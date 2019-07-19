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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Temmuz elektrik kesintisi programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Temmuz elektrik kesintisi programı

BEDAŞ ve AYEDAŞ, 19 Temmuz 2019'da yapılacak olan planlı elektrik kesintisi programını internet sitesi üzerinden yayınladı. Planlı kesinti programına göre, Kadıköy, Eyüp, Esenyurt, Silivri, Sultangazi, Kartal, Çekmeköy gibi pek çok İstanbul ilçesinde elektrik verilemeyecek. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 19 Temmuz elektrik kesintisi programı

BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi sayfalarından yayımladığı elektrik kesintisi programını derledik:

BEDAŞ 19 Temmuz kesinti programı

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., ALT ÇAMLIK YOLU Sk., CUMHURİYET Cd., HARMANLAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25547-9734 TM)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25546-9739 TM)

- YEŞİLKENT Mh., 1902. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25560-21083 DEPAR 1)

- SÜLEYMANİYE Mh., BESİM ÖMERPAŞA Cd., BOZDOĞAN KEMERİ Cd., DARÜLFÜNUN Cd., PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY Sk., PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL Sk., KALENDERHANE Mh., KALENDER MEDRESESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25601-2707 TM)

- HASEKİ SULTAN Mh., AHMET HİKMET Sk., CEVDETPAŞA Cd., HATİP NACİ Sk., KIZILELMA Cd., TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI Sk., TOPÇU EMİNBEY Sk., MUCİT Sk., SEYYİD ÖMER Mh., BEKİRPAŞA CAMİİ Sk., CEVDETPAŞA Cd., EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI Sk., EMRULLAH EFENDİ Sk., HÜSEYİN KAZIM Sk., KIZILELMA Cd., TUTYA Sk., ZİYA GÖKALP Sk., ÖMER SEYFETTİN Sk., ŞAİR MEHMET EMİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25602-2819 TM)

- YENİ Mh., VARNALI Cd., LEVAZIM Sk., AHMET GÜRSOY Sk., KANDEMİR Sk., ÇİFTÇİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25634-26324)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., SPOR Cd., SÜZER Bul., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., ATLAS Sk., AVNİ AKYOL Bul., LİMAN Cd., MELTEM Sk., OKYANUS Cd., POSTA Cd., SÜZER Bul., ŞELALE Cd., TAYFUN Cd., YELKEN Sk., DENİZATI Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:0025766-11322 11329 11323 11324 11325 11326 11327 11328 11309 11308 11307 11306 11305)

- FEVZİPAŞA Mh., SÖĞÜT Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25635-26393)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., ORDU Cd., TAVUKÇU Sk., TURGUTREİS 2 Sk., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., KONAK Sk., MİSKANBER Sk., OTLAY Sk., HARE Sk., KARADENİZ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25659-058)

- CEVATPAŞA Mh., SARAYBOSNA Cd., NAMIK KEMAL Cd., MİMAR SİNAN Cd., GİRNE Cd., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., TEVFİK FİKRET Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25781-8207)

- ESKİ HABİPLER Mh., SÖĞÜTLÜ Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25646-29045 TM)

- YUNUS EMRE Mh., 1383. Sk., 1389. Sk., 1389/1. Sk., 1390. Sk., 1391. Sk., 1392/1. Sk., 1392/2. Sk., 1392/3. Sk., 1394. Sk., 1395. Sk., 1395/2. Sk., 1395/1. Sk., 1396/1. Sk., 1397. Sk., 1403/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25648-28176 TM)

- 75. YIL Mh., 1252/1. Sk., 1252/2. Sk., 1252. Sk., 1251/1. Sk., 1253. Sk., 1254. Sk., 1255. Sk., 1256. Sk., 1257. Sk., 1258. Sk., 1260. Sk., 1259. Sk., 1261. Sk., 1262. Sk., 1270. Sk., 1307. Sk., 1309. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1325. Sk., 1325/1. Sk., 1326. Sk., 1326/1. Sk., 1327. Sk., 1328. Sk., İSTİKLAL Cd., CUMHURİYET Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25649-28177 TM)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., CAMLI Sk., KARADENİZ Cd., ORDU Cd., ŞAHİNBEY Sk., MAHMUTBEY Cd., PINAR 1 Sk., KONAK Sk., MİSKANBER Sk., TAVUKÇU Sk., HARE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25660-622)

- SELİMPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25665-24300 24198 24473 24135 24094 24064 24477 24283 24238 24539 24528 24273 24525 24056 24239 24287 24493 24105 24090 24504 24303 24448 24075 24098 24003 24120 24500 24148 24355 24132 24317 24181 24301 24063 24016 24070 24060 24058 24488 24449 24356 24252 24362 24357 24253 24499 24243 24388 24351 24451 24452 24453 24298 24215 24436 24460 24398 24072 24372 24214 24220 24069 24109 24498 24073 24085 24542 24367 24368 24149 24505 24031 24228 24466 24518 24510 24341 24494)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25689-4276-4526)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25690-4279)

- FATİH Mh., AYNALI Sk., ŞEHİT HACI ALKAN Sk., VELİOĞLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25696-31481)

- DEMİRKAPI Mh., TURGUT REİS Sk., ÇAVUŞ Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25698-31529)

- ORTAKÖY Mh., FAKİRHANE Sk., AYDINLIK Sk., GÜLTEKİN Sk., ŞAİR NECATİ Sk., GÜRCÜOĞLU Sk., BULGURCU Sk., MANDIRA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25723-3533)

- ORTAKÖY Mh., ASMALIHAMAM Sk., MUALLİM NACİ Cd., PORTAKAL YOKUŞU Cd., REŞATAĞA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25718-3838)

