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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Kasım planlı kesinti programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Kasım planlı kesinti programı

İstanbul’dan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleleri resmi sayfası üzerinden duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 27 Kasım tarihli planlı kesinti programı

 İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçeye yatırım programı çalışması süresince iş sağlığı ve güveliğini de gözeterek elektrik verilmiyor. Peki, elektrik kesintileri ne kadar devam edecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı

TEŞVİKİYE Mh., BÜYÜK ÇİFTLİK Sk., SEZAİ SELEK Sk., PROF. DR. ORHAN ERSEK Sk., VALİ KONAĞI Cd., POYRACIK Sk., GÜZEL BAHÇE Sk., HASAN CEVDET PAŞA Sk., DUTLUK İÇİ Sk., HACI EMİN EFENDİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18871-3442)

- TARABYA Mh., HAN ÇAYIRI YOLU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18884-4278)

- BAŞAKŞEHİR Mh., ANAFARTALAR Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18823-12405)

- BAŞAKŞEHİR Mh., ATİLLA ALTIKAT Cd., ANAFARTALAR Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18824-12402)

- ZEYREK Mh., AKTAR YEKTA Sk., ARİFZADE Sk., AT PAZARI Sk., DERS VEKİLİ Sk., GÜLBAHÇE Sk., HACI HASAN Sk., HACI ÖMERPAŞA Sk., HATTAT İZZET Sk., KIRBACI Sk., MIHÇILAR Cd., NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA Cd., SADREDDİN YÜKSEL Sk., TURŞUCU HALİL Sk., ZEYREK Cd., ÇIRÇIR Cd., ÇİNİLİ ODALAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18853-2383 TM)

- TEŞVİKİYE Mh., GÜZEL BAHÇE Sk., POYRACIK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18875-3959)

- TARABYA Mh., TOPÇU Cd., TARABYA BAYIRI Cd., GÜLER Sk., AYDOĞDU Sk., AYDEMİR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18885-4052)

- 50. YIL Mh., 2033. Sk., 2032. Sk., 2034. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2038. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2047. Sk., 2048. Sk., 2049. Sk., 2050. Sk., 2051. Sk., 2053. Sk., 2054. Sk., 2056. Sk., 2057. Sk., 2058. Sk., 2059. Sk., 2060. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18906-29395 TM)

- CEBECİ Mh., 2459. Sk., 2458. Sk., 2457. Sk., 2456. Sk., 2455. Sk., 2460. Sk., 2461. Sk., 2462. Sk., 2463. Sk., 2465. Sk., 2466. Sk., 2467. Sk., 2469. Sk., 2470. Sk., 2474. Sk., 2473. Sk., 2471. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18905-28297 tm)

- KAVAKLI Mh., İSTİKLAL Cd., ŞAHİN ÖZER Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18920-26012)

- DENİZKÖŞKLER Mh., DR SADIK AHMET Cd., BALIKÇI Sk., ÇUKUR Sk., YOSUN Sk., TURNA Sk., SEVGİ Sk., İSKELE Cd., DERYA BLOKLARI Sk., RANA Sk., RIHTIM Sk., ADA ÇIKMAZI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18921-21047)

- KAVAKLI Mh., AY Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18897-21195 DP :2)

- HÜRRİYET Mh., DR. CEMİL BENGÜ Cd., BEYDER Sk., İPEK Sk., ZEMBİL KÜMESİ Sk., ZEMBİL Sk., CAMİALTI Sk., DÜLGER Sk., IHLAMUR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18914-9169)

- AŞIK VEYSEL Mh., ARAS Sk., RESNELİ NİYAZİ Sk., VEDAT ALTUN Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18929-20018)

- PİRİPAŞA Mh., MÜVERRİH ALİ Cd., MÜVERRİH ÇIKMAZI Sk., BERABERLİK Sk., HÖRGÜÇ Sk., KEÇECİ PİRİ Mh., HASKÖY MEKTEBİ Sk., HARAP ÇEŞME Sk., KİRACI ODALARI Sk., NEHİR Sk., SADİKİYE Sk., ÇÖP ÜSTÜ Sk., HACI ŞABAN MEKTEBİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18930-3108)

