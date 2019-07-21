Elektrikler ne zaman gelecek? 21 Temmuz BEDAŞ - AYEDAŞ kesinti programı
İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların gündelik işlerinde aksamalara neden oldu. Kesintilerin olduğu ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesinti yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. İşte, 21 Temmuz BEDAŞ - AYEDAŞ kesinti programı
BEDAŞ 21 Temmuz elektrik kesintisi programı
- YAKUPLU Mh., LİMAN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25318-21926)
- PINAR Mh., 1233. Sk., 1240. Sk., 1279. Sk., 1280. Sk., 1224. Sk., 1225. Sk., AHMET ARİF Cd., YEŞİLKENT Mh., 1295. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1298. Sk., 1299. Sk., GAZİ Cd., 1910. Sk., 1911. Sk., 1912. Sk., 1913. Sk., 1914. Sk., 1916. Sk., 1902. Sk., 1903. Sk., 1905. Sk., 1907. Sk., 1908. Sk., 2011. Sk., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25797-21287 21234 22237 22911 21083 27315 22499 22624 )
- MEŞRUTİYET Mh., SAMANYOLU Sk., MATBAACI OSMANBEY Sk., DERE Sk., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25730-3972)
- MEŞRUTİYET Mh., VALİ KONAĞI Cd., MADALYON Sk., ŞEHİT İSMET ARMAĞAN Sk., KODAMAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25726-3033)
- ESENTEPE Mh., 2851. Sk., YUNUS EMRE Bul., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25779-28218 TM)
- MURATPAŞA Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25789-8850)
- MURATPAŞA Mh., SANAYİ Sk., SOFULAR Cd., FABRİKALAR Cd., DÖKÜMCÜLER Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25790-8749)
- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25791-8834)
- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25792-8867)
- GÜZELTEPE Mh., OLCAY Sk., YENİ BAYIR Sk., YILDIRIM MERDİVENİ Sk., ÜÇTEPE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25778-28302 TM)
- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., SAVAŞ Cd., SELVİ Sk., FİDAN Sk., KASIM Sk., LADİN Sk., NAR Sk., ALAYBEY Sk., KAYACIK Sk., KESTANE Sk., SÖĞÜT Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25795-187)
- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., KARANFİL Cd., FESLEĞEN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25798-21491)
- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., KARANFİL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25799-20502)
- SELİMPAŞA Mh., HAYATİ Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 600. Cd., 603. Cd., 6093. Sk., KAVAKLI Mh., KIBLE Sk., KURTBAY Sk., SELANİK Cd., TANTAVİ Cd., VAKAR Sk., HAZAR Sk., PAMUKOVA Sk., FULYA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25848-24390 24352 24486 24478 24229 24155 24465 24123 24520 24389 24347 24464 24521 24065 24143 24551 24158 24292 24097 24067 24078 24285 24458 24538 24088 24305 24506 24193 24459 24392 24456 24086 24509 24533 24154 24077 24059 24487 24201 24291 24457 24503 24534 24251 24517 24540 24553 24438 24304 24519 24527 24236 24522 24223 24557 24089 24265 24507 24136 24068 24461 24455 24526 24080 24342 24313 24174 24446 24178 24441 24454 24209 24099 24536)
- ÖMERLİ Mh., FAHRİ KORUTÜRK Cd., İHSANGAZİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25850-27846,20902,)
- HÜRRİYET Mh., DR. CEMİL BENGÜ Cd., KIZKALESİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25853-9220 T.M.)
- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., GÜMRÜK Sk., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25854-3167)
- YASSIÖREN Mh., BELDE Sk., BAYINDIR Cd.DESİ Sk., FIRAT Sk., AĞAÇKAKAN Sk., DUYARLI Sk., HİFA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25862-22858,27441,27246,27137,22871,22870,22869)
- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25866-28262)
- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25867-29098-28639)
- YASSIÖREN Mh., BELDE Sk., BAYINDIR Cd.DESİ Sk., FIRAT Sk., AĞAÇKAKAN Sk., DUYARLI Sk., HİFA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25884-22858,27441,27246,27137,22871,22870,22869
AYEDAŞ 21 Temmuz elektrik kesintisi programı
ÇEKMEKÖY
|15:00 - 19:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: CAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: CENGAVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: ATABEY
KADIKÖY
|09:30 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: YENİMÜTEVELLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: NABİZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ANDELİP ESAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: POYRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: AHSEN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: UĞURELLİ
|15:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HACI HAKKIBEY
KARTAL
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: YAKACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÖZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ŞEHİT YASİN ÖLMEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: LATİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ŞENAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: EĞİTİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KINAÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: AVUKATLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÖNCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: AYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MİHRABAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ORG. TEKİN ARIBURUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: SAMANYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MEŞELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MERİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: GÖRKEMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÇOBANYILDIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: YABANGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: PIRLANTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MEŞELİ AYAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: NALAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: EGEMENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİSAFİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SAKİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SOĞANLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: AKÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: GÜZELBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ELİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KADIYORAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KENDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MEMLEKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PINARÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KAVİSLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇUKURBOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ŞEHİT AŞKIN BORA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİHRAB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BAŞKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: EBABİL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: EKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FAZİLET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BAŞKOMUTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇETİNKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÖZSÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TURGUT ÖZAL
|09:30 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPSELVİ - Sokak: HACI KAPTAN
MALTEPE
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: AKİF
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAVUZ SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KURŞUNLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: KÜMBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: OYACI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: SAMYELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEMRE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: SAKAR
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HASTANE ARKASI
PENDİK
|09:00 - 11:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: FİLİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: YAĞMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜÇLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TOMURCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜNİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VALİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EVLİYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TATLISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEŞİLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ANIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZEKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BARUTÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖKLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DUATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TASAVVUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DEREOTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEÇKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TANDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: REHBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞAMDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KONUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YONCA
|14:30 - 16:40 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: AY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ALAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: DÜZEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SAHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: YAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALACATAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BABÜRŞAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜLAKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YALIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEKTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇEŞMİZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURNALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ESENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CENK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HÜSNÜZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEÇKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SÜKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PORTAKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞAMDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: VATAN
|15:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: MİNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PRİZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KASIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DERNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DURUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KUVVET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEPEBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ULUSLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PANORAMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖPRÜCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAHÇIVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BALABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BEHİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ECEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MİSAKI MİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: RUMELİ HİSARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİRUZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FIRAT NEHRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖNÜLDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜFTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GEDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜMÜŞSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇAĞRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇELTİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAYLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİDELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EMEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HABER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LAMBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: METE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İMARET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YÜREKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LOKMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OKÇULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERABERLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİYASET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SOSYAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESAİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ERENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: GÜMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: ERİK
|14:00 - 16:20 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KADER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖRKEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: UNSUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜTERCİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAVRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NAZİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZÜLÜF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇAĞRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FARAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BEŞİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TAZİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DERVİŞOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAĞLAR - Sokak: SALİHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: VATAN
|09:30 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: YOSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KAYNARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: FETİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: PETEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: VARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: İPEK BÖCEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: AZİZİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: UĞUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VERDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YANKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DOĞAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DÖNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AŞIK PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YERDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALTINEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İSTEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZBEKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TERMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CANİKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LEYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: LEYLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DUYARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MAHMUT BAYRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİTRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖZGE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PAPYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KALİTELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MİLENYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TANDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: POSTAHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KOLAĞASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ALTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: BAYIR
|10:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YÜCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KASIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YARGIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YERDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MAİŞET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NEŞRİYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TERMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FISTIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FATMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EKŞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PLATO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: EKİN
SANCAKTEPE
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ORDULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: HEMŞİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MALTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MEHMET AKİF
Yorumları Göster
Yorumları Gizle