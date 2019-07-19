Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Temmuz elektrik kesintisi programı
BEDAŞ ve AYEDAŞ, 19 Temmuz 2019'da yapılacak olan planlı elektrik kesintisi programını internet sitesi üzerinden yayınladı. Planlı kesinti programına göre, Kadıköy, Eyüp, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Kartal, Çekmeköy gibi pek çok İstanbul ilçesinde elektrik verilemeyecek. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 19 Temmuz elektrik kesintisi programı
BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi sayfalarından yayımladığı elektrik kesintisi programını derledik:
BEDAŞ 19 Temmuz kesinti programı
- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., ALT ÇAMLIK YOLU Sk., CUMHURİYET Cd., HARMANLAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25547-9734 TM)
- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25546-9739 TM)
- YEŞİLKENT Mh., 1902. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25560-21083 DEPAR 1)
- SÜLEYMANİYE Mh., BESİM ÖMERPAŞA Cd., BOZDOĞAN KEMERİ Cd., DARÜLFÜNUN Cd., PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY Sk., PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL Sk., KALENDERHANE Mh., KALENDER MEDRESESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25601-2707 TM)
- HASEKİ SULTAN Mh., AHMET HİKMET Sk., CEVDETPAŞA Cd., HATİP NACİ Sk., KIZILELMA Cd., TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI Sk., TOPÇU EMİNBEY Sk., MUCİT Sk., SEYYİD ÖMER Mh., BEKİRPAŞA CAMİİ Sk., CEVDETPAŞA Cd., EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI Sk., EMRULLAH EFENDİ Sk., HÜSEYİN KAZIM Sk., KIZILELMA Cd., TUTYA Sk., ZİYA GÖKALP Sk., ÖMER SEYFETTİN Sk., ŞAİR MEHMET EMİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25602-2819 TM)
- YENİ Mh., VARNALI Cd., LEVAZIM Sk., AHMET GÜRSOY Sk., KANDEMİR Sk., ÇİFTÇİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25634-26324)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., SPOR Cd., SÜZER Bul., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., ATLAS Sk., AVNİ AKYOL Bul., LİMAN Cd., MELTEM Sk., OKYANUS Cd., POSTA Cd., SÜZER Bul., ŞELALE Cd., TAYFUN Cd., YELKEN Sk., DENİZATI Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:0025766-11322 11329 11323 11324 11325 11326 11327 11328 11309 11308 11307 11306 11305)
- FEVZİPAŞA Mh., SÖĞÜT Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25635-26393)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., ORDU Cd., TAVUKÇU Sk., TURGUTREİS 2 Sk., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., KONAK Sk., MİSKANBER Sk., OTLAY Sk., HARE Sk., KARADENİZ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25659-058)
- CEVATPAŞA Mh., SARAYBOSNA Cd., NAMIK KEMAL Cd., MİMAR SİNAN Cd., GİRNE Cd., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., TEVFİK FİKRET Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25781-8207)
- ESKİ HABİPLER Mh., SÖĞÜTLÜ Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25646-29045 TM)
- YUNUS EMRE Mh., 1383. Sk., 1389. Sk., 1389/1. Sk., 1390. Sk., 1391. Sk., 1392/1. Sk., 1392/2. Sk., 1392/3. Sk., 1394. Sk., 1395. Sk., 1395/2. Sk., 1395/1. Sk., 1396/1. Sk., 1397. Sk., 1403/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25648-28176 TM)
- 75. YIL Mh., 1252/1. Sk., 1252/2. Sk., 1252. Sk., 1251/1. Sk., 1253. Sk., 1254. Sk., 1255. Sk., 1256. Sk., 1257. Sk., 1258. Sk., 1260. Sk., 1259. Sk., 1261. Sk., 1262. Sk., 1270. Sk., 1307. Sk., 1309. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1325. Sk., 1325/1. Sk., 1326. Sk., 1326/1. Sk., 1327. Sk., 1328. Sk., İSTİKLAL Cd., CUMHURİYET Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25649-28177 TM)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., CAMLI Sk., KARADENİZ Cd., ORDU Cd., ŞAHİNBEY Sk., MAHMUTBEY Cd., PINAR 1 Sk., KONAK Sk., MİSKANBER Sk., TAVUKÇU Sk., HARE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25660-622)
- SELİMPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25665-24300 24198 24473 24135 24094 24064 24477 24283 24238 24539 24528 24273 24525 24056 24239 24287 24493 24105 24090 24504 24303 24448 24075 24098 24003 24120 24500 24148 24355 24132 24317 24181 24301 24063 24016 24070 24060 24058 24488 24449 24356 24252 24362 24357 24253 24499 24243 24388 24351 24451 24452 24453 24298 24215 24436 24460 24398 24072 24372 24214 24220 24069 24109 24498 24073 24085 24542 24367 24368 24149 24505 24031 24228 24466 24518 24510 24341 24494)
- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25689-4276-4526)
- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25690-4279)
- FATİH Mh., AYNALI Sk., ŞEHİT HACI ALKAN Sk., VELİOĞLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25696-31481)
- DEMİRKAPI Mh., TURGUT REİS Sk., ÇAVUŞ Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25698-31529)
- ORTAKÖY Mh., FAKİRHANE Sk., AYDINLIK Sk., GÜLTEKİN Sk., ŞAİR NECATİ Sk., GÜRCÜOĞLU Sk., BULGURCU Sk., MANDIRA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25723-3533)
- ORTAKÖY Mh., ASMALIHAMAM Sk., MUALLİM NACİ Cd., PORTAKAL YOKUŞU Cd., REŞATAĞA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25718-3838)
- ORTAKÖY Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., PORTAKAL YOKUŞU Cd., MUALLİM NACİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25721-3708)
- FENER Mh., SURDIŞI Sk., AKÖREN Mh., SANATÇILAR ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25763-25399-25401)
- IŞIKLAR Mh., IŞIKLAR İSTANBUL Cd., CENAP Sk., İHSANİYE Mh., GÖKKUŞAĞI Sk., DEREBOYU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25764-9223-9965-9933-9704-9570)
- YILDIRIM Mh., ÖZTEKİN Sk., FEVZİ PAŞA Cd., OĞUZ Sk., ŞEHİT KAMİL BALKAN Cd., ATİLLA Sk., SARI Sk., YEŞİL Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25783-8218)
- NİŞANCI Mh., ZAHİRECİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25784-8410 )
- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25774-29018 TM 29453 TM 29396 TM)
- DEREAĞZI Mh., METE Sk., SULTAN FATİH Cd., KARACAOĞLAN Cd., NİMET Sk., GAZEL Sk., DERMAN Sk., SERİNPINAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25768-22315)
- ADNAN KAHVECİ Mh., MİMAR SİNAN Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., MUSON Sk., LAVANTA Sk., GÜZEL Sk., AYFER Sk., GÜLAY Sk., DEFNE Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25769-22309)
- HÜRRİYET Mh., ŞANLI Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25780-31853)
- İSLAMBEY Mh., FELEK Sk., BİLGİ Sk., ÇERKEZ Sk., YAMAN Sk., TUĞRULBEY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25796-40970)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., DOĞA PARKI Cd., ABANT ÇIKMAZI Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25767-11323)
- BARBAROS Mh., 9/2. Sk., 9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25770-18523)
- EVREN Mh., KUZU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25773-31693)
- CEVATPAŞA Mh., KOMİSER REŞAT Cd., GÖKHAN Sk., ADEM YAVUZ Cd., TEVFİK FİKRET Cd., ÇALIŞKAN Sk., 100. YIL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25782-8629)
- HASTANE Mh., GÜLDALI Sk., AYFER Sk., BALABAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25801-21095)
AYEDAŞ 19 Temmuz kesinti programı
BEYKOZ
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: ÜNAL ÇIKMAZI
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: 18 MART
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖRFEZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLBAĞI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YEŞİLTEPE