- ORTAKÖY Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., PORTAKAL YOKUŞU Cd., MUALLİM NACİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25721-3708)

- FENER Mh., SURDIŞI Sk., AKÖREN Mh., SANATÇILAR ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25763-25399-25401)

- IŞIKLAR Mh., IŞIKLAR İSTANBUL Cd., CENAP Sk., İHSANİYE Mh., GÖKKUŞAĞI Sk., DEREBOYU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25764-9223-9965-9933-9704-9570)

- YILDIRIM Mh., ÖZTEKİN Sk., FEVZİ PAŞA Cd., OĞUZ Sk., ŞEHİT KAMİL BALKAN Cd., ATİLLA Sk., SARI Sk., YEŞİL Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25783-8218)

- NİŞANCI Mh., ZAHİRECİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25784-8410 )

- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25774-29018 TM 29453 TM 29396 TM)

- DEREAĞZI Mh., METE Sk., SULTAN FATİH Cd., KARACAOĞLAN Cd., NİMET Sk., GAZEL Sk., DERMAN Sk., SERİNPINAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25768-22315)

- ADNAN KAHVECİ Mh., MİMAR SİNAN Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., MUSON Sk., LAVANTA Sk., GÜZEL Sk., AYFER Sk., GÜLAY Sk., DEFNE Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25769-22309)

- HÜRRİYET Mh., ŞANLI Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25780-31853)

- İSLAMBEY Mh., FELEK Sk., BİLGİ Sk., ÇERKEZ Sk., YAMAN Sk., TUĞRULBEY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25796-40970)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., DOĞA PARKI Cd., ABANT ÇIKMAZI Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25767-11323)

- BARBAROS Mh., 9/2. Sk., 9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25770-18523)

- EVREN Mh., KUZU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25773-31693)

- CEVATPAŞA Mh., KOMİSER REŞAT Cd., GÖKHAN Sk., ADEM YAVUZ Cd., TEVFİK FİKRET Cd., ÇALIŞKAN Sk., 100. YIL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25782-8629)

- HASTANE Mh., GÜLDALI Sk., AYFER Sk., BALABAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25801-21095)

AYEDAŞ 19 Temmuz kesinti programı

BEYKOZ

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖĞÜMCE - Sokak: ÜNAL ÇIKMAZI 
09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: 75. YIL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: CANFEDA ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: SELMA ÇIKMAZI 

 ÇEKMEKÖY

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: 18 MART 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: EREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖRFEZ ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLBAĞI ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: YEŞİLTEPE 
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇALIŞKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞİRİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BİRLİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARATAŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KEÇİAĞILI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KIZILKAYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KÖROĞLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ESENYURT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: OKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KARAHAN 

 KADIKÖY

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: İREM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA 
13:00 - 18:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÖMERPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: DR. MİTHAT SÜER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: GÖKAY 

 KARTAL

10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATALAR - Sokak: MURAT 

 MALTEPE

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: AKGÜVERCİN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ÖZGÜRLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: NAMIK KEMAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: YASA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: AKINCI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DENİZCİLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TAYFUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: SİNCAPLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DOĞACI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: RIFKI TONGSİR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ŞAHİNCİ ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SOYDAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GÜNAYDIN ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: OĞUZHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: İSMET İNÖNÜ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KAPTAN RIFAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SİTELER YOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SAYGI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GAYRETLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YİĞİT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YURT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: TOPLUM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BIÇKIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ASLANBEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: AHMET YESEVİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YILDIZCIK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÇATALLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: UĞURUM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: UĞURLUM ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: MAGOSA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GİRNELİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KISA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: MUHABBETLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ONUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÇANKIRI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KIRÇİÇEĞİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: RÜSTEM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GÜL PINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YAZGI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KADERİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KÜKÜRT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: OĞUZ ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YAMAÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ARIN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SERÇELİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: ÇİMENLİKLİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: FEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YELKENLİ 
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSTASYON 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: KARAAĞAÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: KAHRAMANLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ŞEHİT NEDİM ÖZPOLAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: ÇİÇEKDAĞI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: 27 MAYIS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: HÜRRİYET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: GÜRSEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: İSKELE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: LİMAN ÇIKMAZI 

 SANCAKTEPE

10:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEVENLER 
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SERVER 

 SULTANBEYLİ

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NEZAFET 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAH ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KAVAL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÖZKAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HATİP 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SÜMER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SEYHAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İNAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞALGAMLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AYASOFYA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇELEBİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ALİ RIZA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: LATİF 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ŞALGAMLI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MİHMANDAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARACAOĞLAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜCTEHİD 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PAMUK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PARSEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FEYYAZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: İHLAS 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: İMAM ALİ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAM 

 TUZLA

09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SERTAÇ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUSA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MURAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YADİGAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SENA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: UYSAL ÇIKMAZI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NİHAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARBEYAZ 
13:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAHRAMAN 

 ÜSKÜDAR

13:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HASAT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BAĞCILAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜRPINAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TUTKUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ETİLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BÜLBÜL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TOYGARÇEŞME 
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 6. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DOĞANAY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: PIRLANTA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 5. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYAZ GELİNCİK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BARAJYOLU 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CANAN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 4. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DENİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 3. 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: COŞKUN 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KANİ KARACA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: LİBADİYE 
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇAMLIBEL 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: FİLİZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÜÇPINARLAR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ADİLBEY 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇARDAK 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ENVER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: GÜLER 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÖZNUR 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÜMİT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: LİBADİYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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