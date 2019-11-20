Elektrikler ne zaman gelecek? 20 Kasım İstanbul elektrik kesinti programı

20 Kasım 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası

- KATİP KASIM Mh., ARAP MEHMET Sk., FABRİKA Sk., KENNEDY Cd., LANGA HİSARI Cd., MERMERCİLER Cd., SEPETÇİ SELİM Sk., YENİSEPETÇİ Sk., İSKELE MEYDANI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30662-2133 TM)



- CİBALİ Mh., ABDÜLEZELPAŞA Cd., CİBALİ MESCİDİ Sk., CİBALİ Cd., KADİR HAS Cd., NALINCI KASIM Sk., SEFERİKOZ Sk., ÜSKÜPLÜ Cd., ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30666-2146 TM)



- KATİP KASIM Mh., GÜVENLİK Cd., HAYRİYE TÜCCARI Cd., MESİHPAŞA Mh., AZİMKAR Sk., LALELİ Cd., PAŞAZADE Sk., MESİHPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30663-2136 TM)



- BİNBİRDİREK Mh., DİVANYOLU Cd., PEYKHANE Sk., BOYACI AHMET Sk., GEDİKPAŞA CAMİİ Sk., EMİN SİNAN Mh., EVKAF Sk., GEDİKPAŞA AKARCASI Sk., GEDİKPAŞA CAMİİ Sk., TAŞDİREK ÇEŞMESİ Sk., PERTEVPAŞA Sk., YENİÇERİLER Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30664-2103 TM)



- FATİH Mh., 858. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30672-21624 DEPAR - 1)



- SANCAKTEPE Mh., 8/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30719-18591)



- MİMAR SİNAN Mh., ÖZGÜRLÜK Cd., FETHİ ERKOÇ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30741-25268)



- KARTALTEPE Mh., ÇOBANÇEŞME FİDANLIK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30775-11503)



- ÇOBANÇEŞME Mh., MİTHATPAŞA Cd., SANAYİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30774-31845)



- İSTİKLAL Mh., GÜMÜŞ Sk., YAKUT Sk., MERCAN Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30842-27233TM 10.DP )



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., CUMHURİYET Cd., CAMİİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30856-9217 T.M.)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., CUMHURİYET Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30857-9462 T.M.)



- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30825-9346 T.M.)



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1442. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30846-28031 TM)



- SÜTLÜCE Mh., HALICIOĞLU KAVŞAĞI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30871-9844 T.M.)



- TOMTOM Mh., İSTİKLAL Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30886-3103)



- TOMTOM Mh., POSTACILAR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30887-3091)



- HÜSEYİNAĞA Mh., İSTİKLAL Cd., MEŞRUTİYET Cd., ASMALI MESCİT Mh., İSTİKLAL Cd., TÜTÜNCÜ ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30888-3714)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., TELEKOM Sk., NAZLI Sk., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30854-9159 T.M.)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30858-9159 T.M.,9364 T.M.,9217 T.M.,9462 T.M)



- ASMALI MESCİT Mh., KALLAVİ Sk., MEŞRUTİYET Cd., EVLİYA ÇELEBİ Mh., MEŞRUTİYET Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30883-3633)



- ÇIRÇIR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31037-28522 TM)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., PALMİYE Sk., PANAYIR ÇAYIRI Cd., İSTANBUL Cd., GÖKTÜRK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30855-9364 T.M.)



- TOMTOM Mh., ESKİ ÇİÇEKÇİ Sk., İSTİKLAL Cd., KAYMAKAM REŞAT BEY Sk., ASMALI MESCİT Mh., EMİR NEVRUZ Sk., İSTİKLAL Cd., KALLAVİ Sk., OLİVYA GEÇİDİ Sk., SAKA SALİM ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30884-3104)



- İSLAMBEY Mh., BÜLBÜLDERE Cd., BÜLBÜL YUVASI Sk., ARİFAĞA Sk., EVLİCE BABA TEKKE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30890-8798)



- KAYABAŞI Mh., ULUBATLI HASAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30914-12622)



