Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Mayıs elektrik kesintisi programı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElektrikler ne zaman gelecek? 19 Mayıs elektrik kesintisi programı
GeriGündem Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Mayıs elektrik kesintisi programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
19.05.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Mayıs elektrik kesintisi programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Mayıs elektrik kesintisi programı

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ’ın 19 Mayıs tarihli kesinti programına göre, Bağcılar, Esenyurt, Silivri ve Arnavutköy’e bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

MAHMUTBEY Mh., 34. YOL Sk., 35. YOL Sk., 33. YOL Sk., 36. YOL Sk., 32. YOL Sk., 37. YOL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23747-11750)

- MAHMUTBEY Mh., 34. YOL Sk., 35. YOL Sk., 33. YOL Sk., 36. YOL Sk., 32. YOL Sk., 37. YOL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23748-11750)

- ATATÜRK Mh., LOZAN Cd., ADNAN MENDERES Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23908-21760-21131-21218-20027-27825-21316-20112-20136-21726)

- KOZA Mh., 1678. Sk., 1695. Sk., 1696. Sk., 1698. Sk., 1699. Sk., 1701. Sk., 1702. Sk., 1703. Sk., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1603. Sk., 1611. Sk., 1607. Sk., UĞUR MUMCU Cd., 1580. Sk., 1582. Sk., 1596. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23903-21525 21187 27389 21995 22376 21860 22751 20886 21818 27259 27142 21892 )

- KOZA Mh., 1678. Sk., 1695. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., 1698. Sk., 1699. Sk., 1701. Sk., 1702. Sk., 1703. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23904-27427 21523 20218 21524)

- SELİMPAŞA Mh., 5007. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23910-24068)

- ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., HADIMKÖY Mh., DR. MİTHAT MARTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23977-22750,20583,20780,27659,20550,21583,20779,22998)

- DEREAĞZI Mh., KORUKENT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23938-22310)

- SELİMPAŞA Mh., 5007. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23960-24068 SM)

- ADNAN MENDERES Mh., CEREN Sk., RÜYA Sk., KESTANE Sk., YAPRAK Sk., DEMİR Sk., İĞDELİ Sk., METİN Sk., SEFA Sk., KIYMET Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24025-28786)

- ANADOLU Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., HİCRET Mh., ATATÜRK Mh., YAVUZ SELİM Mh., NENEHATUN Mh., İSLAMBEY Mh., BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-02:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24008-28262-28751-29024-29216-28430-29597-28750-29101-29399-28443-28261-28801-28763-40970-28982-29090-29841-29348-29354-28743-28749-29207-29664-29377)

- İMRAHOR Mh., ULUBATLI HASAN Cd., YAVUZ SELİM Mh., SEVEN Sk., ÇÖMLEK Sk., TÜRKİYE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24034-28796)

- ÖMERLİ Mh., MISIR Sk., ADNAN KAHVECİ Cd., SEDEN Sk., ÖZÇINAR Sk., ILGAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24040-21091,21092,21093,27371,20223,22545)

- ÖMERLİ Mh., MISIR Sk., ADNAN KAHVECİ Cd., SEDEN Sk., ÖZÇINAR Sk., ILGAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozulacak

Üniversiteyi basıp rektörün odasına girmişlerdi... Yeni gelişme

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Gören telefonuna sarıldı