- RAMİ CUMA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18915-8625-8025-8176)

- KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18925-23019 23395 23579 23179 23037 23038 23013 23024 23275 23068 23028 23444 23569 23356 23615)

- MERKEZ Mh., FERİKÖY FIRIN Sk., ESEN Sk., İYİNİYET Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18935-3396)

- BAHÇELİEVLER Mh., GÜNEŞ 1 Sk., MEHTAP Sk., ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL Sk., İPEK Sk., ERDE Sk., MEHMET AKİF Cd., NAZLI HANIM Sk., CELAL NURİ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18931-633)

- YAHYA KAHYA Mh., BAHRİYE Cd., IŞIK ÇIKMAZI Sk., SİPAHİ FIRINI Sk., SURURİ MEHMET EFENDİ Mh., AYNALI ÇEŞME Cd., SİPAHİ FIRINI Sk., KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI Sk., KERAMET ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18932-3824)

- GENÇOSMAN Mh., ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ Sk., ŞEHİT ONBAŞI MURAT ŞENGÖZ Sk., DUMLU Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., MUSTAFA YAŞAR Cd., DUMLUPINAR Sk., HUN Sk., MEKTEP Sk., ŞEHİT POLİS SUAT HAYRİ DAL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18933-657)

- KAZLIÇEŞME Mh., CİNOĞLU ÇIKMAZI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18940-1447)

- KAZLIÇEŞME Mh., 10. YIL Cd., BELGRAD KAPI YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18941-1380)

- KAZLIÇEŞME Mh., 10. YIL Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18942-1606)

- EKİNOBA Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., HANIMELİ 3 Sk., YILDIZ 3 Sk., ŞEHNAZZADE Sk., AKKIZ Sk., EBRULİ Sk., DANTEL Sk., BENİZ Sk., AKMEŞE Sk., BERKSOY Sk., BEREKETLİ Sk., ÇELEBİ 1 Sk., BİLGE 2 Sk., EFELER Sk., ORHAN VELİ Sk., KAYNARCA Sk., CİVAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18945-24262 24247 24360)

- BÜLBÜL Mh., TURAN Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., SIRASELVİLER Cd., ŞEHİT MUHTAR Mh., ANA ÇEŞMESİ Sk., İSTİKLAL Cd., TAKSİM Cd., TAKSİM AKARCASI Sk., TARLABAŞI Bul., UTARİT Sk., ZAMBAK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 16:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18950-3233)

- ORMANLI Mh., KARACAKÖY MERKEZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18955-23104 23229 23644 23688 23265 23563 )

- AKALAN Mh., KALFA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18954-23093 23182 23664 23249 23094 23681)

- FİRUZKÖY Mh., BALCIBÜK Cd., GÖÇEN Sk., PLEVNE Cd., SELİM Sk., TİRYAKİ SUYU Cd., KERİM TEKİN Sk., KUŞ Sk., DENİZ YILDIZI Sk., YEŞİLKENT Mh., G-716 Sk., G-717 Sk., G-715 Sk., G-714 Sk., G-713 Sk., G-718 Sk., G-719 Sk., G-725 Sk., G-724 Sk., G-723 Sk., G-722 Sk., G-726 Sk., G-727 Sk., G-728 Sk., G-741 Sk., G-743 Sk., G-745 Sk., G-735 Sk., G-658 Sk., G-659 Sk., G-667 Sk., G-668 Sk., G-669 Sk., G-670 Sk., G-671 Sk., G-672 Sk., G-673 Sk., G-682 Sk., G-680 Sk., G-681 Sk., G-683 Sk., G-684 Sk., G-685 Sk., G-686 Sk., G-687 Sk., G-688 Sk., G-689 Sk., G-692 Sk., G-733 Sk., G-837 Sk., G-10 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18975-27061 27173 21338)

