Elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ocak BEDAŞ planlı kesinti programı
Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı, İstanbul'un farklı semtlerinde yaşayan binlerce vatandaşın sorguladığı ve araştırdığı konular arasında yer alıyor. İstanbul'da 2 Ocak Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. İşte, 2 Ocak BEDAŞ planlı kesinti programı.
Yarın İstanbul'un birçok semtinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ'ın resmi internet sitesinden yayınlanan duyuruyla birlikte, 2 Ocak Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler belli oldu. İşte detaylar.
02 Ocak 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı
- MESİHPAŞA Mh., AKSARAY Cd., CEYLAN Sk., MESİHPAŞA Cd., ORDU Cd., İHTİSAP AĞASI Sk., SAİTEFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19774-2388 TM)
- ORTAKÖY Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19827-3726)
- MESİHPAŞA Mh., AKSARAY Cd., AZİMKAR Sk., LALELİ Cd., MESİHPAŞA Cd., ORDU Cd., PAŞAZADE Sk., ŞAİR HAŞMET Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19773-2427 TM)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ABANT ÇIKMAZI Sk., DOĞA PARKI Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19777-11322 11329 11323 11324 11325 11326 11327 11328 11309 11308)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ABANT ÇIKMAZI Sk., DOĞA PARKI Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:0019778-11323)
- ÇİLİNGİR Mh., KAVAKLIDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19824-28264)
- ZEKERİYAKÖY Mh., AKŞAM SEFASI Sk., ALTINTOP ÇIKMAZI Sk., GÜNEBAKAN Sk., MAUN ÇIKMAZI Sk., SAKIZ AĞACI ÇIKMAZI Sk., ŞEBBOY Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19861-4355)
- ETİLER Mh., EMİN Sk., TEPECİK YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19828-3816)
- EMNiYETTEPE Mh., DOĞAN Sk., DÜZGÜN Sk., GEMİCİ Sk., KAHVECİ Sk., KEVSER Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., 1.NEYZEN Sk., TOPÇU Sk., GÜZELTEPE Mh., ATALAY Sk., AVCI Sk., 2.ESEN Sk., GÜZELDUVAR Sk., KALE Sk., PALMİYE AĞACI ÇIKMAZI Sk., PİRİ REİS Sk., TEVFİK FİKRET Cd., YENAL Sk., YENİ DUVAR Sk., ZORLU YOKUŞU Sk., ÜÇEVLER ÜSTÜ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19852-28330 TM)
- ZEKERİYAKÖY Mh., 1.CD Cd., 3 Cd., 4 Cd., AKÇAAĞAÇ Sk., FİLKULAĞI Sk., GÜRGEN ÇIKMAZI Sk., LADİN Sk., MUM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., NERGİS ÇIKMAZI Sk., ÇAYIR GÜZELİ Sk., ÇAM Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19860-4351)
- TOMTOM Mh., KAYMAKAM REŞAT BEY Sk., ESKİ ÇİÇEKÇİ Sk., İSTİKLAL Cd., ASMALI MESCİT Mh., EMİR NEVRUZ Sk., İSTİKLAL Cd., KALLAVİ Sk., OLİVYA GEÇİDİ Sk., SAKA SALİM ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19884-3104)
- FERHATPAŞA Mh., KALEİÇİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19890-23240 23380 23490 23350)
- GÜZELTEPE Mh., ARDIÇ Sk., ARKIN Sk., AÇANGÜL Sk., AÇIKYÜZ Sk., BARBAROS Cd., BARIŞ Sk., ENDER Sk., EREN Sk., ILGAZ Sk., KAMER Sk., LATİFE Sk., METİN Sk., NARİN Sk., 1.NEŞELİ Sk., OLCAY Sk., ORBAY Sk., VARİS Sk., YENİ DUVAR Sk., ZİYA GÖKALP Cd., ÜÇEVLER ÜSTÜ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19854-28827 tm)
- DEREAĞZI Mh., YUNUS EMRE Cd., KUMRU Sk., TOROS Sk., BAHÇE Sk., YAKUP Sk., ÖZGE Sk., GÜLDENİZ Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19882-22316)
- TURGUT ÖZAL Mh., 62. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 64. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19885-21894 - 21697)
- KEÇECİ PİRİ Mh., OKMEYDANI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19899-5004)
- YEŞİLKENT Mh., FATİH1 Cd., G-653 Sk., G-654 Sk., G-627 Sk., G-659 Sk., G-633 Sk., G-655 Sk., G-656 Sk., G-657 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19887-20673)
- ÇAKIL Mh., ELBASAN Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19896-23340)
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