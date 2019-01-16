Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ocak BEDAŞ planlı kesinti programı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.01.2019 - 23:25, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ocak BEDAŞ planlı kesinti programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ocak BEDAŞ planlı kesinti programı

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı, İstanbul'un farklı semtlerinde oturan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan elektrik kesintilerinin ardından vatandaşlar, BEDAŞ elektrik kesintisi programına göz atmaya başladı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ocak BEDAŞ planlı kesinti programı.

İstanbul'un birçok semtinde yaşanan elektrik kesintilerinin ardından vatandaşlar, BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programını araştırmaya başladı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ocak BEDAŞ planlı kesinti programı.

17 Ocak 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı

- BOLLUCA Mh., MAVİGÖL Cd., KEMALPAŞA Sk., SEHER YILDIZI Sk., BANU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20035-29849)

- MAVİGÖL Mh., ERTUĞRULGAZİ Cd., HÜRMETKAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20033-29021)

- KAVAKLI Mh., BATI TRAKYA Bul., AYAZMA Cd., MARMARA Cd., İSTANBUL Cd., TURGUT ÖZAL Cd., SAHİL Mh., MARMARA Cd., ANAFARTALAR Sk., DEREAĞZI Mh., ZİYA GÖKALP Cd., ULUBATLI HASAN Sk., KORUKENT Cd., HASAN TAHSİN Cd., ÖMER SEYFETTİN Cd., SERİNPINAR Cd., GÜRPINAR Mh., ERTUĞRUL Sk., PEKMEZ Cd., HASAN TAHSİN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20124-20329-27108-27035-22619-22612-22556-22435-22411-22324-22319-22317-22316-22315-22166-22137-22054-22048-22046-21887-21755-21510-21452-21416-21195)

- BÜYÜKDERE Mh., PİYASA Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20152-4491)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., BAKARA Sk., ARALIK Sk., SEYİT ONBAŞI Cd., ULUOCAK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20160-28267)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KONAK Sk., KARADENİZ Cd., ORDU Cd., AKGÜVERCİN Sk., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., ARA Sk., MARMARA Cd., NADİDE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20185-604)

- BAĞLARBAŞI Mh., AYDIN Sk., BAĞLARBAŞI Cd., GÜLLÜ Cd., MENEKŞE Sk., TULUMBA Cd., SARIGÖL Mh., KARDELEN Sk., LALELİ Cd., OKUL Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20208-28420 TM)

- ESKİŞEHİR Mh., TUZCU MURAT Sk., KAYTANCI RASİM Sk., KURTULUŞ Cd., YİĞİTBAŞI Sk., MARSIK Sk., AZAK Sk., FERİKÖY Mh., KOCABAŞ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20216-3110)

- KARAGÜMRÜK Mh., NEYZENLER Sk., NİYAZİ MISRİ Sk., PROF. NACİ ŞENSOY Cd., REDİF Sk., SARMAŞIK Sk., SARMAŞIK ÇIKMAZI Sk., SOFALI ÇEŞME Cd., VİRAN ODALARI Sk., VİRAN ODALARI ARALIĞI Sk., YUSUFAĞA ARALIĞI Sk., YUSUFAĞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20199-2052 TM)

- DUATEPE Mh., ERGENEKON Cd., ÇOBANOĞLU Sk., ŞAHAP Sk., ŞAHADET Sk., CUMHURİYET Mh., BİLGİÇ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20215-3009)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., DOĞU YOLU Sk., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20209-9351)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ARİF AĞA Sk., BURHANBEY Sk., ÜZEYİRAĞA Sk., ATATÜRK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20276-31119)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ZİYA TAŞKENT Sk., GÜNEŞLİ YOLU Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20281-31576)

- TOPÇULAR Mh., FERHATPAŞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 20:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20278-8337)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ARİF AĞA Sk., PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK Cd., ÜZEYİRAĞA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20280-31183)

- BAĞLARÇEŞME Mh., BAĞLARÇEŞME Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., 1167. Sk., 1168. Sk., 1169. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1124. Sk., 1105. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20248-21189)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ZİYA TAŞKENT Sk., ŞEHİT SELİM AYAYDIN Cd., GÜNEŞLİ YOLU Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20279-31181)

- AKÇABURGAZ Mh., HADIMKÖY YOLU Cd., 3040. Sk., 3086. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20290-27501-20193)

- BALIKYOLU Mh., 507. Sk., 521. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20303-21231-21301)

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