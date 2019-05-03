Elektrikler ne zaman gelecek? 3 Mayıs 2019 Cuma günü planlı kesinti programı
BEDAŞ, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. 3 Mayıs 2019 Cuma tarihli planlı kesinti programına göre, Büyükçekmece, Esenler, Bayrampaşa, Bağcılar, Esenler, Esenyurt gibi birçok Avrupa Yakası ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçeye bakım programı çalışması süresinde iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik verilemiyor. Günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 3 Mayıs tarihli elektrik kesintisi programı
- GÜZELCE Mh., YOĞURTHANE Cd., ESİNEL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22435-24034)
- NAMIK KEMAL Mh., 35. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23114-18062)
- NİNE HATUN Mh., AYAZMA Cd., DAVUTPAŞA Cd., 109. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23352-18007)
- KOCATEPE Mh., HAL BAĞLANTI Sk., HAL YOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23353-18888)
- FATİH Mh., PAZAR Cd., CÖMERT Sk., CEYLAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23369-31827)
- PINAR Mh., 1268. Sk., 1279. Sk., 1280. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23234-21628)
- ESENKENT Mh., ATATÜRK Bul., AŞIK VEYSEL Mh., HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., KEMAL SUNAL Sk., MENEKŞE Sk., MERİÇ Sk., RESNELİ NİYAZİ Sk., SÜLEYMAN DEMİREL Cd., TALATPAŞA Cd., VEDAT ALTUN Sk., CEMALPAŞA Cd., CEYHAN Sk., ENVERPAŞA Cd., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., YAKUP CEMİL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23242-20010 27339 20512 20530 20011 20012 22877 20013 20014 20015 20016)
- YEŞİLKÖY Mh., YEŞİLKÖY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23249-1717)
- ÇINAR Mh., 13/2. Sk., 13/7. Sk., 14. Sk., 13/8. Sk., 13/9. Sk., 12/9. Sk., 12/8. Sk., 13. Sk., 13/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23354-18556)
- AŞIK VEYSEL Mh., SÜLEYMAN DEMİREL Cd., RESNELİ NİYAZİ Sk., VEDAT ALTUN Sk., ARAS Sk., TALATPAŞA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23244-20014 20015 20016)
- PİRİNÇÇİ Mh., GÖRGÜLÜ Sk., UZMAN Sk., PUSULA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23270-28907 TM)
- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1272. Sk., 1273. Sk., 1274. Sk., 1276. Sk., 1279. Sk., 1280. Sk., 1280/1. Sk., 1280/2. Sk., 1289. Sk., 1294. Sk., 1295. Sk., 1297. Sk., 1298. Sk., 1299. Sk., 1300/1. Sk., 1300. Sk., 1300/2. Sk., GAZİ Cd., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında YEŞİLPINAR Mh., CANAN Sk., 3.DEFNE Sk., 2.MANOLYA Sk., 3.ORTANCA Sk., SEVGİ Sk., ŞEHİT METİN KAYA Sk., ŞELALE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23289-28085 tm-28088 tm)
- NAMIK KEMAL Mh., 32. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23309-18062)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., BALABAN Sk., ŞEHİT ZAİM FIRAT Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23324-31842)
- BAHÇELİEVLER Mh., GÜLTER HANIM Sk., ÇÖRE OTU Sk., RÖNTGEN Sk., AMİRAL NECDET URAN Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., RADYUM Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., İLİM Sk., KİRAZLI 1 Sk., GÜZİDE HANIM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23333-154)
- KADIKÖY Mh., KADIKÖY Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında OVAYENİCE Mh., BAKİ Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23337-25986-26040-26125-25873-25884)
- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., ÇAMLIK Cd., ÇAM Sk., 5.MENEKŞE Sk., CAMİİ Sk., 3.MANOLYA Sk., 1.AKASYA Sk., 2.KAVAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23349-9271 T.M.)
- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., HACI RIZA Sk., CUMHURİYET Cd., 2.EFE Sk., GÖKTÜRK Cd., ÇEŞMEBAŞI Cd., LAVANTA Sk., 3.MANOLYA Sk., TÜRKMEN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23350-9524 T.M.)
- YILDIZTEPE Mh., 30/7. Sk., 30/12. Sk., 30/11. Sk., 32/6. Sk., 32/8. Sk., 37. Sk., 35/9. Sk., 30/13. Sk., 35/13. Sk., 35/14B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23351-18578)
- GÜMÜŞYAKA Mh., BÜYÜKYALI Cd., AKÇAKOCA Cd., GÜRHAN Cd., KARACAOĞLAN Cd., ÖMER HAYYAM Cd., İSHAKPAŞA Cd., GÜÇLÜ Cd., ÇAĞDAŞ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23339-25089-25258-25051-25226-25183-25422)
- ADNAN MENDERES Mh., AYDINTUĞ Sk., BAHA Sk., SULTAN ÇELEBİ MEHMET Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23372-29211)
- KURUÇEŞME Mh., MUALLİM NACİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23390-3283)
- KURUÇEŞME Mh., MUALLİM NACİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23391-3244)
- ORTAKÖY Mh., GÜRCÜKIZI Sk., MUALLİM NACİ Cd., DEREBOYU Cd., MECİDİYE Mh., BESTENİGAR ZİYA Sk., ÇARŞIAĞASI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23389-3055)
- ANADOLU Mh., İSLAMBEY Mh., HİCRET Mh., YAVUZ SELİM Mh., BOLLUCA Mh., NENEHATUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23401-29024-28751-28262-29216-28430-28261-29597-28750-29101-29399-28443-28801-28763-28982-29090-29841-29348-29354-28743-28749-29207-29664-29377-28802-29798-28125-41617-41532-29418)
- YENİGÜN Mh., 11. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23407-18609)
- MİMAR KEMALETTİN Mh., ABIHAYAT Sk., BEYAZIT KARAKOL Sk., KÜÇÜK HAYDAREFENDİ Sk., SOĞANAĞA CAMİİ Sk., TURANLI Sk., SARAÇ İSHAK Mh., FERMANLI Sk., KÜÇÜK HAYDAREFENDİ Sk., MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI Sk., MABEYİNCİ YOKUŞU Sk., MOLLABEY Sk., MİTHATPAŞA Cd., NUR Sk., TATLIKUYU HAMAMI Sk., TAVŞANTAŞI Sk., İŞBAŞI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23424-2281 TM)
- PİRİPAŞA Mh., HAMURSUZ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23384-5075)
- ULUS Mh., ÇATALCA YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23405-24035 24115 24113 24382)
- GÜMÜŞSUYU Mh., MİRALAY ŞEFİKBEY Sk., METE Cd., İNÖNÜ Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 17:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23434-3913)
- YENİ MAHALLE Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında YEŞİLPINAR Mh., ADNAN MENDERES Cd., 1.IŞIL Sk., ŞELALE Sk., KARADOLAP Mh., GÜL Sk., GÜLÜM Sk., 9.LALE Sk., NEŞELİ Sk., NİLGÜN Sk., ÖMER SEYFETTİN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23409-28090 TM - 28104 TM)
- ARDIÇLI Mh., VANİLYA Sk., AKASYA Cd., ALAÇAM Cd., ARDIÇ Cd., BEGONYA Sk., ÇİĞDEM Sk., DEFNE Sk., ERGUVAN Sk., GELİNCİK Sk., GLAYOR ÇIKMAZI Sk., GÜL Sk., HERCAİ Sk., IHLAMUR Sk., ISPARTAKULE Cd., TEM OTOYOLU Bul., HACI BEKTAŞ VELİ (ATATÜRK) Cd., BALIKYOLU Mh., AMASYALILAR Cd., SÜLEYMANİYE Mh., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., AZİZ NESİN Cd., ISPARTAKULE Cd., ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM Sk., E-5 TEM Bul., 725. Sk., YENİKENT Mh., 603. Sk., 604. Sk., 661. Sk., 662. Sk., 684. Sk., 685. Sk., AŞIK ŞENLİK Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., DOĞAN ARASLI Bul., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., AMASYALILAR Cd., ATATÜRK Cd., ATİLLA İLHAN Cd., BİRLİK Cd., FATİH1 Cd., BAHÇEŞEHİR YANYOL Cd., ARDIÇLI Cd., TEVFİK FİKRET Cd., OZANLAR Cd., ŞEHİT ADEM GÜNEY Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23458-20242 20243 21799 20606 20906 20607 20244 20669 20393 27349 27350 27351 27352 20891 20148 21309 27557 21301 22263 20515 27007 27010 27008 21231 27345 20484 20534 27299 20790 27939 22845 20573 20572 )
- KAVAKLI Mh., SELANİK Cd., KURTBAY Sk., YENİ Mh., SELANİK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23459-24155 24465 24123 24520 24389 24347)
- İZZETTİN Mh., KARLIOVA Sk., İSTASYON Cd., BENTLER Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23418-23450 23509 23135 )
- YAVUZ SULTAN SELİM Mh., ABDÜLEZELPAŞA Cd., AYAKAPI Cd., CİBALİ Cd., CİBALİ HAYDAR Sk., CİBALİ SETÜSTÜ Sk., CİBALİ ŞEREFİYE Sk., DR. SADIK AHMET Cd., GÜL CAMİİ KUYUSU Sk., GÜL CAMİİ Sk., HALİÇ Cd., HARAÇÇIBAŞI Sk., HİSARÖNÜ Sk., KIZIL ÇIKMAZI Sk., MİMAR ÇEŞMESİ Sk., MİRALAY NAZIMBEY Cd., SERHALİFE ARALIĞI Sk., SERHALİFE Sk., YENİKAPI Sk., ÇUKUR MESCİT Sk., ÇEŞME ARKASI Sk., İNCEBEL Sk., ŞAİR BAKİ ARALIĞI Sk., ŞAİR BAKİ Sk., ŞAİR NABİ Sk., ŞAİR NEVİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23423-2153 TM)
- TAYAKADIN Mh., BAKLALI Mh., BALABAN Mh., BOYALIK Mh., KARABURUN Mh., YASSIÖREN Mh., YENİKÖY Mh., TERKOS Mh., DURSUNKÖY Mh., DURUSU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23452-28971-29256-28847-29647-28848-28876-29060-28230-29845-28543-29799-30511-28807-29452-41241-28272-29268-29323-28748-28844-28845-41093-28066-41094-28846-28441-29660-29111-29868-28764-29289-28783-28651-40345-41095-29213-29989-29219-29703-28948-29605-28877-40003-28878-29112-30514-28674-29031-29299-28064-29557-30506-28821-28880-28722-29665-41644-29571-41635-28885-30516-29066-28560-28885-28861-28872-28869-28870-28871-28867-28866-28865-28856-28868-28019-29971-29975-29259-28696-29483-28335-29790-29579-28883-29790-30513)
- OKLALI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23465-23622 23212 23682 23182 23505 23363 23362 23147 23650 23671)
- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23461-4170)
- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23462-4559)
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