Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Mayıs elektrik kesintisi programı
İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ’ın 19 Mayıs tarihli kesinti programına göre, Bağcılar, Esenyurt, Silivri ve Arnavutköy’e bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
MAHMUTBEY Mh., 34. YOL Sk., 35. YOL Sk., 33. YOL Sk., 36. YOL Sk., 32. YOL Sk., 37. YOL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23747-11750)
- MAHMUTBEY Mh., 34. YOL Sk., 35. YOL Sk., 33. YOL Sk., 36. YOL Sk., 32. YOL Sk., 37. YOL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23748-11750)
- ATATÜRK Mh., LOZAN Cd., ADNAN MENDERES Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23908-21760-21131-21218-20027-27825-21316-20112-20136-21726)
- KOZA Mh., 1678. Sk., 1695. Sk., 1696. Sk., 1698. Sk., 1699. Sk., 1701. Sk., 1702. Sk., 1703. Sk., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1603. Sk., 1611. Sk., 1607. Sk., UĞUR MUMCU Cd., 1580. Sk., 1582. Sk., 1596. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23903-21525 21187 27389 21995 22376 21860 22751 20886 21818 27259 27142 21892 )
- KOZA Mh., 1678. Sk., 1695. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., 1698. Sk., 1699. Sk., 1701. Sk., 1702. Sk., 1703. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23904-27427 21523 20218 21524)
- SELİMPAŞA Mh., 5007. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23910-24068)
- ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., HADIMKÖY Mh., DR. MİTHAT MARTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23977-22750,20583,20780,27659,20550,21583,20779,22998)
- DEREAĞZI Mh., KORUKENT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23938-22310)
- SELİMPAŞA Mh., 5007. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23960-24068 SM)
- ADNAN MENDERES Mh., CEREN Sk., RÜYA Sk., KESTANE Sk., YAPRAK Sk., DEMİR Sk., İĞDELİ Sk., METİN Sk., SEFA Sk., KIYMET Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24025-28786)
- ANADOLU Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., HİCRET Mh., ATATÜRK Mh., YAVUZ SELİM Mh., NENEHATUN Mh., İSLAMBEY Mh., BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-02:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24008-28262-28751-29024-29216-28430-29597-28750-29101-29399-28443-28261-28801-28763-40970-28982-29090-29841-29348-29354-28743-28749-29207-29664-29377)
- İMRAHOR Mh., ULUBATLI HASAN Cd., YAVUZ SELİM Mh., SEVEN Sk., ÇÖMLEK Sk., TÜRKİYE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24034-28796)
- ÖMERLİ Mh., MISIR Sk., ADNAN KAHVECİ Cd., SEDEN Sk., ÖZÇINAR Sk., ILGAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24040-21091,21092,21093,27371,20223,22545)
- ÖMERLİ Mh., MISIR Sk., ADNAN KAHVECİ Cd., SEDEN Sk., ÖZÇINAR Sk., ILGAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik
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