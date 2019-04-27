Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Nisan 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElektrikler ne zaman gelecek? 27 Nisan 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı
GeriGündem Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Nisan 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
27.04.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Nisan 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Nisan 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’ndan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saat aralıkları resmi sayfasından vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 7 Nisan 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı

ĞBEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

- NAMIK KEMAL Mh., 36. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22676-18062)

- MURATPAŞA Mh., KISMET Sk., KOSOVA Cd., ŞEREF Sk., KAMİL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22750-8073)

- TOPÇULAR Mh., CENGAVER Sk., ŞEYH RAŞİT Cd., YONCA Sk., ÇİMEN Sk., ÇAYIR Sk., EYÜP SULTAN Bul., GÜRBÜZLER Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22751-8768)

- KOCATEPE Mh., 50. YIL Cd., 36. Sk., KARTALTEPE Mh., İSTANBUL Cd., ATATÜRK Cd., ANKARA Cd., KANARYA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22752-8643)

- ATATÜRK Mh., LOZAN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23034-20407-21760-21131-21218-20027-21316-27825-20112-20136-21726)

- ESENKENT Mh., AKSU Sk., BAHATTİN ŞAKİR Sk., BEDRİ BAYKAM Sk., CEMALPAŞA Cd., CEYHAN Sk., DİCLE Sk., ÇETİN EMEÇ Sk., ENVERPAŞA Cd., ONUR GÜVENER Cd., TÜRKAN SAYLAN Sk., YAKUP CEMİL Sk., ZEHRA YILDIZ Sk., TEM OTOYOLU Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23092-20001 22672 20002 20003 27432 20004 20005 20006 20007 20009)

- YEŞİLBAYIR Mh., AKAĞAÇ Cd., CAMİ Cd., BERRAK Sk., IHLAMUR Cd., HÜRRİYET Cd., 29 EKİM Cd., VATAN Cd., OĞUZHAN Cd., İNDERE MEVKİİ Sk., İSLAMBOL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KARAAĞAÇ Mh., SEZGİN Cd., DOSTLUK Cd., ESKİ CAMİ 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23010-21071,22755,20704.22077,22802,27052,20306,22692,20748,20705)

- BAHÇELİEVLER Mh., BOZKIR Sk., SARMAŞIK 2 Sk., PINARLI Sk., PİRİ REİS 1 Sk., TURGUT REİS Sk., İPEK Sk., ÇAYIR Sk., ARZU Sk., ERDE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23104-617)

- YENİ Mh., MEHMET SİLİVRİLİ Cd., ŞAİR BAKİ Sk., ŞEYH ŞAMİL Cd., GAZİ Cd., TURGUT REİS Cd., ÇİZGİ Sk., MUAZZİZBEY Sk., PLEVNE Sk., MENZİL Sk., İMECE Sk., 29 EKİM Sk., 30 AĞUSTOS Sk., ŞEBBOY Sk., OSMANBEY Sk., SARIKAMIŞ Sk., HASRET ÇIKMAZI Sk., GÜRCAN ÇIKMAZI Sk., KESKİN ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23116-25826-25467-25874-25468-25255-26333-26434-26517)

- PINAR Mh., 1261. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23072-21628)

- BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23148-4679)

- PİRİNÇÇİ Mh., GENÇ OSMAN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23097-28907)

- BAHÇELİEVLER Mh., ARZU Sk., BOZKIR Sk., ERDE Sk., NACİ KASIM Sk., ÇALDIRAN Sk., CELAL NURİ Sk., SARMAŞIK 2 Sk., ÇAYIR Sk., İPEK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23105-602)

- BAĞLARÇEŞME Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., YAŞAR KEMAL Cd., BAĞLARÇEŞME Cd., 1167. Sk., 1168. Sk., 1169. Sk., AHMET ARİF Cd., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., PAZARYOLU Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., DOĞAN ARASLI Bul., PINAR Mh., 1276. Sk., 1277. Sk., 1278. Sk., 1281. Sk., TALATPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., PAZARYOLU Cd., 1000. Sk., 1001. Sk., 1002. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23171-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789 20394 21628 27498 22913 22984 21624 21990 21544 22924 21626 20791 22847 22801 22631 )

- FATİH Mh., 857. Sk., 858. Sk., 859. Sk., 860. Sk., 866. Sk., 867. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 879. Sk., TALATPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., PAZARYOLU Cd., 1000. Sk., 1001. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23172-21624 21990 21544 22924 21626 )

- YAVUZ SİNAN Mh., ARAP ÇEŞMESİ Sk., ATLAMATAŞI Cd., KÜÇÜKDOLAP Sk., LEBLEBİCİ Sk., YAVUZ SİNAN CAMİİ Sk., YENİHAYAT Sk., YOĞURTCU NURİ Sk., TAHSİLDAR Sk., UNKAPANI DEĞİRMENİ Sk., UNKAPANI Cd., RAGIP GÜMÜŞPALA Cd., HOCA GIYASETTİN Mh., HACI KADIN Cd., HACI KADIN ÇIKMAZI Sk., HIZIRBEY CAMİİ Sk., SAATÇİ SADİ Sk., SAATÇİ YOKUŞU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23186-2145 TM)