- HAMİDİYE Mh., GÜL Sk., BAŞAK Sk., SAFA Sk., ANADOLU Cd., KAFKAS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18973-9079)

- ORUÇREİS Mh., 569. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18492-18237)

- ORUÇREİS Mh., 573. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18493-18292)

- İSTİKLAL Mh., ŞAİR Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18785-20519 DP:7)

- AĞAÇLI Mh., ODAYERİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18799-9262,9843,9247,9789,9265,9263,9264,9269,9490,9235,9860)

- BAŞAKŞEHİR Mh., FEDAKAR ÇIKMAZI Sk., ŞEHZADE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18828-12225)

- DEREAĞZI Mh., ADEM Sk., SİMİT Sk., KÜÇÜK Sk., KARACA Sk., İCLAL Sk., NENE HATUN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18829-22316)

- BAŞAKŞEHİR Mh., FEDAKAR ÇIKMAZI Sk., KUTLU Sk., MİMAR KEMALETTİN Bul., ŞEHZADE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18830-12215)

- GAZİ Mh., 1345. Sk., 1373. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18803-28002 tm)

AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

09:30 - 18:00 saat aralığında 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KÜÇÜK ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUS

09:00 - 14:00 saat aralığında 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: AKDAĞ

09:00 - 17:00 saat aralığında 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ÜSTEĞMEN ÖNDER BALKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÜLŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKİNCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ELBİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ONARIMLI

ÇEKMEKÖY

09:00 - 14:00 saat aralığında 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 228.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 232.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 224.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 229.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 231.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 220.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 221.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 222.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 223.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 225.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 30 AĞUSTOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 230.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 16.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 14.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 12.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 21.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEŞE

10:00 - 17:00 saat aralığında 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NAKİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: BEYDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MİSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TALATBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TALİMHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: SÜNGERTAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: KARAKOLHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: TALİMHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: HALİTAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YOĞURTÇU ŞÜKRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: GENÇLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAKİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ALİ SUAVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NÜSHETEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIVANÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: FERİTBEY

SANCAKTEPE

09:00 - 14:00 saat aralığında 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: SERDAR

09:00 - 14:00 saat aralığında 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HİKMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BILDIRCIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ORMANCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MIZRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SELAMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YAKACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KAYABAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KURBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: UZUNYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇİZMECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AYDOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YÖRÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BERAAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GAZİ YÜCEL

TUZLA

13:00 - 16:00 saat aralığında  Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SUBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÇELİKEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: CENGİZ TOPEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞİNASİ DURAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: CANFEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: YAVUZ SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: TERSANELER

10:30 - 11:30 saat aralığında  Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: VOLKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: DERVİŞPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: FERMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: NERGİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: DİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: AZAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: VALİDE SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: AKCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: KONAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: EMANET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: GÜMÜŞSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: AKASYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: CAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: SARUHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ULUBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ALSANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ÇANAKKALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ÇİÇEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: VEFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: AKYAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: EMİRHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: BOSTANCI

17:00 - 18:00 saat aralığında  Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: LAVANTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KIVILCIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KINALIKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YENİÇAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TAŞPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NURBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: AKÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YETKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: AKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DERİNÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: BENJAMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ERK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SÜREYYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÜNİVERSİTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: GÜLBAHAR

13:30 - 14:30 saat aralığında  Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: LAVANTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ÖZVATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÖZVATAN

ÜMRANİYE

09:00 - 15:00 saat aralığında  Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KARAÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KERİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: CEVAHİR

09:00 - 13:00 saat aralığında  Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TUNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AKSARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: YENİ FİLİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SIRMAGENÇ

10:00 - 18:00 saat aralığında  Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: REŞİTPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BARIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ERBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BURÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: HARİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BELLİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: NAZENDE

15:00 - 18:00 saat aralığında  Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: BAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜNGÖR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK

ÜSKÜDAR

09:30 - 17:30 saat aralığında 

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AYIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SULTANFATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAŞARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERİN

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