Elektrikler ne zaman gelecek? 30 Mayıs İstanbul elektrik kesinti programı

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 30 Mayıs tarihindeki elektrik kesintisi bilgileri...

BEDAŞ 30 MAYIS KESİNTİ PROGRAMI

- DİKİLİTAŞ Mh., YENİDOĞAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24374-3509)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 1/7. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24037-18574)

- PİRİNÇÇİ Mh., AĞAÇKAKAN Sk., ÇINGIRAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24460-29045 TM)

- BÜYÜKDERE Mh., KIZILAY ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24268-4216)

- DİKİLİTAŞ Mh., EREN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24375-3707)

- DİKİLİTAŞ Mh., ASUDE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24373-3534)

- GAZİ Mh., 1380. Sk., 1381/1. Sk., 1382. Sk., 1382/1. Sk., 1411. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1414/1. Sk., 1419. Sk., 1420. Sk., 1422/1. Sk., 1425. Sk., 1425/2. Sk., GAZİ CEBECİ Cd., KIBRIS Cd., ESENTEPE Mh., 2900. Sk., 2902. Sk., 2903. Sk., 2904. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24391-28507 tm)

- YAKUPLU Mh., 102. Sk., 104. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24322-21939 DP:7/4)

- DİKİLİTAŞ Mh., DİKİLİTAŞ Sk., SARDUNYA Sk., ZAMBAK Sk., DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI Sk., EMİRHAN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24376-3321)

- GÜVEN Mh., ERGUVAN Sk., İNÖNÜ Cd., HANZER Sk., MENDERES Cd., POSTA Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24336-497)

- GAZİTEPE Mh., GÜMÜŞLER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24386-25505)

- MEVLANA Mh., 875. Sk., 832. Sk., 833. Sk., 836/1. Sk., 836/2. Sk., 874. Sk., SEFA Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24390-28482 TM)

- GÜZELTEPE Mh., BAKİ Sk., DİKMEN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24392-28546 TM)

- HABİBLER Mh., 2726. Sk., 2727. Sk., 2728. Sk., 2732. Sk., 2733. Sk., 2734. Sk., 2735. Sk., 2740. Sk., 2741. Sk., 2742. Sk., 2745. Sk., A-1 Cd., Z-1 Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24393-28588 TM)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., 19 MAYIS Cd., ALİ RIZA EFENDİ Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24445-1256)

- ADNAN KAHVECİ Mh., ALEMDAĞ Cd., TOPÇU Sk., KONAK Cd., EVRİM Sk., OSMANLI Cd., ENGİN Sk., SAYACA Cd., SEYRAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24355-20267-20270-20271-20272 )

- MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24430-9571-9957-9055-9295-9064-9057-9060-9912-9058-9061-9559-9560-9584-9395-9676-9600-9218-9062-9672 T.M.)

- BAHÇELİEVLER Mh., KÜLTÜR Sk., HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN Sk., DR.SÜREYYA Sk., İBRAHİM ERK Sk., SAKARYA 2 Sk., YILDIZLI Sk., KOMİK HASANEFENDİ Sk., DİZER Sk., HACER HANIM Sk., MEHMETÇİK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24466-451)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., HANIMELİ ÇİÇEĞİ Sk., YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN Sk., KARANFİL Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24444-1323)

- İSTASYON Mh., 1423. Sk., YARIMBURGAZ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24472-11227)

- HADIMKÖY Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., FATİN RÜŞTÜ ZORLU Cd., HASAN POLATKAN Cd., KURTULUŞ Sk., OLUŞUM Sk., SAFİYE AYLA Cd., TOPUZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 07:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24462-22611,27322,27321,20156)

- ALEMDAR Mh., BAB-I ALİ Cd., HOBYAR Mh., TÜRKOCAĞI Cd., MOLLA FENARİ Mh., CELAL FERDİ GÖKÇAY Sk., CERİDEHANE Sk., SELVİLİ MESCİT Sk., TASVİR Sk., ŞEREFEFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24478-2112 TM)

- MOLLA FENARİ Mh., CERİDEHANE Sk., SELVİLİ MESCİT Sk., TASVİR Sk., TÜRKOCAĞI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24479-2218 TM)

- CUMHURİYET Mh., EBABİL Cd., NERGİS Sk., ZAMBAK Sk., TOMURCUK Sk., NİLÜFER Sk., İSTASYON Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24484-11101)

