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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.11.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım elektrik kesintisi programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım elektrik kesintisi programı

İstanbul’un birçok yerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. İkamet ettikleri ilçedeki kesintilerin süresini merak eden vatandaşlar ‘elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, 30 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı

- PİYALEPAŞA Mh., ALAN Sk., SELÇUK Sk., ULAŞ Sk., PİYALEPAŞA Cd., FİLİZ Sk., DİLEK Sk., TOROS Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 07:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19026-3181)

- ALİ KUŞÇU Mh., ALİ NAKİ Sk., ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ Sk., HÜSEYİN REMZİBEY Sk., KIZAK Sk., ATİKALİ Mh., SERİN Sk., TEKİNER Sk., YAVUZ SELİM Cd., BALAT Mh., DEBBAĞ YUNUS 1. ÇIKMAZI Sk., DEBBAĞ YUNUS 2. ÇIKMAZI Sk., DEBBAĞ YUNUS 3. ÇIKMAZI Sk., DEBBAĞ YUNUS CAMİİ Sk., DEBBAĞ YUNUS Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., PAYTAK Sk., TURNA YOLU Sk., TOKSÖZLÜ Sk., MOLLABEY Sk., DÖNEMEÇ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18858-2308 TM)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., YILDIZ Sk., GÜRÜN ÇIKMAZI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18865-8248)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., YILDIZ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18866-8809)

- BAŞAKŞEHİR Mh., NURETTİN TOPÇU Cd., NECATİ COŞAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18841-12211)

- YENİKÖY Mh., DENİZ Sk., KUMSUYU ÖZGÜR Sk., KÜÇÜKTEPE Sk., ÖZGÜRLÜK Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18895-4201)

- ÇIRÇIR Mh., TOZLU Sk., 2.GÜVERCİN Sk., ADA Sk., BURKULAN Sk., YAYGAN Sk., HAKAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18911-28086 TM)

- MERKEZ Mh., ATA Sk., AKALAR Sk., BAHÇE Sk., BAHTİYAR Sk., HEDEF Sk., ERBAB Sk., GÜNEŞ Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18912-28231 TM)

- NECİP FAZIL KISAKÜREK Mh., HAVZA Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18900-21321 DP:3)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1453. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18953-28507 tm)

- KOCATEPE Mh., CUMHURİYET Cd., LAMARTİN Cd., TOPÇU Cd., RECEP PAŞA Cd., GÜMÜŞSUYU Mh., METE Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18966-3010)

- ÇAĞLAYAN Mh., YAYLA Sk., VATAN Cd., BAHTİYAR Sk., BAŞARAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18988-9077)

- MERKEZ Mh., ERSEVEN Sk., SELAMET Sk., BAĞLAR Cd., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:10-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18989-9107)

- ÖMERLİ Mh., KURTİNİ Sk., EFEKAN Cd., NUSRET Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18992-20050-27674-20836-20834)

- TUNA Mh., 677. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18997-18262-18297)

- FULYA Mh., BAHÇELER Sk., BÜYÜKDERE Cd., DENİZHAN Sk., AYTEKİN KOTİL Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18964-3268)

- SEMİZKUMLAR Mh., SARGÜN Cd., TERAKKİ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18928-25323,25225,25311,25312,25313,25032,25034)

- TALATPAŞA Mh., 1044. Sk., 1043. Sk., 1042. Sk., 1041. Sk., 1039. Sk., 1037. Sk., 1036. Sk., 1035. Sk., 1034. Sk., 1033. Sk., 1029. Sk., 1028. Sk., 1030. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18962-21626)

