-31591)
- İNÖNÜ Mh., 27. Sk., 28/1. Sk., 27/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26233-18587)
- 100. YIL Mh., 1. Cd., 3. Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26238-18251)
- MİMAROBA Mh., ÇARMIKLI Cd., MUSTAFA KEMAL Bul., UĞUR MUMCU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26243-24162 24163 24164)
- ÇİFTLİKKÖY Mh., BELGRAT Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26244-23244 24026 23687 23098 23097 23449 23713 23657 23105 23513 23636 23648 23433 23227 23416 23215 23247)
- MURATBEY MERKEZ Mh., BEND Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26245-23742 24348 23334 23358)
- DEMİRKAPI Mh., ÖMÜRLÜ Sk., TUFAN Sk., BAŞAK Sk., KALE Sk., 4. Sk., 4/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26221-31142)
- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., ŞEVKİ KARAKAŞ Cd., KARAKAŞ Sk., ÜMRAN Sk., HAMARAT Sk., MELEK Sk., SİPER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26229-25291-25741-25268-25246)
- YENİ Mh., ERKİN BALABAN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26257-26305)
- BALABAN Mh., ASLANAĞZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26258-26328)
- MENDERES Mh., 353. Sk., 344. Sk., 351. Sk., 354. Sk., 350. Sk., PİRİ REİS Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26239-18016)
- KAZIM KARABEKİR Mh., 8/5B Sk., 8/1. Sk., 8/3. Sk., 8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26241-18547)
- ORTAKÖY Mh., ASLANTEPE Cd., MERA Cd., TAŞKÖPRÜ Cd., ARDIŞIK Sk., ŞAMPİYON Sk., UZUNFISTIK Sk., MEYAN Sk., FASIL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26263-25879-26309-25964)
- UĞUR MUMCU Mh., 2278. Sk., 2317. Sk., 2319. Sk., 2320. Sk., 2321. Sk., 2322. Sk., 2343. Sk., 2345. Sk., ORHAN GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26068-28255 TM)
- MERKEZ Mh., TABYA Cd., SADABAD Cd., SARDUNYA Sk., TOPATAN Cd., MEKTEP Sk., ÇOBANÇEŞME Cd., YENİÇARŞI Sk., VARNA Sk., EGE Sk., MEZBAHA Sk., LİSE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26083-9038 T.M.)
- HAMİDİYE Mh., KARAKAŞ Sk., FERMAN Cd., HENDEK Sk., ONUR Sk., MENZİL Sk., ÇETİNKAYA Sk., HİLAL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26084-9072 T.M.)
- YEŞİLKENT Mh., G-866 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26051-27557)
- KARAYOLLARI Mh., 1608. Sk., 1610. Sk., 1611. Sk., 1612. Sk., 628. Sk., 630. Sk., 632. Sk., 641. Sk., 642. Sk., 644. Sk., 646. Sk., 647. Sk., 648. Sk., FATİH Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26069-28009 tm)
- SEYYİD ÖMER Mh., ALİ ŞİR NEVAİ Sk., EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI Sk., EMRULLAH EFENDİ Sk., HÜSEYİN KAZIM Sk., KIRIMLI AZİZ Sk., KÖPRÜLÜZADE Sk., SIRRIPAŞA Sk., TAŞKÖPRÜLÜZADE Sk., YONCALI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26098-2801 TM)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle