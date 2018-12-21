Elektrikler ne zaman gelecek? 21 AralÄ±k elektrik kesintisi programÄ±
Ä°stanbulâ€™un farklÄ± ilÃ§elerinde planlÄ± elektrik kesintileri yaÅŸanÄ±yor. Ä°kamet ettikleri bÃ¶lgedeki elektrik kesintileri nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerinde aksamalar yaÅŸayan vatandaÅŸlar, â€˜elektrikler ne zaman gelecek?â€™ sorusuna internet Ã¼zerinden yanÄ±t arÄ±yor. Ä°ÅŸte, 21 AralÄ±k elektrik kesintisi programÄ±
BEDAÅž ve AYEDAÅž, elektrik kesintisi yaÅŸanacak Â ilÃ§e ve mahalleleri resmi sayfasÄ± Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±.Â 21 AralÄ±k tarihli programa gÃ¶re, AtaÅŸehir, Ãœmraniye, SarÄ±yer ve Esenyurt gibi birÃ§ok ilÃ§eyeÂ bakÄ±m programÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAÅž 21 AralÄ±k 2018 Cuma gÃ¼nÃ¼ planlÄ± kesinti programÄ±
- FÄ°RUZKÃ–Y Mh., Ã‡ETE Sk., POYRAZ Cd., Ä°MECE Sk., KURT Sk., CANBAK Sk., Ã‡OLAK Sk., DURMAZ Sk., GÃ–ZTAÅžI Sk., CANBAZ Sk., DURAK Sk., DALGA Sk., DURAN Sk., DEÄžÄ°RMENCÄ° Sk., EMEK Sk., ÃœLKER Cd., (AVCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-19:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19277-20695)
- Ä°STASYON Mh., YARIMBURGAZ Cd., 1.NAMIK KEMAL Cd., MÄ°LLET Cd., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19420-12285)
- GÃœNEÅžLÄ° Mh., 4. Sk., 7. Sk., BOYABANT Sk., BARIÅž Sk., (BAÄžCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19446-31396)
- Ä°STASYON Mh., HALKALI Ä°STASYON Cd., 1.SELVÄ° Sk., ÅžAFAK Sk., 2.UFUK Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19421-12286)
- Ä°STASYON Mh., 1425. Sk., 1426. Sk., YARIMBURGAZ Cd., HALKALI Ä°STASYON Cd., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19418-12283)
- Ä°STASYON Mh., YARIMBURGAZ Cd., HALKALI Ä°STASYON Cd., 1.NAMIK KEMAL Cd., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19419-12284)
- CEVATPAÅžA Mh., GÄ°RNE Cd., (BAYRAMPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:30-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19462-8207)
- USKUMRUKÃ–Y Mh., MANOLYA/ Sk., ARIKÃ–Y-YASEMÄ°N Sk., ARIKÃ–Y-GÃœMÃœÅžSUYU Cd.DESÄ° Sk., ARIKÃ–Y-MANOLYA Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-14:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19495-4389)
- REÅžÄ°TPAÅžA Mh., ALTIN TOP Ã‡IKMAZI Sk., ARI Ã‡IKMAZI Sk., BAL Ã‡Ä°Ã‡EÄžÄ° Sk., CEYLAN Sk., DOÄžAN Cd., DOÄžANEVLER Cd., GÃœRSEL Sk., GÄ°RNE Cd., KOCATEPE Sk., KUBÄ°LAY Sk., KUMOÄžLU Sk., MAREÅžAL Cd., POSTAYOLU Cd., TUNCAY ARTUN Cd., Ã‡Ä°LEK Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:30-16:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19496-4015)
- MALTEPE Mh., DAVUTPAÅžA Cd., CEBE ALÄ° BEY Sk., (ZEYTÄ°NBURNU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19498-8131)
- Ä°SKENDERPAÅžA Mh., AÃ‡IKLAR Sk., DOLAP Cd., ESKÄ° SARAÃ‡HANE Sk., HORHOR Cd., KAMÄ°LPAÅžA Sk., KIZTAÅžI Cd., MACAR KARDEÅžLER Cd., YEÅžÄ°L TEKKE 1. ARALIÄžI Sk., YEÅžÄ°L TEKKE 1. Ã‡IKMAZI Sk., YEÅžÄ°L TEKKE 2. ARALIÄžI Sk., YEÅžÄ°L TEKKE 2. Ã‡IKMAZI Sk., YEÅžÄ°L TEKKE Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19540-2166 TM )
- CUMHURÄ°YET Mh., HADIMKÃ–Y YOLU Cd., CESÄ°M Sk., (BÃœYÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19537-27090)
- ZEYTÄ°NLÄ°K Mh., BÄ°LGÄ° Sk., EKREM BEY Sk., HOCA HASAN Sk., LAMÄ°BEY Sk., MABET Sk., MOR MENEKÅžE Sk., ODABAÅžI Sk., (BAKIRKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19565-1349)
- BALIKYOLU Mh., 427. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-10:30 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19555-21991 dp:1)
- BALIKYOLU Mh., 473. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:30-12:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19557-20509 DP:5)
- DUATEPE Mh., AVUKAT Cd., LALA ÅžAHÄ°N Sk., ÅžAHMERDAN Sk., ORTANCA Sk., EVRENOSZADE Sk., CUMHURÄ°YET Mh., KAZIM ORBAY Cd., ARPA SUYU Sk., GÃ–KKUÅžAÄžI Sk., (ÅžÄ°ÅžLÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 16:00-21:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19578-3197)
- BAÅžAKÅžEHÄ°R Mh., ALTINÅžEHÄ°R Mh., GÃœVERCÄ°NTEPE Mh., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda ATATÃœRK Mh., ATAKENT Mh., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 05:00-08:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19597-atakent 1 fideri -atakent 2 fideri-ayazma1fideri-ayazma2fideri-halkalÄ±toplukonut2 fideri-baÅŸakÅŸehir 1 fideri-baÅŸak konutlarÄ± fideri)
- BARIÅž Mh., MEHMETÃ‡Ä°K Cd., KARADENÄ°Z Cd., (BEYLÄ°KDÃœZÃœ Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 02:30-05:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19559-21543)
- YEÅžÄ°LKENT Mh., UÄžUR MUMCU Cd., G-174 Sk., G-173 Sk., G-172 Sk., G-171 Sk., G-531 Sk., (AVCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19570-20148)
- ESENTEPE Mh., 2391. Sk., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19572-28089 TM)
- KATÄ°PMUSTAFA Ã‡ELEBÄ° Mh., Ä°STÄ°KLAL Cd., BÃœYÃœK PARMAKKAPI Sk., SADRÄ° ALIÅžIK Sk., ÅžEHÄ°T MUHTAR Mh., ATIF YILMAZ Cd., Ä°MAM ADNAN Sk., MAHYACI Sk., Ã–ÄžÃœT Sk., HÃœSEYÄ°NAÄžA Mh., HALAS Sk., TOPRAK LÃœLE Sk., (BEYOÄžLU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19577-3025)
- FÄ°RUZKÃ–Y Mh., KATIKÃ‡I Sk., ALÄ° ERDOÄžAN Sk., (AVCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19580-21657 DP:4 - 5 / )
AYEDAÅž KESÄ°NTÄ° PROGRAMI
ATAÅžEHÄ°R
09:30 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: MERVE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: GÃ–KDENÄ°Z
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ÅžAFAK CAMÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ADEM
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: MESKENLER
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ALKAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: TOYGAR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ULUÃ‡
