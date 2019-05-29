Elektrikler ne zaman gelecek? 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı
BEDAŞ, elektrik kesintisi yaşanacak İstanbul Avrupa Yakası ilçelerini paylaştı. 29 Mayıs tarihli planlı kesinti programına göre, Beşiktaş, Silivri, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa gibi birçok ilçeye bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, elektrik kesintisi ne kadar sürecek, elektrikler ne zaman gelecek?
- MECİDİYE Mh., SAADET Sk., ŞEHİT NURİ PAMİR Sk., ÇİFTEİMAMLAR Sk., MÜVERRİH SADETTİN Sk., KUMBARACIBAŞI Sk., KIRMIZI Sk., DEREBOYU Cd., ORTAKÖY Mh., DEREBOYU Cd., GÜLTEKİN Sk., GÜLTEKİNARKASI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24370-3440)
- ORTAKÖY Mh., HALAT Sk., CENGİZHAN Cd., KESKİNLER Sk., TOKSÖZ Sk., SOKULLU Cd., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24383-25772-26270)
- NAMIK KEMAL Mh., 27. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23376-18062)
- CEBECİ Mh., 2557. Sk., 2558. Sk., 2559. Sk., 2560. Sk., 2561. Sk., 2562. Sk., 2563. Sk., 2564. Sk., 2567. Sk., 2586/2. Sk., 2586/1. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., P Cd., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24384-28281 TM)
- ORTAKÖY Mh., YENİKALDIRIM Sk., LEYLEKYUVASI Sk., TAVUKÇU REMZİ Sk., TAVUK ÇIKMAZI Sk., ESKİTÜRK Sk., LEVAZIM Mh., AMBARLIDERE YOLU Sk., ÇAYIR Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24371-3935)
- KAZIM KARABEKİR Mh., 1/7. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24035-18574)
- BAHÇELİEVLER Mh., İSKENDER FAHRETTİN Sk., TALATPAŞA Cd., RIZA DOĞRUL Sk., PAPATYALI Sk., BURSALI TAHİRBEY Sk., UDİ NEVREZ Sk., MENEKŞE 1 Sk., KARİKATÜRİST RAMİS Sk., HAREKET ORDUSU Sk., KOMİK HASANEFENDİ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24093-851)
- BAHÇELİEVLER Mh., HAREKET ORDUSU Sk., İSTANBUL ŞEHİTLERİ Cd., TALATPAŞA Cd., RESSAM NAMIK İSMAİL Sk., ALİ REŞAT PAŞA Sk., MENEKŞE 1 Sk., İSKENDER FAHRETTİN Sk., MARMARA 3 Sk., NURETTİNPAŞA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24092-207)
- YILDIRIM Mh., ACI ÇEŞME Sk., ŞEHİT KAMİL BALKAN Cd., NAZAR Sk., GENÇ OSMAN Sk., BARBAROS Sk., MOR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24446-8709)
- KARTALTEPE Mh., KÜLTÜR Sk., HAKAN Sk., ORDU Cd., ENVERPAŞA Cd., KARDEŞ Sk., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24449-8228)
- HACI KADIN Mh., ATATÜRK Bul., HACI KADIN ARALIĞI Sk., HACI KADIN BOSTANI Sk., HACI KADIN Cd., KATİP ÇELEBİ Cd., TAVANLI ÇEŞME Sk., ŞÜKRÜBABA Sk., İŞLEK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24203-2060 TM)
- DEREAĞZI Mh., ŞENYURT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24247-22256)
- BÜYÜKDERE Mh., MERVE ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24266-4216)
- YENİ MAHALLE Mh., 521. Sk., 525. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 528. Sk., 529. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 533. Sk., 539. Sk., 540/1. Sk., 540/2. Sk., 540/3. Sk., 540/4. Sk., 601. Sk., HACI SALİH EFENDİ Cd., CENGİZ TOPEL Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24387-28286 tm)
- YAKUPLU Mh., 100. Sk., 98. Sk., 78. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24321-22213 DP:2-21939 DP:5-21780 DP:5 )
- GÜNEŞLİ Mh., 1. Sk., ELİF Sk., KOÇMAN ÇIKMAZI Sk., EVREN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24335-31931)
- İNÖNÜ Mh., HALKALI Cd., 1307. Sk., İSTİKLAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24419-11483)
- EMNiYETTEPE Mh., ALPARSLAN Sk., BASAMAKLI MERDİVEN Sk., CEMRE Sk., DOĞAN Sk., KAMELYALI Sk., KANAAT Sk., KOCATEPE Sk., 1.KÖPRÜLÜ Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., MEYDAN DÖNÜŞÜ Sk., ORHUN Sk., 2.SEDİR Sk., TOPÇULAR YOKUŞU Sk., YELKENCİ Sk., ŞADIRVAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24385-28284 TM)
- MECİDİYE Mh., DEREBOYU Cd., BESTEKAR AHMET ÇAĞAN Sk., MEHMET KARACA Sk., ARDIÇ Sk., LOZAN Sk., HÜLYA Sk., BÜYÜKKUYU Sk., TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI Sk., ORTAKÖY Mh., CUDİEFENDİ Sk., DEREBOYU Cd., TÜFEKÇİ BAHRİ Sk., YUSUF BALİ Sk., TERAZİ ÇIKMAZI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24369-3704)
