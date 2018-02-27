Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Kasım elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi, semtlerinde yaşanan kesintinin ne zaman sonlanacağını merakla araştıran vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Sabah saatleri itibariyle başlayan ve bakım ya da plansız kesintileri içeren süreçten birçok semt etkilenecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 27 Şubat elektrik kesintisi hakkında detaylı bilgiler

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- SOĞANLI Mh., HABİB ÖZHAN Sk., KARACA Sk., ÇAVUŞPAŞA Cd., KAAN Sk., HÜLYA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11682-678)



- MERKEZ Mh., İSKENDER Sk., ÜNLÜ Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11680-674)



- YUNUS EMRE Mh., 1402/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11713-28030 TM)



- GÜZELTEPE Mh., 3.ATMACA Sk., ÜÇTEPE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11846-28302 tm)



- GÜZELTEPE Mh., YUNUS EMRE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11855-28825 tm)



- EMNiYETTEPE Mh., SAMANYOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11863-28330 tm)



- EMNiYETTEPE Mh., KİTAPÇI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11864-28330 tm)



- TOPÇULAR Mh., TOPÇUBAŞI ESATAĞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11936-8722)



- YENİDOĞAN Mh., FERHATPAŞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11937-8881)



- MALTEPE Mh., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11938-8783)



- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11939-8837)



- YENİDOĞAN Mh., ULUYOL Cd., CANER Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11940-8403)



- GÜRSEL Mh., KAĞITHANE Cd., NURTAÇ Cd., SEĞMEN Sk., YEŞİLTEPE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11881-9358)



- AKŞEMSETTİN Mh., DERVİŞ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11893-28121 tm)



- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 22:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11941-8680)



- YEŞİLPINAR Mh., GİRNE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11992-28107 tm)



- YAYLA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında PİRİNÇÇİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12008-28026 TM)



- HUZUR Mh., AYIŞIĞI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında ESENTEPE Mh., KORE ŞEHİTLERİ Cd., YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12009-9664)



- GÜLTEPE Mh., BUYRU Sk., YEŞİLCE Mh., BARBAROS Cd., DALGIÇ Sk., DESTEGÜL Sk., DOĞA Sk., EMEKTAR ÇIKMAZI Sk., EMEKTAR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında HUZUR Mh., FATİH Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12010-9111)



- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., KORE ŞEHİTLERİ Cd., MİTHAT ULU ÜNLÜ Sk., YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12012-9221)



- KEMER Mh., ŞAHİNBEY Cd., 912. Sk., 911. Sk., KEMER Cd., 913/1. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12018-18288)



- AKALAN Mh., İSTANBUL Cd.DESİ Sk., SUBAŞI Mh., İSTANBUL Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11988-23090 23151 23214 23757)



- YAVUZ SELİM Mh., 26/10A Sk., 26/10. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12023-18589)



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1460. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11997-28031 TM)



- GÜVERCİNTEPE Mh., FATİH Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12004-12516 TM 7-8 Depar)



- CEVATPAŞA Mh., SARAYBOSNA Cd., NAMIK KEMAL Cd., MİMAR SİNAN Cd., GİRNE Cd., TEVFİK FİKRET Cd., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., AMİRAL SADIK ALTICAN Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12030-8207)



- YEŞİLKENT Mh., G-618 Sk., G-619 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12033-20534 DP:6)



- MECİDİYEKÖY Mh., SELAHATTİN PINAR Cd., CEMAL SAHİR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12011-9163)



- YILDIZTEPE Mh., 37/17. Sk., 37/11. Sk., 37/12. Sk., 37/14. Sk., 37/17B Sk., 37/12A Sk., 37/16. Sk., 37/15. Sk., 37/7. Sk., 37/8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12028-18567)



- SAKARYA Mh., ORHANGAZİ Sk., 4.PARK Sk., KARADENİZ Cd., BAYIR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12042-28367 TM)



- HABİBLER Mh., Z-1 Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12044-29451 tm)



- YEŞİLPINAR Mh., GÖKHAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12058-28560 tm)



