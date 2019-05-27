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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mayıs İstanbul elektrik kesinti programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mayıs İstanbul elektrik kesinti programı

İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemiyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 27 Mayıs BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı...

- BAHÇELİEVLER Mh., ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU Sk., NEYİRE NEYİR Sk., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., ÇALDIRAN Sk., NEYZEN Sk., RESSAM NAMIK İSMAİL Sk., İSTANBUL ŞEHİTLERİ Cd., NACİ KASIM Sk., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., ÖMÜR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24090-619)

- MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., E5 LONDRA ASFALTI Cd., İSKELE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24426-24000)

- HÜRRİYET Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24427-24004)

- KOZA Mh., 1678. Sk., 1695. Sk., 1696. Sk., 1698. Sk., 1699. Sk., 1697. Sk., 1701. Sk., 1702. Sk., 1703. Sk., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1580. Sk., 1582. Sk., 1603. Sk., 1607. Sk., 1611. Sk., 1596. Sk., UĞUR MUMCU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24210-21525 21187 27389 21995 22376 21860 22751 20886 21818 27259 27142 21892 )

- MEVLANAKAPI Mh., BIÇKI Sk., ELİF LAMET Sk., HACI EVLİYA CAMİİ Sk., HASIRCI MELEK Sk., KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI Sk., KATİP MURAT CAMİİ Sk., KÜÇÜK SARAY MEYDANI Cd., MİMAR ACEM CAMİİ Sk., MİMAR KASIM ARALIĞI Sk., MİMAR KASIM Cd., NECEF Sk., SEZAİ HASAN Sk., YAYLA Cd., ŞEHREMİNİ Mh., BÜYÜK SARAY MEYDANI Cd., KAŞIKÇI MEKTEBİ ÇIKMAZI Sk., KAŞIKÇI MEKTEBİ Sk., KÜÇÜK SARAY MEYDANI Cd., MAZHAR EFENDİ Sk., MEVLANAKAPI 1. ÇIKMAZI Sk., MEVLANAKAPI 2. ÇIKMAZI Sk., MEVLANAKAPI Cd., MİMAR KASIM 1. ÇIKMAZI Sk., MİMAR KASIM 2. ÇIKMAZI Sk., MİMAR KASIM Cd., SARAY BOSTANI Sk., ŞEYH CELAL Sk., YAYLA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24201-2303 TM)

- KAVAKLI Mh., DUMLUPINAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24245-21452)

- ANADOLU Mh., BOLLUCA Mh., İSLAMBEY Mh., NENEHATUN Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24236-28262-29216-28261-28430-29597-28750-29101-29399-28443-28261-28801-28763-28982-29348-29354-28743-28749-29207-29664-29337)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 2.KAYNAK Sk., ÜSTKÜME Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24271-9595 T.M.)

- BÜYÜKDERE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24263-4016)

- HASTANE Mh., AYASOFYA Cd., HADIMKÖY Mh., ABDÜLEZELPAŞA Cd., ALPARSLAN TÜRKEŞ Cd., AYASOFYA Cd., HADIMKÖY Cd., İZCİ Sk., SALİME Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında NAKKAŞ Mh., HADIMKÖY-NAKKAŞ YOLU Cd., MÜHENDİS Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 07:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24306-20404,20810,27950,20718,20717,20719,20723,20839,22617,27944,22611)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 1.PINAR Sk., İSTANBUL Cd., ÇEŞMEBAŞI Cd., ÇALIŞKAN Sk., 1.DİLEK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24270-9604 T.M.)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., ÇALIŞKAN Sk., 1.GONCA Sk., 2.ÇAYIR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24272-9708 T.M.)

