Elektrikler ne zaman gelecek? 25 Aralık BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı

BEDAŞ 25 Aralık 2018 Salı günü planlı kesinti programı

- FİRUZKÖY Mh., GÜLMEZ Sk., GÜLLÜLER Sk., PLEVNE Cd., TAN Sk., KIRLANGIÇ Sk., KURŞUN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19296-27171)



- TEVFİKBEY Mh., 2301. Sk., TAHSİN TEKOĞLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19528-11946)



- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., 1.KUMRU Sk., 20 TEMMUZ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19525-11441)



- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., 1.KUMRU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19526-11875)



- TEVFİKBEY Mh., 2301. Sk., TAHSİN TEKOĞLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19529-11946)



- AKŞEMSETTİN Mh., AKDENİZ Cd., BALİPAŞA Cd., BATTALGAZİ Sk., HACI FİDAN Sk., HOCA EFENDİ Sk., KARAMUK Sk., NEYZEN İHSAN Sk., SARIGÜZEL Cd., ŞEMSETTİN SAMİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19547-2352 TM)



- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., KAHRAMAN Sk., 2301. Sk., 1.KUMRU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19527-11473)



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19592-28680)



- BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19593-29102)



- BALAT Mh., CABİ ALİ Sk., CEBECİBAŞI MESCİDİ Sk., DARÜŞŞAFAKA Cd., MANYASİZADE ÇIKMAZI Sk., MERCİMEK Sk., YAVUZ SELİM Cd., SULTAN SELİM Cd., SULTAN SELİM ÇIKMAZI Sk., İMAM ÖMER Sk., İSMAİLAĞA Sk., İSMAİLAĞA 3. ÇIKMAZI Sk., İSMAİLAĞA 2. ÇIKMAZI Sk., İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19549-2211 TM)



- DEREAĞZI Mh., HALİT Sk., GÜRKAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19564-22048 DP:1)



- GÜNEŞLİ Mh., KANARYA Sk., SELVİ Sk., SERÇE Sk., SİMGE Sk., 16. Sk., 17. Sk., EVREN Mh., İSTİKLAL Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19625-31807 )



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19591-29864)



- ÇELİKTEPE Mh., ULUBATLI Cd., BAHARİYE Sk., BOĞAZKESEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19637-9501)



- ÇELİKTEPE Mh., ŞEHİT KARAKUŞLAR Cd., GÜLBAHÇE Sk., GAYRETLİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:30-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19639-9029)



- SULTANİYE Mh., 625. Sk., 624. Sk., 626. Sk., 627. Sk., 628. Sk., 629. Sk., 630. Sk., 631. Sk., 632. Sk., 633. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 617. Sk., 641. Sk., 642. Sk., 643. Sk., 649. Sk., 650. Sk., 651. Sk., 652. Sk., 653. Sk., 654. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19647-21391)



- TÜRKOBA Mh., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1 Cd., KAYALI Cd., VARAN Sk., GÜLDEFNE Sk., ÖZGÜRLÜK Cd., DOLMABAHÇE Cd., ZEKİ BORA Cd., KİRAZ 2 Sk., CUMHURİYET 3 Cd., ÇİLEK 3 Sk., ŞEFTALİ Sk., VİŞNE 2 Sk., PORTAKAL Sk., KIZILCIK Sk., CEVİZ Sk., ZEYTİN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19643-24414 24415 24116 24417 24418 24419 24420)



- ESENTEPE Mh., 2400. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19661-28089 tm)



- ÇELİKTEPE Mh., İSMET İNÖNÜ Cd., KAPTAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19636-9502)



- CEBECİ Mh., 2470. Sk., 2471. Sk., 2472. Sk., 2473. Sk., 2474. Sk., 2476. Sk., 2478. Sk., 2479. Sk., 2480. Sk., U Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19670-28193 TM)



- ÇİLİNGİR Mh., GÜRLÜKDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19676-28789)



- SEYİTNİZAM Mh., DEMİRCİLER SİTESİ 6 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 5 Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19685-1455)



- BAHÇELİEVLER Mh., FEVZİ ÇAKMAK 2 Cd., YUNUS EMRE 3 Cd., YAYLI Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19702-24430 24431 24432 24433 24434 24435)



- DEMİRCİ Mh., DEMİRCİKÖY Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19704-4398)



- ÇELİKTEPE Mh., RİDANİYE Sk., İSMET İNÖNÜ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19638-9179)



- UĞUR MUMCU Mh., 2271. Sk., 2272. Sk., 2272/1. Sk., 2273. Sk., 2274. Sk., 2275. Sk., 2336. Sk., 2336/1. Sk., 2337. Sk., 2339. Sk., 2347. Sk., 2354. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19669-28744 TM)