- ASMALI MESCİT Mh., BALYOZ Sk., KORSAN ÇIKMAZI Sk., İSTİKLAL Cd., MEŞRUTİYET Cd., ORHAN ADLI APAYDIN Sk., TERKOZ ÇIKMAZI Sk., DEVA ÇIKMAZI Sk., TOMTOM Mh., İSTİKLAL Cd., MUAMMER KARACA TİYATRO ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30885-3031)



- ASMALI MESCİT Mh., MEŞRUTİYET Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30882-3372)



- ŞİRİNEVLER Mh., ÇAVUŞPAŞA Cd., SERKAN Sk., DEREBOYU Cd., ACI BADEM Sk., BADEMALTI Sk., DOLUNAY Sk., HİLAL 1 Sk., MİMARBAŞI Sk., BİLGE 2 Sk., ÇAĞLAYAN Sk., SEZGİN 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30949-853)



- AMBARLI Mh., ŞAHİN Cd., ERENCAN Sk., EMEKLİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30959-21138)



- AMBARLI Mh., ETİBANK TESİSLER YOLU Cd., YUNUS EMRE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30960-21152)



- CİHANGİR Mh., KİRAZLI Cd., CENK Sk., ŞEFTALİ Sk., BURSA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30962-21157)



- CİHANGİR Mh., OSMANPAŞA Cd., KİBELE Sk., UMUTLU Sk., KARTOPU Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30963-21297)



- TOMTOM Mh., KAYMAKAM REŞAT BEY Sk., İSTİKLAL Cd., AKANSU Sk., TOSBAĞA Sk., ASMALI MESCİT Mh., İSTİKLAL Cd., TÜTÜNCÜ ÇIKMAZI Sk., OLİVYA GEÇİDİ Sk., ASMALI MESCİT Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30889-3382)



- KAYABAŞI Mh., ULUBATLI HASAN Cd., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30916-12662)



- BAHÇELİEVLER Mh., ILGIT Cd., YUNUS EMRE 3 Cd., FEVZİ ÇAKMAK 2 Cd., MEVLANA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30944-24431 24432 24433 24434 24435)



- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., ULUBATLI HASAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30919-12620)



- ADNAN MENDERES Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-02:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30956-29385-29384-29383-29382-29381-29380)



- AMBARLI Mh., BADEM Sk., TESİSLER AMBARLI YOLU Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30961-21579)



- KARTALTEPE Mh., CEM Sk., GÜL Sk., MERAL Sk., GEYİK Sk., ÜRGÜPLÜ Cd., BİROL Sk., VOLKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30997-8422)



- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31002-22330)



- KAVAKLI Mh., DENİZ AKTAŞ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31003-22353)



- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., FİDAN Sk., SEZER Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30979-25022)



- YALIKÖY Mh., KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30984-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)



- YEŞİLBAYIR Mh., OĞUZHAN Cd., BAĞIMSIZLIK Cd., ARDIÇ Sk., MEŞELER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31009-20704)



- YENİKÖY Mh., İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31018-4587-4202)



- DELİKLİKAYA Mh., NARİN Sk., HIZIR Sk., SAMYELİ Sk., SABIR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31028-27251)



- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., DENİZ AKTAŞ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31034-22353)



- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31036-28530 TM)



- MEVLANA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31038-28523 TM)



- TARABYA Mh., YENİKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31017-4497-4263)



- TELSİZ Mh., 71 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31056-1882)



- ÖMERLİ Mh., ILGAZ Sk., ARPAÇAY Sk., HARMANTEPE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31049-27237, 22936,22914)



- TELSİZ Mh., 71 Sk., 69/1 Sk., 69/2 Sk., 72 Sk., 72/1 Sk., 72/2 Sk., 72/3 Sk., 72/4 Sk., 72/5 Sk., 80/1 Sk., 84 Sk., 84/1 Sk., 84/5 Sk., 84/A Sk., 84/B Sk., 84/C Sk., 84/D Sk., 84/E Sk., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31055-1883)

