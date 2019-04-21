Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Nisan elektrik kesintisi programı
BEDAŞ, 22 Mart Pazartesi günü bazı İstanbul ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Planlı kesinti programına göre, Esenler, Bağcılar, Güngören ve Fatih gibi birçok Avrupa Yakası ilçesine elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, kesintiler ne kadar devam edecek? İşte 22 Nisan elektrik kesintisi programı
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, BEDAŞ'ın 22 Nisan Pazartesi tarihli kesinti programı:
- NAMIK KEMAL Mh., 32. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22672-18002)
- KİRAZLI Mh., ZÜBEYDE HANIM Cd., BELEDİYE Cd., BESTE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22845-31873)
- MERKEZ Mh., ALTIN BAKKAL Sk., ÜNLÜ Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., ALİ RUHİ BOZKIR Sk., SARAY Sk., GENÇ OSMAN Cd., GÖREN Sk., HIZAL Sk., BAYRAMPAŞA Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22875-062)
- GÜNEŞLİ Mh., 4. Sk., 7. Sk., ANAFARTALAR Cd., MAHMUTBEY Cd., KARANFİL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22843-31396)
- MERKEZ Mh., BAYRAKTAR Sk., ERİKLİ Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., MEYDANCIK Sk., KEMALİYE Sk., BAĞ Sk., BAĞCI Sk., BAĞLAR Cd., SOĞANLI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22871-803)
- KİRAZLI Mh., SERHAT Sk., UMMAN Sk., GÜNEŞLİ Mh., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22844-31056)
- ALEMDAR Mh., ALEMDAR Cd., ANKARA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22957-2811 TM)
- BEYAZIT Mh., AĞA Sk., AYNACILAR Sk., VARAKÇI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22965-2251 TM)
- DEREAĞZI Mh., GAZİLER Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22985-22320)
- ALEMDAR Mh., ALAY KÖŞKÜ Cd., GÜZEL SANATLAR Sk., HACI BEŞİR TEKKESİ ÇIKMAZI Sk., ZEYNEPSULTAN CAMİİ Sk., HOCAPAŞA Mh., EBUSSUUD Cd., DARÜSSAADE Sk., MEHMET MURAT Sk., TAYAHATUN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22958-2344 TM)
- CANKURTARAN Mh., TAYAHATUN Sk., HOCAPAŞA Mh., DARÜSSAADE Sk., DERVİŞLER Sk., HÜDAVENDİGAR Cd., NÖBETHANE Cd., NÖBETHANE ÇIKMAZI Sk., ORHANİYE Cd., SERDAR Sk., TAYAHATUN Sk., İSTASYON ARKASI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22959-2432 TM)
- HOCAPAŞA Mh., ANKARA Cd., İSTASYON ARKASI Sk., KENNEDY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22960-2328 TM)
- BAĞLAR Mh., ÜNVERDİ Sk., MEHMET AKİF Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23045-31772)
- GÜNEŞLİ Mh., KİRAZLI Cd., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23054-31056)
- KİRAZLI Mh., HACILAR Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., ŞEBBOY Sk., NALAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23056-31825)
- YENİ Mh., BAYRAK Sk., ERKİN BALABAN Cd., FENER Mh., MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., BEKİR SITKI SAY Sk., GAZİTEPE Mh., GÜMÜŞLER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23028-25159-25160-25161-25882-25740-25396-25397-25773-25586-25455-25712)
- ÇAYIRBAŞI Mh., KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23123-4414)
- GÜNEŞLİ Mh., 4. Sk., ANAFARTALAR Cd., 7. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23053-31396)
- KİRAZLI Mh., BELEDİYE Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., YEŞİL Sk., CEVİZLİ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23055-31873)
- SELİMPAŞA Mh., 6162. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23124-24085 24367 )
- PİRİNÇÇİ Mh., MENDERES Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23093-28907)
- TAHTAKALE Mh., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23106-12349)
- AKŞEMSETTİN Mh., CİHAD Sk., DERVİŞ Sk., FATİH SULTAN Sk., GÜRCAN Sk., KALKAN Sk., LEYLAK Sk., NECİP FAZIL Sk., SAMET Sk., SELİMPAŞA Sk., SERHAT Sk., ULUBATLI HASAN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23081-28121 TM)
- HÜRRİYET Mh., DR. CEMİL BENGÜ Cd., DÜLGER Sk., FULYA Sk., TARÇIN Sk., IHLAMUR Sk., KURŞUN Sk., ŞİMŞİR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23120-9377 T.M. )
- AKŞEMSETTİN Mh., AKŞEMSETTİN Bul., ALPEREN Cd., ALTAY Sk., ATATÜRK Cd., ATIF ÇIKMAZI Sk., HANIMELİ Sk., MEHMET AKİF Sk., ZARİFE Sk., ÇELTİK Sk., YEŞİLPINAR Mh., CAN Sk., PAMUK Sk., 1.TAN Sk., KARADOLAP Mh., ADNAN MENDERES Cd., BELGİN Sk., DOLGUN Sk., DİNÇ Sk., ERKILIÇ Sk., GÜL Sk., GÜLVEREN Sk., GÜLİSTAN Sk., KOZLU Sk., NİLGÜN Sk., VEYSEL KARANİ Cd., ZEYTİNLİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23073-28041 TM 28083 TM)
- PINAR Mh., 1247. Sk., 1255. Sk., YAŞAR KEMAL Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23068-21628)
- ORMANLI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23131-23103 23248 23405 23389)
- ESENTEPE Mh., 3.CAMİ Sk., GAZİOSMANPAŞA Cd., GÖKDENİZ Sk., KARDELEN Sk., 1.LAVANTA Sk., DUMAN Sk., 1.YASEMİN Sk., YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23082-28519 tm)
- ATATÜRK Mh., DIRGAZ Cd., BİLGE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23107-23448 23467 23658 )
- HÜRRİYET Mh., FİDAN Sk., MAZİ Sk., MÜRVER Sk., DEREBAŞI Sk., PARLAK Sk., DR. CEMİL BENGÜ Cd., KESTANE KÜMESİ Sk., KESTANE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23122-9151 T.M.)
- YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23159-28443)
- CELALİYE Mh., OVAYENİCE Cd., BAĞLARBAŞI Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23128-24061 24308 24116 24437 24184 24531 24022 )
- HÜRRİYET Mh., SALKIM Sk., SAVAŞ Sk., SAVAŞ ÇIKMAZI Sk., SAĞLAM Sk., TAŞOCAĞI KÜMESİ Sk., TARÇIN Sk., MAZİ Sk., KAYA KÜMESİ Sk., SAYGI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23118-9177 T.M.)
- BEŞTELSİZ Mh., 101 Sk., 101/1 Sk., TELSİZ Mh., 76 Sk., 85, 85/10 Sk., 85/11 Sk., 85/12 Sk., 85/13 Sk., 85/14 Sk., 85/2 Sk., 85/3 Sk., 85/3B Sk., 85/4 Sk., 85/4A Sk., 85/5 Sk., 85/6 Sk., 85/7 Sk., 85/8 Sk., 85/9 Sk., 94/3 Sk., 94/4 Sk., 94/5 Sk., KAKTÜS Sk., TOMURCUK Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23157-1886)
23 Nisan 2019 Salı günü planlı kesinti programı
- MEHMET AKİF ERSOY Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., KARLIBAYIR Mh., DURUSU Mh., KARABURUN Mh., YENİKÖY Mh., TAYAKADIN Mh., YAVUZ SELİM Mh., TAŞOLUK Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., İSLAMBEY Mh., NENEHATUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-04:20 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23145-28971-29647-29256-28847-28848-29870-28876-29060-28230-29845-28543-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-28651-28846-28441-28783-29289-28764-2911-29660-29868-30506-28328-29896-28260-28174-28149-18805-29585-28140-29586-29657-28563-29439-29440-29587-29655-28078-28820-29839-29292-28637-29334-29257-29621-28267-29277-29336-28680-41988-40748-28669-29987-28146-29437-29104-29020-29480-28225-29538-28327-29349-29350-28629-29999-29092-28681-29419-29540-28275-29910-28488-29539-29895-29091-29263-)
- DURSUNKÖY Mh., TAYAKADIN Mh., YASSIÖREN Mh., BALABAN Mh., BAKLALI Mh., TERKOS Mh., DURUSU Mh., YENİKÖY Mh., BOYALIK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-03:10 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23154-28440-28971-29256-28847-28848-29060-28876-28230-29845-28543-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-28651-28846-28441-28783-29289-28764-29868-29111-29660-29346-40345-29213-40002-40003-29219-29703-28948-29605-28877-28878-29112-30514-28064-29299-28674-29031-29557-30508-28821-30505-28880-28722-29665-29571-28885-28560-29066-30516-28855-28871-28861-28870-28872-28869-28867-28866-28868-28865-28856-28019-29971-28883-29576-29790-29975-29259-29483-28385-30513-29600-28790-28075-28945-41626-41627)
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