Elektrikler ne zaman gelecek? 2 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2 Mayıs tarihindeki elektrik kesintisi bilgileri...

2 MAYIS BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., BESTEKAR HAKKI Sk., BESTEKAR NUBAR TEKYAY Sk., FEVZİ ILGAZ Sk., KADER Sk., KASAP Sk., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., MARMARA Cd., SANCAKTAR TEKKESİ Sk., TEBERDAR Sk., CERRAHPAŞA Mh., GÜMRÜKÇÜ Sk., SANCAKTAR TEKKESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23361-2030 TM)

- NAMIK KEMAL Mh., 33. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23113-18062)

- ÇİLİNGİR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23366-29388-29501-29502-29500-28789-28586-29264)

- KEMER Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23364-4041 TM)

- AŞIK VEYSEL Mh., MENEKŞE Sk., MERİÇ Sk., ENVERPAŞA Cd., SÜLEYMAN DEMİREL Cd., CEYHAN Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., VEDAT ALTUN Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23239-20011 20012 22877 20013)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., DUMLUPINAR Sk., KİLİTBAHİR Sk., NERGİS YOLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23248-1255)

- AŞIK VEYSEL Mh., ATATÜRK Bul., KEMAL SUNAL Sk., MENEKŞE Sk., MERİÇ Sk., RESNELİ NİYAZİ Sk., SÜLEYMAN DEMİREL Cd., TALATPAŞA Cd., VEDAT ALTUN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., CEMALPAŞA Cd., ENVERPAŞA Cd., YAKUP CEMİL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23238-20010 27339 20512 20530 20011 20012 22877 20013 20014 20015 20016)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., 19 MAYIS Cd., RAUF ORBAY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23247-1257)

- PINAR Mh., 1267. Sk., 1269. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23233-21628)

- PİRİNÇÇİ Mh., GENÇ OSMAN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23269-28907 TM)

- HÜRRİYET Mh., ALTIN Sk., HÜRRİYET Cd., SEDEF Sk., MAHMUTBEY Cd., SÜMBÜL Sk., PAMUK ÇIKMAZI Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23322-31261)

- HÜRRİYET Mh., TEKİN Sk., GÜNGÖREN Sk., ALTIN Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23323-31517)

- MAHMUTBEY Mh., KÜÇÜK HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23325-31500)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., MUŞTU Sk., REYHAN 1 Sk., KÖKSAL Sk., DOLUNAY 1 Sk., FATİH Cd., ÇOBANÇEŞME Mh., NAR Sk., NUR Sk., OĞUL Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23326-31222)

- NAMIK KEMAL Mh., 32. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23308-18062)

- BAHÇELİEVLER Mh., ŞÜKUFE NİHAL Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., BURSALI TAHİRBEY Sk., AYDINLIK 1 Sk., HATTAT KAMİL Sk., YILDIZLI Sk., RIZA DOĞRUL Sk., PAPATYALI Sk., SERA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23330-093)

- BAHÇELİEVLER Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., İLİM Sk., RÖNTGEN Sk., ÇÖRE OTU Sk., GÜZİDE HANIM Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., FERİT SELİMPAŞA Cd., MAHMUT ARDIÇ Sk., GÜLTER HANIM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23331-092)

- AKŞEMSETTİN Mh., ARI Sk., CENGİZ TOPEL Cd., EMEK Sk., ERCİYES Sk., VURAL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23285-28080 tm)

- SEYMEN Mh., MEHDİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23332-26023)

- ÇELTİK Mh., ÇANTA Cd.DESİ Sk., DEVLET Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23334-25027)

- KARADENİZ Mh., 1128. Sk., 1176. Sk., 1177. Sk., 1178. Sk., 1180. Sk., 1180/1. Sk., ERTUĞRUL GAZİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23286-28408 tm)

- KARADOLAP Mh., GÜNEY Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23287-28081 tm)

- AKŞEMSETTİN Mh., ARI Sk., ERCİYES Sk., VURAL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23288-28082 tm)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 5.MENEKŞE Sk., 1.SEDİR Sk., 3.IHLAMUR Sk., ARDINÇ Sk., BACADERESİ Sk., BAĞLARBAŞI Sk., SALKIM Sk., 2.SARMAŞIK Sk., 1.AY IŞIĞI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23348-9689)

- EVREN Mh., İSTİKLAL Cd., BAŞAK Sk., SABİA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23359-31426)

- ATATÜRK Mh., DIRGAZ Cd., BİLGE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23360-23448 23467 23658 )

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-11:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23363-4270 TM)

- AYAZAĞA Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 01:30-02:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23365-4488 TM 4185 TM 4014 TM 4011 TM 4027 TM 4347 SM 4184 SM 4644 SM)

- MAVİGÖL Mh., KOCA YUSUF Cd., SÜMELA Cd., MEDENİ Sk., SOYTÜRK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23367-29457-29849-29353-29643)

- FATİH Mh., TATLISU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23368-28578)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 1.KÖKNAR Sk., ÇAMLIK Cd., DOLUNAY Sk., 1.AY IŞIĞI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23347-9682 T.M. )

- CERRAHPAŞA Mh., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., KOCA YUSUF 1. ÇIKMAZI Sk., KOCA YUSUF 2. ÇIKMAZI Sk., KOCA YUSUF Sk., KURU SEBİL Sk., VANİLYA Sk., ÇINAR Sk., SİLİVRİKAPI Mh., BEZİRGAN ODALARI Sk., KURU SEBİL Sk., KUVA-Yİ MİLLİYE Cd., UZAY Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23362-2257 TM)

- MECİDİYE Mh., ESKİBAHÇE Sk., SANDALCI MECİT Sk., BÜYÜKŞEKERCİ Sk., DEREBOYU Cd., MÜVERRİH SADETTİN Sk., MUVAKKİT Sk., TAŞBASAMAK Sk., KARAKAŞ Sk., TARÇIN Sk., KIRMIZI Sk., HAFIZ ALİ Sk., GÖZLÜKÇÜ Sk., İŞKEMBECİ YAVER Sk., CİBİNLİK Sk., AKTAR Sk., MUALLİM NACİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23385-3054)

- MECİDİYE Mh., ÇEVİRMECİ Sk., SARIBAL ARKASI Sk., HASRET Sk., SALKIM Sk., POSTACI Sk., KABALAK Sk., NAR Sk., MÜTEVELLİ İBRAHİM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23387-3951)

- MALTEPE Mh., LATİF AĞA Sk., CEBE ALİ BEY Sk., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23388-8010)

- MECİDİYE Mh., GÖZLÜKÇÜ Sk., VATMAN Sk., İŞKEMBECİ YAVER Sk., DEREBOYU Cd., ALADOĞAN Sk., YILDIZ Mh., PALANGA Cd., ÇIRAĞAN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23386-3617)

- MURATBEY MERKEZ Mh., BEND Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23406-23742)

- KALEİÇİ Mh., CANLAR Cd., FETİH Cd., GÖKÇEALİ Cd., GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23408-23156 23016 23684 23691 23336 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23599 23262)

- KUŞTEPE Mh., ALEV Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23411-9350 T:M.)

- HÜRRİYET Mh., MURATTEPE Cd., HEKİMOĞLU Cd., RIHTIM Sk., HAVAN 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23404-24394 24117 24353 24245 24207 24760 24348 24334 24358 )

- İHSANİYE Mh., GÖKKUŞAĞI Sk., KADIRGA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23412-9255 T.M.)

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