20 Kasım 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: Y.KEMAL BEYATLI 2.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: ÇANKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: ÇARKIFELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: ŞEMSİ MOLLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: ALBAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: KADIYORAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: NEVZATBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: HAYRİ ARAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: YAHYA KEMAL BEYATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİZAM - Sokak: YAHŞİBEY

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 28.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BİŞKEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: EBRAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SEMERKANT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ŞEHİT AYDIN BOZKURT

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: SEHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: SEZGİN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: BAHARÖZÜ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: DUT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: DEREİÇİ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KALECİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: OLGUN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KABATAŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: HASAN AĞA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KESER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KIRMIZIGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KONUK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: LAZANYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: EMİR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: ERSİN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: NAĞME ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: NARİNCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: YENİ MAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: MEMNUN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: MANİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: MORGÜL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: BEYAZGÜL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: BEŞİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: ELMALI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: BEKA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: SANCAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: OBRUK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: MUHTAR İLYAS ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KELEŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: PAMUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: EMLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: TAYLAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: TOYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: MUM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: NAMLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: SARIGÖL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: PEMBEGÜL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: BULGURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: GÖKYÜZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: FLORYA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: GEVEN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: MÜRVER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: PAMUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ALİM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇIRÇIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FAMİLYA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİNİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: EMİROĞLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MANAV ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CEBİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BEYLİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MİNYON ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: NASİP ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: DERİNKUYU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: RANA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SELMAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: İKSİR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BOZDOĞAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FİDANLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TOYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ZERZEVATCI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ATİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAKÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SAMİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: DARGEÇİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BALYA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇEHRE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KOCABEY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CİVAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: 23 NİSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MESUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KONTROL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇAKIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SAZLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAŞYAYLA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SÜRME ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ŞİRİNDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: HAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YALDIZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YENİMAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: PEMBEKÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: RIDVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TARLAKUŞU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: GÜLDALI 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 12

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 13

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 15

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 16

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 17

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: DERBENT 09:30 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ZEYBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAKIZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KUBİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ELİF

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: HÜMAYUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ALEV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FERAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: VEFAKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ŞAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MÜDDET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ULUÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SÜVARİ

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BÜŞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BOZOKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ALACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BÜKLÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BUZLUDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: AKTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ARKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BASAMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BUHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: AYIŞIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: CEMİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ANIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BOYLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇUKURHAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ARİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BORSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BULUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEDENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: SÜLEYMANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MALAZGİRT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: COŞKUNLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: COŞKU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: BALOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SÜLEYMANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: MEŞRUTİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: OSMANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: DUYUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KASIMAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: HAYDARAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: NAR ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: DAMLAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: EVLİYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: YEŞİLVADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: ERKILIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: GÜNDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: MİLLET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: YAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: ERYAZGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: GAZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: HARMANLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: HAREKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: ŞİLEYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: AHSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: DERVİŞPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: KAFKAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: AVCIKORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BIÇKIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: BIÇKIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: GÖÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: DİCLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: GÜLPEMBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: ALTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: YEL DEĞİRMENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: SELVİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: EKİNCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: YEDİTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ASLANDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ERTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: FÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: EKENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: GARİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: AS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ÖNCÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: GÜLPEMBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: TUNCER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ARTVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: SÜVARİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: SERHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: CEBECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ASUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: İLKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KERVANSARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KARATAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KERVANSARAY SU FAB.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: DEREALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ODABAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: KÖMÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: ERGUVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: KADİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: AYTEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: MUZAFFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: AYSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: DOĞRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: DERE BAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ORUÇOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ZİYADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: KÖROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: KILIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: KARAKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ORUÇBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: MOLLA MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ZAMOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: KEBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: NURGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ATMACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: MEZARLIK İÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ÇELİKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA (ÇAMLIK)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN (CAMİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEHNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFTALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: YILDIZDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞİLE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÜVEZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: MECLİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN (CAMİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: EFSANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: AHISKA 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜNER

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: SEBAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEVFİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: DEYYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: SÜLEYMANİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: IŞIKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: BILDIRCIN