- TUNA Mh., SAKARYA Cd., 726. Sk., 723. Sk., 694. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12020-18319)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., OSMAN GAZİ Cd., 2/16A Sk., 2/15. Sk., 8/16. Sk., 8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12022-18599)



- HACI KADIN Mh., KATİP ÇELEBİ Cd., AZEP ASKERİ Sk., DARÜLHADİS Sk., MUABBİR Sk., MÜHENDİS Sk., ATATÜRK Bul., MOLLA HÜSREV Mh., AKİFPAŞA Sk., AZEP ASKERİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12040-2059)



- CUMHURİYET Mh., ATATÜRK Bul., CUMHURİYET Cd., BÜYÜKŞEHİR Mh., BEYLİKDÜZÜ Cd., BAHÇELİ Sk., İMREN AYKUT Cd., LOKMAN HEKİM Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12061-21245-21449-22695-21451-214486-21447-20634-21448-21540-21173-20345-21142)



- MERKEZ Mh., BİRAHANE Sk., AHENK Sk., FERİKÖY FIRIN Sk., HUZUR Sk., İSKETE Sk., KAZIM ORBAY Cd., PERİHAN Sk., SIRA CEVİZLER Cd., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., HANIMEFENDİ Sk., HASAT Sk., KOCAMANSUR Sk., BÜYÜKDERE Cd., İSTİKLAL Sk., PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL Sk., GÜVENÇ Sk., İYİNİYET Sk., REHA YURDAKUL Sk., İSKENDEROĞLU Sk., ÇİFTE CEVİZLER Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında ŞAHKULU Mh., İSTİKLAL Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12065-3152-3572-3230-3251-3912-3453-3389-3507-5044)



- TAHTAKALE Mh., AKPINAR Sk., BABADAĞ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında ŞAHİNTEPE Mh., BARBAROS HAYRETTİN Cd., ÇAĞLAYANSU Sk., ÇAKIR Sk., ÇINAR Sk., ÇITIR Sk., DENİZCİ Sk., ESKİ İSTANBUL Cd., OĞUZ ÇIKMAZI Sk., ÖZAY Sk., YAYLA Sk., YILDIZ Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12066-11205)



- ŞAHİNTEPE Mh., 2217. Sk., 2219. Sk., 2228. Sk., DİLARA Sk., ERAY Sk., ESER Sk., ESMA Sk., KIŞLA Sk., MELİSA Sk., SEL Sk., ŞENOL Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12067-11192)



- MASLAK Mh., BÜYÜKDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12079-4196)



- ETİLER Mh., CEVHER Sk., DEMİRKENT Sk., ERGİN Sk., TEPECİK YOLU Sk., TOPRAKKALE Sk., YANARSU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12087-3178)



- OSMANİYE Mh., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında ÇIRPICI Mh., VELİEFENDİ Mh., SÜMER Mh., KAZLIÇEŞME Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12091-TEİAŞ VELİEFENDİ ŞALT TRAFOSU)



- YEŞİLTEPE Mh., 24 Sk., SÜMER Mh., 24 Sk., 24/1 Sk., 24/4 Sk., 24/2 Sk., 24/5 Sk., 24/3 Sk., 25/3 Sk., 65/3 Sk., ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR Sk., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12092-1870)



- SEMİZKUMLAR Mh., TERAKKİ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12106-25090-25040-25038-25039-25091-25037-25035-25036)



- MERKEZ Mh., YEŞİLTUNA Sk., TUNA Sk., TEPE Sk., ÇUKURÇEŞME Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12109-28203 TM)



- UĞUR MUMCU Mh., K Cd., L Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12073-28524 tm)



- BAHÇELİEVLER Mh., ADNAN KAHVECİ Bul., TALATPAŞA Cd., HAREKET ORDUSU Sk., KARİKATÜRİST RAMİS Sk., ALİ REŞAT PAŞA Sk., İSTANBUL ŞEHİTLERİ Cd., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12074-207)



- YEŞİLPINAR Mh., BUDAK Sk., GÖNÜL Sk., TEPE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12088-28107)



- SEMİZKUMLAR Mh., TERAKKİ Cd., HÜSEYİN AVNİ AKTARMA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12107-25180-25216-25339-25294-25034-25032-25313-25312-25225)