- HOBYAR Mh., BANKACILAR Sk., CELALBEY Sk., SULTAN HAMAMI Cd., VAKIF HANI Sk., YENİ CAMİİ Cd., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., RÜSTEMPAŞA Mh., TAHMİS Cd., ÇİÇEK PAZARI Cd., SURURİ Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23193-2400 TM)

- ADNAN MENDERES Mh., YAHYA KEMAL Cd., ENES CAMİİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23204-28578-28786)

- BÜYÜKŞEHİR Mh., ENVER ADAKAN Cd., CEYLAN Sk., 19 MAYIS Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23210-20526)

- MEŞRUTİYET Mh., MATBAACI OSMANBEY Sk., EBE KIZI Sk., KODAMAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23180-3374)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., MERKEZEFENDİ TEKKE Sk., DERE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23201-1579)

- DEREAĞZI Mh., SERİNPINAR Cd., GAZEL Sk., METE Sk., SULTAN FATİH Cd., NİMET Sk., OSMANCIK Sk., DAMLA Sk., KARACAOĞLAN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23211-22315)

- CELALİYE Mh., BAĞLARBAŞI Cd., NURDAĞI Sk., ÇAMLIEVLER Sk., SEÇKİN 1 Sk., PIRLANTA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23225-24061 24116 24308 24437 24547 24184 24531 24022)

- FULYA Mh., YEŞİLÇİMEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23181-3089)

- FULYA Mh., YEŞİL ÇAM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23182-3786)

- HOBYAR Mh., ANKARA Cd., CAĞALOĞLU YOKUŞU Sk., CEMAL NADİR Sk., NARLIBAHÇE Sk., TÜRKOCAĞI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23187-2104 TM)

- GÜMÜŞYAKA Mh., YALIKÖY Cd., ŞEHİT ABDURRAHMAN AY Cd., ELMALIK Cd., ŞEHZADE MEHMET Cd., BAŞKIŞLA Sk., KARACAÖREN Sk., EKİNÖZÜ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23222-25798)

- ULUS Mh., ATATÜRK 2 Cd., ÇATALCA YOLU Cd., KARINCA Sk., KUZULU Sk., KAKTÜS Sk., CEYLAN 4 Sk., PAPATYA 4 Sk., KRİZANTEM 1 Sk., MANOLYA 2 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23226-24008)

- ANADOLU Mh., HAKENDİŞ Sk., YENİYUVA Sk., YURDANUR Sk., ABİD Sk., METE Sk., SARP Sk., HOCA AHMET YESEVİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23223-28751)

AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

ATAŞEHİR

10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HIZIR REİS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NURETTİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NUSRET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: BÜLENT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLÇİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NİHAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HİLAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NERİMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ŞENOL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: PEMBE GÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: KÜÇÜK HAKANLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AKYAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: CEYLAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: DİLAVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: EYLÜLÜM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: MANSUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ULUSU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERCAN 
10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: İSTANBUL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NASIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLÇİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HÜLYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLTEKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: RUMELİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AYAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ATİLLA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: YUNUS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: DİLAVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: RECAİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AKDENİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: EVRENBEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: KIYMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: MALAZGİRT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: NİLAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: ÜLKÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: KIBRIS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SİNEM 
10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NASIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NUSRET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLÇİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NİHAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: GÜLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: HİLAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: NERİMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: PEMBE GÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: USLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AKYAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: AYAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: ATİLLA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: DİLAVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: RECAİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYIŞDAĞI - Sokak: MANSUR 

BEYKOZ

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SİRAT ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT MURAT ÖNDİL ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BEGONVİL ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ADAK ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: LAHZA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: LAGÜN ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SAPAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SARNI

MALTEPE

14:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAMLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: HİKMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SAMANYOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ENGİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: TOYGUN 
10:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SAMANYOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: VARNA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: HAMİT 

PENDİK

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: HUZUR ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TECRÜBELİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: BEŞERLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ŞİRİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MUAZZAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: NEZAKET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: GÜLİZAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: GÜLVEREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: HUKUK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: AĞAÇLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ULULAR 

  

TUZLA

09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇAĞLA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: CAFERAĞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HACIOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: İBRAHİM AĞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SARIÇAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: CEYHUN 

ACIBADEM

15:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇİLEKLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ECZACI NECİP AKAR 
09:00 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ERDEM ÇIKMAZI 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Sokak ve caddelerde çatlaklar oluştu... Çok sayıda bina boşaltıldı

TEM'i birbirine kattı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Yine zehirli et katliamı! 4 köpek ve 3 kedi öldü

Defineciler bakın bu kez nereyi hedef aldı!