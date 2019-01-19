Elektrikler ne zaman gelecek? 20 Ocak BEDAŞ planlı kesinti programı
Elektrikler ne zaman gelecek sorusu yüzlerce vatandaşın merakla sorguladığı ve araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. İstanbul'un farklı kesimlerinde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları semtte elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte, 20 Ocak BEDAŞ planlı kesinti programı.
20 Ocak 2019 Pazar günü planlı kesinti programı
- DEFTERDAR Mh., RIZA UZUN Sk., ÇAYCILAR Sk., MÜNZEVİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20190-8710)
- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında TERAZİDERE Mh., ELMAS Sk., CUMHURİYET Cd., YAŞAR DOĞU Sk., FUNDA Sk., HAKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20369-8280)
- KARAAĞAÇ Mh., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20039-22728)
- KARAAĞAÇ Mh., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20040-22579)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., BAKIRÇAY Sk., ÇORUH Sk., DALAMAN Sk., ERGENE Sk., FİLYOS Sk., IRMASAN Sk., GEDİZ Sk., SAKARYA Cd., TOHMAÇAY Sk., SEYHAN Cd., GÖNEN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20253-12271 12135 12134 )
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., BAKIRÇAY Sk., SEYHAN Cd., GEDİZ Sk., GÖNEN Sk., SAKARYA Cd., FİLYOS Sk., TOHMAÇAY Sk., ERGENE Sk., DALAMAN Sk., ÇORUH Sk., YEŞİLIRMAK Sk., VALİ RECEP YAZICIOĞLU Cd., EŞEN ÇAYI Sk., DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI Sk., FIRAT Cd., MERİÇ Sk., KELKİT ÇAYI Sk., BEYLERDERESİ Sk., PORSUK Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20252-12271 12135 12134 12133 12132 12137 12138 11383 11384 11385 20206 20205 12380 11386)
- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20297-20084)
- HAMİDİYE Mh., GİRNE Cd., FERMAN Cd., YAZICI Sk., HİLAL Sk., DİLAVER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:40-19:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20312-9014)
- TERAZİDERE Mh., GÜNEŞ Cd., FUNDA Sk., HAKAN Sk., FEZA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20368-8746)
- YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., G-90 Sk., G-91 Sk., G-92 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20323-21309)
- ALTINTEPSİ Mh., ÖZKAN Cd., ÖZTEKİN Cd., YAHYA KEMAL Cd., ESENLER OTOGAR YOLU Sk., OTOGAR BAĞLANTI YOLU Sk., OTOGAR YAN YOL (İMAR YOLU) Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20356-8223-8686-8687-8690-8727-8688-8689-8728)
- ŞİRİNTEPE Mh., ORTABAYIR Mh., ÇELİKTEPE Mh., YEŞİLCE Mh., EMNİYET EVLERİ Mh., TELSİZLER Mh., YAHYA KEMAL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 00:10-08:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20363-9036-9502-9179-9501-9029-9313-9012-9908-9187-9312-9188-9096-9637-9549-9011-9458-9004-9017-9391-9138-9068-9210-9219-9175)
- ÖRNEK Mh., ERZURUM KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20370-22277)
- TERAZİDERE Mh., YAŞAR DOĞU Sk., CUMHURİYET Cd., DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR Cd., ELMAS Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20373-8029)
- KEMALPAŞA Mh., ATATÜRK Bul., AĞA YOKUŞU Sk., GENÇTÜRK Cd., GÜMRÜK EMİNİ Sk., MAHFİL ÇIKMAZI Sk., MİMARBAŞI Sk., ORDU Cd., SELİMPAŞA Sk., YEŞİLTULUMBA Sk., ÇUKUR ÇEŞME Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20355-2371 TM)
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