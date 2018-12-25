Elektrikler ne zaman gelecek? 25 Aralık BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı
Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, 25 Aralık Salı günü İstanbul'un hangi mahalleleri ve ilçelerinde kesinti yaşanıyor? Kesinti kaç saat sürecek? İşte 25 Aralık BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı
BEDAŞ 25 Aralık 2018 Salı günü planlı kesinti programı
- FİRUZKÖY Mh., GÜLMEZ Sk., GÜLLÜLER Sk., PLEVNE Cd., TAN Sk., KIRLANGIÇ Sk., KURŞUN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19296-27171)
- TEVFİKBEY Mh., 2301. Sk., TAHSİN TEKOĞLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19528-11946)
- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., 1.KUMRU Sk., 20 TEMMUZ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19525-11441)
- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., 1.KUMRU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19526-11875)
- TEVFİKBEY Mh., 2301. Sk., TAHSİN TEKOĞLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19529-11946)
- AKŞEMSETTİN Mh., AKDENİZ Cd., BALİPAŞA Cd., BATTALGAZİ Sk., HACI FİDAN Sk., HOCA EFENDİ Sk., KARAMUK Sk., NEYZEN İHSAN Sk., SARIGÜZEL Cd., ŞEMSETTİN SAMİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19547-2352 TM)
- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., KAHRAMAN Sk., 2301. Sk., 1.KUMRU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19527-11473)
- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19592-28680)
- BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19593-29102)
- BALAT Mh., CABİ ALİ Sk., CEBECİBAŞI MESCİDİ Sk., DARÜŞŞAFAKA Cd., MANYASİZADE ÇIKMAZI Sk., MERCİMEK Sk., YAVUZ SELİM Cd., SULTAN SELİM Cd., SULTAN SELİM ÇIKMAZI Sk., İMAM ÖMER Sk., İSMAİLAĞA Sk., İSMAİLAĞA 3. ÇIKMAZI Sk., İSMAİLAĞA 2. ÇIKMAZI Sk., İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19549-2211 TM)
- DEREAĞZI Mh., HALİT Sk., GÜRKAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19564-22048 DP:1)
- GÜNEŞLİ Mh., KANARYA Sk., SELVİ Sk., SERÇE Sk., SİMGE Sk., 16. Sk., 17. Sk., EVREN Mh., İSTİKLAL Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19625-31807 )
- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19591-29864)
- ÇELİKTEPE Mh., ULUBATLI Cd., BAHARİYE Sk., BOĞAZKESEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19637-9501)
- ÇELİKTEPE Mh., ŞEHİT KARAKUŞLAR Cd., GÜLBAHÇE Sk., GAYRETLİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:30-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19639-9029)
- SULTANİYE Mh., 625. Sk., 624. Sk., 626. Sk., 627. Sk., 628. Sk., 629. Sk., 630. Sk., 631. Sk., 632. Sk., 633. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 617. Sk., 641. Sk., 642. Sk., 643. Sk., 649. Sk., 650. Sk., 651. Sk., 652. Sk., 653. Sk., 654. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19647-21391)
- TÜRKOBA Mh., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1 Cd., KAYALI Cd., VARAN Sk., GÜLDEFNE Sk., ÖZGÜRLÜK Cd., DOLMABAHÇE Cd., ZEKİ BORA Cd., KİRAZ 2 Sk., CUMHURİYET 3 Cd., ÇİLEK 3 Sk., ŞEFTALİ Sk., VİŞNE 2 Sk., PORTAKAL Sk., KIZILCIK Sk., CEVİZ Sk., ZEYTİN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19643-24414 24415 24116 24417 24418 24419 24420)
- ESENTEPE Mh., 2400. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19661-28089 tm)
- ÇELİKTEPE Mh., İSMET İNÖNÜ Cd., KAPTAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19636-9502)
- CEBECİ Mh., 2470. Sk., 2471. Sk., 2472. Sk., 2473. Sk., 2474. Sk., 2476. Sk., 2478. Sk., 2479. Sk., 2480. Sk., U Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19670-28193 TM)
- ÇİLİNGİR Mh., GÜRLÜKDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19676-28789)
- SEYİTNİZAM Mh., DEMİRCİLER SİTESİ 6 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 5 Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19685-1455)
- BAHÇELİEVLER Mh., FEVZİ ÇAKMAK 2 Cd., YUNUS EMRE 3 Cd., YAYLI Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19702-24430 24431 24432 24433 24434 24435)
- DEMİRCİ Mh., DEMİRCİKÖY Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19704-4398)
- ÇELİKTEPE Mh., RİDANİYE Sk., İSMET İNÖNÜ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19638-9179)
- UĞUR MUMCU Mh., 2271. Sk., 2272. Sk., 2272/1. Sk., 2273. Sk., 2274. Sk., 2275. Sk., 2336. Sk., 2336/1. Sk., 2337. Sk., 2339. Sk., 2347. Sk., 2354. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19669-28744 TM)
- YEŞİLKENT Mh., G-725 Sk., G-682 Sk., G-684 Sk., G-685 Sk., G-718 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19725-21338)
- YEŞİLKENT Mh., FATİH1 Cd., G-653 Sk., G-627 Sk., G-654 Sk., G-659 Sk., G-633 Sk., G-655 Sk., G-657 Sk., G-656 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19700-20673)
- SEYİTNİZAM Mh., DEMİRCİLER SİTESİ 4 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 5 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 6 Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19684-1459)
- CİHANNÜMA Mh., FARUK CANITEZ Sk., DÖRTYÜZLÜÇEŞME Sk., BARBAROS Bul., HÜSNÜ SAVMAN Sk., YENİ MAHALLE FIRIN Sk., TATAR HÜSEYİN Sk., ÇÖMEZLER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19708-3636)
- GAYRETTEPE Mh., HAMİDİYE Sk., BALMUMCU DERESİ Sk., ÇAKIR ÇIKMAZI Sk., DİKİLİTAŞ Mh., YENİ GELİN ZERDE Sk., BÖĞÜRTLEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19701-3122)