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: OF
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: RÃœSTEMPAÅžA
BEYKOZ
12:00 - 18:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ÅžEHÄ°T TEÄžMEN ALÄ° YILMAZ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÃœLÅžEN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKÄ°NCÄ°LER
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: FATÄ°H SULTAN MEHMET
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ÅžEHÄ°T ALBAY SUAT KARADAÄž
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ÅžEHÄ°T ER CENGÄ°Z KARCIOÄžLU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAÄžTEPE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ
KADIKÃ–Y
12:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CAFERAÄžA - Sokak: KADÄ°FE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CAFERAÄžA - Sokak: DR. Ä°HSAN ÃœNLÃœER
TUZLA
10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÃœLZADE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KILIÃ‡
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BOZDAÄž
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: Ã‡AÄžRI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: DR. RÃœÅžTÃœ NURAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ULUPELÄ°T Ã‡IKMAZI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SERÄ°K Ã‡IKMAZI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: LALE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SADIK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BAÄžCI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: AYGÃœL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: EFLATUN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: MANASTIR YOLU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: Ä°REMNUR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KUDRET
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: NAÄžME
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SAHÄ°LYOLU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SAMYELÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ESENTEPE
10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: CUMHURÄ°YET
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YAKAMOZ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: SARIKAYA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: 23 NÄ°SAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: NADÄ°R
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: BÄ°LGE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: Ä°REM
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: HAKAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: GÃ–NÃœL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: Ã‡Ä°FTLÄ°K
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: BAÅžKAYA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžÄ°FA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: Ä°NÃ–NÃœ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°STASYON - Sokak: ARMAÄžAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: TEPEÃ–REN - Sokak: GÃ–KALP
ÃœMRANÄ°YE
09:30 - 16:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: Ä°KBAL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: SENA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: ARDIÃ‡
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: AÅžIK VEYSEL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: Ä°SKENDER
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: GÃœL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: GURBET
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: SEYREK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: CÄ°VAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: LEMAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: KALKAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: ALÄ°ÅžAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: Ã‡OBANOÄžLU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: KOZANOÄžLU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: SATIROÄžLU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: AÅžIK VEYSEL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: GURBET
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: Ä°KBAL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: KAFKAS
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: SENA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: ÅžEHÄ°T BURAK KURTULUÅž
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: PINARALTI
09:30 - 16:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: DERYALI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: GÃœLBEYAZ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: TÃœRBE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: ELMALI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: TURAN EMEKSÄ°Z
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: TÃœTÃœN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: YATAY
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: Ä°KBAL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: SARIZEYBEK
ÃœSKÃœDAR
09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: MURATAÄžA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: DÃ–NMEDOLAP
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: EMÄ°N ONGAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: TUNUSBAÄžI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: VÄ°RANSARAY
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: FETHÄ° GEMUHLUOÄžLU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: ÅžAÄ°R NAÄ°LÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: KEFÃ‡EDEDE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: NAMIKPAÅžA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: HALK
12:00 - 18:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKSU - Sokak: YALNIZ SELVÄ°
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