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇALIŞKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞİRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARATAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KEÇİAĞILI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KIZILKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ESENYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: OKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARAHAN
KADIKÖY
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: İREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA
|13:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÖMERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: DR. MİTHAT SÜER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: GÖKAY
KARTAL
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: MURAT
MALTEPE
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: AKGÜVERCİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ÖZGÜRLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: YASA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: AKINCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DENİZCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TAYFUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: SİNCAPLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DOĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: RIFKI TONGSİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ŞAHİNCİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SOYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GÜNAYDIN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: OĞUZHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: İSMET İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KAPTAN RIFAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SİTELER YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SAYGI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GAYRETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YİĞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: TOPLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BIÇKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ASLANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: AHMET YESEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YILDIZCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÇATALLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: UĞURUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: UĞURLUM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: MAGOSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GİRNELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KISA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: MUHABBETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KIRÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: RÜSTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GÜL PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YAZGI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KADERİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KÜKÜRT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: OĞUZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YAMAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ARIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SERÇELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÇİMENLİKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: FEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YELKENLİ
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: KARAAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: KAHRAMANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ŞEHİT NEDİM ÖZPOLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ÇİÇEKDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: 27 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: GÜRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSKELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: LİMAN ÇIKMAZI
SANCAKTEPE
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEVENLER
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SERVER
SULTANBEYLİ
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NEZAFET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAH ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KAVAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖZKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HATİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SÜMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞALGAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AYASOFYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ALİ RIZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: LATİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ŞALGAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MİHMANDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARACAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜCTEHİD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PAMUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PARSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FEYYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: İHLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: İMAM ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAM
TUZLA
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SERTAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YADİGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SENA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYSAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NİHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARBEYAZ
|13:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAHRAMAN
ÜSKÜDAR
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HASAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BAĞCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜRPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TUTKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ETİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BÜLBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TOYGARÇEŞME
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 6.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DOĞANAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: PIRLANTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 5.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYAZ GELİNCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BARAJYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CANAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 4.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 3.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KANİ KARACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: LİBADİYE
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇAMLIBEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: FİLİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÜÇPINARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ADİLBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇARDAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ENVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: GÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÖZNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÜMİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: LİBADİYE
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