- ABBASAĞA Mh., CEDİDİYE Sk., ÜZENGİ Sk., NURTANESİ Sk., YILDIZ Cd., DİLBER Sk., DİKİLİTAŞ Mh., ÖMÜR Sk., YENİDOĞAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19705-3168)
- PINAR Mh., AKARÇEŞME Sk., BALABANDERE Cd., BOSTAN GÜL Sk., DIŞ BUDAK Sk., BUDAK Sk., ELMA Sk., EREN Sk., GÜL PINAR Sk., GÜRSU ÇIKMAZI Sk., HÜRMET Sk., HİLAL Cd., ILGAZ Sk., KADER Sk., KELEBEK Sk., KESKİN ÇIKMAZI Sk., MAZI Sk., PARILTI ÇIKMAZI Sk., SANDAL ÇIKMAZI Sk., SINIR ÇIKMAZI Sk., YOSUN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19706-4485)
- AKÖREN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19716-23051 23168 23653 23073 23758 23751 23276 23074 23180 23753 23750 23598 23592 23589 23646 23628 23004 23498 23611 23351 23571 23278 23308 23479 23003 23159)
- GAZİ Mh., 1347. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19718-28002 tm)
- YENİKENT Mh., AŞIK ŞENLİK Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., DOĞAN ARASLI Bul., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., 666. Sk., 606. Sk., 713. Sk., 712. Sk., 708. Sk., 703. Sk., 702. Sk., 699. Sk., 698. Sk., 697. Sk., 696. Sk., 695. Sk., 694. Sk., 693. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19734-21391 20187 22228 21825 22267 22713 20930 21758 27232)
- FİRUZKÖY Mh., TİRYAKİ SUYU Cd., YEŞİLKENT Mh., G-717 Sk., G-743 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19726-27061)
- FİRUZKÖY Mh., BALCIBÜK Cd., POYRAZ Cd., YEŞİLKENT Mh., G-666 Sk., G-668 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19727-27173)
AYEDAŞ 25 Aralık 2018 Salı günü planlı kesinti programı
ATAŞEHİR
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YASEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MİMOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ZAMBAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SUSAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YASEMİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MİMOZALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: PAPATYAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: LEYLAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MEDİNE MESCİDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞEHİT ŞERİFE BACI
09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİVAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAHİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAVAKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİVASLILAR
09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY
BEYKOZ
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YEDİGÜN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE
KADIKÖY
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: HAMDİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: ŞEFİZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BESTEKAR LEYLA
MALTEPE
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: UĞUR MUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ORTANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: PAPATYA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: UĞUR MUMCU
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ORTANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: SAKİN
PENDİK
10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ESMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ECENİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DESTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YURDANUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FARKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KADİRLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KESTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İPEK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KANAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SERMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABIALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEVGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DOSTELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MESCİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EGE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OKÇULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAHİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DÖNENCE
10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MISIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ECENİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZİRVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇİÇEKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEVGİZ
ÜSKÜDAR
09:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KALDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ATABEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞATUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞDAŞIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KUTUP YILDIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: İHLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: TÜYLÜOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ALTUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: AKYILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: İSLAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ATABEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KUTUP YILDIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALANTOR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: SARIGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: İLKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALDIRIM
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