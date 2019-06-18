Elektrikler ne zaman gelecek? 18 Haziran İstanbul elektrik kesinti programı
İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemiyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 18 Haziran BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı...
İstanbul'un birçok semtinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ'ın resmi internet sitesinden yayınlanan duyuruyla birlikte, 18 Haziran Salı günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler belli oldu. İşte detaylar...
- TEVFİKBEY Mh., GÖZDE Sk., 4.ENGİN Sk., ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ Sk., TERZİ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24558-11352)
- EVREN Mh., 4. Sk., 5. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24729-31834)
- ÇAĞLAYAN Mh., TAŞOCAĞI Cd., TAŞLIK Sk., HÜRRİYET Mh., GİZEM Sk., SEVİM Sk., YURT Sk., SEVİN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24737-9119 T.M.)
- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., PANAYIR ÇAYIRI Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24726-9432 T.M.)
- HÜRRİYET Mh., AKGÜL Sk., DR. CEMİL BENGÜ Cd., ERTUĞRUL Sk., NURSEMA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24738-9115 T.M.)
- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., BÜYÜK KILIÇLI Mh., KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24739-26147,26206,25457,25016,25535,25776,25018,25017)
- İZZETTİN Mh., FERHATPAŞA Mh., SÜLEYMAN BİNGÖL Cd., İSTASYON Cd., KALEİÇİ Mh., ZİYA OTÇU Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24743-23170 23659 23471 23578 23339 23042 23034 23035 23634 23131 23032 23343 23341 23332 23413 23398 23011 23015 23081 23435 23361 23516 23418 23175 23206 23192 23557 23581 23712 23725 23477 23474 )
- ŞİRİNEVLER Mh., FETİH 5. Sk., OKTAY 1 Sk., UFUK Sk., MOR MENEKŞE Sk., KANSU Sk., ÇİMENTEPE Sk., MAHMUTBEY 1. Sk., MAHMUTBEY 2. Sk., MAHMUTBEY 3. Sk., YEŞİLYURT Sk., YÜCE Sk., BADEM 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24733-013 TM DEPAR- 9-11-12)
- SELİMPAŞA Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., 3310. Sk., ADNAN MENDERES Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24745-24287 24493 24303 24504 24090 24105 24075 24448 24098 24003 24120 24238 24063 24301 24181)
- HALKALI MERKEZ Mh., ÇINARLIÇEŞME Sk., DOSTLAR Sk., TUNA Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24722-11863)
- BARBAROS Mh., 19/2. Sk., HOCA AHMET YESEVİ Cd., 1. Sk., 21. Sk., KAZIM KARABEKİR Mh., 1/19C Sk., 1/19A1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24728-18553)
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