- ESENTEPE Mh., 2367. Sk., 2369. Sk., 2378. Sk., 2379. Sk., 2387. Sk., 2388/1. Sk., 2388/2. Sk., 2389. Sk., 2390. Sk., 2391. Sk., 2398. Sk., 2398/1. Sk., 2398/2. Sk., 2398/3. Sk., 2399. Sk., 2400. Sk., 2402. Sk., 2403/1. Sk., 2403. Sk., ŞEHİT EYÜP GÖNEN Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:50-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24389-28296 TM)
- BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., BAHÇEKÖY YENİ Mh., KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., KEMER Mh., MADEN Mh., RUMELİ KAVAĞI Mh., DEMİRCİ Mh., GÜMÜŞDERE Mh., KISIRKAYA Mh., KUMKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 01:00-02:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24378-4781 4782 4783 4784 4785 4303 4778 4619 4143 4353 4355 4601 4647 4356 4357 4381 4487 4646 4316 4396 4358 4657 4370 4352 4518 4354 4521 4427 4516 4596 4360 4640 4562 4641 4315 4317 4318 4319 4337 4340 4334 4423 4389 4388 4387 4320 4321 4218 4437 4454 4606 4624 4713 4323 4344 4342 4392 4462 4324 4372 4395 4702 4704 4701 4660 4703 4399 4375 4309 4310 4654 4602 4524 4332 4377 4306 4307 4162 4180 4237 4030 4398 4308 4493 4333 4345 4714 4525 4394 4476 4392 4620 4380 4327 4479 4621 4467 4165 4364 4466 4418 4452 4257)
- BEŞTELSİZ Mh., 75/2 Sk., RAUF DENKTAŞ Cd., SEYİTNİZAM Cd., 101 Sk., MAHMUT KOCATÜRK Sk., SEYİTNİZAM Mh., G/12 Sk., G/14 Sk., G/15 Sk., G/16 Sk., G/17 Sk., TELSİZ Mh., KARANFİL Sk., ZAMBAK Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24438-1756)
- ADNAN KAHVECİ Mh., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., SAYACA Cd., ÇAMBAŞI Cd., AVRUPA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24354-20262-22727-20261-20280)
- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24398-4591)
- TAŞOLUK Mh., MAVİ BONCUK Sk., SULTAN SELİM Cd., FARABİ Cd., HARAÇÇI Mh., MALTEPE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24415-28787)
- TEVFİKBEY Mh., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24416-11177)
- TEVFİKBEY Mh., HALKALI Cd., 1.ÖZCAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24417-11432)
- MAVİGÖL Mh., ERTUĞRULGAZİ Cd., HÜKÜMDAR Sk., FERAH Sk., ATALAR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24418-29021)
- NİNE HATUN Mh., 158. Sk., MERCAN Cd., 157. Sk., 162. Sk., 163. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24366-18036)
- İNÖNÜ Mh., 1307. Sk., HALKALI Cd., İSTİKLAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24420-11057)
- MİTHATPAŞA Mh., AĞAÇLIK Sk., KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU Sk., SELANİK Bul., YEŞİLÇAM Sk., DAVUTPAŞA Cd., GÖKTÜRK MERKEZ Mh., BURGAZ YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24422-9685,9290,9438,9065,9751,9859,9710,BAŞPINAR MEMBA SUYU,9603,9551,9705,9875,9876,9879,9874,9274,9778,9872,9769,9434,9287,9579,9580,9479,9690,9478,9067,9054,9963 T.M.)
- MİMAROBA Mh., CEREM Sk., ZÜMRÜT 2 Sk., AKDUMAN Sk., YAŞAMAK Sk., FATİH 1 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24432-24079)
- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24399-4425)
- BEŞTELSİZ Mh., 75/2 Sk., 101 Sk., RAUF DENKTAŞ Cd., SEYİTNİZAM Cd., MAHMUT KOCATÜRK Sk., SEYİTNİZAM Mh., G/12 Sk., G/14 Sk., G/15 Sk., G/16 Sk., G/17 Sk., TELSİZ Mh., KARANFİL Sk., ZAMBAK Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:10-13:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24439-1756)
- SARIGÖL Mh., ÇINARCIK Sk., MERKEZ Mh., 19 MAYIS Sk., MADALYON Sk., ALADAĞ Sk., PEYMAN Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24451-8052)
- MURATPAŞA Mh., YEŞİL ÇİMEN Sk., KOSOVA Cd., GÜLAY Sk., AYANCIK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24450-8041)
- MİMAROBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24434-24163 24164 24162)
- ÇAĞLAYAN Mh., ŞAN Sk., NUR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24457-9180 T.M. İLGİLİ DEPARI)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 9. Cd., 10. Cd., GARDENYA Sk., MANOLYA Sk., LAVANTA Sk., TAFLAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24453-20845 20842)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 5. Cd., 6. Cd., 7. Cd., 8. Cd., 9. Cd., 10. Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., BOĞAZKÖY Cd., ANADOLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24454-20841 20843 20844 20848 20847 20846 20845 20842)
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