Elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Aralık BEDAŞ planlı kesinti programı
Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı İstanbul'da yaşatan yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Gece saatlerinde bir aksilik yaşamamak adına BEDAŞ'ın planlı kesinti programı vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 29-30 Aralık BEDAŞ planlı kesinti programı.
İstanbul'un farklı ilçelerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. 29 Aralık ve 30 Aralık akşamı İstanbul'un birçok ilçesinde planlı olarak elektrik kesintisi yaşanacak. İşte, 29-30 Aralık BEDAŞ planlı kesinti programı.
29 Aralık 2018 Cumartesi günü planlı kesinti programı
- YENİDOĞAN Mh., CİCOZYOLU Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19621-8311)
- YENİDOĞAN Mh., FERHATPAŞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19622-8337)
- ÇİLİNGİR Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19680-28789)
- AKÇABURGAZ Mh., 3069. Sk., 3103. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19694-20039-21737)
- TARABYA Mh., TARABYA BAYIRI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19713-4214)
- AKAT Mh., PROF. DR. KAYA ÇİLİNGİROĞLU Cd., CEBECİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19733-3177)
- BOYALIK Mh., AKİDE Sk., BÖĞÜRTLEN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19748-28868)
- AKAT Mh., YEŞİLAY Sk., ZEYTİNOĞLU Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19732-3289)
- BOYALIK Mh., DURUSU PARK Cd., TAŞKÖPRÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19749-28872)
- ULUS Mh., HÜRRİYET Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19756-24004 24334 24329 24185 24008 24144 24379 24009)
- MERCAN Mh., FİNCANCILAR ÇIKMAZI Sk., FİNCANCILAR Cd., ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU Sk., TAYA HATUN Mh., BEKİRDEDE ÇIKMAZI Sk., TARAKÇI ÇIKMAZI Sk., TARAKÇILAR ÇIKMAZI Sk., SANDALYECİLER Sk., TARAKÇILAR HANI Sk., TARAKÇILAR Sk., ÇARKÇILAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19768-2197 TM)
- CİHANGİR Mh., MEŞRUTİYET Cd., SEYHAN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19795-21178 dp:9)
- AHMEDİYE Mh., ÇATALCA YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19811-23196 23344)
- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., KARATAY Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., FATİH Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19844-28260)
30 Aralık 2018 Pazar günü planlı kesinti programı
- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19624-8285)
- ORTAMAHALLE Mh., İBRAHİMAĞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19627-8772)
- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19628-8776)
- AKSARAY Mh., KATİP KASIM Mh., HASEKİ SULTAN Mh., CERRAHPAŞA Mh., MOLLA GÜRANİ Mh., İSKENDERPAŞA Mh., MESİHPAŞA Mh., MİMAR HAYRETTİN Mh., MİMAR KEMALETTİN Mh., NİŞANCA Mh., MUHSİNE HATUN Mh., KÜÇÜK AYASOFYA Mh., SULTAN AHMET Mh., ALEMDAR Mh., BALABANAĞA Mh., CANKURTARAN Mh., MOLLA FENARİ Mh., BEYAZIT Mh., BİNBİRDİREK Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19743-2100 İTM , 2101 İTM , 2250 İTM)
- ALİ KUŞÇU Mh., AKSARIKLI Sk., DARÜŞŞAFAKA Cd., DARÜŞŞAFAKA ÖN Sk., FATİH TÜRBESİ Sk., HATTAT NAZİF Cd., KESERCİLER Sk., TESTERECİLER Sk., TETİMMELER Sk., YEŞİL SARIKLI Sk., ZEYREK Mh., DERS VEKİLİ Sk., HATTAT NAZİF Cd., HATTAT İZZET Sk., KIRBACI Sk., TETİMMELER Sk., YESARİZADE Cd., İHTİYATLI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19769-2351 TM)
- ATATÜRK Mh., 422. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19810-21602 - 20443)
- ESENKENT Mh., AKSU Sk., BAHATTİN ŞAKİR Sk., CEMALPAŞA Cd., CEYHAN Sk., DİCLE Sk., YAKUP CEMİL Sk., ZEHRA YILDIZ Sk., TEM OTOYOLU Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19814-20001,20002,20003,20004,22672,27432)
- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., MUSTAFA İNAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19821-22720-22766)
- CUMHURİYET Mh., NAZIM HİKMET Bul., 1978. Sk., 2068. Sk., 1980. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19819-22968)
- BAKLALI Mh., BALABAN Mh., BOYALIK Mh., KARABURUN Mh., TAYAKADIN Mh., YASSIÖREN Mh., YENİKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19823-28971-29647-29256-28847-28848-28876-29060-28230-29845-28543-29799-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-28066-28441-28846-28651-28783-29289-28764-29111-29660-29346-29213-29219-29703-28948-29605-28877-28878-28064-29299-29031-28674-29112-29557-28880-28821-28722-29571-29665-28560-29066-28871-28870-28861-28872-28869-28867-28866-28865-28856-28868-28019-29971-28883-29576-29790-28975-29259-29483-28385-)
- ESENKENT Mh., CEMALPAŞA Cd., AKSU Sk., BAHATTİN ŞAKİR Sk., CEYHAN Sk., DİCLE Sk., ONUR GÜVENER Cd., YAKUP CEMİL Sk., TEM OTOYOLU Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19813-20001,20002,20003,20004,22672,27432)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MELTEM Sk., ŞELALE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19815-11384)
- HASTANE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19809-20671-20659-22769-27675-20740-20738-22862-20741-20742-22862-22289-22236-20745-20751-20750)
- MURATPAŞA Mh., CEMİYET Cd., CUMHURİYET Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19859-8096)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MELTEM Sk., ŞELALE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19816-11384)
- GAYRETTEPE Mh., ELİFOĞLU Sk., HUZUR Sk., SERGÜL Sk., GÜL ACARA ALT Sk., AYAZMADERESİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19843-3987)
- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., KARATAY Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., FATİH Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19844-28260)
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