Elektrikler ne zaman gelecek? 24 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gündem
24.07.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 24 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi

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Elektrikler ne zaman gelecek? 24 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki ilçelerinde planlı elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ 24 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul'da yapılacak planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Avrupa Yakası'nda Avcılar, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Küçükçekmece... Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Tuzla ve Üsküdar... ilçelerinde planlı elektrik kesintileri olduğu görülüyor. Peki, İstanbul'da başka hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası’nın bazı ilçelerinde Planlı Yatırım ve Bakım Çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, “elektrikler ne zaman gelecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 24 Temmuz tarihindeki elektrik kesintisi bilgileri ve BEDAŞ ile AYEDAŞ'tan kesinti duyuruları...

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERKEZ Mh., ÖZGÜLER Sk., REŞİTPAŞA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(15868-21118)

KEMALPAŞA Mh., 1804. Sk., AKINCI Sk., 3.CAN Sk., EMEKLİ Sk., ERKİN Sk., HALKALI Cd., NEBİOĞLU Sk., 1.ÖZBEY Sk., 1.TURNA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16056-11597)

MALKOÇOĞLU Mh., 310. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16105-28304 tm 28282 tm)

BOLLUCA Mh., MAVİGÖL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16161-28484)

GÜZELTEPE Mh., İLKE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16133-9164-İLGİLİ DEPARI)

BOLLUCA Mh., MAVİGÖL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16160-28484)

KULOĞLU Mh., AĞA HAMAMI Sk., ALTI PATLAR Sk., ALTIPATLAR ÇIKMAZI Sk., ÇUBUKÇU ÇIKMAZI Sk., FİRUZAĞA CAMİİ Sk., AĞA KÜLHANI Sk., FİRUZAĞA Mh., PALASKA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16197-3348)

BOLLUCA Mh., MAVİGÖL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16163-28484)

GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16185-28827 tm 28810 tm 28302 tm)

BAHÇELİEVLER Mh., KADER Sk., TALATPAŞA Cd., FERİT SELİMPAŞA Cd., ELVAN Sk., MELTEM 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16201-525)

BAHÇELİEVLER Mh., DELİ HÜSEYİNPAŞA Cd., FERİT SELİMPAŞA Cd., YILDIZLI Sk., ÇAMLIK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16202-526)

ATAKENT Mh., 232. ÇIKMAZ Sk., 231. Sk., PROF. AZİZ ERGİN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16213-12174)

ÇAKIL Mh., SEYFİ DEMİRSOY Cd., ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN Sk., ERAY Sk., EMRE ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16230-23199 23425 23678 23426)

BALIKYOLU Mh., 462. Sk., 461. Sk., 487. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16193-21099 dp :1)

ATAKENT Mh., PROF. AZİZ ERGİN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16212-12175)

BOLLUCA Mh., MAVİGÖL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16162-28484)

BOLLUCA Mh., MAVİGÖL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16164-28484)

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ATAŞEHİR

09:30 - 17:30 saat aralığında        Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEY

09:00 - 12:00 saat aralığında        Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: REŞİT PAŞA

09:00 - 18:00 saat aralığında        Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK

                                                      Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YASEMİNLER

                                                      Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MİMOZALAR

                                                      Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: PAPATYAM

                                                      Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: LEYLAM

                                                      Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MEDİNE MESCİDİ

                                                      Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞEHİT ŞERİFE BACI

 

08:00 - 10:00 saat aralığında        Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARANFİL

                                                      Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ

 

10:00 - 18:00 saat aralığında        Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ÜSKÜDAR

                                                      Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY

 

11:00 - 13:00 saat aralığında        Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARANFİL

                                                      Mahalle: BARBAROS - Sokak: AL ZAMBAK

 

14:00 - 16:00 saat aralığında        Mahalle: BARBAROS - Sokak: IHLAMUR

                                                      Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ

 

ANADOLU YAKASI'NDAKİ DİĞER KESİNTİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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