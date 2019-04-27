Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Nisan 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı
İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’ndan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saat aralıkları resmi sayfasından vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 7 Nisan 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı
ĞBEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI
- NAMIK KEMAL Mh., 36. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22676-18062)
- MURATPAŞA Mh., KISMET Sk., KOSOVA Cd., ŞEREF Sk., KAMİL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22750-8073)
- TOPÇULAR Mh., CENGAVER Sk., ŞEYH RAŞİT Cd., YONCA Sk., ÇİMEN Sk., ÇAYIR Sk., EYÜP SULTAN Bul., GÜRBÜZLER Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22751-8768)
- KOCATEPE Mh., 50. YIL Cd., 36. Sk., KARTALTEPE Mh., İSTANBUL Cd., ATATÜRK Cd., ANKARA Cd., KANARYA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22752-8643)
- ATATÜRK Mh., LOZAN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23034-20407-21760-21131-21218-20027-21316-27825-20112-20136-21726)
- ESENKENT Mh., AKSU Sk., BAHATTİN ŞAKİR Sk., BEDRİ BAYKAM Sk., CEMALPAŞA Cd., CEYHAN Sk., DİCLE Sk., ÇETİN EMEÇ Sk., ENVERPAŞA Cd., ONUR GÜVENER Cd., TÜRKAN SAYLAN Sk., YAKUP CEMİL Sk., ZEHRA YILDIZ Sk., TEM OTOYOLU Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23092-20001 22672 20002 20003 27432 20004 20005 20006 20007 20009)
- YEŞİLBAYIR Mh., AKAĞAÇ Cd., CAMİ Cd., BERRAK Sk., IHLAMUR Cd., HÜRRİYET Cd., 29 EKİM Cd., VATAN Cd., OĞUZHAN Cd., İNDERE MEVKİİ Sk., İSLAMBOL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KARAAĞAÇ Mh., SEZGİN Cd., DOSTLUK Cd., ESKİ CAMİ 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23010-21071,22755,20704.22077,22802,27052,20306,22692,20748,20705)
- BAHÇELİEVLER Mh., BOZKIR Sk., SARMAŞIK 2 Sk., PINARLI Sk., PİRİ REİS 1 Sk., TURGUT REİS Sk., İPEK Sk., ÇAYIR Sk., ARZU Sk., ERDE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23104-617)
- YENİ Mh., MEHMET SİLİVRİLİ Cd., ŞAİR BAKİ Sk., ŞEYH ŞAMİL Cd., GAZİ Cd., TURGUT REİS Cd., ÇİZGİ Sk., MUAZZİZBEY Sk., PLEVNE Sk., MENZİL Sk., İMECE Sk., 29 EKİM Sk., 30 AĞUSTOS Sk., ŞEBBOY Sk., OSMANBEY Sk., SARIKAMIŞ Sk., HASRET ÇIKMAZI Sk., GÜRCAN ÇIKMAZI Sk., KESKİN ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23116-25826-25467-25874-25468-25255-26333-26434-26517)
- PINAR Mh., 1261. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23072-21628)
- BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23148-4679)
- PİRİNÇÇİ Mh., GENÇ OSMAN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23097-28907)
- BAHÇELİEVLER Mh., ARZU Sk., BOZKIR Sk., ERDE Sk., NACİ KASIM Sk., ÇALDIRAN Sk., CELAL NURİ Sk., SARMAŞIK 2 Sk., ÇAYIR Sk., İPEK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23105-602)
- BAĞLARÇEŞME Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., YAŞAR KEMAL Cd., BAĞLARÇEŞME Cd., 1167. Sk., 1168. Sk., 1169. Sk., AHMET ARİF Cd., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., PAZARYOLU Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., DOĞAN ARASLI Bul., PINAR Mh., 1276. Sk., 1277. Sk., 1278. Sk., 1281. Sk., TALATPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., PAZARYOLU Cd., 1000. Sk., 1001. Sk., 1002. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23171-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789 20394 21628 27498 22913 22984 21624 21990 21544 22924 21626 20791 22847 22801 22631 )
- FATİH Mh., 857. Sk., 858. Sk., 859. Sk., 860. Sk., 866. Sk., 867. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 879. Sk., TALATPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., PAZARYOLU Cd., 1000. Sk., 1001. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23172-21624 21990 21544 22924 21626 )
- YAVUZ SİNAN Mh., ARAP ÇEŞMESİ Sk., ATLAMATAŞI Cd., KÜÇÜKDOLAP Sk., LEBLEBİCİ Sk., YAVUZ SİNAN CAMİİ Sk., YENİHAYAT Sk., YOĞURTCU NURİ Sk., TAHSİLDAR Sk., UNKAPANI DEĞİRMENİ Sk., UNKAPANI Cd., RAGIP GÜMÜŞPALA Cd., HOCA GIYASETTİN Mh., HACI KADIN Cd., HACI KADIN ÇIKMAZI Sk., HIZIRBEY CAMİİ Sk., SAATÇİ SADİ Sk., SAATÇİ YOKUŞU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23186-2145 TM)
- HOBYAR Mh., BANKACILAR Sk., CELALBEY Sk., SULTAN HAMAMI Cd., VAKIF HANI Sk., YENİ CAMİİ Cd., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., RÜSTEMPAŞA Mh., TAHMİS Cd., ÇİÇEK PAZARI Cd., SURURİ Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23193-2400 TM)
- ADNAN MENDERES Mh., YAHYA KEMAL Cd., ENES CAMİİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23204-28578-28786)
- BÜYÜKŞEHİR Mh., ENVER ADAKAN Cd., CEYLAN Sk., 19 MAYIS Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23210-20526)
- MEŞRUTİYET Mh., MATBAACI OSMANBEY Sk., EBE KIZI Sk., KODAMAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23180-3374)
- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., MERKEZEFENDİ TEKKE Sk., DERE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23201-1579)
- DEREAĞZI Mh., SERİNPINAR Cd., GAZEL Sk., METE Sk., SULTAN FATİH Cd., NİMET Sk., OSMANCIK Sk., DAMLA Sk., KARACAOĞLAN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23211-22315)
- CELALİYE Mh., BAĞLARBAŞI Cd., NURDAĞI Sk., ÇAMLIEVLER Sk., SEÇKİN 1 Sk., PIRLANTA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23225-24061 24116 24308 24437 24547 24184 24531 24022)
- FULYA Mh., YEŞİLÇİMEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23181-3089)
- FULYA Mh., YEŞİL ÇAM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23182-3786)
- HOBYAR Mh., ANKARA Cd., CAĞALOĞLU YOKUŞU Sk., CEMAL NADİR Sk., NARLIBAHÇE Sk., TÜRKOCAĞI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23187-2104 TM)
- GÜMÜŞYAKA Mh., YALIKÖY Cd., ŞEHİT ABDURRAHMAN AY Cd., ELMALIK Cd., ŞEHZADE MEHMET Cd., BAŞKIŞLA Sk., KARACAÖREN Sk., EKİNÖZÜ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23222-25798)
- ULUS Mh., ATATÜRK 2 Cd., ÇATALCA YOLU Cd., KARINCA Sk., KUZULU Sk., KAKTÜS Sk., CEYLAN 4 Sk., PAPATYA 4 Sk., KRİZANTEM 1 Sk., MANOLYA 2 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23226-24008)
- ANADOLU Mh., HAKENDİŞ Sk., YENİYUVA Sk., YURDANUR Sk., ABİD Sk., METE Sk., SARP Sk., HOCA AHMET YESEVİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23223-28751)
AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI
ATAŞEHİR
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NURETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NUSRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: BÜLENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLÇİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NİHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NERİMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ŞENOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: PEMBE GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KÜÇÜK HAKANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AKYAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: CEYLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: DİLAVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: EYLÜLÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: MANSUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ULUSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERCAN
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLÇİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HÜLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLTEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: RUMELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ATİLLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: YUNUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: DİLAVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: RECAİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: EVRENBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: KIYMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MALAZGİRT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: NİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ÜLKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: KIBRIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SİNEM
|10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜL
BEYKOZ
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SİRAT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT MURAT ÖNDİL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BEGONVİL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ADAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: LAHZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: LAGÜN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SAPAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SARNI
MALTEPE
|14:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: HİKMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SAMANYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: TOYGUN
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SAMANYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: VARNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: HAMİT
PENDİK
|09:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: HUZUR ÇIKMAZI
TUZLA
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇAĞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: CAFERAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HACIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İBRAHİM AĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SARIÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: CEYHUN
ACIBADEM
|15:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇİLEKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ECZACI NECİP AKAR
|09:00 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ERDEM ÇIKMAZI
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