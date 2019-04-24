Elektrikler ne zaman gelecek? 24 Nisan elektrik kesintisi programı
BEDAŞ, 24 Nisan Çarşamba günü bazı İstanbul ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Planlı kesinti programına göre, Esenler, Bakırköy Esenyurt ve Çatalaca gibi birçok Avrupa Yakası ilçesine elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, kesintiler ne kadar devam edecek? İşte 24 Nisan elektrik kesintisi programı...
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, BEDAŞ'ın 24 Nisan Pazartesi tarihli kesinti programı:
- NAMIK KEMAL Mh., 32. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22673-18062)
- BEYAZIT Mh., BODRUM HAN Sk., ESKİCİLER Sk., FESÇİLER Cd., FESÇİLER ÇIKMAZI Sk., KALPAKÇILARBAŞI Cd., SAHAFLAR BEDESTENİ Sk., TERPUŞÇULAR Sk., TIĞCILAR Sk., TUĞCULAR Sk., YENİÇERİLER Cd., YORGANCILAR Cd., ÇADIRCILAR Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22968-2129 TM)
- BEYAZIT Mh., GANİ ÇELEBİ Sk., MERCAN HANI ÇIKMAZI Sk., PERDAHÇI HANI Sk., PERDAHÇILAR Sk., TACİRLER Sk., YAĞLIKÇILAR Cd., YORGANCILAR Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22970-2348 TM)
- MİMAR KEMALETTİN Mh., AĞA ÇEŞMESİ Sk., BÖREKÇİ ALİ Sk., KOCA RAGIPPAŞA Cd., MESİHPAŞA Cd., ORDU Cd., ÇOBAN ÇAVUŞ Sk., ŞAİR FİTNAT Sk., ŞAİR HAŞMET Sk., İKBAL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22971-2157 TM)
- BEYAZIT Mh., EMİRŞAH Sk., FESÇİLER Cd., FESÇİLER ÇIKMAZI Sk., GANİ ÇELEBİ Sk., HACI ARİFBEY Sk., HACI HÜSNÜ Sk., HACI MEMİŞ Sk., HALICILAR ÇARŞISI Sk., HAZIR ELBİSESİCİLER Sk., KAZAZLAR Sk., KESECİLER Sk., KUYULU Sk., LÜTFULLAH Sk., ORTAKAZAZLAR Sk., RESSAM BASMACILAR Sk., TAKKECİLER Sk., YAĞLIKÇILAR Cd., YEŞİLDİREKLİ Sk., YORGANCILAR Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22969-2349 TM)
- DEREAĞZI Mh., KORUKENT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22987-22310)
- ZAFER Mh., BABİL Sk., BÜNYAN Sk., MESUT 1 Sk., PLEVNE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23057-31022)
- EVREN Mh., BAHAR Cd., ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23046-31419)
- ESENKENT Mh., AKSU Sk., BAHATTİN ŞAKİR Sk., BEDRİ BAYKAM Sk., CEMALPAŞA Cd., DİCLE Sk., ENVERPAŞA Cd., FAZIL SAY Sk., İSLAM ÇUPİ Sk., NECATİ CUMALI Sk., ONUR GÜVENER Cd., PROF.DR.MUAMMER AKSOY Sk., TÜRKAN SAYLAN Sk., YAKUP CEMİL Sk., ZEHRA YILDIZ Sk., TEM OTOYOLU Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23085-20001 22672 20002 20003 27432 20004 20005 20006 20007 20009)
- ESENKENT Mh., CEMALPAŞA Cd., ENVERPAŞA Cd., ZEHRA YILDIZ Sk., TEM OTOYOLU Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23086-20001 22672 20002)
- CUMHURİYET Mh., ÖZGÜN Sk., DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU Cd., ÇOBANOĞLU Sk., GÜR Sk., ÇELİK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23091-25899)
- GÜMÜŞYAKA Mh., BÜYÜKYALI Cd., AKÇAKOCA Cd., ÖZGÜVEN Cd., GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU Cd., EMİRSULTAN Cd., BALABAN Mh., ÇALIKAVAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23098-25579-25576-25044-25748-25047-25048-25405-25049-25802-25052)
- MERKEZ Mh., ALTIN BAKKAL Sk., ÜNLÜ Sk., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Sk., YÜKSEL Sk., İSKENDER Sk., KARINCA Sk., İKRAM Sk., ERHAN Sk., UZUN HASAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23099-063)
- REŞİTPAŞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23125-4010)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KAYA Sk., ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN Sk., SUBAŞI Sk., KARADUT Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23060-31415)
- PINAR Mh., 1247. Sk., 1256. Sk., 1261. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23069-21628)
- MERKEZ Mh., EŞREF Sk., FERAH Sk., GÜLDEMET Sk., KALENDER Sk., REŞADİYE Sk., ÇİMEN Sk., BAĞLARBAŞI Mh., KEÇEYOLU Sk., NEZAKET Sk., YEŞİM Sk., YEŞİL Sk., SİPAHİLER Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23126-29224 TM)
- ŞEMSİPAŞA Mh., 31. Sk., 57. Sk., ŞEHİT ALİ KÖSE Sk., LÜTFÜ AYKAÇ Sk., ŞAKİR ZÜMRE Cd., FEVZİ ÇAKMAK Mh., 751. Sk., 756. Sk., 758/6. Sk., 758/7. Sk., 758/4. Sk., 758/5. Sk., 763. Sk., 764. Sk., 765. Sk., 765/1. Sk., 767. Sk., 770. Sk., 770/1. Sk., 772. Sk., 775. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23127-28008 TM)
- GÜMÜŞDERE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23129-4321)
- GÜZELTEPE Mh., ANIL Sk., BAYRAMOĞLU Sk., FATİH SULTAN MEHMET Bul., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., ÖZTÜRK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23130-28403 TM)
- PİRİNÇÇİ Mh., GENÇ OSMAN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23094-28907)
- İHSANİYE Mh., AKALAN Mh., İSTANBUL Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23135-23077 23272 23617 23674 23091 23609 23294)
- KUMBURGAZ Mh., ÇİMEN 3 Sk., CUMHURİYET 4 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23141-24333 24156)
- ATATÜRK Mh., DIRGAZ Cd., BİLGE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23108-23448 23467 23658 )
- YEŞİLYURT Mh., BAŞAK Sk., EKİN Sk., ESKİ PTT Sk., ORKİDE Cd., SİPAHİOĞLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23166-1362)
- HAMİDİYE Mh., KAR Sk., EFE Sk., BİLEK Sk., GİRNE Cd., SOĞUKSU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23168-9701)
- SANAYİ Mh., ASALET Cd., ULUDAĞ Sk., KİTAPÇI Sk., BALKAN Sk., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., TİRYAKİ HASAN PAŞA Sk., ÇALDIRAN Sk., YUNUS EMRE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23100-528)
- KARAYOLLARI Mh., 568/5. Sk., CEBECİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23121-28892 tm)
- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., 19 MAYIS Cd., DUMLUPINAR Sk., MUTLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23167-1258 )
- HAMİDİYE Mh., ANADOLU Cd., RUMELİ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23169-9249)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle