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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.07.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 21 Temmuz BEDAŞ - AYEDAŞ kesinti programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 21 Temmuz BEDAŞ - AYEDAŞ kesinti programı

İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların gündelik işlerinde aksamalara neden oldu. Kesintilerin olduğu ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesinti yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. İşte, 21 Temmuz BEDAŞ - AYEDAŞ kesinti programı

BEDAŞ 21 Temmuz elektrik kesintisi programı

- YAKUPLU Mh., LİMAN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25318-21926)

- PINAR Mh., 1233. Sk., 1240. Sk., 1279. Sk., 1280. Sk., 1224. Sk., 1225. Sk., AHMET ARİF Cd., YEŞİLKENT Mh., 1295. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1298. Sk., 1299. Sk., GAZİ Cd., 1910. Sk., 1911. Sk., 1912. Sk., 1913. Sk., 1914. Sk., 1916. Sk., 1902. Sk., 1903. Sk., 1905. Sk., 1907. Sk., 1908. Sk., 2011. Sk., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25797-21287 21234 22237 22911 21083 27315 22499 22624 )

- MEŞRUTİYET Mh., SAMANYOLU Sk., MATBAACI OSMANBEY Sk., DERE Sk., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25730-3972)

- MEŞRUTİYET Mh., VALİ KONAĞI Cd., MADALYON Sk., ŞEHİT İSMET ARMAĞAN Sk., KODAMAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25726-3033)

- ESENTEPE Mh., 2851. Sk., YUNUS EMRE Bul., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25779-28218 TM)

- MURATPAŞA Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25789-8850)

- MURATPAŞA Mh., SANAYİ Sk., SOFULAR Cd., FABRİKALAR Cd., DÖKÜMCÜLER Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25790-8749)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25791-8834)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25792-8867)

- GÜZELTEPE Mh., OLCAY Sk., YENİ BAYIR Sk., YILDIRIM MERDİVENİ Sk., ÜÇTEPE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25778-28302 TM)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., SAVAŞ Cd., SELVİ Sk., FİDAN Sk., KASIM Sk., LADİN Sk., NAR Sk., ALAYBEY Sk., KAYACIK Sk., KESTANE Sk., SÖĞÜT Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25795-187)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., KARANFİL Cd., FESLEĞEN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25798-21491)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., KARANFİL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25799-20502)

- SELİMPAŞA Mh., HAYATİ Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 600. Cd., 603. Cd., 6093. Sk., KAVAKLI Mh., KIBLE Sk., KURTBAY Sk., SELANİK Cd., TANTAVİ Cd., VAKAR Sk., HAZAR Sk., PAMUKOVA Sk., FULYA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25848-24390 24352 24486 24478 24229 24155 24465 24123 24520 24389 24347 24464 24521 24065 24143 24551 24158 24292 24097 24067 24078 24285 24458 24538 24088 24305 24506 24193 24459 24392 24456 24086 24509 24533 24154 24077 24059 24487 24201 24291 24457 24503 24534 24251 24517 24540 24553 24438 24304 24519 24527 24236 24522 24223 24557 24089 24265 24507 24136 24068 24461 24455 24526 24080 24342 24313 24174 24446 24178 24441 24454 24209 24099 24536)

- ÖMERLİ Mh., FAHRİ KORUTÜRK Cd., İHSANGAZİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25850-27846,20902,)

- HÜRRİYET Mh., DR. CEMİL BENGÜ Cd., KIZKALESİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25853-9220 T.M.)

- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., GÜMRÜK Sk., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25854-3167)

- YASSIÖREN Mh., BELDE Sk., BAYINDIR Cd.DESİ Sk., FIRAT Sk., AĞAÇKAKAN Sk., DUYARLI Sk., HİFA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25862-22858,27441,27246,27137,22871,22870,22869)

- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25866-28262)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25867-29098-28639)

- YASSIÖREN Mh., BELDE Sk., BAYINDIR Cd.DESİ Sk., FIRAT Sk., AĞAÇKAKAN Sk., DUYARLI Sk., HİFA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25884-22858,27441,27246,27137,22871,22870,22869

AYEDAŞ 21 Temmuz elektrik kesintisi programı

ÇEKMEKÖY

15:00 - 19:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: CAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: CENGAVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: ATABEY 

KADIKÖY

09:30 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: YENİMÜTEVELLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: NABİZADE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ANDELİP ESAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: POYRAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: AHSEN ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: UĞURELLİ 
15:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HACI HAKKIBEY 

KARTAL

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: YAKACIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÖZEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ŞEHİT YASİN ÖLMEZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: LATİFE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ŞENAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: EĞİTİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KINAÇİÇEĞİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: AVUKATLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÖNCÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: AYAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MİHRABAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ORG. TEKİN ARIBURUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: SAMANYOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MEŞELİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MERİH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: GÖRKEMLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÇOBANYILDIZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: YABANGÜLÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: PIRLANTA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MEŞELİ AYAZMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: NALAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: EGEMENLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİSAFİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SAKİNLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SOĞANLIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: AKÇA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: GÜZELBAHAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ELİT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KADIYORAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KENDİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MEMLEKET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PINARÖZÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KAVİSLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇUKURBOSTAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ŞEHİT AŞKIN BORA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİHRAB 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BAŞKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: EBABİL ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: EKİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FAZİLET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BAŞKOMUTAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇEŞME 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇETİNKAYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇİFTLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÖZSÖĞÜT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ANKARA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TURGUT ÖZAL 
09:30 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: HACI KAPTAN 

MALTEPE

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ANI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: AKİF 
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAVUZ SELİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KURŞUNLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KÜMBET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: OYACI ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: SAMYELİ ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEMRE ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: SAKAR 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HASTANE ARKASI 

PENDİK

09:00 - 11:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: FİLİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: YAĞMUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜÇLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TOMURCUK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜNİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VALİDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EVLİYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TATLISU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEŞİLTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ANIZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZEKİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BARUTÇU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖKLÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DUATEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜME 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NEHİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TASAVVUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZNUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DEREOTU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEÇKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TANDOĞAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: REHBER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞAMDAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KONUK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YONCA 
14:30 - 16:40 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: VATAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: AY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ALAMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: DÜZEVLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SAHRA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: YAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUNÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALACATAŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENYURT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BABÜRŞAH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜLAKAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YALIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEKTE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEMİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇEŞMİZADE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURNALI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ESENLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CENK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HÜSNÜZAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZGÜN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEÇKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SÜKUT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CANLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PORTAKAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞAMDAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: VATAN 
15:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: NAMIK KEMAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MURAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MİNA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PRİZMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KASIM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DEMET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DERNEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DURUL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KUVVET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEPEBAŞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEKEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEZEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUNÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ULUSLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PANORAMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖPRÜCÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAHÇIVAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BALABAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BEHİÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ECEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MİSAKI MİLLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: RUMELİ HİSARI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİRUZE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FIRAT NEHRİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖNÜLDAĞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜFTE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GEDİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜMÜŞSUYU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇAĞRI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇELTİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAYLAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİDELİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EMEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HABER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HANE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LAMBA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESKEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: METE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İMARET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YÜREKLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LOKMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OCAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OKÇULAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERABERLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİYASET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SOSYAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESAİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ERENTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: VATAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: GÜMÜŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: CUMHURİYET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: ERİK 
14:00 - 16:20 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: NAMIK KEMAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KADER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖRKEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: UNSUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜTERCİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAVRU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NAZİF 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZÜLÜF 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇAĞRI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FARAZİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HANE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BEŞİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TAZİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DERVİŞOĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SALİHLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: VATAN 
09:30 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: NAMIK KEMAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: YOSUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KAYNARCA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: FETİH 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: PETEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: VARLIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: İPEK BÖCEĞİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: AZİZİYE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: UĞUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VERDİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YANKI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DOĞAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DÖNEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AŞIK PAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YERDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALTINEKİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İSTEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKIL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZBEKLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TERMAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKTAŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CANİKLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LEYLA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LEYLEK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DUYARLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MAHMUT BAYRAM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NEHİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİTRE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZGE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PAPYON 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KALİTELİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MİLENYUM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TANDOĞAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: POSTAHANE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KOLAĞASI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ALTAŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: BAYIR 
10:00 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: NAMIK KEMAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YÜCE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KASIM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YARGIÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YERDE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MAİŞET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NEŞRİYAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TERMAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FISTIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FATMA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EKŞİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜME 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PLATO 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEFER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: EKİN 

SANCAKTEPE

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ORDULU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: HEMŞİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MALTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MEHMET AKİF 
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