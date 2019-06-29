Elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Pazar günü elektrik kesinti programı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Pazar günü elektrik kesinti programı
GeriGündem Elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Pazar günü elektrik kesinti programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
29.06.2019 - 23:21, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Pazar günü elektrik kesinti programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Pazar günü elektrik kesinti programı

30 Haziran Pazar günü, İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin yaşanacağı ilçeler, mahalleler ve sokaklar ise Bedaş ve Ayedaş'ın internet sitelerinden duyuruldu. İşte, 30 Haziran İstanbul elektrik kesinti programı...

'Elektrikler ne zaman gelecek?' sorusu, semtlerinde elektirik kesintisi yaşanan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Pek çok vatandaşın ikamet ettiği semtlerde bugün de planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. İşte, o kesintilere ilişkin detaylar...

- ÖMERLİ Mh., TUNABOYU Sk., GENERAL ŞÜKRÜ KORALTI Cd., EFEKAN Cd., AREFE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24963-20050,27674,27386,20734,20834)

- HADIMKÖY Mh., ALİ RIZA BEY Cd., CELAL BAYAR Cd., İBNİ SİNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24964-22397,20118,27318,27290,27860)

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24971-8806)

- MALTEPE Mh., DOKUMACILAR SİTESİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24974-8835)

- ANADOLU Mh., BAYSAL Sk., DEMİRKAYA Sk., ŞEYDANUR Sk., YILMAZTÜRK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24933-29923-28262)

- ORHAN GAZİ Mh., 1665. Sk., 1656. Sk., KOZA Mh., 1673. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24941-20154 22249 20563)

- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., ÖZGÜLER Sk., NİYAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24965-22262,22694,20513,22813,27134,27444,22720)

- HADIMKÖY Mh., HASTANE Mh., 29 MAYIS Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24966-20575,22144,20453,20807,20811,20595,20789,20994,21629,27922,21553,22864,22147)

- YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24986-23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24962-8776)

- MURATPAŞA Mh., 14. BLOK Sk., 8. BLOK Sk., 3. BLOK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24973-8086)

- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., FIRIN Sk., EŞREF Sk., UMUT Sk., ADALI Sk., CANSEVER Sk., ZARA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25023-25548-25246)

- HADIMKÖY Mh., ALPERAY Sk., DENİZ KIZI Sk., GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR Cd., SİLAHTAR Sk., TURGUT REİS Cd., NİYAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25039-20768,20770,20771,27529,21121,27532,20772,22572,27941,20773,22947,20415,20783,22758,,20784,20763)

- HOBYAR Mh., ANKARA Cd., CEMAL NADİR Sk., CAĞALOĞLU YOKUŞU Sk., TÜRKOCAĞI Cd., NARLIBAHÇE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 03:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25046-2104)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., 29 EKİM Cd., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25047-31906,31963,31966,31988,31961,31960)

- VELİEFENDİ Mh., 75/2 ÇIKMAZI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25043-1746)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK Cd., ÇINAR Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25048-99372,31968,31422,31688,31959,31760,31967,31824)

- BEYAZIT Mh., TUĞCULAR Sk., TIĞCILAR Sk., LÜTFULLAH Sk., MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI Sk., MÜHÜRDAR EMİNPAŞA Sk., ÇADIRCILAR Cd., ŞEKER AHMETPAŞA Sk., MERCAN Mh., ÖRÜCÜLER KAPISI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25045-2069)

- BATTALGAZİ Mh., CUMHURİYET Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25059-20517)

- ÇAKIL Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24988-23700 23208 23683 23401 23062 23238 23327 23006 23425 23199 23678 23578 23173 23069 23515 23627 23488 23544 23388 23235 23253 23254 23092 23369 23166 23340 23630 23061 23333 23289 23329)

- HADIMKÖY Mh., HAMİT KAPLAN Sk., KOÇYİĞİT Sk., TURGUT REİS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25037-20762,20764,20765,20766,20759,,20760,20793,)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., İMRAHOR Cd., GAZHANE Cd., DERSAADET Cd., TALATPAŞA Mh., İMRAHOR Cd., TERASEVLER Sk., TERASEVLER2 Sk., GÜRSEL Mh., YANKI Sk., ESKİ BEŞİKTAŞ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25064-34,5-10 KV TR1 VE TR3 GÜÇ TRAFOLARI, 9160-Lale Sitesi-9161 Terasevler Sitesi-9366)

AYEDAŞ KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Döverek öldürdüler! Bozcaada'daki korkunç olayın nedeni belli oldu
Marmaris'te dehşete düşüren olay
2 milyonluk cinayet! Gerçek ortaya çıktı...
Milli Eğitim Müdürü'nün aracının önünü kesip sopayla saldırdılar