Elektrikler ne zaman gelecek? 21 AralÄ±k elektrik kesintisi programÄ±

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriElektrikler ne zaman gelecek? 21 AralÄ±k elektrik kesintisi programÄ±
GeriGÃ¼ndem Elektrikler ne zaman gelecek? 21 AralÄ±k elektrik kesintisi programÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
21.12.2018 - 09:12, Son GÃ¼ncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 21 AralÄ±k elektrik kesintisi programÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Elektrikler ne zaman gelecek? 21 AralÄ±k elektrik kesintisi programÄ±

Ä°stanbulâ€™un farklÄ± ilÃ§elerinde planlÄ± elektrik kesintileri yaÅŸanÄ±yor. Ä°kamet ettikleri bÃ¶lgedeki elektrik kesintileri nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerinde aksamalar yaÅŸayan vatandaÅŸlar, â€˜elektrikler ne zaman gelecek?â€™ sorusuna internet Ã¼zerinden yanÄ±t arÄ±yor. Ä°ÅŸte, 21 AralÄ±k elektrik kesintisi programÄ±

BEDAÅž ve AYEDAÅž, elektrik kesintisi yaÅŸanacak Â ilÃ§e ve mahalleleri resmi sayfasÄ± Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±.Â  21 AralÄ±k tarihli programa gÃ¶re, AtaÅŸehir, Ãœmraniye, SarÄ±yer ve Esenyurt gibi birÃ§ok ilÃ§eyeÂ  bakÄ±m programÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAÅž 21 AralÄ±k 2018 Cuma gÃ¼nÃ¼ planlÄ± kesinti programÄ±

- FÄ°RUZKÃ–Y Mh., Ã‡ETE Sk., POYRAZ Cd., Ä°MECE Sk., KURT Sk., CANBAK Sk., Ã‡OLAK Sk., DURMAZ Sk., GÃ–ZTAÅžI Sk., CANBAZ Sk., DURAK Sk., DALGA Sk., DURAN Sk., DEÄžÄ°RMENCÄ° Sk., EMEK Sk., ÃœLKER Cd., (AVCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-19:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19277-20695)

- Ä°STASYON Mh., YARIMBURGAZ Cd., 1.NAMIK KEMAL Cd., MÄ°LLET Cd., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19420-12285)

- GÃœNEÅžLÄ° Mh., 4. Sk., 7. Sk., BOYABANT Sk., BARIÅž Sk., (BAÄžCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19446-31396)

- Ä°STASYON Mh., HALKALI Ä°STASYON Cd., 1.SELVÄ° Sk., ÅžAFAK Sk., 2.UFUK Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19421-12286)

- Ä°STASYON Mh., 1425. Sk., 1426. Sk., YARIMBURGAZ Cd., HALKALI Ä°STASYON Cd., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19418-12283)

- Ä°STASYON Mh., YARIMBURGAZ Cd., HALKALI Ä°STASYON Cd., 1.NAMIK KEMAL Cd., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19419-12284)

- CEVATPAÅžA Mh., GÄ°RNE Cd., (BAYRAMPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:30-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19462-8207)

- USKUMRUKÃ–Y Mh., MANOLYA/ Sk., ARIKÃ–Y-YASEMÄ°N Sk., ARIKÃ–Y-GÃœMÃœÅžSUYU Cd.DESÄ° Sk., ARIKÃ–Y-MANOLYA Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-14:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19495-4389)

- REÅžÄ°TPAÅžA Mh., ALTIN TOP Ã‡IKMAZI Sk., ARI Ã‡IKMAZI Sk., BAL Ã‡Ä°Ã‡EÄžÄ° Sk., CEYLAN Sk., DOÄžAN Cd., DOÄžANEVLER Cd., GÃœRSEL Sk., GÄ°RNE Cd., KOCATEPE Sk., KUBÄ°LAY Sk., KUMOÄžLU Sk., MAREÅžAL Cd., POSTAYOLU Cd., TUNCAY ARTUN Cd., Ã‡Ä°LEK Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:30-16:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19496-4015)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAÅžA Cd., CEBE ALÄ° BEY Sk., (ZEYTÄ°NBURNU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19498-8131)

- Ä°SKENDERPAÅžA Mh., AÃ‡IKLAR Sk., DOLAP Cd., ESKÄ° SARAÃ‡HANE Sk., HORHOR Cd., KAMÄ°LPAÅžA Sk., KIZTAÅžI Cd., MACAR KARDEÅžLER Cd., YEÅžÄ°L TEKKE 1. ARALIÄžI Sk., YEÅžÄ°L TEKKE 1. Ã‡IKMAZI Sk., YEÅžÄ°L TEKKE 2. ARALIÄžI Sk., YEÅžÄ°L TEKKE 2. Ã‡IKMAZI Sk., YEÅžÄ°L TEKKE Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19540-2166 TM )

- CUMHURÄ°YET Mh., HADIMKÃ–Y YOLU Cd., CESÄ°M Sk., (BÃœYÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19537-27090)

- ZEYTÄ°NLÄ°K Mh., BÄ°LGÄ° Sk., EKREM BEY Sk., HOCA HASAN Sk., LAMÄ°BEY Sk., MABET Sk., MOR MENEKÅžE Sk., ODABAÅžI Sk., (BAKIRKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19565-1349)

- BALIKYOLU Mh., 427. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-10:30 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19555-21991 dp:1)

- BALIKYOLU Mh., 473. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:30-12:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19557-20509 DP:5)

- DUATEPE Mh., AVUKAT Cd., LALA ÅžAHÄ°N Sk., ÅžAHMERDAN Sk., ORTANCA Sk., EVRENOSZADE Sk., CUMHURÄ°YET Mh., KAZIM ORBAY Cd., ARPA SUYU Sk., GÃ–KKUÅžAÄžI Sk., (ÅžÄ°ÅžLÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 16:00-21:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19578-3197)

- BAÅžAKÅžEHÄ°R Mh., ALTINÅžEHÄ°R Mh., GÃœVERCÄ°NTEPE Mh., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda ATATÃœRK Mh., ATAKENT Mh., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 05:00-08:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19597-atakent 1 fideri -atakent 2 fideri-ayazma1fideri-ayazma2fideri-halkalÄ±toplukonut2 fideri-baÅŸakÅŸehir 1 fideri-baÅŸak konutlarÄ± fideri)

- BARIÅž Mh., MEHMETÃ‡Ä°K Cd., KARADENÄ°Z Cd., (BEYLÄ°KDÃœZÃœ Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 02:30-05:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19559-21543)

- YEÅžÄ°LKENT Mh., UÄžUR MUMCU Cd., G-174 Sk., G-173 Sk., G-172 Sk., G-171 Sk., G-531 Sk., (AVCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19570-20148)

- ESENTEPE Mh., 2391. Sk., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19572-28089 TM)

- KATÄ°PMUSTAFA Ã‡ELEBÄ° Mh., Ä°STÄ°KLAL Cd., BÃœYÃœK PARMAKKAPI Sk., SADRÄ° ALIÅžIK Sk., ÅžEHÄ°T MUHTAR Mh., ATIF YILMAZ Cd., Ä°MAM ADNAN Sk., MAHYACI Sk., Ã–ÄžÃœT Sk., HÃœSEYÄ°NAÄžA Mh., HALAS Sk., TOPRAK LÃœLE Sk., (BEYOÄžLU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19577-3025)

- FÄ°RUZKÃ–Y Mh., KATIKÃ‡I Sk., ALÄ° ERDOÄžAN Sk., (AVCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(19580-21657 DP:4 - 5 / )

AYEDAÅž KESÄ°NTÄ° PROGRAMI

ATAÅžEHÄ°R

09:30 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: MERVE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: GÃ–KDENÄ°Z

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ÅžAFAK CAMÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ADEM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: MESKENLER

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ALKAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: TOYGAR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ULUÃ‡

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: OF

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: RÃœSTEMPAÅžA

BEYKOZ

12:00 - 18:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ÅžEHÄ°T TEÄžMEN ALÄ° YILMAZ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÃœLÅžEN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKÄ°NCÄ°LER

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: FATÄ°H SULTAN MEHMET

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ÅžEHÄ°T ALBAY SUAT KARADAÄž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ÅžEHÄ°T ER CENGÄ°Z KARCIOÄžLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAÄžTEPE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ

KADIKÃ–Y

12:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CAFERAÄžA - Sokak: KADÄ°FE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CAFERAÄžA - Sokak: DR. Ä°HSAN ÃœNLÃœER

TUZLA

10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÃœLZADE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KILIÃ‡

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BOZDAÄž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: Ã‡AÄžRI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: DR. RÃœÅžTÃœ NURAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ULUPELÄ°T Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SERÄ°K Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: LALE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SADIK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BAÄžCI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: AYGÃœL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: EFLATUN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: MANASTIR YOLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: Ä°REMNUR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KUDRET

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: NAÄžME

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SAHÄ°LYOLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SAMYELÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ESENTEPE

10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: CUMHURÄ°YET

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YAKAMOZ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: SARIKAYA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: 23 NÄ°SAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: NADÄ°R

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: BÄ°LGE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: Ä°REM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: HAKAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: GÃ–NÃœL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: Ã‡Ä°FTLÄ°K

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MÄ°MAR SÄ°NAN - Sokak: BAÅžKAYA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžÄ°FA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ÅžÄ°FA - Sokak: Ä°NÃ–NÃœ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°STASYON - Sokak: ARMAÄžAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: TEPEÃ–REN - Sokak: GÃ–KALP

ÃœMRANÄ°YE

09:30 - 16:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: Ä°KBAL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: SENA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: ARDIÃ‡

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: AÅžIK VEYSEL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: Ä°SKENDER

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: GÃœL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: GURBET

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AKMAK - Sokak: SEYREK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: CÄ°VAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: LEMAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: KALKAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: ALÄ°ÅžAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: Ã‡OBANOÄžLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: KOZANOÄžLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: SATIROÄžLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: AÅžIK VEYSEL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: GURBET

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: Ä°KBAL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: KAFKAS

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: SENA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: ÅžEHÄ°T BURAK KURTULUÅž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: PINARALTI

09:30 - 16:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: DERYALI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: GÃœLBEYAZ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: TÃœRBE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: ELMALI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: TURAN EMEKSÄ°Z

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: TÃœTÃœN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: YATAY

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: Ä°KBAL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIK - Sokak: SARIZEYBEK

ÃœSKÃœDAR

09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: MURATAÄžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: DÃ–NMEDOLAP

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: EMÄ°N ONGAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: TUNUSBAÄžI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: VÄ°RANSARAY

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: FETHÄ° GEMUHLUOÄžLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: ÅžAÄ°R NAÄ°LÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: KEFÃ‡EDEDE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: NAMIKPAÅžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AHMEDÄ°YE - Sokak: HALK

12:00 - 18:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKSU - Sokak: YALNIZ SELVÄ°

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Sosyal medyada tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸtu... Milli Piyango'dan aÃ§Ä±klama geldi

TV'ye de Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ... 7 yÄ±l sonra ortaya Ã§Ä±kan korkunÃ§ gerÃ§ek!

Meteoroloji aÃ§Ä±kladÄ±: Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± artÄ±yor

17 kiÅŸi aynÄ± odada basÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±... O 14 erkeÄŸe kÃ¶tÃ¼ haber