- FİRUZKÖY Mh., BALCIBÜK Cd., DENİZ YILDIZI Sk., GÖÇEN Sk., KERİM TEKİN Sk., TİRYAKİ SUYU Cd., YEŞİLKENT Mh., G-10 Sk., G-658 Sk., G-659 Sk., G-660 Sk., G-661 Sk., G-662 Sk., G-663 Sk., G-664 Sk., G-665 Sk., G-667 Sk., G-669 Sk., G-670 Sk., G-678 Sk., G-679 Sk., G-680 Sk., G-681 Sk., G-683 Sk., G-684 Sk., G-685 Sk., G-686 Sk., G-690 Sk., G-692 Sk., G-7 Sk., G-715 Sk., G-716 Sk., G-717 Sk., G-718 Sk., G-719 Sk., G-720 Sk., G-721 Sk., G-722 Sk., G-723 Sk., G-725 Sk., G-735 Sk., G-743 Sk., G-744 Sk., G-745 Sk., G-746 Sk., G-747 Sk., G-748 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18981-27061 27173 21338)

- 50. YIL Mh., A-2 Cd., A Cd., 2001. Sk., 2000. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2008. Sk., 2013. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2019. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19007-28517 TM)

- MERKEZ Mh., BAHTİYAR Sk., ÇAĞLAYAN Mh., SEVİNÇ Sk., YILDIZHAN Cd., BAHTİYAR Sk., YAYLA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18987-9043)

- RAMİ CUMA Mh., ATABEY Sk., YEŞİLÇINAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18994-8025-8625-8310)

- GENÇOSMAN Mh., MANOLYA Sk., ŞEBBOY Sk., GEÇİT Sk., KATMERCİ Sk., BEDRETTİN Sk., SARDUNYA Sk., YETKİN Sk., AYAZMA Cd., MEHMETÇİK Sk., MADALYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19017-681)

- MURATBEY MERKEZ Mh., GÜNEYGİRİŞİ Cd., FERHATPAŞA Mh., EMİN Sk., AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ Cd., BAHŞAYİŞ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AHMEDİYE Mh., AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19003-23198 23676 23301 23625 23017 23258 23197 23453 23269 23652 23146 23345 23491 23640 23371 23080 23372 23373 23374 23375 23335 23593 23503 23587 23394 23489)

- KARABURUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19015-29323-28748-28844-28737-28845-28066-28441-28846-28651-28783-29289-28764-29211-29660)

- GENÇOSMAN Mh., AYAZMA Cd., MESLEK Sk., YOLCU Sk., ULUS Sk., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., MERA Sk., MADALYA Sk., AYAZ Sk., YETKİN Sk., MEHMETÇİK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19018-696)

- GÖKALP Mh., 39/3 Sk., 39/6 Sk., 31/6 Sk., 31/7 Sk., 36 Sk., 39 Sk., 39/1 Sk., 39/10 Sk., 39/2 Sk., 39/4 Sk., 39/7 Sk., 39/9 Sk., 39/A Sk., 42/1 Sk., 43 Sk., 44/1 Sk., 44/2 Sk., 44/5 Sk., 49 Sk., 49/2 Sk., HASAN SEVİM Sk., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN Sk., YENİDOĞAN Mh., 41/1 Sk., 41/4 Sk., 41/5 Sk., 42/6 Sk., 44 Sk., 45/3 Sk., 45/5 Sk., 45/6 Sk., 45/7 Sk., 46 Sk., 46/1 Sk., 46/2 Sk., 48 Sk., 49 Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19020-1692)

- ORUÇREİS Mh., 578. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18501-18226)

- ORUÇREİS Mh., 580. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18504-18246-18629)

- BAŞAKŞEHİR Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., NURETTİN TOPÇU Cd., BAŞAK Mh., YUNUS EMRE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18842-12207)

- BAŞAKŞEHİR Mh., NECATİ COŞAN Cd., CAHİT ZARİFOĞLU Cd., ERDEM BAYAZIT Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., ŞAİR Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18843-12205)

- BAŞAKŞEHİR Mh., NECATİ COŞAN Cd., CAHİT ZARİFOĞLU Cd., ERDEM BAYAZIT Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., ŞAİR Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18844-12205)

- BAŞAKŞEHİR Mh., ERDEM BAYAZIT Cd., CAHİT ZARİFOĞLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18845-12415)

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