- YEŞİLKENT Mh., G-725 Sk., G-682 Sk., G-684 Sk., G-685 Sk., G-718 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19725-21338)



- YEŞİLKENT Mh., FATİH1 Cd., G-653 Sk., G-627 Sk., G-654 Sk., G-659 Sk., G-633 Sk., G-655 Sk., G-657 Sk., G-656 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19700-20673)



- SEYİTNİZAM Mh., DEMİRCİLER SİTESİ 4 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 5 Cd., DEMİRCİLER SİTESİ 6 Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19684-1459)



- CİHANNÜMA Mh., FARUK CANITEZ Sk., DÖRTYÜZLÜÇEŞME Sk., BARBAROS Bul., HÜSNÜ SAVMAN Sk., YENİ MAHALLE FIRIN Sk., TATAR HÜSEYİN Sk., ÇÖMEZLER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19708-3636)



- GAYRETTEPE Mh., HAMİDİYE Sk., BALMUMCU DERESİ Sk., ÇAKIR ÇIKMAZI Sk., DİKİLİTAŞ Mh., YENİ GELİN ZERDE Sk., BÖĞÜRTLEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19701-3122)



- ABBASAĞA Mh., CEDİDİYE Sk., ÜZENGİ Sk., NURTANESİ Sk., YILDIZ Cd., DİLBER Sk., DİKİLİTAŞ Mh., ÖMÜR Sk., YENİDOĞAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19705-3168)



- PINAR Mh., AKARÇEŞME Sk., BALABANDERE Cd., BOSTAN GÜL Sk., DIŞ BUDAK Sk., BUDAK Sk., ELMA Sk., EREN Sk., GÜL PINAR Sk., GÜRSU ÇIKMAZI Sk., HÜRMET Sk., HİLAL Cd., ILGAZ Sk., KADER Sk., KELEBEK Sk., KESKİN ÇIKMAZI Sk., MAZI Sk., PARILTI ÇIKMAZI Sk., SANDAL ÇIKMAZI Sk., SINIR ÇIKMAZI Sk., YOSUN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19706-4485)



- AKÖREN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19716-23051 23168 23653 23073 23758 23751 23276 23074 23180 23753 23750 23598 23592 23589 23646 23628 23004 23498 23611 23351 23571 23278 23308 23479 23003 23159)



- GAZİ Mh., 1347. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19718-28002 tm)



- YENİKENT Mh., AŞIK ŞENLİK Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., DOĞAN ARASLI Bul., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., 666. Sk., 606. Sk., 713. Sk., 712. Sk., 708. Sk., 703. Sk., 702. Sk., 699. Sk., 698. Sk., 697. Sk., 696. Sk., 695. Sk., 694. Sk., 693. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19734-21391 20187 22228 21825 22267 22713 20930 21758 27232)



- FİRUZKÖY Mh., TİRYAKİ SUYU Cd., YEŞİLKENT Mh., G-717 Sk., G-743 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19726-27061)



- FİRUZKÖY Mh., BALCIBÜK Cd., POYRAZ Cd., YEŞİLKENT Mh., G-666 Sk., G-668 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19727-27173)

AYEDAŞ 25 Aralık 2018 Salı günü planlı kesinti programı

ATAŞEHİR

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YASEMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MİMOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ZAMBAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SUSAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YASEMİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MİMOZALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: PAPATYAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: LEYLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MEDİNE MESCİDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞEHİT ŞERİFE BACI

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİVAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAHİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAVAKLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SİVASLILAR

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: UDİ HASANBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY

BEYKOZ

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT MURAT GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT SUBUTAY ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KİREMİTDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: KARTBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: YEDİGÜN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: ŞEHİT AZİZ ÇELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: MİLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜZGARLIBAHÇE - Sokak: DURMUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE

KADIKÖY

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: HAMDİBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: ŞEFİZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BESTEKAR LEYLA

MALTEPE

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: UĞUR MUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ORTANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: PAPATYA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: UĞUR MUMCU

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ORTANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: SAKİN

PENDİK

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ESMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ECENİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DESTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YURDANUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FARKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KADİRLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KESTANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İPEK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KANAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SERMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABIALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: YENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEVGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DOSTELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MESCİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OKÇULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DÖNENCE

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MISIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ECENİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZİRVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇİÇEKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEVGİZ

ÜSKÜDAR

09:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KALDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ATABEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞATUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAĞDAŞIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KUTUP YILDIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: İHLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ÖZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: TÜYLÜOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ALTUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: AKYILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: İSLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ATABEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: KUTUP YILDIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALANTOR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: SARIGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: İLKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KALDIRIM