- ORHAN GAZİ Mh., 1646. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24487-22950 22951 22952)

- ADNAN MENDERES Mh., ÇANGAL ÇEŞME Cd., YAHYA KEMAL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24494-28578)

- İSLAMBEY Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., FATİH Cd., NENEHATUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-02:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24505-28327-29349-29999-29350-28629)

- İNÖNÜ Mh., 1307. Sk., 1321. Sk., HALKALI Cd., İSTİKLAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24463-11439)

- TEVFİKBEY Mh., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24464-11852)

- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., 2.ATATÜRK Cd., MUZ DALI ÇIKMAZI Sk., FAHRİ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24465-11120)

- BAHÇELİEVLER Mh., ÇAY ÇİÇEĞİ Sk., MEHMETÇİK Sk., SAKARYA 2 Sk., KOMİK HASANEFENDİ Sk., DİZER Sk., KÜLTÜR Sk., HACER HANIM Sk., KÖROĞLU Sk., BEGONYALI Sk., HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24468-053-1-2)

- İSTASYON Mh., YARIMBURGAZ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24470-12666)

- MUHSİNE HATUN Mh., BABAYİĞİT Sk., BÜYÜK KÖMÜRCÜ Sk., CEMRE Sk., FINDIKKIRAN Sk., GERDANLIK Sk., KANTARCI SÜLEYMAN Sk., MÜSTEŞAR Sk., SAMSA Sk., TAVAŞİÇEŞMESİ Sk., TELLİ ODALAR Sk., ÖRDEKLİBAKKAL Sk., ŞEHSUVAR BEY Mh., BEHRAMÇAVUŞ Sk., DÜZGÜN Sk., KÖMÜRCÜ MUSTAFA Sk., KÜRKÇÜBAŞI MEKTEBİ Sk., KÜRKÇÜ KUYUSU Sk., PARILTI Sk., ÇAKMAKTAŞI Sk., ÇAPARIZ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24476-2313 TM)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 1. Cd., 2. Cd., 3. Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., BOĞAZKÖY Cd., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24488-20854 20855 22291)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., İMRAHOR Cd., DERSAADET Cd., TALATPAŞA Mh., İMRAHOR Cd., TERASEVLER Sk., TERASEVLER2 Sk., GÜRSEL Mh., YANKI Sk., BİLGEHAN Sk., GECE Sk., GÜLİSTAN Sk., RABAK Sk., KIRIM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24493-9160,9161,9366 T.M.)

- RAMİ YENİ Mh., DİKİLİAĞAÇ Sk., RAMİ CUMA Mh., CUMA CAMİİ Sk., ŞEYH ABDULLAH Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24495-8625)

- RAMİ CUMA Mh., BOSNA Cd., MAHMUDİYE Cd., RAMİ EYÜP YOLU Cd., BAĞLAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24496-8884)

- RAMİ CUMA Mh., ARİFPAŞA Cd., İSLAMBEY Mh., KARA SÜLEYMAN TEKKE Sk., TAHTAMİNARE BOSTANI Sk., TAHTAMİNARE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24498-8309)

- KURUÇEŞME Mh., ÇINARLIÇEŞME Sk., YOL Sk., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24502-3925)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., FATİH Cd., NENEHATUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24507-29092)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., AKÇAAĞAÇ Sk., YÜKSEL Sk., YÜKSEK Sk., MEŞE Sk., LİMON Sk., KAVAKLI Sk., FATİH Cd., SAVAŞ Cd., SELVİ Sk., SÖĞÜT Sk., ZEYTİN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24491-189)

- RAMİ CUMA Mh., ŞEYH ABDULLAH Sk., RAMİ EYÜP YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24497-8310)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., NENEHATUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24504-28629)

- YENİMAHALLE Mh., ÇİMEN Sk., MURAT PAŞA Sk., MUSTAFA PAŞA Sk., MAYIS Sk., DEMİRKAPI Mh., SETBAŞI Sk., SEYHAN Sk., KARADENİZ Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24511-31598)

- GÜZELCE Mh., BALIKÇI Cd., ESİNEL Cd., YOĞURTHANE Cd., FENER Cd., SİNANOBA Mh., ÇARMIKLI Cd., AKKOR Cd., İBRAHİMZADE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24514-24196 24513 24302 24250 24107)

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