- YAKUPLU Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., 18. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24319-21242 DP:7-21108 DP:4 )

- KÜÇÜK KILIÇLI Mh., KEŞAN Cd., FENER Mh., HARMAN PINAR Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 01:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24328-25015-25584-25837-25857)

- HÜRRİYET Mh., GÜLBABA Sk., GÖNÜL Sk., GÜZELBAHÇE Sk., SARICA Sk., FLAMİNGO Sk., RAHMİ ÇOLAKOĞLU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24380-25523-25582-25283-25963-26160)

- KAPTANPAŞA Mh., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24341-3719)

- TEVFİKBEY Mh., İSTİKLAL Cd., ORTA KENT Sk., 1.ÖZCAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24405-11965)

- KÜÇÜK PİYALE Mh., YENİ YOL ARA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24342-3758)

- SOĞANLI Mh., NİLÜFER Sk., İLHAN Sk., ALPER Sk., KARAMUSTAFAPAŞA Sk., AHMET HAŞİM Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24337-705)

- KÜÇÜK PİYALE Mh., YENİ YOL ARA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24343-3758)

- KADIMEHMET EFENDİ Mh., EMİR EFENDİ ÇIKMAZI Sk., NALINCI MEKTEBİ Sk., MABUT LİZBUT Sk., KULAKSIZ Cd., KULAKSIZ Mh., EYÜP PAŞA Sk., EBE HATUN ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24344-3123)

- KADIMEHMET EFENDİ Mh., KADI MEHMET Cd., MABUT LİZBUT Sk., KÜRKÇÜ ŞAHİN Sk., MUİT Sk., ARDA Cd., KULAKSIZ Mh., HALİL EFENDİ ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24345-3864)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1279/1. Sk., 1285. Sk., 1427. Sk., 1427/1. Sk., 1428. Sk., 1429/1. Sk., 1429. Sk., 1429/2. Sk., 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1431. Sk., 1431/1. Sk., 1432. Sk., 1433. Sk., 1435. Sk., 1436. Sk., 1437. Sk., 1439. Sk., 1469. Sk., 1472. Sk., 1473. Sk., 1475. Sk., 1476. Sk., 1476/1. Sk., 1477. Sk., 1478. Sk., 1479. Sk., 1480. Sk., 1481. Sk., 1481/1. Sk., 1482. Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24358-28850 tm)

- AKŞEMSETTİN Mh., ARI Sk., 1.ARI ÇIKMAZI Sk., ERCİYES Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24359-28849 tm)

- AKŞEMSETTİN Mh., AYTAÇ Sk., AĞAÇ Sk., ELMAS Sk., SELİMPAŞA Sk., SUNA Sk., ÖZEN Sk., ÇAKMAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24361-28111 tm)

- GÜZELCE Mh., YOĞURTHANE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24428-24034)

- KILIÇALİ PAŞA Mh., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24340-3746)

- ÇAYIRBAŞI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24346-4414)

- ÇAYIRBAŞI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24347-4416)

- ADNAN KAHVECİ Mh., BAĞLIK Cd., HASBAHÇE Cd., ALEMDAĞ Cd., ÇANKAYA Cd., KIŞLA Cd., CUMHURİYET Mh., ERDEMLİ Cd., ONUR Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24352-21398-20268-20269-22542)

- ÇIRÇIR Mh., ATATÜRK Cd., BAŞAK Sk., DARICA Sk., DÖNMEZ Sk., GİDEN Cd., NUR Sk., NİLÜFER Sk., SELİM Sk., SEVDA Cd., SUNAR Sk., İLİM ALT Sk., İLİM Sk., ALİBEYKÖY Mh., KADER Sk., SEREN Sk., UMUT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24360-28864 TM)

- ADNAN MENDERES Mh., FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24397-29212-29945-29595-29286-28578-28585-28786)

- ÇOBANÇEŞME Mh., SANAYİ Cd., YAKAMOZ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24401-31438)

- HARAÇÇI Mh., ALİHAN Sk., BAYRAK Cd., SÖZ Sk., TÜMER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24402-28162)

- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24403-28384-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884)

- ÇOBANÇEŞME Mh., SELVİ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24404-31467)

- TEVFİKBEY Mh., İSTİKLAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24406-11582)

- ANADOLU Mh., BAYSAL Sk., SARIÇAM Sk., YENİBAHÇE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24423-28262)

- İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24394-29210)

- HARAÇÇI Mh., MUALLİM Sk., BAYRAK Cd., SARVAN Sk., TÜMER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24400-28384)

- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24407-11859)

- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24409-11937)

AYEDAŞ KESİNTİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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